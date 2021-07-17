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Аварія автобуса "Київ-Вроцлав": водій уникав наїзду на пішохода, який рухався проїжджою частиною. Постраждали 23 людини, - поліція. ФОТОрепортаж

Аварія автобуса сполученням Київ-Вроцлав, яка сталася сьогодні на Рівненщині, трапилася через пішохода, що рухався проїжджою частиною назустріч.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

За даними поліції, 43-річний житель Хмельницької області - водій двоповерхового автобуса марки Setra, який здійснює регулярні перевезення за маршрутом "Київ-Вроцлав" - рухаючись із Києва в напрямку міста Радивилів не впорався з керуванням та допустив з'їзд у кювет із подальшим перекиданням транспортного засобу.

За попередньою інформацією, водій уникав наїзду на пішохода - 22-річного жителя села Срібне, який рухався проїжджою частиною назустріч.

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Відомо, що в салоні, крім двох водіїв, перебувало орієнтовно 58 пасажирів - жителів Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та Києва.

Аварія автобуса Київ-Вроцлав: водій уникав наїзду на пішохода, який рухався проїжджою частиною. Постраждали 23 людини, - поліція 01

Унаслідок  ДТП загалом  травм різного ступеня тяжкості зазнали 23 людини. Пішохід і двоє пасажирів госпіталізовані в реанімаційне відділення, ще двоє перебувають у травматології, 11 із незначними травмами перебувають у Радивилівській ЦРЛ.

Аварія автобуса Київ-Вроцлав: водій уникав наїзду на пішохода, який рухався проїжджою частиною. Постраждали 23 людини, - поліція 02

Крім того, сімох пасажирів із різними травмами госпіталізовано до Бродівської центральної міської лікарні.

Аварія автобуса Київ-Вроцлав: водій уникав наїзду на пішохода, який рухався проїжджою частиною. Постраждали 23 людини, - поліція 03

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі слідчого управління почали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Всі обставини ДТП встановлюються.

Аварія автобуса Київ-Вроцлав: водій уникав наїзду на пішохода, який рухався проїжджою частиною. Постраждали 23 людини, - поліція 04

Автор: 

ДТП (4480) Нацполіція (15261) автобус (350) Рівненська область (1187)


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Топ коментарі
+13
ты идиот? тормозной путь многотонного состава составляет 1 км,и если машинист сбил кого то на рельсах,то ему ничего не будет,ибо не х-й шастать,там где не надо!
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17.07.2021 12:32
+10
Пострадали 23 человека

лучше б один!
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17.07.2021 12:00
+10
Напомнило старый анекдот.
Едет скорый поезд на полной скорости. Вдруг он съезжает с рельс, проскакивает лесополосу, кукурузное поле и вдруг опять выскакивает на рельсы. Офигевшие пассажиры прибежали к машинисту спрашивают:
- Что это было?
- Еду, смотрю - https://zasmeshi.ru/sms/category/1100/men.html мужик на рельсах ср*т!
- Так давить его надо было!
- Так я его только в кукурузе и догнал!
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17.07.2021 12:23
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Село i люди....
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17.07.2021 11:56 Відповісти
Пострадали 23 человека

лучше б один!
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17.07.2021 12:00 Відповісти
А ніхто не помітив, що це не М06, а якась дорога між селами? Якого х..ра водій міжнародного автобуса їздить партизанськими тропами?
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17.07.2021 14:32 Відповісти
Было посигналить погромче!!!
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17.07.2021 12:07 Відповісти
Є такі місця де немає обочини і пішоходам доводиться іти по дорозі назустріч руху.
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17.07.2021 12:10 Відповісти
Именно ТАК предусмотрено ПДД - в отсутствие обочины или пешеходной зоны, пешеход должен идти по краю проезжей части на ВСТРЕЧУ транспортному потоку !
Другими словами виновником данной трагедии является ГОСУДАРСТВО, не оборудовавшее данный участок дороги пешеходной зоной вдоль дороги !
А потому, чТо государству ПЛЕВАТЬ НА ВСЕ И НА ВСЕХ !
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17.07.2021 12:33 Відповісти
Тобто вздовж усіх автомагістралей повинні бути тротуари?!! Не пишите дурню!!!
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17.07.2021 12:43 Відповісти
в Украине НЕТ НИ ОДНОЙ "автомагістрали" !!!
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17.07.2021 12:54 Відповісти
Добре - шляхопроводіі.
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17.07.2021 12:57 Відповісти
Й до речі автомагістралі в Україні є!
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17.07.2021 12:59 Відповісти
Дай ссылку НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ источник это подтверждающий
Не википедии или иные сайты..., а именно ГОСУДАРСТВЕННЫЙ официальный источник - это подтверждающий !
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17.07.2021 13:02 Відповісти
Какая ссылка, выедьте из Киева в Борисполь и посмотрите официально установленные государственные дорожные знаки.
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17.07.2021 13:08 Відповісти
Я ТАК же могу скажать, что их там нет ! Чем вы можете подтвердить свои слова... Или мне сбегать посмотреть за пару сотен км ?
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17.07.2021 13:10 Відповісти
Сбегайте и посмотрите, если вас так это завело. На дороге ездят по правилам, а не по ссылкам на официальные государственные источники.
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17.07.2021 13:14 Відповісти
Я сейчас прошелся по маршруту в гугл карте - по панорамным снимкам вдоль трассы М-3 - знака "Автомагистрать" - НЕ ВИДЕЛ !
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17.07.2021 13:19 Відповісти
а вот рекомендованную скорость 70 - видел !
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17.07.2021 13:20 Відповісти
А я проезжал видел. Вы попробуйте глаза открывать когда на снимки смотрите. Или лучше проедьте, не стесняйтесь. Или вас что то или кто то не выпускает из помещения?
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17.07.2021 13:27 Відповісти
Всё нашёл... за кольцом на Борисполь....
Я оказался не прав !
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17.07.2021 13:38 Відповісти
Но даже ТАМ есть пешеходная дорожка https://vodiy.ua/ru/znaky/5/5.1/ https://vodiy.ua/ru/znaky/5/5.1/
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17.07.2021 13:41 Відповісти
Рад был вам помочь.
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18.07.2021 11:19 Відповісти
https://ips.ligazakon.net/document/KP980455?an=44
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17.07.2021 13:21 Відповісти
Всё нашёл знак автомагистраль... за кольцом на Борисполь....
Я оказался не прав !
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17.07.2021 13:39 Відповісти
Повага! Визнав помилку і вибачився! Для багатьох тут це не під силу.
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17.07.2021 15:14 Відповісти
Тим більше мав бачити автобус і зійти з дороги.
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17.07.2021 19:39 Відповісти
А чому назустріч? Може шоб тупий пішохід на узбічча міг стрибнути?
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18.07.2021 07:46 Відповісти
Ну ходи по ходу руху щоб не бачити як тебе ззаду наздоганяє автомобіль.
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18.07.2021 07:57 Відповісти
Так а я про шо???
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18.07.2021 08:15 Відповісти
Опять какой то бред от полиции, пешеход двигался согласно правил пдр, вряд-ли в доль трассы там тротуары проложены. А то что водители автобусов Толи не знают правил, Толи намеренно их игнорируют то это у нас всегда.
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17.07.2021 12:21 Відповісти
Напомнило старый анекдот.
Едет скорый поезд на полной скорости. Вдруг он съезжает с рельс, проскакивает лесополосу, кукурузное поле и вдруг опять выскакивает на рельсы. Офигевшие пассажиры прибежали к машинисту спрашивают:
- Что это было?
- Еду, смотрю - https://zasmeshi.ru/sms/category/1100/men.html мужик на рельсах ср*т!
- Так давить его надо было!
- Так я его только в кукурузе и догнал!
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17.07.2021 12:23 Відповісти
Це така сама гнила відмазка, як коли машиніст збиває людину, а потім підкидає навушники, нібито ця людина була в них, бо після такого збиття машиніста відстороняють і він ніколи не буде працювати за своє професією. Тут так само, вигадали неіснуючу людину.
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17.07.2021 12:24 Відповісти
ты идиот? тормозной путь многотонного состава составляет 1 км,и если машинист сбил кого то на рельсах,то ему ничего не будет,ибо не х-й шастать,там где не надо!
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17.07.2021 12:32 Відповісти
Будь ласка українською!

А на справді Ви ніколи не працювали в Укрзалізниці бо у параші можливо немає такої корупції.
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17.07.2021 13:00 Відповісти
От зараз таку дурню надрукували!
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17.07.2021 12:44 Відповісти
давно пора разрешить сбивать пешеходов в неположенных для их движения местах. ты увернулся от пешехода перебегающего дорогу,и создал аварию,в которой погибли ни в чём не виновные люди,а этот г-н,сбежал и всё.
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17.07.2021 12:35 Відповісти
Написал для дебилов вроде тебя... Читай https://censor.net/ru/comments/locate/3277709/0192143c-64ca-72b4-9923-715a3446d461
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17.07.2021 12:38 Відповісти
тебе уже ответили-не пиши дурню!
а пешеход,между прочим,как ты сам написал,должен соблюдать правила передвижения,так что идиот это ты!
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17.07.2021 13:00 Відповісти
Мте ответили, относительно АВТОМАГИСТРАЛИ !!
Но даже вдоль них есть пешеходная дорожка https://vodiy.ua/ru/znaky/5/5.1/ https://vodiy.ua/ru/znaky/5/5.1/ https://vodiy.ua/ru/znaky/5/5.1/
А вместе ДТП - её не было !
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17.07.2021 13:42 Відповісти
автомагистраль не предусматривает наличия пешеходных дорожек. на автомагистрали,как и на любых дорогах,есть обочина,по которой можно передвигаться пешком.
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17.07.2021 15:18 Відповісти
Ты внимательно прочел мой коммент ?
Я написал, что на месте ДТП - не было ничего пешеходного !? А значит - пешеход согласно ПДД должен был двигаться по краю проезжей части настречу транспорту !
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17.07.2021 16:08 Відповісти
прочитал...ты сдуру обвинил государство,в отсутствии пешеходной зоны на трассе. а её там и быть не должно!
во вторых,у нас все пешеходы,идут в том же направлении что и транспорт.

в третьих,у нас пешеход не несёт ответственности за созданную им аварию,с жертвами и пострадавшими.
именно поэтому нужно издать циркуляр,разрешающий сбивать этих дебилов.
после двух-трёх десятков жмуров,с выплатой ущерба родственниками в счёт ремонта авто,все сразу станут как шёлковые!
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17.07.2021 16:30 Відповісти
1- в случае отсутсвия пешеходной зоны, согласно ПДД пехеход ИМЕЕТ право двигаться по проезжей части ! И ИМЕННО НАВСТРЕЧУ транспортному потоку !

2- раз государство не оборудовало этот участок пешеходной зоной, а результате совершено ПДД из-за движущегося человека на проезжей части (как предусмотрено ПДД) - то виновно ГОСУДАРСТВО!
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17.07.2021 16:33 Відповісти
"За пределами населенных пунктов пешеходы, движущиеся по обочине или краю проезжей части, должны идти навстречу движению транспортных средств"
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17.07.2021 16:34 Відповісти
ну ты клинический идиот...
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА МЕЖДУГОРОДНИХ ТРАССАХ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ,ЭТО ТЕБЕ ИДИОТУ ПОНЯТНО?
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17.07.2021 16:35 Відповісти
Ссылку на ОФИЦИАЛЬНЫЙ источник !
Я вот тебе ссылаюсь на п4 ПДД
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17.07.2021 16:38 Відповісти
Даже на автобанах и автомагистралях они есть ! Они отгорожены от проезжей части и имеют вход на них ! Но они ЕСТЬ !!! И там должны были быть !
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17.07.2021 16:40 Відповісти
у ВСЕХ трасс ДОЛЖНЫ быть пешеходные "зоны" ! У ВСЕХ !
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17.07.2021 16:39 Відповісти
иди голову лечи,идиот.
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17.07.2021 16:45 Відповісти
https://vodiy.ua/ru/pdr/4/#414 4.14
Пешеходам запрещается:д)
двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.
Специально для тебя выделил жирным шрифтом , что МОЖНО двигаться по "пешеходным дорожкам" - у автомагистралей ! Значит они там ДОЛЖНЫ быть !
А если будешь хамить... - не обижайся, но придется позаботится о твоем бане...
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17.07.2021 16:52 Відповісти
Сам собі перечиш! Написано "за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха." Отже, якщо вони Є!!! Повідомляю -- ЯКЩО!.. Але вони "стежки..." не ОБОВ"ЯЗКОВО повинні бути... І не клей "дурня" спеціаліст, бл...
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17.07.2021 20:29 Відповісти
Для УМНИКА, поясню, что ОНИ быть ОБЯЗАНЫ ! Они предусмотренные как минимум для:
- того, что бы люди попавшие в ДТП или у которых автомобиль сломался на автомагистрали - могли выйти из него и уйти с проезжей части!
А то, что наше государство КАК всегда в нарушение правил (а международные правила ратифицированные ВР и являются частью нашего законодательства ) все стоит через воровство - недостававая или делая не того качества - лишь подтврдачет то, что в ДТП виновно государство !
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17.07.2021 21:57 Відповісти
И не "если есть" - а " запрещается:
д) двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха."
запрещено - ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ !!! и НИКАКИХ "если они есть" !!!
Не выдумывай того, чего нет в норме закона ! а ПДД - это норма ЗАКОНА!
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17.07.2021 22:00 Відповісти
Та не дає це йому права зашкоджати руху транспорту. Назустріч шоб бачило тупе гівно, шо треба відскочити
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18.07.2021 07:51 Відповісти
1- я писал свой первый коммент ДО того, как в СМИ опубликовали, что человек шел по середине дороги.
2- в последующем шёл спор уже не о конкретном человеке а о самой юридической части - где может идти пешеход! И в этом пункте я настаивал на том на чем настаивал!
"Мог-не мог" отскочить... - не всегда можно куда то отскочить... Например у меня в городе есть участок дороги - мост, а под ним жд.полотно, высота метров 10-15... Дорога убитая, пешеходная часть - не просто убитая, а местами имеет провали СКВОЗЬ МОСТ.... Обойти этот мост не реально. Если на тебя летит машина - то тебе вариантов просто никаких нет, даже если ты на пешеходной части (а она шириной см 80).
Так что не все так просто ...
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18.07.2021 09:35 Відповісти
Надо было давить длбба пешехода, из 23 травмированных умереть в больнице могут несколько. Но совковое законодательство....
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17.07.2021 12:50 Відповісти
А може краще рухатись трасою, а не міжсільськими дорогами літати?
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17.07.2021 14:38 Відповісти
А міжсільскими дорогами можна ходити по міжсільським дорогам? Дункани Маклауди, ***...
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18.07.2021 07:54 Відповісти
и эта вся беда из-за одного дебила...
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17.07.2021 13:20 Відповісти
Видел как-то в Вильнюсе возле здания бывшего совмина литовцы принесли инсталляцию из прессованных частей машин попавших в аварию и выставили перед зданием,чтобы парламентарии и чиновники видели это.На тот момент там была самая большая смертность от автокатастроф и аварий. Я посмотрел статистику,мы кратного опережаем Литву по этому показателю. Но они тогда уже били в набат и заставляли правительство принимать жесткие меры,а у нас это продолжается, продолжается и продолжается... Аварии уносят больше,чем война.
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17.07.2021 13:49 Відповісти
Моральна дилема ("дилема вагонетки") для водія - це збити одного пішохода чи ухайдокати кілька десятків пасажирів...
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17.07.2021 13:59 Відповісти
Аварія автобуса "Київ-Вроцлав": водій уникав наїзду на пішохода, який рухався проїжджою частиною. Постраждали 23 людини, - поліція - Цензор.НЕТ 8434
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17.07.2021 14:04 Відповісти
Интерестно с какой скорость "топил" водитель .
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17.07.2021 14:28 Відповісти
это шо нельзя было идти по обочине?на фото видно там вдоль дороги можно было идти.
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17.07.2021 18:23 Відповісти
нельзя было идти по обочине?

А де аналізи - на пешехода - 22-летнего жителя села Срибное, который двигался по проезжей части навстречу.Источник: https://censor.net/ru/p3277709 - був тверезий і чемненько рухався по обочині, а не круто - по асфальту - і то посередині
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17.07.2021 23:48 Відповісти
 
 