Аварія автобуса "Київ-Вроцлав": водій уникав наїзду на пішохода, який рухався проїжджою частиною. Постраждали 23 людини, - поліція. ФОТОрепортаж

Аварія автобуса сполученням Київ-Вроцлав, яка сталася сьогодні на Рівненщині, трапилася через пішохода, що рухався проїжджою частиною назустріч.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

За даними поліції, 43-річний житель Хмельницької області - водій двоповерхового автобуса марки Setra, який здійснює регулярні перевезення за маршрутом "Київ-Вроцлав" - рухаючись із Києва в напрямку міста Радивилів не впорався з керуванням та допустив з'їзд у кювет із подальшим перекиданням транспортного засобу.

За попередньою інформацією, водій уникав наїзду на пішохода - 22-річного жителя села Срібне, який рухався проїжджою частиною назустріч.

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Відомо, що в салоні, крім двох водіїв, перебувало орієнтовно 58 пасажирів - жителів Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та Києва.

Унаслідок ДТП загалом травм різного ступеня тяжкості зазнали 23 людини. Пішохід і двоє пасажирів госпіталізовані в реанімаційне відділення, ще двоє перебувають у травматології, 11 із незначними травмами перебувають у Радивилівській ЦРЛ.

Крім того, сімох пасажирів із різними травмами госпіталізовано до Бродівської центральної міської лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі слідчого управління почали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Всі обставини ДТП встановлюються.