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Новини
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У Запоріжжі відкрився центр масової вакцинації проти COVID-19 - щеплення роблять препаратом Pfizer

У Запоріжжі відкрився центр масової вакцинації проти COVID-19 - щеплення роблять препаратом Pfizer

У запорізькому торгово-розважальному комплексі ТРК "CITY MALL" відкрився центр масової вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Всі охочі можуть зробити щеплення вакциною Pfizer.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Нашими бригадами організовано вакцинацію проти коронавірусу. Проводиться вакциною Pfizer. Працювати будемо у вихідні: щосуботи та щонеділі з 10:00 до 18:00. Приблизно чекаємо 350 осіб", - сказала заступниця директора центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Гришина.

У приміщенні торгівельного комплексу під центр вакцинації відвели площу в 300 квадратних метрів. Для проведення вакцинації там підготували відділи для реєстрації, медичного огляду, самого процесу вакцинації.

Медики запевнили, що дотримуються всіх холодових режимів. Повторне щеплення робитимуть через 21 день.

"Повністю все дезінфікується. Прийом лікаря проводиться на місці, і в разі, якщо немає реєстрації в додатку "Дія" або немає сімейного лікаря, то на місці можна відразу оформити договір", - розповіла директорка ТРЦ "СІTY MALL" Вардуі Батракова.

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За інформацією обласного центру контролю і профілактики захворювань МОЗ, за останню добу в області зроблено загалом 2 941 щеплення. Першу дозу отримали 1 544 особи, другу - 1 397.

Загалом від початку вакцинальної кампанії станом на 8:00 17 липня в області щеплено 82 769 осіб,  зокрема мають одне щеплення 36 470 осіб, закінчили вакцинацію (отримали 2 щеплення) - 46 199 осіб. Вакциною CoviShield здійснено загалом 22 493 щеплення, CoronaVac - 32 893, Comirnaty(Pfizer) - 44 023, AstraZeneca - 29 459.

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Автор: 

вакцина (4419) Запоріжжя (2290) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+3
Всё заносится в базу, можешь ампулу сфоткать, если совсем ссышь.
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17.07.2021 13:45
+2
В Києві Пфайзера досі немає у вільному доступі - перевіряю регулярно... Деяким компаніям виділили для співробітників (друзі вкололися), а у центрах вакцинації Пфайзера нема!
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17.07.2021 13:45
+2
нёуже ли?

\\\\\\\14.‎07.‎2021
До 20 июля 2021 г. США планируют отправку примерно 9 миллионов доз вакцин против COVID-19 в Гватемалу, Уругвай, Парагвай, Боливию, Афганистан, Марокко и Вьетнам в рамках бесплатной помощи этим странам. Еще 16 млн. доз будут распределены после 25 июля 2021 г.
Сегодня Польша зафиксировала 1-тысячное задержания украинцев предъявивших "фальшивые" свидетельства о вакцинации. Они вовсе не фальшивые, все они выданы семейными врачами. Но невозможность их проверить, вследствие отсутствия государственного реестра вакцинированных, автоматически делает их недействительными.\\\\\\\\\\\\
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17.07.2021 13:49
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Где эти нытики про "Файзер только для "своих"? Голос!
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17.07.2021 13:39 Відповісти
В Києві Пфайзера досі немає у вільному доступі - перевіряю регулярно... Деяким компаніям виділили для співробітників (друзі вкололися), а у центрах вакцинації Пфайзера нема!
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17.07.2021 13:45 Відповісти
От 60 лет уже можно записаться. А так, можешь к своим друзьям присоседиться - они с удовольствием тебя в свой список впишут. Это ж не штатное расписание.
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17.07.2021 13:47 Відповісти
Ужас.
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17.07.2021 14:12 Відповісти
Шо? Вынырнуло из кацапской действительности к людям и осознало, в чем ты существуешь?
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17.07.2021 14:13 Відповісти
Вакциноботер на работе сегодня? Не жарко? Не перетруждайся, а то от инфаркта скопытишься и вакцина не поможет.))
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17.07.2021 14:17 Відповісти
Тебя уже ширнули принудительно скотомицином спутник-вектор? Или пока на бутылке разминаешься?
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17.07.2021 14:17 Відповісти
если физ растор разлить в баночки с наклейкой вакцина, вакциной это не станет
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17.07.2021 14:24 Відповісти
В Одесі теж немає Пфайзера в центрах вакцинації, хоча в рекламі кажуть що є! Ляшко не контролює ситуацію з вакцинами, вакцини Пфайзер колють тільки обраним!
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17.07.2021 15:03 Відповісти
Назови случаи, конечно, со ссылками на достоверные источники, где и когда в Украине от КОВИДа "вакцинировали" физраствором. Или ты кацапский балабор и пiд-рашка
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17.07.2021 15:53 Відповісти
у тебя туго с логическим мышлением, бот. перечитай ветку
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17.07.2021 15:57 Відповісти
Всё? Признёшь, что ты балабол и пiд-рашка? Что и следовало доказать
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17.07.2021 15:58 Відповісти
Бот с ботофермы, я же не ты, г-вна не ем, а ты давай, а то только агитируешь других за хорошее бабло.
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17.07.2021 14:29 Відповісти
О! Да ты тока что призналось, что не страдаешь канибализмом
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17.07.2021 15:54 Відповісти
модерна уже летит.
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17.07.2021 14:08 Відповісти
Ужас.
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17.07.2021 14:13 Відповісти
Деякі кияни навіть у Чернігів їздили, бо там у центри вакцинаціїПфайзер завезли. Парадокс!
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17.07.2021 13:47 Відповісти
Даже если без авто - сел на маршрутку и там. Делов-то.
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17.07.2021 13:48 Відповісти
Роблять водою та Коронаваком, кажуть, що Пфайзером.

Якщо не так нехай покажуть серії та номери вакцин, які використовують для конкретної людини , як виявляюється вони всі вже були використані раніше.
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17.07.2021 13:45 Відповісти
Всё заносится в базу, можешь ампулу сфоткать, если совсем ссышь.
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17.07.2021 13:45 Відповісти
нёуже ли?

\\\\\\\14.‎07.‎2021
До 20 июля 2021 г. США планируют отправку примерно 9 миллионов доз вакцин против COVID-19 в Гватемалу, Уругвай, Парагвай, Боливию, Афганистан, Марокко и Вьетнам в рамках бесплатной помощи этим странам. Еще 16 млн. доз будут распределены после 25 июля 2021 г.
Сегодня Польша зафиксировала 1-тысячное задержания украинцев предъявивших "фальшивые" свидетельства о вакцинации. Они вовсе не фальшивые, все они выданы семейными врачами. Но невозможность их проверить, вследствие отсутствия государственного реестра вакцинированных, автоматически делает их недействительными.\\\\\\\\\\\\
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17.07.2021 13:49 Відповісти
таким шо ты мог бы и понять - ну сфоткает, ну проверит, ну покажут ему шо да - Пфаза и Маза, все оригинально, Стебанов пально на спор отдает если врут, но по приведенной мной цитате, он, да и ты, если будете уверенными в увиденном......
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17.07.2021 13:54 Відповісти
Шоб ты понимал, семейный врач не присутствует при вакцинации, и, чаще всего, даже о ней не знает. Но он видит факт вакцинации в базе, как там же видит и чем была произведена вакцинация. На основании этого он и выписывает свидетельство. Но вам, кацапам, этого не понять - вас принудительно колют скотомицином спутник-вектор, вот вы и беситесь
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17.07.2021 13:58 Відповісти
, как там же видит и чем была
произведена вакцинация. На основании этого он и выписывает свидетельство\\\\\\\\\\\\\

Еще раз:
Но он видит факт вакцинации в базе


Так .... о б*же, а я за шо цитату привел? б.а.з.а.
и насчет кацапа, если есть Яхве( ), то "всего тебе хорошего, два дня"
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17.07.2021 14:04 Відповісти
Шо ты там привёл, болезный? Твои вYс@ры из альтернативной реальности кацап-тэвэ
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17.07.2021 14:06 Відповісти
А известный на сайте вакциноботер весь в работе.) Не перетрудись, а то от инфаркта скопытишься.
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17.07.2021 14:15 Відповісти
Тебя уже ширнули принудительно скотомицином спутник-вектор? Или пока на бутылке разминаешься?
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17.07.2021 14:16 Відповісти
Ты зебил от рождения такой идиот..или после прививки таким стал??
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17.07.2021 15:07 Відповісти
Хе-хе. пiд-рашку опять popierdoliło
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17.07.2021 15:51 Відповісти
Эта гнида сам не будет колоться, только других подбивает.
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17.07.2021 20:55 Відповісти
Реестр есть. Просто у поляков нет к немудоступа.
https://suspilne.media/110433-diskusia-trivae-premer-prokomentuvav-mozlivist-zaprovadzenna-pasportu-vakcinacii/ "Європа цю дискусію почала, вона триває, єдиної думки, яким має бути міжнародний "паспорт вакцинованої людини" ще немає. Ми будемо пропонувати свій досвід. Ось цей реєстр провакцинованих осіб, який запрацював з 1 березня, може бути основою для реєстру верифікації. Питання в тому, щоб ця верифікація стала міжнародною"
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17.07.2021 15:10 Відповісти
Альо, гараж. До чого тут ця фотка?В Запорожье открылся центр массовой вакцинации от COVID-19 - прививки делают препаратом Pfizer - Цензор.НЕТ 3146
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17.07.2021 13:45 Відповісти
пeрeвiрити твiй настрiй
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17.07.2021 13:51 Відповісти
Приблизительно ждем 350 человек" Источник: https://censor.net/ru/n3277721\\\\\\\\\\\

Медики заверили, что соблюдают все холодовые режимы. Источник: https://censor.net/ru/n3277721\\\\\\\\\\\

Под новостью о наводнении у Меркель кто-то высрал что типо они там нутупые и ваще растения, а в бедных странах все ну умные и ваще богатыри - вот и видим что никто не поверит что вакцину будут колоть БионТек(а не воду, хорошо если не из-под крана), и второе - шо температуру выдержали, а не:
- Вася, идем перекурим
- Но холодильник с вакциной, дверца то открывается, держать надо
- Да кому она нужна, если кто и подохнет, то скажем шо конфеткой подавился от радости после укола
- (гыгыгы) (бегут на перекур)

350 чел придут за день, да? но нутупые на Западе, а у нас есть нууумные братья же, чо. Интересно если бы "спутником" кололи - скока бы красножопых бабушек и прочих совков приползло?
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17.07.2021 13:47 Відповісти
то спочатку по вихiдним. апeтит приходить пiд час обiду
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17.07.2021 13:49 Відповісти
Могу дать бесплатный совет, чтобы все прошло быстро и гладко.
Приходить на вакцинацию необходимо с декларацией (иначе оформление одного человека занимает минут 15-20) Вызывают сначала всех, у кого есть декларации.
Я пришел с декларацией, паспортом и заполнил бумагу на месте, что даю согласие, что нет аллергии и прочие данные с подписью. Все заняло минут 5 и затем полчаса подождать, что нет проблем.
Вечером в интернете можно проверить состояние вакцинации в Helsi Me и после второй прививки автоматом можно получить долгожданный сертификат вакцинации, необходимый для поездок за границу.
Насчет гарантии резерва для второй дозы пфайзера - ничего не гарантируют. Как повезет. Уколят, что будет. Еще важный момент - в суматохе не проконтролировал что именно вкололи. В следующий раз обязательно этот момент нужно отследить.
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17.07.2021 21:21 Відповісти
 
 