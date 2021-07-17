Глави МЗС країн Об'єднаної слідчої групи із розслідування катастрофи МН17 виступили зі спільною заявою у 7-му річницю трагедії

Міністри закордонних справ Об'єднаної слідчої групи (що проводить розслідування у справі малайзійського "Боїнга" МН17) виступили зі спільною заявою в 7-му річницю трагедії.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МЗС.

"Ми, міністри закордонних справ Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України, держави яких належать до складу Об’єднаної слідчої групи, сьогодні вшановуємо сьому річницю збиття літака Малайзійських авіаліній MH17, яке призвело до трагічної загибелі 298 пасажирів та членів екіпажу. Наші думки залишаються з тими, хто загинув на борту, з їхніми сім’ями та близькими.

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Оскільки ніщо не може повернути тих, хто втратив своє життя, або зменшити страждання та горе, яке відчувають члени сімей загиблих, для нас є вкрай важливим залишатись непохитними перед зобов’язаннями зі встановлення правди, правосуддя та притягнення винних до відповідальності. Ми віддаємо належне співпраці відповідних слідчих органів та підтверджуємо нашу цілковиту підтримку їхніх зусиль щодо встановлення істини стосовно того, що сталося. Ми також повністю впевнені в незалежності, відкритості та об’єктивності кримінального розслідування щодо підозрюваних у збитті літака MH17", - сказано в заяві.

Глави МЗС Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України ще раз висловили свої глибокі співчуття сім'ям загиблих і їхнім близьким з приводу трагедії зі збиття літака MH17.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше стало відомо, що суд об'єднав із позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.