У Марганці вулицю Московську перейменували на честь загиблого у 2015 році кіборга Андрія Стародуба

Захисник Донецького аеропорту Андрій Стародуб загинув поблизу Авдіївки 22 січня 2015 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному інтернет-порталі Марганецької міськради.

"В історії Марганця є імена, які назавжди залишаться у наших серцях і ніколи не зітруться із пам'яті. Одне з них - Андрій Стародуб. 22 січня 2015 року наш марганчанин, учасник антитерористичної операції, кіборг, захисник Донецького аеропорту Андрій Стародуб загинув поблизу Авдіївки", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на черговий 24-й сесії Марганецької міської ради 13 липня було прийнято рішення "Про перейменування вулиці міста". Змінити назву вулиці попросили самі жителі у відповідному листі.

"Скільки б років не минуло, ми пам'ятаємо і дякуємо!" - йдеться в повідомленні.

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