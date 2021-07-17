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Німецьке посольство шоковане останніми некоректними заявами Арестовича щодо Меркель, - Ірина Геращенко

Німецьке посольство шоковане останніми некоректними заявами Арестовича щодо Меркель, - Ірина Геращенко

Німецьке посольство шоковане останніми некоректними заявами спікера української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу, радника глави ОП Олексія Арестовича стосовно канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Про це нардепка, співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко написала на своїй сторінці  у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Німецьке посольство шоковане останніми некоректними заявами Арестовича щодо канцлерки Німеччини пані Меркель. Знаємо це з достовірних джерел... Але ця хамська поведінка - не самодіяльність, це і є позиція Банкової, яка толерується усіма "слугами". Зокрема, учасниками ТКГ", - зазначила Геращенко.

Вона повідомила, що депутати "Європейської Солідарності" звернулися до президента Володимира Зеленського із запитом щодо недипломатичної поведінки і про невідповідність обійманій посаді Арестовича.

Читайте також: Меркель 7 років трималася, але все-таки трохи здала українські інтереси на користь Росії, - радник глави ОП

Геращенко підкреслила, що Арестович є "людиною без жодного статусу та офіційної посади, що дозволяє собі від влади в хамській манері коментувати зовнішньополітичні питання". "Цей запит винесли на голосування, і "слуги" кинулися захищати Арестовича. Їм його коментарі, лайка в бік військових АТО/ООС, відверта брехня і маніпуляції - ок", - підсумувала нардепка.

Німецьке посольство шоковане останніми некоректними заявами Арестовича щодо Меркель, - Ірина Геращенко 01

Як повідомлялося, 16 липня Арестович заявив, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель "здала інтереси України на користь Росії", а візит президента Володимира Зеленського в Німеччину нічого не дав. Також, коментуючи заяву Меркель про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра", Арестович зазначив, що в цьому немає потреби, оскільки вона вже прописана в законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Автор: 

Геращенко Ірина (1150) Німеччина (7469) Меркель Ангела (1139) Європейська Солідарність (1089) Арестович Олексій (382)


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Топ коментарі
+44
Арестович конечно ещё тот сказочный персонаж, но последние действия Меркель энд компани как-то не по-детски настораживают и немцам надо говорить это откровенно, а не сопли жевать
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17.07.2021 15:14
+44
Немецкое посольство шокировано последними некорректными заявлениями Арестовича относительно Меркель, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 471
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17.07.2021 15:17
+39
Да неужели? Это Меркель все просрала в ПАСЕ, когда тупо отказалась поехать? Это Меркель наехала на антикоррупционные институты в Украине? Это Меркель затеяла "Китай наш партнер №1"? Это Меркель развалила нашу оборонку и свернула реформы для НАТО? Это Меркель держится всем, чем можно, за своего папу Беню и прячет его от юстиции США? Это Меркель тырит западные деньги, выделенные народу Украины на борьбу с пандемией?

Я думаю, я уверен, что случись сейчас история с французскими "Мистралями", то ***** бы их без проблем получил.
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17.07.2021 15:25
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Надо же ....Сколько обосранных зелёных клоунов тут завоняло....никак отдана команда "фас" с Банковой до вони защищать скомороха...... дай Бог, чтобы у украинцев хоть раз в жизни хватило ума выбрать в руководители своей страны такого политика как Меркель...но....похоже это украинцам не грозит....слишком ещё много зелёной вонючей массы в стране......а также холуев обнулённого....бубочка спит и видит когда он уже , наконец, в засос встретится с главным кремлёвским мафиози...именно при клоуне всё говно всплыло вдруг на Банковой... А Арестович играет роль " жирика" при скоморохе.... постоянно отрыгивает "великую мыслю " скомороха...
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17.07.2021 20:44 Відповісти
Хами или не хами, а реальность от этого не изменится. Штатам и Европе пофиг на интересы Украины. Всё на что можно рассчитывать - использование в интересах одной империи (США) против другой империи (РФ). Денег на оружие будут подкидывать и всё.
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17.07.2021 21:11 Відповісти
Я еще могу понять идиотские высеры найвелычнишого говнокомандующего, все уже свыклись, что бубочка - конченный идиот и наркоша, и когда ширнется в очередной раз, то начинает кукарекать то миллиарде деревьев, то о приписденском ВУЗе. Что с него, убогого взять. Если 13 миллионов дебилов за него проголосовало, то прийдется потерпеть еще 3 года. Но когда о большой политике начинает кукарекать Люся Арестович, которую ОПа подобрала на окружной за профессиональные оральные и анальные утехи, отмыла, приодела, накормила и выделила комнату для его основной анально-оральной работы, и оно начинает кукарекать о политике, то это полный пипец.
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17.07.2021 21:22 Відповісти
Прокремлівська шльондра. Старанно виконує вказівки з "центру".
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17.07.2021 22:25 Відповісти
ну,что бомжарии, не устали уныло канючить извечную где взять и кто пойдет, и под конец, кто виноват Два года стенаний и дурмана ,мы тешимся" великим і будівництвом ", вместо создания ракетного- оборонного комплекса ,что могло поставить пыню в положение просителя заглянуть в глаза, и поставить точку в вопросе чей Крым,лнр ,днр "Песочница на обочине",со странными существами ,вызывающими недоумение и здоровое чувство неприятия,из которой доносятся странные ,пугающие завывания,приводящие в смятение округу. Доколе !?
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17.07.2021 22:35 Відповісти
Я начинаю уже подумывать, а может целый кандидат наук, профессор Кива таки прав по поводй 15 ноября? Шутки шутками, но какой-же нормальный человек будет против, что-бы зебанутый говнокомандующий, найвелычнишый ослик и его зеленая плесень добровольно ушли и будут выборы.
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18.07.2021 07:29 Відповісти
Звичайно, Арестович виглядає останнім часом занадто екстравагантно, часом - занадто хамить, досить часто робить дуже сумнівні заяви... Але...

Але в даному разі НЕ ПОТРІБНО ОБРАЖАТИСЯ НА ПРАВДУ.
Замість солодкої брехні краще гірка правда. Правда є правда.

Німеччина продала або віддала Україну Путіну. Як і США під керівництвом Байдена. І це правда.

"Мінські угоди", "формула Штайнмайєра", "політичні автономії" для окупованих територій - це все просто брехливе лайно, яке Україні не потрібне ні під яким соусом.

Україна не підписувала ніяких "мінських угод" - їх підписав якийсь "Александр Захарченко" нині відомий як "дохлий сєпар" (бо він вже дохлий кілька років) та інші приватні особи.

Якби Німеччина, Франція, США були на боці України, а не Путіна,
то вони б не згадували постійно про неіснуючі "мінські угоди" (що є фактично брехливе путінське гівно),
а вони би згадували постійно про порушення з боку РФ офіційних міжнародних багатосторонніх та двосторонніх договорів між РФ та Україною.
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17.07.2021 23:23 Відповісти
Толку що арестевич правду сказав ...
Раз у рік і палиця стріляє, це не добавляє балів люсі
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18.07.2021 01:18 Відповісти
А чего все накинулись на Меркель? она лишь озвучила то, на что согласился зельцман, но боится произносить сам вслух, бо снесут. Неужели это не понятно? Вспомните , еще полтора года назад он согласился и на Штанмайера, и на сдачу территорий ,и на не стрелять, и ни разу не назвал кацапов агрессорами, вагнеровцев сдал,цемаха сдал,группу Швеца сдал, кацапам ПРОСТИЛ 12 миллиардов баксов---почему вы требуете от Меркель больше, чем от осла Оманского? Это глупо!
Как раз Меркель НАМ ничего не должна-- ее выбрал немецкий народ, для него она и старается, а украинский нарид выбрал тупое, сцыкливое и брехливое ничтожество.Требуйте с него или жрите...
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18.07.2021 01:31 Відповісти
Порошенко и Геращенко живали сопли с немцами и французами,- результат: немцы и французы стали откровенными агентами руSSни! и спонсорами войну против Украины!, так что Арестович (хоть и не люблю его) выразился КРАЙНЕ МЯГКО!
Нормандский формат изжил себя, так как в нем только враги Украины.
Німецьке посольство шоковане останніми некоректними заявами Арестовича щодо Меркель, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9654
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18.07.2021 02:36 Відповісти
Нормандский формат и Минск ИЗНАЧАЛЬНО были сдачей НАЦИОНАЛЬНЫХ интересов Украины и украинской нации!!!
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18.07.2021 13:51 Відповісти
по сути то что зюзя и люся вещают про германь и фрау увы правда но.... если к вам в тёмном
переулке подкатят пара-тройка ужраных и обкуренных имбецилов размером со шкаф и в ру-
чонках будут вертеть финки и монтировки то на вопрос уважаешь ли ты нас вы врядли ответи
те правду - мол дебилы вы конченные и недоноски....
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18.07.2021 07:42 Відповісти
Ось і перші результати ЗЕкоманди незабарилися.
https://dilo.net.ua/novyny/u-ssha-zayavyly-shho-bajden-vmykaye-zadnyu-u-pytanni-********/ У США заявили, що Байден "вмикає задню у питанні України" (https://www.ukr.net/source/dilo-3809.html Діло ) Так що зе вже може очікувати від ***** медальку та статус почесного громадянина Ростова-на-Дону.
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18.07.2021 08:54 Відповісти
Кроме поста Геращенко в фейсбуке.еще есть факты?
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18.07.2021 09:59 Відповісти
В інтернеті просто так не напишуть!
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18.07.2021 13:29 Відповісти
харестовичі і хєрмаки таки вдєяятєлі жахливої вдачі......не гоже так
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18.07.2021 11:38 Відповісти
Цілковито згодний з тими, хто написавщо Арестовий той ще персонаж, але в даному випадку правий. Попри усе, німці продовжуютьпоставляти до мокшанії обладнання (згайдаймо турбіни Сіменс), добудовує північний потік-2 тощо. Коротше, поводяться як безпринципні говноїди. Франція, до речі, недалеко пішла.
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18.07.2021 11:45 Відповісти
ага) ..ля. Німці - "безпринципні гівноїди"
То лі дєло бубося з дерьмаком и бородатою бабушкой.
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18.07.2021 13:03 Відповісти
Це в вашому світі робить те, що відбувається виправданим? Ци у вас ті самі дії в одної людини зло, а в іншої вже норма? Німці і французи поводяться так з самого початку, чи хотіли би ви виправдати це тим, що керівники та політики України самі здали її інтереси з самого початку?
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18.07.2021 15:49 Відповісти
Ніякі меркелі і мікрони не можуть бути більшими українцями ніж самі українці. Україну ніхто не окупує і не продасть,якщо українці покажуть тверду волю бити московського ворога до останнього окупанта.
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18.07.2021 14:46 Відповісти
Так что Арестович не то сказал? Разве Меркель не сдаёт наши интересы в пользу кацапов?
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18.07.2021 15:22 Відповісти
Анекдот в тому, що якщо Люсік скаже, що вода мокра, ми рефлекторно в тому засумніваємось.
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18.07.2021 17:13 Відповісти
"Знаем это из достоверных источников ."
А ира будет отвечать за свои слова когда раскроется ее очередное вранье?
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18.07.2021 17:11 Відповісти
Депутутка Ира открыла рот...
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19.07.2021 08:21 Відповісти
Експерт із сивими скронями облажався!
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19.07.2021 12:52 Відповісти
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