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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Глави МЗС країн Об'єднаної слідчої групи із розслідування катастрофи МН17 виступили зі спільною заявою у 7-му річницю трагедії

Глави МЗС країн Об'єднаної слідчої групи із розслідування катастрофи МН17 виступили зі спільною заявою у 7-му річницю трагедії

Міністри закордонних справ Об'єднаної слідчої групи (що проводить розслідування у справі малайзійського "Боїнга" МН17) виступили зі спільною заявою в 7-му річницю трагедії.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МЗС.

"Ми, міністри закордонних справ Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України, держави яких належать до складу Об’єднаної слідчої групи, сьогодні вшановуємо сьому річницю збиття літака Малайзійських авіаліній MH17, яке призвело до трагічної загибелі 298 пасажирів та членів екіпажу. Наші думки залишаються з тими, хто загинув на борту, з їхніми сім’ями та близькими.

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Оскільки ніщо не може повернути тих, хто втратив своє життя, або зменшити страждання та горе, яке відчувають члени сімей загиблих, для нас є вкрай важливим залишатись непохитними перед зобов’язаннями зі встановлення правди, правосуддя та притягнення винних до відповідальності. Ми віддаємо належне співпраці відповідних слідчих органів та підтверджуємо нашу цілковиту підтримку їхніх зусиль щодо встановлення істини стосовно того, що сталося. Ми також повністю впевнені в незалежності, відкритості та об’єктивності кримінального розслідування щодо підозрюваних у збитті літака MH17", - сказано в заяві.

Глави МЗС Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України ще раз висловили свої глибокі співчуття сім'ям загиблих і їхнім близьким з приводу трагедії зі збиття літака MH17.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше стало відомо, що суд об'єднав із позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Автор: 

слідство (130) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+20
Русские зенитчики 53й Курской бригады ПВО убили 298 человек, а ЕС 7 лет выражает озабоченность. На 10ю годовщину, похоже, наберутся смелости и созреют до глубокой озабоченности
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17.07.2021 11:47
+18
Главы МИД стран Объединенной следственной группы по расследованию катастрофы МН17 выступили с совместным заявлением в 7-ю годовщину трагедии - Цензор.НЕТ 6294
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17.07.2021 11:19
+18
Глави МЗС країн Об'єднаної слідчої групи із розслідування катастрофи МН17 виступили зі спільною заявою у 7-му річницю трагедії - Цензор.НЕТ 4333
Глави МЗС країн Об'єднаної слідчої групи із розслідування катастрофи МН17 виступили зі спільною заявою у 7-му річницю трагедії - Цензор.НЕТ 3287
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17.07.2021 11:34
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І жодного слова та згадування про тих, хто це зробив ...
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17.07.2021 11:05 Відповісти
Главы МИД стран Объединенной следственной группы по расследованию катастрофы МН17 выступили с совместным заявлением в 7-ю годовщину трагедии - Цензор.НЕТ 6294
показати весь коментар
17.07.2021 11:19 Відповісти
Глави МЗС країн Об'єднаної слідчої групи із розслідування катастрофи МН17 виступили зі спільною заявою у 7-му річницю трагедії - Цензор.НЕТ 4333
Глави МЗС країн Об'єднаної слідчої групи із розслідування катастрофи МН17 виступили зі спільною заявою у 7-му річницю трагедії - Цензор.НЕТ 3287
показати весь коментар
17.07.2021 11:34 Відповісти
мурло рюзьгемiра
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17.07.2021 21:02 Відповісти
«Отмечаем седьмую годовщину»…🤔
Непокабелимые сожаления , озабоченность и глубокие соболезнования .

Мощное заявление…
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17.07.2021 11:14 Відповісти
А дописи в коментарях на рускомірском язіке не "озабочєнность"? "Мощная озабочєнность"!
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18.07.2021 05:35 Відповісти
У Європейському союзі вкотре закликали Росію визнати відповідальність за збиття пасажирського авіалайнера рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines російськими гібридними силами над окупованою частиною Донбасу 2014 року Джерело: https://censor.net/ua/n3277669
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17.07.2021 11:35 Відповісти
Только истина одна - лапти сбили этот самолет.
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17.07.2021 11:47 Відповісти
Кто сбил?Твое мнение?
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17.07.2021 11:52 Відповісти
Если ты коцап,а ты коцапский проксеныш-не отвечай больше,брезгую😂🌷
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17.07.2021 11:55 Відповісти
Пшел нах, кацапська мавпа!
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17.07.2021 12:53 Відповісти
Go away Russian pig! No vodka here.
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17.07.2021 12:56 Відповісти
Russian! Your mother is a dirty drunk swine!
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17.07.2021 12:57 Відповісти
«…знаєт только Бог»- давно стверджую, що кацапи це роблені поя п'яні поколіннями клінічні ідіоти!
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17.07.2021 12:53 Відповісти
Вы присутствуете на заседаниях суда?
Нет.
Так зачем несете пургу про невозможность доказательств.
Во-первых, суд еще идет.
Во-вторых есть конкретные свидетели, подтверждающие пуск ракеты с территории, оккупированной боевиками "ЛДНР".
В-третьих, есть масса записей переговоров в связи с катастрофой, из которых следуют совершенно конкретные выводы.
Суд идет, он еще не закончен.
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17.07.2021 11:49 Відповісти
Все как всегда -их там нет,какие ваши доказательства.Ты из Англии?😂🌷
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17.07.2021 11:54 Відповісти
Все хватит.Брезгую,как в блевотину вступить,пшло на срусайты😂🌷
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17.07.2021 11:59 Відповісти
Вообще пох шо ты там думаешь.Ты из Англии?😂🌷
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17.07.2021 12:06 Відповісти
Как всегда глазки в пол😂🌷
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17.07.2021 12:14 Відповісти
А чего ты ожидал, лишнехромосомный, что суд за пол года все расследует и порешает, в условиях когда страна-виновник катастрофы тупо, нагло и цинично идет в отказ, как попугай повторяя мантру "этанемы", "настамнет", "русафобия", отказывается сотрудничать, покрывает, прячет и отказывается выдавать всех исполнителей и причастных, всячески мешает и пытается запутать следствие, следователи даже тщательно исследовать территорию над местом катастрофы не могли, потому что ее контролирует русня с их ручными опущенцами, распространяет десятки противоречащих друг-другу "версий" и тд.?
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17.07.2021 12:29 Відповісти
Сполучені Штати Америки закликали Росію визнати відповідальність за свою роль у збитті літака рейсу MH17 у небі над Донбасом 17 липня 2014 року і повною мірою співпрацювати зі слідством. Джерело: https://censor.net/ua/v3277713
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17.07.2021 13:03 Відповісти
А главы МИД, не украинские СМИ, почему-то заявляют что расследование объективное, вы в курсе кого там обвиняют?
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17.07.2021 12:27 Відповісти
Русские зенитчики 53й Курской бригады ПВО убили 298 человек, а ЕС 7 лет выражает озабоченность. На 10ю годовщину, похоже, наберутся смелости и созреют до глубокой озабоченности
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17.07.2021 11:47 Відповісти
нет что бы какой-нибудь расеянский рейс завалить )))
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17.07.2021 11:55 Відповісти
Желательно борт №1 Кацпии вместе с его содержимым.
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17.07.2021 16:27 Відповісти
Имена четырех подозреваемых? Вы это серьезно, выходит приказа никто из вышестящего командования не отдавал, а эти 4 по пьяни решили бабахнуть с БУКа?
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17.07.2021 11:47 Відповісти
Русские свиньи по ошибке вальнули не тот борт, надо провести анализ состава пассажиров борта аэрофлота, его изменение , по любому можно найти следы, кто отказался лететь итд
Если бы русские братья сбили свой борт, то тогда была бы прямая войсковая операция ...
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17.07.2021 11:53 Відповісти
всем хорошо известно кто сбил самолет с людьми, но сильно бздят наказать подонков. говноевропа со своей говнотоллерантностью заигрывала с гитлером, получила катастрофу, теперь с путлером играет...
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17.07.2021 12:01 Відповісти
А что там голландские судьи?Опять пошли в отпуск на полгода?Надеятся что рашка таки выплатит бабло родственникам погибших?Идиоты.
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17.07.2021 12:08 Відповісти
Сообщение росТВ о "победе". Я видел его в тот день самолично.
https://www.youtube.com/watch?v=wRnHeCebD8I
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17.07.2021 12:09 Відповісти
А довго вони ще збираються тягнути гуму з "азабочєнностью"? Може вже пора спитати з ***** по повній?
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17.07.2021 12:11 Відповісти
Ну, ви ж самі можете подивитись засідання судів онлайн і побачити, що процес все ще йде
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18.07.2021 07:53 Відповісти
Сообщение росТВ о "победе". Я видел его в тот день самолично.
https://www.youtube.com/watch?v=wRnHeCebD8I
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17.07.2021 12:11 Відповісти
В чому головний фактор даної трагедії, це і буде істинна.

Все інше від лукавого.
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17.07.2021 12:12 Відповісти
За семь лет вторая мировая война началась,закончилась и трибунал вынес приговор нацистам,а тут боятся произнести в слух фамилии исполнителей, не то что бы наказать комуняцко-гэбиских крыс отдававших приказы сбивать и убивать.
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17.07.2021 12:50 Відповісти
***
Мы живём над пропастью во лжи,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.
С рашей - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш трибунал видали!
Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установки "Бук"
Были у луганских ополченцев!
Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?
Докажи! - кричит моя страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!
Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит, горит на воре шапка !!!!
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
И опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.
Год прошёл, и много лет пройдёт,
Отгремят и заржавеют пушки,
И однажды девочка найдёт
В поле обгоревшую игрушку.
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего. А жалко.
Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль всегда семнадцать дней
Для ушедших в небо будет длиться…

Андрій Орлов (Orlusha) 07/17/2015
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17.07.2021 13:06 Відповісти
Шел 2039 год..
Главы МИД стран Объединенной следственной группы по расследованию катастрофы МН17 выступили с совместным заявлением в 25-ю годовщину трагедии
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17.07.2021 15:57 Відповісти
"Министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, государства которых составляют Объединенную следственную группу ведут себя как ссыкливые распутные молодые недоросли. Все никак "не могут" вникнуть, понять, доказать и разобраться с материалами дела, и по прежнему выражают одну лишь озабоченность и все скорбят и скорбят не называя и не наказывая виновника трагедии - это ******** террористическое недогосударство именуемое рассией. "Министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины - циничные алчные, ссыкливые шлюхи
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17.07.2021 16:46 Відповісти
Життя - дуже дивна і парадоксальна штука. Тоді, в 14-у, цим 298 - и дуже не поталанило, а Україні навпаки страшенно поталанило. Бо якби рашистська мразота завалила тоді, як і хотіла, кацапський борт, це був би неубієнний casus belli.
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17.07.2021 20:03 Відповісти
Глави МЗС країн Об'єднаної слідчої групи із розслідування катастрофи МН17 виступили зі спільною заявою у 7-му річницю трагедії - Цензор.НЕТ 8859
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18.07.2021 01:00 Відповісти
Тянут "кота за хвост" и ждут пока кремлёвский ЯЛДАШ "коньки" откинет...
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18.07.2021 01:50 Відповісти
Сейчас любо упоминание о MH 17 - это напоминание Западу о его аморальной, трусливой, *************** сущности, которая приведет к его порабощению и гибели.
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18.07.2021 02:23 Відповісти
Якось не можу зрозуміти дописувачів , які звинувачують путіна-***.а , його росію з усіма їхніми орками , а пишуть коментарі на їхньому козлячому . А , це Євросоюз винен ! Не хвилюйтеся , ватнічки , вони бюрократи , але в кінці-кінців все досконало розберуть і вся ця зграя разом з ху..ом буде на нарах , аба в пеклі . Згадайте хусейнів , бен ладенів та інших вурдулаків . А от чому дехто вперто не бажає переключати клавіатуру з мухосранского - не зрозуміло !
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18.07.2021 05:46 Відповісти
 
 