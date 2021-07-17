Глави МЗС країн Об'єднаної слідчої групи із розслідування катастрофи МН17 виступили зі спільною заявою у 7-му річницю трагедії
Міністри закордонних справ Об'єднаної слідчої групи (що проводить розслідування у справі малайзійського "Боїнга" МН17) виступили зі спільною заявою в 7-му річницю трагедії.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МЗС.
"Ми, міністри закордонних справ Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України, держави яких належать до складу Об’єднаної слідчої групи, сьогодні вшановуємо сьому річницю збиття літака Малайзійських авіаліній MH17, яке призвело до трагічної загибелі 298 пасажирів та членів екіпажу. Наші думки залишаються з тими, хто загинув на борту, з їхніми сім’ями та близькими.
Оскільки ніщо не може повернути тих, хто втратив своє життя, або зменшити страждання та горе, яке відчувають члени сімей загиблих, для нас є вкрай важливим залишатись непохитними перед зобов’язаннями зі встановлення правди, правосуддя та притягнення винних до відповідальності. Ми віддаємо належне співпраці відповідних слідчих органів та підтверджуємо нашу цілковиту підтримку їхніх зусиль щодо встановлення істини стосовно того, що сталося. Ми також повністю впевнені в незалежності, відкритості та об’єктивності кримінального розслідування щодо підозрюваних у збитті літака MH17", - сказано в заяві.
Глави МЗС Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України ще раз висловили свої глибокі співчуття сім'ям загиблих і їхнім близьким з приводу трагедії зі збиття літака MH17.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.
Пізніше стало відомо, що суд об'єднав із позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.
7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
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Непокабелимые сожаления , озабоченность и глубокие соболезнования .
Мощное заявление…
Нет.
Так зачем несете пургу про невозможность доказательств.
Во-первых, суд еще идет.
Во-вторых есть конкретные свидетели, подтверждающие пуск ракеты с территории, оккупированной боевиками "ЛДНР".
В-третьих, есть масса записей переговоров в связи с катастрофой, из которых следуют совершенно конкретные выводы.
Суд идет, он еще не закончен.
Если бы русские братья сбили свой борт, то тогда была бы прямая войсковая операция ...
https://www.youtube.com/watch?v=wRnHeCebD8I
https://www.youtube.com/watch?v=wRnHeCebD8I
Все інше від лукавого.
Мы живём над пропастью во лжи,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.
С рашей - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш трибунал видали!
Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установки "Бук"
Были у луганских ополченцев!
Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?
Докажи! - кричит моя страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!
Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит, горит на воре шапка !!!!
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
И опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.
Год прошёл, и много лет пройдёт,
Отгремят и заржавеют пушки,
И однажды девочка найдёт
В поле обгоревшую игрушку.
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего. А жалко.
Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль всегда семнадцать дней
Для ушедших в небо будет длиться…
Андрій Орлов (Orlusha) 07/17/2015
Главы МИД стран Объединенной следственной группы по расследованию катастрофы МН17 выступили с совместным заявлением в 25-ю годовщину трагедии