Під час п'ятого етапу вакцинації проти COVID-19 дозволять щепити дітей, - Центр здоров'я
Під час п'ятого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19 за рекомендаціями лікарів дозволять щепити дітей.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров'я Олександр Заїка під час національного діалогу про вакцинацію проти COVID-19.
"Під час п’ятої хвилі буде дозволятися вакцинація дітей, але потрібно буде дивитися за нашими рекомендаціями, яким саме дітям насамперед треба буде надавати перевагу", - сказав він.
За словами Заїки, в Центрі громадського здоров'я насамперед роблять акцент на вакцинації цільових груп, які не встигли отримати щеплення під час попередніх етапів вакцинації. Йдеться про людей старше 65 років та інших.
"Якщо ми говоримо про дітей віком 12-16 років, то ми знаємо, що це Pfizer, і там буде чіткий алгоритм, у яких випадках. Наприклад, дитина їде за кордон на навчання, змагання, на якісь конкурси і ця подорож передбачає дві вакцинації", - розповів керівник національної програми імунізації.
Чиновник додав, що щеплення дітей відбуватимуться за рекомендаціями лікарів.
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А вы, Лия, сорри неадеквате не пишите плиз на Цензоре антинаучный бред.
так тот 13-летний мальчик уже воскрес? и остальные жертвы экспериментальной жижи?
и не вгоняли бы население в долги. Мы имеем достаточно собственного газа, и он принадлежит всем гражданам Украины. А не тем, кто приватизировал право добычи.
Вместо этого коммуналка растёт, цены растут, налоги растут - почему после этого
мы должны верить, что "вакциной" власть стремится помочь ?
Тем более тем, кто переболел, и нормально себя чувствует ?
Смертность 0,7-1,5 % пандемии нет и в помине.
Как по мне- цель ясна - получить деньги и , возможно, провести опыты по уменьшению численности пожилого населения- как примерно избавляются от малопродуктивных коров.