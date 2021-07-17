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США в межах глобального механізму COVAX відправили в Україну 2 млн доз вакцини Moderna
США відправили в Україну 2 млн доз вакцини проти коронавірусу Moderna в межах глобального механізму COVAX.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на представника Білого дому 17 липня.
Також США мають намір відправити 3,5 млн доз вакцини Moderna в Бангладеш упродовж вихідних.
Представник сказав, що наукові групи і юридичні і регулюючі органи обох країн працювали, щоб забезпечити швидку доставку партій вакцини.
Топ коментарі
+6 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар17.07.2021 10:18 Посилання
+3 Bucho Gracias
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+3 Kapitan Vrungel #461001
показати весь коментар17.07.2021 11:09 Посилання
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https://gordonua.com/news/worldnews/rossija-i-kitaj-rasprostranjajut-dezinformatsiju-o-vaktsinah-ot-covid-19-kotorye-proizvodjat-na-zapade-belyj-dom-1563251.html Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции 16 июля, стенограмму брифинга опубликовал Белый дом. "Центр глобального взаимодействия Госдепартамента обнаружил, что Россия и Китай продвигают свои собственные вакцины с помощью сообщений, которые подрывают программы разработки вакцин западного происхождения. Эти страны, в частности, врут о том, что западные вакцины неэффективны и бесполезны, а также преувеличивают их побочные эффекты", - указала Псаки. По мнению пресс-секретаря Белого дома, люди в соцсетях не проверяют подобную информацию и не знают ее источник. "Такая информация увеличивает риск потенциальных побочных эффектов, связанных с западными вакцинами. Они вводят общественность в заблуждение, утверждая, что мРНК-вакцины не проверены и опасны, хотя многие из них одобрены FDA", - заключила она. Больше читайте тут: