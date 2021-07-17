У Запоріжжі відкрився центр масової вакцинації проти COVID-19 - щеплення роблять препаратом Pfizer
У запорізькому торгово-розважальному комплексі ТРК "CITY MALL" відкрився центр масової вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Всі охочі можуть зробити щеплення вакциною Pfizer.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"Нашими бригадами організовано вакцинацію проти коронавірусу. Проводиться вакциною Pfizer. Працювати будемо у вихідні: щосуботи та щонеділі з 10:00 до 18:00. Приблизно чекаємо 350 осіб", - сказала заступниця директора центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Гришина.
У приміщенні торгівельного комплексу під центр вакцинації відвели площу в 300 квадратних метрів. Для проведення вакцинації там підготували відділи для реєстрації, медичного огляду, самого процесу вакцинації.
Медики запевнили, що дотримуються всіх холодових режимів. Повторне щеплення робитимуть через 21 день.
"Повністю все дезінфікується. Прийом лікаря проводиться на місці, і в разі, якщо немає реєстрації в додатку "Дія" або немає сімейного лікаря, то на місці можна відразу оформити договір", - розповіла директорка ТРЦ "СІTY MALL" Вардуі Батракова.
За інформацією обласного центру контролю і профілактики захворювань МОЗ, за останню добу в області зроблено загалом 2 941 щеплення. Першу дозу отримали 1 544 особи, другу - 1 397.
Загалом від початку вакцинальної кампанії станом на 8:00 17 липня в області щеплено 82 769 осіб, зокрема мають одне щеплення 36 470 осіб, закінчили вакцинацію (отримали 2 щеплення) - 46 199 осіб. Вакциною CoviShield здійснено загалом 22 493 щеплення, CoronaVac - 32 893, Comirnaty(Pfizer) - 44 023, AstraZeneca - 29 459.
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Якщо не так нехай покажуть серії та номери вакцин, які використовують для конкретної людини , як виявляюється вони всі вже були використані раніше.
\\\\\\\14.07.2021
До 20 июля 2021 г. США планируют отправку примерно 9 миллионов доз вакцин против COVID-19 в Гватемалу, Уругвай, Парагвай, Боливию, Афганистан, Марокко и Вьетнам в рамках бесплатной помощи этим странам. Еще 16 млн. доз будут распределены после 25 июля 2021 г.
Сегодня Польша зафиксировала 1-тысячное задержания украинцев предъявивших "фальшивые" свидетельства о вакцинации. Они вовсе не фальшивые, все они выданы семейными врачами. Но невозможность их проверить, вследствие отсутствия государственного реестра вакцинированных, автоматически делает их недействительными.\\\\\\\\\\\\
произведена вакцинация. На основании этого он и выписывает свидетельство\\\\\\\\\\\\\
Еще раз:
Но он видит факт вакцинации в базе
Так .... о б*же, а я за шо цитату привел? б.а.з.а.
и насчет кацапа, если есть Яхве( ), то "всего тебе хорошего, два дня"
https://suspilne.media/110433-diskusia-trivae-premer-prokomentuvav-mozlivist-zaprovadzenna-pasportu-vakcinacii/ "Європа цю дискусію почала, вона триває, єдиної думки, яким має бути міжнародний "паспорт вакцинованої людини" ще немає. Ми будемо пропонувати свій досвід. Ось цей реєстр провакцинованих осіб, який запрацював з 1 березня, може бути основою для реєстру верифікації. Питання в тому, щоб ця верифікація стала міжнародною"
Медики заверили, что соблюдают все холодовые режимы. Источник: https://censor.net/ru/n3277721\\\\\\\\\\\
Под новостью о наводнении у Меркель кто-то высрал что типо они там нутупые и ваще растения, а в бедных странах все ну умные и ваще богатыри - вот и видим что никто не поверит что вакцину будут колоть БионТек(а не воду, хорошо если не из-под крана), и второе - шо температуру выдержали, а не:
- Вася, идем перекурим
- Но холодильник с вакциной, дверца то открывается, держать надо
- Да кому она нужна, если кто и подохнет, то скажем шо конфеткой подавился от радости после укола
- (гыгыгы) (бегут на перекур)
350 чел придут за день, да? но нутупые на Западе, а у нас есть нууумные братья же, чо. Интересно если бы "спутником" кололи - скока бы красножопых бабушек и прочих совков приползло?
Приходить на вакцинацию необходимо с декларацией (иначе оформление одного человека занимает минут 15-20) Вызывают сначала всех, у кого есть декларации.
Я пришел с декларацией, паспортом и заполнил бумагу на месте, что даю согласие, что нет аллергии и прочие данные с подписью. Все заняло минут 5 и затем полчаса подождать, что нет проблем.
Вечером в интернете можно проверить состояние вакцинации в Helsi Me и после второй прививки автоматом можно получить долгожданный сертификат вакцинации, необходимый для поездок за границу.
Насчет гарантии резерва для второй дозы пфайзера - ничего не гарантируют. Как повезет. Уколят, что будет. Еще важный момент - в суматохе не проконтролировал что именно вкололи. В следующий раз обязательно этот момент нужно отследить.