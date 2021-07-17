Під час п'ятого етапу вакцинації проти COVID-19 дозволять щепити дітей, - Центр здоров'я

Під час п'ятого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19 за рекомендаціями лікарів дозволять щепити дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров'я Олександр Заїка під час національного діалогу про вакцинацію проти COVID-19.

"Під час п’ятої хвилі буде дозволятися вакцинація дітей, але потрібно буде дивитися за нашими рекомендаціями, яким саме дітям насамперед треба буде надавати перевагу", - сказав він.

За словами Заїки, в Центрі громадського здоров'я насамперед роблять акцент на вакцинації цільових груп, які не встигли отримати щеплення під час попередніх етапів вакцинації. Йдеться про людей старше 65 років та інших.

Читайте також: США в межах глобального механізму COVAX відправили в Україну 2 млн доз вакцини Moderna

"Якщо ми говоримо про дітей віком 12-16 років, то ми знаємо, що це Pfizer, і там буде чіткий алгоритм, у яких випадках. Наприклад, дитина їде за кордон на навчання, змагання, на якісь конкурси і ця подорож передбачає дві вакцинації", - розповів керівник національної програми імунізації.

Чиновник додав, що щеплення дітей відбуватимуться за рекомендаціями лікарів.

Читайте також: У Запоріжжі відкрився центр масової вакцинації проти COVID-19 - щеплення роблять препаратом Pfizer