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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померли дві людини, виявлено 171 новий випадок захворювання, - Кличко

За добу від COVID-19 у Києві померли дві людини, виявлено 171 новий випадок захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 171 хворого на коронавірус. Померли дві людини.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"171 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли дві людини. Загалом летальних випадків унаслідок коронавірусу - 5 215. А підтверджених випадків захворювання наразі - 216 606", - повідомив Кличко.

Захворіло 99 жінок віком від 19 до 73 років і 64 чоловіки віком від 19 до 65 років. А також дві дівчинки 15 і 17 років і 6 хлопчиків від 9 місяців до 16 років.

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До лікарень столиці госпіталізовано 10 хворих на коронавірус. А також 28 осіб із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 155 осіб. Загалом коронавірус подолали 207 427 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі 47, у Дніпровському - 43, в Солом'янському районі - 25 випадків", - зазначив Кличко.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19633) Кличко Віталій (3525) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А в это время в мордоре (видео по ссылке - там еще общей тряпкой всех по морде трут):
https://twitter.com/alexgalimov72/status/1414660794000756739

За добу від COVID-19 у Києві померли дві людини, виявлено 171 новий випадок захворювання, - Кличко - Цензор.НЕТ 7467
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17.07.2021 13:38 Відповісти
Час закривати метро, так пєдалік? Нехай сотні тисяч людей сидять без роботи, але хай продовжують справно платити за комуналку
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17.07.2021 13:54 Відповісти
Один бежал на вакцинацию, споткнулся и свернул голову.
А второй вакцинировался и на радостях получил разрыв сердца.
Оба умерли от ковида.
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18.07.2021 14:19 Відповісти
 
 