Німецьке посольство шоковане останніми некоректними заявами Арестовича щодо Меркель, - Ірина Геращенко

Німецьке посольство шоковане останніми некоректними заявами спікера української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу, радника глави ОП Олексія Арестовича стосовно канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Про це нардепка, співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Німецьке посольство шоковане останніми некоректними заявами Арестовича щодо канцлерки Німеччини пані Меркель. Знаємо це з достовірних джерел... Але ця хамська поведінка - не самодіяльність, це і є позиція Банкової, яка толерується усіма "слугами". Зокрема, учасниками ТКГ", - зазначила Геращенко.

Вона повідомила, що депутати "Європейської Солідарності" звернулися до президента Володимира Зеленського із запитом щодо недипломатичної поведінки і про невідповідність обійманій посаді Арестовича.

Читайте також: Меркель 7 років трималася, але все-таки трохи здала українські інтереси на користь Росії, - радник глави ОП

Геращенко підкреслила, що Арестович є "людиною без жодного статусу та офіційної посади, що дозволяє собі від влади в хамській манері коментувати зовнішньополітичні питання". "Цей запит винесли на голосування, і "слуги" кинулися захищати Арестовича. Їм його коментарі, лайка в бік військових АТО/ООС, відверта брехня і маніпуляції - ок", - підсумувала нардепка.

Як повідомлялося, 16 липня Арестович заявив, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель "здала інтереси України на користь Росії", а візит президента Володимира Зеленського в Німеччину нічого не дав. Також, коментуючи заяву Меркель про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра", Арестович зазначив, що в цьому немає потреби, оскільки вона вже прописана в законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".