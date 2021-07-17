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Новини Агресія Росії проти України
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У Марганці вулицю Московську перейменували на честь загиблого у 2015 році кіборга Андрія Стародуба

Захисник Донецького аеропорту Андрій Стародуб загинув поблизу Авдіївки 22 січня 2015 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному інтернет-порталі Марганецької міськради.

"В історії Марганця є імена, які назавжди залишаться у наших серцях і ніколи не зітруться із пам'яті. Одне з них - Андрій Стародуб. 22 січня 2015 року наш марганчанин, учасник антитерористичної операції, кіборг, захисник Донецького аеропорту Андрій Стародуб загинув поблизу Авдіївки", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на черговий 24-й сесії Марганецької міської ради 13 липня було прийнято рішення "Про перейменування вулиці міста". Змінити назву вулиці попросили самі жителі у відповідному листі.

"Скільки б років не минуло, ми пам'ятаємо і дякуємо!" - йдеться в повідомленні.

У Марганці вулицю Московську перейменували на честь загиблого у 2015 році кіборга Андрія Стародуба 01

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Автор: 

Марганець (77) перейменування (585) Ян Осока (1495)


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Топ коментарі
+15
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

У Марганці вулицю Московську перейменували на честь загиблого у 2015 році кіборга Андрія Стародуба - Цензор.НЕТ 9879
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17.07.2021 12:11
+10
Дуже мудре рішення!
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17.07.2021 11:42
+7
В Марганце улицу Московскую переименовали в честь погибшего в 2015 году киборга Андрея Стародуба - Цензор.НЕТ 107
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17.07.2021 11:42
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С учетом СЕМИ лет войны, агрессии и оккупации пожалуй "затянули" с подобным решением.. Ну в прочем это у нас так принято.
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17.07.2021 11:40 Відповісти
А я взагалі здивована що перейменували. Уявляю яка б " війна " почалася в моєму Харкові якби зібрались перейменувати Московський проспект.
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17.07.2021 12:35 Відповісти
В Марганце улицу Московскую переименовали в честь погибшего в 2015 году киборга Андрея Стародуба - Цензор.НЕТ 107
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17.07.2021 11:42 Відповісти
Да уж... Не быдлохарьков, где нет головы, а фавориты - самозванец терехов и допа...
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17.07.2021 11:42 Відповісти
Дуже мудре рішення!
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17.07.2021 11:42 Відповісти
Такие молодые (((
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17.07.2021 11:58 Відповісти
Простите нас, диванных героев
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17.07.2021 11:59 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

У Марганці вулицю Московську перейменували на честь загиблого у 2015 році кіборга Андрія Стародуба - Цензор.НЕТ 9879
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17.07.2021 12:11 Відповісти
Коли перейменують ковбасу московську, сир московський?
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17.07.2021 13:05 Відповісти
Сир масковський? Тормоз колбасу не в маскве делают. Ну а сыр масковський это супер, жги дальше
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17.07.2021 22:19 Відповісти
Сир російський принципово не беру, а от ковбасу виробництва Зоря регулярно - її ж з москалів роблять?
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18.07.2021 07:31 Відповісти
У Марганці вулицю Московську перейменували... ©
А у Києві жодної з двох Московських - ні.
Особливо муляє очі та Московська, що на Печерську (виходить до М Арсенальна).
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17.07.2021 16:34 Відповісти
Добре хоч, що кілька років тому спромоглися перейменувати проспект Московський на Степана Бандери та міст Московський на Північний.
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17.07.2021 16:37 Відповісти
 
 