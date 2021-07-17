Рада суддів звернулася до Зеленського після рішення Верховного Суду у справі Тупицького: До інституту судової влади має бути повага

Відбулося позачергове засідання Ради суддів України, в роботі якого взяли участь 22 члени Ради. Судді розглянули питання довіри до суду на тлі скасування Верховним Судом президентського указу про звільнення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного Суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Ради суддів України.

Рада розглянула питання про звернення до президента України щодо недопущення висловлювань, які можуть підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї. Голосуванням члени Ради затвердили наступний текст, який підписав глава Ради суддів Богдан Монич:

"Шановний Володимире Олександровичу! "Моя мета – повернути довіру й повагу до суду. Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у президента…" – саме так учора ви відреагували на ухвалення Верховною Радою України в цілому закону, який передбачає перезавантаження Вищої ради правосуддя (законопроєкт № 5068).

Так сталось, що того ж дня, 14 липня 2021 року, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив позов Тупицького Олександра Миколайовича до президента України в справі №9901/96/21, визнав протиправним та скасував Указ президента України від 27 березня 2021 року № 24/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу президента України від 14 травня 2013 року №256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України.

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Цілком зрозуміло, що будь-яке судове рішення може викликати незгоду з ним однієї зі сторін, а іноді й усіх учасників справи.

І це стосується будь-яких спорів, зокрема тих, де стороною є президент України. Водночас, якщо пересічний громадянин є більш вільним у своїх висловлюваннях та формулюванні певних оціночних суджень, то представники держави мають утримуватися від дій, які можуть підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї.

Замість того, щоб порадіти тому факту, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду ухвалив рішення, яке, щонайменше, вказує на те, що він не обслуговує інтереси президента України, в інформаційному просторі було розповсюджено низку повідомлень, які очевидно вказують на нерозуміння загальновідомих міжнародних норм у сфері прав людини та у сфері незалежності судової гілки влади (коментар радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка; відеозвернення прессекретаря президента України Сергія Никифорова, опубліковане на сторінці Офісу президента України у фейсбуці; офіційна позиція Офісу президента України стосовно рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду стосовно Тупицького Олександра Миколайовича, викладена на офіційному сайті Офісу президента України).

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Принагідно нагадаємо, що посадові особи демократичної та правової держави мають уникати передчасної критики, яка може підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї.

Їм також слід уникати дій, які можуть поставити під сумнів їхнє бажання виконувати рішення судів, за винятком випадків, коли вони мають намір подати апеляцію.

Кожна сторона судового процесу має доводити свою позицію виключно в межах правового поля.

Відтак Рада суддів України змушена наголосити на неприпустимості подібних дій із боку посадових осіб Офісу президента України, які демонструють суспільству не лише ігнорування чинного законодавства, але й упереджене ставлення до судової влади.

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Окремо звертаємо вашу увагу, Володимире Олександровичу, що Рада суддів України підтримує бажання президента України зміцнити довіру до судових органів влади та активно долучається до цього процесу. Водночас варто наголосити, що, окрім внутрішніх факторів, які впливають на рівень довіри до судів, є і зовнішні, такі як тиск та систематичні негативні інформаційні кампанії проти суддівського корпусу. На превеликий жаль, ці дії не лише не засуджуються владою, а навпаки, активно схвалюються та поширюються. Реальні показники довіри до судів, а особливо серед тих, хто був учасником судових проваджень, на порядок вищі, ніж ті, які озвучуються на широкий загал.

Підірвана згаданими заявами довіра не буде відновлена, будь-яке судове рішення, ухвалене судом апеляційної інстанції у цій справі, сприйматиметься стороннім спостерігачем із недовірою.

Наголошуємо: до судової влади як інституції має бути повага. Її рішення мають виконуватися, незалежність суддів має бути захищена.

Підсумовуючи викладене, Рада суддів України засуджує подібні виступи й коментарі, вважає їх неприпустимими та закликає утримуватися від дій, які точно не повернуть довіру і повагу до судової гілки влади".

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Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.