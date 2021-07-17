За добу від COVID-19 у Києві померли дві людини, виявлено 171 новий випадок захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 171 хворого на коронавірус. Померли дві людини.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"171 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли дві людини. Загалом летальних випадків унаслідок коронавірусу - 5 215. А підтверджених випадків захворювання наразі - 216 606", - повідомив Кличко.

Захворіло 99 жінок віком від 19 до 73 років і 64 чоловіки віком від 19 до 65 років. А також дві дівчинки 15 і 17 років і 6 хлопчиків від 9 місяців до 16 років.

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До лікарень столиці госпіталізовано 10 хворих на коронавірус. А також 28 осіб із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 155 осіб. Загалом коронавірус подолали 207 427 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі 47, у Дніпровському - 43, в Солом'янському районі - 25 випадків", - зазначив Кличко.

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