У Марганці вулицю Московську перейменували на честь загиблого у 2015 році кіборга Андрія Стародуба
Захисник Донецького аеропорту Андрій Стародуб загинув поблизу Авдіївки 22 січня 2015 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному інтернет-порталі Марганецької міськради.
"В історії Марганця є імена, які назавжди залишаться у наших серцях і ніколи не зітруться із пам'яті. Одне з них - Андрій Стародуб. 22 січня 2015 року наш марганчанин, учасник антитерористичної операції, кіборг, захисник Донецького аеропорту Андрій Стародуб загинув поблизу Авдіївки", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що на черговий 24-й сесії Марганецької міської ради 13 липня було прийнято рішення "Про перейменування вулиці міста". Змінити назву вулиці попросили самі жителі у відповідному листі.
"Скільки б років не минуло, ми пам'ятаємо і дякуємо!" - йдеться в повідомленні.
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А у Києві жодної з двох Московських - ні.
Особливо муляє очі та Московська, що на Печерську (виходить до М Арсенальна).