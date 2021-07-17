Аварія автобуса "Київ-Вроцлав": водій уникав наїзду на пішохода, який рухався проїжджою частиною. Постраждали 23 людини, - поліція. ФОТОрепортаж
Аварія автобуса сполученням Київ-Вроцлав, яка сталася сьогодні на Рівненщині, трапилася через пішохода, що рухався проїжджою частиною назустріч.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.
За даними поліції, 43-річний житель Хмельницької області - водій двоповерхового автобуса марки Setra, який здійснює регулярні перевезення за маршрутом "Київ-Вроцлав" - рухаючись із Києва в напрямку міста Радивилів не впорався з керуванням та допустив з'їзд у кювет із подальшим перекиданням транспортного засобу.
За попередньою інформацією, водій уникав наїзду на пішохода - 22-річного жителя села Срібне, який рухався проїжджою частиною назустріч.
Відомо, що в салоні, крім двох водіїв, перебувало орієнтовно 58 пасажирів - жителів Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та Києва.
Унаслідок ДТП загалом травм різного ступеня тяжкості зазнали 23 людини. Пішохід і двоє пасажирів госпіталізовані в реанімаційне відділення, ще двоє перебувають у травматології, 11 із незначними травмами перебувають у Радивилівській ЦРЛ.
Крім того, сімох пасажирів із різними травмами госпіталізовано до Бродівської центральної міської лікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі слідчого управління почали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Всі обставини ДТП встановлюються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
лучше б один!
Другими словами виновником данной трагедии является ГОСУДАРСТВО, не оборудовавшее данный участок дороги пешеходной зоной вдоль дороги !
А потому, чТо государству ПЛЕВАТЬ НА ВСЕ И НА ВСЕХ !
Не википедии или иные сайты..., а именно ГОСУДАРСТВЕННЫЙ официальный источник - это подтверждающий !
Я оказался не прав !
Я оказался не прав !
Едет скорый поезд на полной скорости. Вдруг он съезжает с рельс, проскакивает лесополосу, кукурузное поле и вдруг опять выскакивает на рельсы. Офигевшие пассажиры прибежали к машинисту спрашивают:
- Что это было?
- Еду, смотрю - https://zasmeshi.ru/sms/category/1100/men.html мужик на рельсах ср*т!
- Так давить его надо было!
- Так я его только в кукурузе и догнал!
А на справді Ви ніколи не працювали в Укрзалізниці бо у параші можливо немає такої корупції.
а пешеход,между прочим,как ты сам написал,должен соблюдать правила передвижения,так что идиот это ты!
Но даже вдоль них есть пешеходная дорожка https://vodiy.ua/ru/znaky/5/5.1/ https://vodiy.ua/ru/znaky/5/5.1/ https://vodiy.ua/ru/znaky/5/5.1/
А вместе ДТП - её не было !
Я написал, что на месте ДТП - не было ничего пешеходного !? А значит - пешеход согласно ПДД должен был двигаться по краю проезжей части настречу транспорту !
во вторых,у нас все пешеходы,идут в том же направлении что и транспорт.
в третьих,у нас пешеход не несёт ответственности за созданную им аварию,с жертвами и пострадавшими.
именно поэтому нужно издать циркуляр,разрешающий сбивать этих дебилов.
после двух-трёх десятков жмуров,с выплатой ущерба родственниками в счёт ремонта авто,все сразу станут как шёлковые!
2- раз государство не оборудовало этот участок пешеходной зоной, а результате совершено ПДД из-за движущегося человека на проезжей части (как предусмотрено ПДД) - то виновно ГОСУДАРСТВО!
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА МЕЖДУГОРОДНИХ ТРАССАХ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ,ЭТО ТЕБЕ ИДИОТУ ПОНЯТНО?
Я вот тебе ссылаюсь на п4 ПДД
Пешеходам запрещается:д)
двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.
Специально для тебя выделил жирным шрифтом , что МОЖНО двигаться по "пешеходным дорожкам" - у автомагистралей ! Значит они там ДОЛЖНЫ быть !
А если будешь хамить... - не обижайся, но придется позаботится о твоем бане...
- того, что бы люди попавшие в ДТП или у которых автомобиль сломался на автомагистрали - могли выйти из него и уйти с проезжей части!
А то, что наше государство КАК всегда в нарушение правил (а международные правила ратифицированные ВР и являются частью нашего законодательства ) все стоит через воровство - недостававая или делая не того качества - лишь подтврдачет то, что в ДТП виновно государство !
д) двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха."
запрещено - ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ !!! и НИКАКИХ "если они есть" !!!
Не выдумывай того, чего нет в норме закона ! а ПДД - это норма ЗАКОНА!
2- в последующем шёл спор уже не о конкретном человеке а о самой юридической части - где может идти пешеход! И в этом пункте я настаивал на том на чем настаивал!
"Мог-не мог" отскочить... - не всегда можно куда то отскочить... Например у меня в городе есть участок дороги - мост, а под ним жд.полотно, высота метров 10-15... Дорога убитая, пешеходная часть - не просто убитая, а местами имеет провали СКВОЗЬ МОСТ.... Обойти этот мост не реально. Если на тебя летит машина - то тебе вариантов просто никаких нет, даже если ты на пешеходной части (а она шириной см 80).
Так что не все так просто ...
А де аналізи - на пешехода - 22-летнего жителя села Срибное, который двигался по проезжей части навстречу.Источник: https://censor.net/ru/p3277709 - був тверезий і чемненько рухався по обочині, а не круто - по асфальту - і то посередині