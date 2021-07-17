УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10703 відвідувача онлайн
Новини Конституційна криза
21 472 256

Рада суддів звернулася до Зеленського після рішення Верховного Суду у справі Тупицького: До інституту судової влади має бути повага

Рада суддів звернулася до Зеленського після рішення Верховного Суду у справі Тупицького: До інституту судової влади має бути повага

Відбулося позачергове засідання Ради суддів України, в роботі якого взяли участь 22 члени Ради. Судді розглянули питання довіри до суду на тлі скасування Верховним Судом президентського указу про звільнення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного Суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Ради суддів України.

Рада розглянула питання про звернення до президента України щодо недопущення висловлювань, які можуть підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї. Голосуванням члени Ради затвердили наступний текст, який підписав глава Ради суддів Богдан Монич:

"Шановний Володимире Олександровичу! "Моя мета – повернути довіру й повагу до суду. Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у президента…" – саме так учора ви відреагували на ухвалення Верховною Радою України в цілому закону, який передбачає перезавантаження Вищої ради правосуддя (законопроєкт № 5068).

Так сталось, що того ж дня, 14 липня 2021 року, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив позов Тупицького Олександра Миколайовича до президента України в справі №9901/96/21, визнав протиправним та скасував Указ президента України від 27 березня 2021 року № 24/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу президента України від 14 травня 2013 року №256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України.

Читайте також: Рада суддів не змогла обговорити ситуацію з КСУ - не зібрався кворум

Цілком зрозуміло, що будь-яке судове рішення може викликати незгоду з ним однієї зі сторін, а іноді й усіх учасників справи.

І це стосується будь-яких спорів, зокрема тих, де стороною є президент України. Водночас, якщо пересічний громадянин є більш вільним у своїх висловлюваннях та формулюванні певних оціночних суджень, то представники держави мають утримуватися від дій, які можуть підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї.

Замість того, щоб порадіти тому факту, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду ухвалив рішення, яке, щонайменше, вказує на те, що він не обслуговує інтереси президента України, в інформаційному просторі було розповсюджено низку повідомлень, які очевидно вказують на нерозуміння загальновідомих міжнародних норм у сфері прав людини та у сфері незалежності судової гілки влади (коментар радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка; відеозвернення прессекретаря президента України Сергія Никифорова, опубліковане на сторінці Офісу президента України у фейсбуці; офіційна позиція Офісу президента України стосовно рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду стосовно Тупицького Олександра Миколайовича, викладена на офіційному сайті Офісу президента України).

Читайте також: Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ (оновлено)

Принагідно нагадаємо, що посадові особи демократичної та правової держави мають уникати передчасної критики, яка може підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї.

Їм також слід уникати дій, які можуть поставити під сумнів їхнє бажання виконувати рішення судів, за винятком випадків, коли вони мають намір подати апеляцію.

Кожна сторона судового процесу має доводити свою позицію виключно в межах правового поля.

Відтак Рада суддів України змушена наголосити на неприпустимості подібних дій із боку посадових осіб Офісу президента України, які демонструють суспільству не лише ігнорування чинного законодавства, але й упереджене ставлення до судової влади.

Читайте також: Офіс президента не буде виконувати рішення Верховного суду щодо Тупицького, - радник Єрмака

Окремо звертаємо вашу увагу, Володимире Олександровичу, що Рада суддів України підтримує бажання президента України зміцнити довіру до судових органів влади та активно долучається до цього процесу. Водночас варто наголосити, що, окрім внутрішніх факторів, які впливають на рівень довіри до судів, є і зовнішні, такі як тиск та систематичні негативні інформаційні кампанії проти суддівського корпусу. На превеликий жаль, ці дії не лише не засуджуються владою, а навпаки, активно схвалюються та поширюються. Реальні показники довіри до судів, а особливо серед тих, хто був учасником судових проваджень, на порядок вищі, ніж ті, які озвучуються на широкий загал.

Підірвана згаданими заявами довіра не буде відновлена, будь-яке судове рішення, ухвалене судом апеляційної інстанції у цій справі, сприйматиметься стороннім спостерігачем із недовірою.

Наголошуємо: до судової влади як інституції має бути повага. Її рішення мають виконуватися, незалежність суддів має бути захищена.

Підсумовуючи викладене, Рада суддів України засуджує подібні виступи й коментарі, вважає їх неприпустимими та закликає утримуватися від дій, які точно не повернуть довіру і повагу до судової гілки влади".

Читайте також: Никифоров про рішення Верховного Суду: Тупицького намагаються повернути в КС, щоб зірвати проведення судової реформи. Його чекають суди за скоєні злочини

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.

Автор: 

КС (1427) Рада суддів (61) Тупицький Олександр (259)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+51
Мрази в мантиях просят у земразей уважения.
показати весь коментар
17.07.2021 14:14
+40
Ублюдочная судейская мразота требует уважения ...
показати весь коментар
17.07.2021 14:15
+38
Повага до кого?? Цього кубла корумпованих гельмінтів!!!))))
показати весь коментар
17.07.2021 14:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Так а чего ж вы , судейские , одобрили разгон парламента зеленским , как первый шаг к зеленой узурпации.Думали он когда-то остановится,а вам будут проценты с этого? Начните с признания своей вины,а потом переходите к следующему пункту.
показати весь коментар
17.07.2021 18:28 Відповісти
Ну, да а те, що вони у 2014 році винесли рішення про незаконність референдуму в Криму, то не рахується?
І те що вони нещодавно винесли рішення про відповідність Конституції Закону про держ.мову, теж не помічаємо, усе тому що Бубочці там щось не сподобалось
показати весь коментар
18.07.2021 08:33 Відповісти
Суд не боится нарида значит и не уважает. А что сделал народ чтоб его власть уважала после 15 гр, за куб его же собственного газа.
показати весь коментар
17.07.2021 18:54 Відповісти
это когда газ принадлежал народу ? это как с ваучерами в 90-х годах, все типа распределили между гражданами, а потом оказалось, что граждан у нас по пальцам можно пересчитать, а все остальные - обычные жители
показати весь коментар
17.07.2021 21:07 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2021 19:19 Відповісти
"К институту судебной власти должно быть уважение".

Так это смотря какие индивидуумы этот институт представляют. В наших реалиях это звучит уже даже не смешно. Притом не первый десяток лет.
показати весь коментар
17.07.2021 19:22 Відповісти
Вместо эпиграфа:-"А судьи кто?" А.С.Грибоедов.
А за что уважать защитников преступника в мантии?
показати весь коментар
17.07.2021 19:43 Відповісти
Свою независимость судьи используют только в своих алчных интересах. Полная переаттестация на доброчестность западными представителями фемиды может дать шанс на правосудие в Украине.
показати весь коментар
17.07.2021 20:24 Відповісти
Какие решения,такое и уважение.
показати весь коментар
17.07.2021 20:27 Відповісти
А хто більша мерзота,хто більше бреше. хто захищає корупцію==влада на чолі з зеленським, чи суди? Тут ще питання. Тому треба це оцінювати в комплексі.
показати весь коментар
17.07.2021 21:23 Відповісти
а коли цієї інституції не існує, а замість нього одна сволота? у мене більше до свого гівна поваги, яке я змиваю в унітаз, ніж до них...
показати весь коментар
17.07.2021 22:17 Відповісти
Какой народ такая и власть, это известно всем.
Судья тоже власть по Конституции.
Сначала подойди к зеркалу и загляни в него,
может там увидишь такую же сволочь как и наши судья.
показати весь коментар
17.07.2021 22:24 Відповісти
Мафіозне "безбашинне" кодло не хоче до Ростова........ААА....прийдеться ....
показати весь коментар
17.07.2021 22:26 Відповісти
Судову наволоч вже не "гнати сраними віниками",а вішати на стовпах пора!...З повагою,дійсно!
показати весь коментар
17.07.2021 22:33 Відповісти
Я так зрозумів, що Ви закликаєте вішати людей за те, що вони працюють суддями?
А помічників судей як?
Прокурорів, слідчих ...
Апетит у таких справах приходить під час їжі, так можуть і до Вас дійти
показати весь коментар
18.07.2021 08:29 Відповісти
Ні,язакликаю вішати судову наволоч,яка "працює" "суддями"....А поки до мене дійдуть,то в країні вже нарешті лад буде.
показати весь коментар
19.07.2021 15:50 Відповісти
Самый справедливый суд - суд Камбиса!
показати весь коментар
17.07.2021 22:38 Відповісти
Бухий бомж із вічним питанням "ти мєня уважаєшь" заслуговує на більшу повагу ніж Тупицький. Бомж не купує нерухомість в криму за російськими законами.
показати весь коментар
17.07.2021 22:57 Відповісти
Ви мабуть про Зеленського ? Він купував нерухомість в Криму за россійськими законами.
показати весь коментар
18.07.2021 07:37 Відповісти
"Бомж не купує нерухомість в Криму" Напевно, він нерухомість в Україні та ЄС купує
показати весь коментар
18.07.2021 08:25 Відповісти
який суд то таке і відношення
показати весь коментар
17.07.2021 23:18 Відповісти
Зеботы начинают активизироваться.
Клоуняка Зе хуже любого судьи.
показати весь коментар
17.07.2021 23:48 Відповісти
Сушити сухарі - Олена Зеленська готується. На Банковій істерика.
https://www.youtube.com/watch?v=KzV1pe4-wZM
показати весь коментар
17.07.2021 23:51 Відповісти
Влучне відео
показати весь коментар
18.07.2021 11:22 Відповісти
Зе мошеннически блокирует суды, чтобы они не показали неконституционность его действий. Хотя конечно судьи не без недостатков.
показати весь коментар
17.07.2021 23:54 Відповісти
Такое впечатление, что мы живем под оккупацией. Власть явно не украинская.
показати весь коментар
18.07.2021 00:11 Відповісти
Почни з себе - пиши коментарі українською.
показати весь коментар
18.07.2021 13:25 Відповісти
Ти Фаріон?
показати весь коментар
18.07.2021 19:14 Відповісти
Ні, а ти кацапський провокатор?
показати весь коментар
18.07.2021 23:02 Відповісти
Рада суддів звернулася до Зеленського після рішення Верховного Суду у справі Тупицького: До інституту судової влади має бути повага - Цензор.НЕТ 9293
показати весь коментар
18.07.2021 00:15 Відповісти
да какая разница, он уже обещал и зп учителям 4к, и уйти в отставку если нарушит закон, и только на 1 срок, сплошные басни в которые поверили зелохи 73%
показати весь коментар
18.07.2021 00:52 Відповісти
*****, какое может быть к вам доверия, "волки" продажные, сжечь вас надо напалмом, только такая реформа будет эффективной.
показати весь коментар
18.07.2021 02:18 Відповісти
А мне понравилось, как это зеленое чмо макнули в его же дерьмо! Почаще бы такое происходило, может быстрее захлебнется!
показати весь коментар
18.07.2021 04:40 Відповісти
Владимир Александрович, подобно великому царю древней Македонии Александру Македонскому, героически рубит гордиев узел судейской мафии... Только не мечом, а той же штукой, что и играл на рояле.
показати весь коментар
18.07.2021 06:37 Відповісти
Те кто здесь выступают против судей, не затрагивая негодяя Зе, являются зеботами и участниками ОПГ, по методичке подыгрывающими своему Зе. Зе несоизмеримо хуже ЛЮБОГО судьи, поэтому не ему проводить судебные реформы.
показати весь коментар
18.07.2021 08:02 Відповісти
Зло от Зе несоизмеримо больше чем зло от всех судей вместе взятых. Обнаглело запредельно.
показати весь коментар
18.07.2021 08:08 Відповісти
От скотыняки, "не подрывать доверие к ним"! Да кто вам верит, мрази?!
показати весь коментар
18.07.2021 08:07 Відповісти
Ти тоже Зеприслуга?Є Конституція,є судді,і не Зейолопам в ОП вирішувати,чи правильне вони прийняли рішення, чи ні.Твій головЗейолоп вже давно повинен сидіти
показати весь коментар
18.07.2021 10:48 Відповісти
Это ты причмакиваешь под каждым судом. Сколько лет судишь "Именем Украины"? На домик под Киевом уже насудил, прикрываясь Конституцией. Большинство этих мразей в мантиях уже насудило на пожизненное. А на сдачу хватает на группу подтанцовки из таких как ты.
показати весь коментар
18.07.2021 14:31 Відповісти
Необходимо распустить все фирмы занимающиеся опросами рейтингов политиков. Все они рисуют падение рейтинга клоуна в сравнении с 1-м туром выборов на 1% (с 30%до 29%). Тогда как 90% голосовавших за него на выборах уже ненавидят его. Все эти фирмы участники ОПГ.
показати весь коментар
18.07.2021 08:21 Відповісти
Що тут так розкудахкалися проти судей? Судді тож ви, ваші діти, брати, сусіди, як там зеленський казав "кожен тепер президент", я би додав і суддя.
Які б судді не були, але то владна гілка, на якій сидимо і ми, і президент.
Тому, в данному разі вони праві. Гірше буде, якщо ми ж самі із нашим Нелохом попиляемо усі гілки ... І не демонізуйте усіх суддей, як колись Ленін буржуазію. Різні там люди є.
Рада суддів звернулася до Зеленського після рішення Верховного Суду у справі Тупицького: До інституту судової влади має бути повага - Цензор.НЕТ 5352
показати весь коментар
18.07.2021 08:23 Відповісти
Этих судей пора развесить на бельевых веревках.
показати весь коментар
18.07.2021 09:18 Відповісти
Зе несравнимо хуже чем все судьи вместе взятые. Поэтому те кто здесь проявляют "гнев" против судей и замалчивают зеленую плесень, являются зеботами - участниками ОПГ зеленой плесени.
показати весь коментар
18.07.2021 09:35 Відповісти
Зеленая плесень это реинкарнация мошенницы Соньки золотой ручки (Софьи Блювштейн). Но Соньке тогда и не снились "успехи" зеленой плесени.
показати весь коментар
18.07.2021 10:05 Відповісти
Если плохой судья выносит правильное решение от этого хуже не будет.А беззаконие это право сильного.
показати весь коментар
18.07.2021 10:14 Відповісти
Це Шмаркля сильний,бо постійно порушує Конституцію?
показати весь коментар
18.07.2021 10:58 Відповісти
братія від суда похоже чогось таки поїла......і орієнтири геть втратила.....ще не зрозуміли цього вже забагато......досить.....тупі дармоїди
показати весь коментар
18.07.2021 11:44 Відповісти
Пане президент. Розженіть цю Раду суддів. Інатче Ви ніколи не поборете корупцію. Ворон ворону око не виклює.
показати весь коментар
18.07.2021 12:18 Відповісти
Хроника одного президента

‎18.‎07.‎2021

Судебная власть и ОПУ в лице Ермака и Вениславского ведут активные переговоры по поподу решения Верховного Суда по Тупицкому. ОПУ требует затянуть решение на год, чтобы уволить Тупицкого по закону, но судебные требуют гарантий и отсрочки судебной реформы на это же время. Взаимные шаги уже сделаны - решения Верховной Рады по судебной реформе процессуально заблокированы, а оглашение решения Верховного Суда по Тупицкому перенесено на август 2021 г.

**************
Короче: договорняк
показати весь коментар
18.07.2021 12:59 Відповісти
Просмалені пройдисвіти заступилися за найпросмаленішого пройдисвіта і намагаються втюхати це суспільству як незалежність судової гілки.
показати весь коментар
19.07.2021 08:53 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 