Червоний Хрест доставив на окуповані території Донбасу понад 36 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Міжнародний Комітет Червоного Хреста доставив на окуповані РФ території Донбасу понад 36 тонн гуманітарної допомоги.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" і КПВВ "Щастя" проїхали 5 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для потреб жителів тимчасово окупованої території України доставлено сантехнічні матеріали, меблі, одяг і продуктові набори. Загальна вага гуманітарної допомоги становить понад 36 тонн", - сказано в повідомленні.

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У Держприкордонслужбі також зазначили, що за минулий тиждень лінію розмежування у зоні проведення ООС перетнули 1 179 осіб у КПВВ "Новотроїцьке" і 13 065 осіб у КПВВ "Станиця Луганська".