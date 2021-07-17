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Новини Коронавірус і карантин
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США в межах глобального механізму COVAX відправили в Україну 2 млн доз вакцини Moderna

США в межах глобального механізму COVAX відправили в Україну 2 млн доз вакцини Moderna

США відправили в Україну 2 млн доз вакцини проти коронавірусу Moderna в межах глобального механізму COVAX.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на представника Білого дому 17 липня.

Також США мають намір відправити 3,5 млн доз вакцини Moderna в Бангладеш упродовж вихідних.

Представник сказав, що наукові групи і юридичні і регулюючі органи обох країн працювали, щоб забезпечити швидку доставку партій вакцини.

Читайте також: На вихідних в Україну вперше прибуде 2 млн доз вакцини Moderna, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) COVAX (36) Moderna (63)


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Топ коментарі
+6
благослови, боже, Америку!
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17.07.2021 10:18
+3
В Бангладеш кол-во населения как в рашке и живут они на территории размером в 2-3 украинских области. Так-что 3.5 ляма для них ниочем.
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17.07.2021 10:36
+3
Огромное спасибо братскому американскому народу!
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17.07.2021 11:09
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Це все через глибоку повагу до ПО.
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17.07.2021 10:17 Відповісти
благослови, боже, Америку!
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17.07.2021 10:18 Відповісти
Посмотрим, до кого дойдёт эта Модерна.
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17.07.2021 10:20 Відповісти
До вас дойдёт только скотомицин спутник-вектор. Принудительно
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17.07.2021 10:22 Відповісти
Ольгинских, судя по всему, уже обкололи, и их снова понесло.
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17.07.2021 11:35 Відповісти
Да вас всё время носит. Это от бояры без закуси - на баланду вас куратор еще не записал.
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17.07.2021 11:37 Відповісти
Приводите зеледента в чувство и бегом на аэродром встречать и об очередных зепобедах рассказывать. Нашему медперсоналу хорошо было бы инструкцию по транспортировке и хранению внимательно почитать.
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17.07.2021 10:25 Відповісти
Говноедам РАБссии Байден отправил кучу блокады чЛенинграда...
сайты Минобороны РАБссии,ГРУ РАБссии,СВР РАБссии,а ФСБ РАБссии заблокированы...Крысы Мавзолейные Билл Гейтс придумал оригинальный способ вычислять Крыс Путлера...Он всегда требуют БАБЛО......хоть в Швейцарском банке Хоть в Ватикане или даже в Колумбии с Венесуэлой и Аргентиной... Стадо кокаиновых баранов...
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17.07.2021 10:25 Відповісти
Бангладеш для них важнее Украины...
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17.07.2021 10:32 Відповісти
В Бангладеш кол-во населения как в рашке и живут они на территории размером в 2-3 украинских области. Так-что 3.5 ляма для них ниочем.
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17.07.2021 10:36 Відповісти
Во-первых, население Бангладеша составляет 163 млн. Это в 4 раза больше, чем в Украине. Так что Украина, получается, как раз "дороже". А во-вторых, почему им Украина должна быть дороже? В Бангладеше какие-то не такие люди живут?
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17.07.2021 12:07 Відповісти
Вчера на РАБссии сдохло много долбодятлов от штамма Дельта...,Путлер созвал СовБез Мавзолейного быдла...,дума что Машка Аблигапцыя и Ольга ********* спасут РАБссию от всяких там Корон с виРУСом
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17.07.2021 10:35 Відповісти
Зелепупики спасут Украину..четырежды Уклонист Зеля почти Дохтар Айболит в этом деле ну типа Чемпион Мира...
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17.07.2021 10:39 Відповісти
Пойду в Ютьюб...кажуть что там Эрдоган придумал как научить РАБссию и Шариковское быдло любить Чингизхана и Хана Батыя... ,гарного дня Панове...
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17.07.2021 10:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UELf0p-DB0o
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17.07.2021 11:56 Відповісти
Огромное спасибо братскому американскому народу!
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17.07.2021 11:09 Відповісти
Вот на хрена США это делает? у идиота арахмии - главный торговый партнер - китай......
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17.07.2021 11:13 Відповісти
Тепер би ще вмовити аборигенів не боятися уколів ))) Бо рівень інтелекту ще той. Після виборів Зе в пріпі*дєнти вже нічому не здивуюся.
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17.07.2021 11:31 Відповісти
Мільйон потенційних інвалідів та 200-их. Ну дурнів не жаль.
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17.07.2021 11:34 Відповісти
https://gordonua.com/news/worldnews/rossija-i-kitaj-rasprostranjajut-dezinformatsiju-o-vaktsinah-ot-covid-19-kotorye-proizvodjat-na-zapade-belyj-dom-1563251.html Россия и Китай распространяют дезинформацию о вакцинах, которые производят страны Запада.
https://gordonua.com/news/worldnews/rossija-i-kitaj-rasprostranjajut-dezinformatsiju-o-vaktsinah-ot-covid-19-kotorye-proizvodjat-na-zapade-belyj-dom-1563251.html Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции 16 июля, стенограмму брифинга опубликовал Белый дом. "Центр глобального взаимодействия Госдепартамента обнаружил, что Россия и Китай продвигают свои собственные вакцины с помощью сообщений, которые подрывают программы разработки вакцин западного происхождения. Эти страны, в частности, врут о том, что западные вакцины неэффективны и бесполезны, а также преувеличивают их побочные эффекты", - указала Псаки. По мнению пресс-секретаря Белого дома, люди в соцсетях не проверяют подобную информацию и не знают ее источник. "Такая информация увеличивает риск потенциальных побочных эффектов, связанных с западными вакцинами. Они вводят общественность в заблуждение, утверждая, что мРНК-вакцины не проверены и опасны, хотя многие из них одобрены FDA", - заключила она. Больше читайте тут:
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17.07.2021 23:31 Відповісти
У тебе Псакі (прес-секретар фальшивого президента та старого педофіла) - авторитет? Копійка тобі ціна.
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18.07.2021 00:15 Відповісти
Так, для мене вона авторитет більший, ніж ти.
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18.07.2021 00:54 Відповісти
Так, копійка тобі ціна.
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18.07.2021 01:16 Відповісти
Мені на твої фантазії начхати.
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18.07.2021 01:18 Відповісти
Це дуже важлива інформація (ні).
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18.07.2021 01:22 Відповісти
 
 