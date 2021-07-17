У Запоріжжі відкрився центр масової вакцинації проти COVID-19 - щеплення роблять препаратом Pfizer

У запорізькому торгово-розважальному комплексі ТРК "CITY MALL" відкрився центр масової вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Всі охочі можуть зробити щеплення вакциною Pfizer.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Нашими бригадами організовано вакцинацію проти коронавірусу. Проводиться вакциною Pfizer. Працювати будемо у вихідні: щосуботи та щонеділі з 10:00 до 18:00. Приблизно чекаємо 350 осіб", - сказала заступниця директора центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Гришина.

У приміщенні торгівельного комплексу під центр вакцинації відвели площу в 300 квадратних метрів. Для проведення вакцинації там підготували відділи для реєстрації, медичного огляду, самого процесу вакцинації.

Медики запевнили, що дотримуються всіх холодових режимів. Повторне щеплення робитимуть через 21 день.

"Повністю все дезінфікується. Прийом лікаря проводиться на місці, і в разі, якщо немає реєстрації в додатку "Дія" або немає сімейного лікаря, то на місці можна відразу оформити договір", - розповіла директорка ТРЦ "СІTY MALL" Вардуі Батракова.

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За інформацією обласного центру контролю і профілактики захворювань МОЗ, за останню добу в області зроблено загалом 2 941 щеплення. Першу дозу отримали 1 544 особи, другу - 1 397.

Загалом від початку вакцинальної кампанії станом на 8:00 17 липня в області щеплено 82 769 осіб, зокрема мають одне щеплення 36 470 осіб, закінчили вакцинацію (отримали 2 щеплення) - 46 199 осіб. Вакциною CoviShield здійснено загалом 22 493 щеплення, CoronaVac - 32 893, Comirnaty(Pfizer) - 44 023, AstraZeneca - 29 459.

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