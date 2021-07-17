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Новини Агресія Росії проти України
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Червоний Хрест доставив на окуповані території Донбасу понад 36 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Червоний Хрест доставив на окуповані території Донбасу понад 36 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Міжнародний Комітет Червоного Хреста доставив на окуповані РФ території Донбасу понад 36 тонн гуманітарної допомоги.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" і КПВВ "Щастя" проїхали 5 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для потреб жителів тимчасово окупованої території України доставлено сантехнічні матеріали, меблі, одяг і продуктові набори. Загальна вага гуманітарної допомоги становить понад 36 тонн", - сказано в повідомленні.

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У Держприкордонслужбі також зазначили, що за минулий тиждень лінію розмежування у зоні проведення ООС перетнули 1 179 осіб у КПВВ "Новотроїцьке" і 13 065 осіб у КПВВ "Станиця Луганська".

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6116) Червоний Хрест (403) Донбас (22356) гуманітарна допомога (1002)


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Топ коментарі
+14
Червоний Хрест посібник сепарні.
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17.07.2021 12:59
+7
36 тонн расийких паспортов привезли лугандонам
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17.07.2021 13:04
+4
Завтра вже на базарах Лугандона можно буде це все купити
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17.07.2021 14:10
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Червоний Хрест посібник сепарні.
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17.07.2021 12:59 Відповісти
а ще ПФ Украіни..який дозволив ощадбанкінг з пенсійними картками..і предводітєлі сепарської влади мають кожного місяця до 300 000 000 грн тільки за обнал укрінськиїх пенсій! Оце годують так годують....
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17.07.2021 17:02 Відповісти
36 тонн расийких паспортов привезли лугандонам
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17.07.2021 13:04 Відповісти
Якийсь МММщік дєнюх нацарює на дамбасні.
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17.07.2021 13:27 Відповісти
а не хотел ли красный крест доставить гуманитарку (если там действительно гуманитарка) доставить в Германию, Нидерланды и Бельгию...??? там хоть благодарны будут...
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17.07.2021 13:29 Відповісти
36 тон кожного місяця ... Неслабо так.
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17.07.2021 13:43 Відповісти
Завтра вже на базарах Лугандона можно буде це все купити
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17.07.2021 14:10 Відповісти
А они небояться, что они наколотые, как апельсинки?
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17.07.2021 14:38 Відповісти
Буде тепер чим кацапським прихвостням торгувати в лугандонії.
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17.07.2021 14:53 Відповісти
Дустом ...
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17.07.2021 14:56 Відповісти
Террористы благодарят Красный Крест и ОБСЕ за поддержку терроризма во всем мире.
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17.07.2021 15:53 Відповісти
 
 