Німецьке посольство шоковане останніми некоректними заявами Арестовича щодо Меркель, - Ірина Геращенко
Німецьке посольство шоковане останніми некоректними заявами спікера української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу, радника глави ОП Олексія Арестовича стосовно канцлерки Німеччини Ангели Меркель.
Про це нардепка, співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Німецьке посольство шоковане останніми некоректними заявами Арестовича щодо канцлерки Німеччини пані Меркель. Знаємо це з достовірних джерел... Але ця хамська поведінка - не самодіяльність, це і є позиція Банкової, яка толерується усіма "слугами". Зокрема, учасниками ТКГ", - зазначила Геращенко.
Вона повідомила, що депутати "Європейської Солідарності" звернулися до президента Володимира Зеленського із запитом щодо недипломатичної поведінки і про невідповідність обійманій посаді Арестовича.
Геращенко підкреслила, що Арестович є "людиною без жодного статусу та офіційної посади, що дозволяє собі від влади в хамській манері коментувати зовнішньополітичні питання". "Цей запит винесли на голосування, і "слуги" кинулися захищати Арестовича. Їм його коментарі, лайка в бік військових АТО/ООС, відверта брехня і маніпуляції - ок", - підсумувала нардепка.
Як повідомлялося, 16 липня Арестович заявив, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель "здала інтереси України на користь Росії", а візит президента Володимира Зеленського в Німеччину нічого не дав. Також, коментуючи заяву Меркель про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра", Арестович зазначив, що в цьому немає потреби, оскільки вона вже прописана в законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".
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Але в даному разі НЕ ПОТРІБНО ОБРАЖАТИСЯ НА ПРАВДУ.
Замість солодкої брехні краще гірка правда. Правда є правда.
Німеччина продала або віддала Україну Путіну. Як і США під керівництвом Байдена. І це правда.
"Мінські угоди", "формула Штайнмайєра", "політичні автономії" для окупованих територій - це все просто брехливе лайно, яке Україні не потрібне ні під яким соусом.
Україна не підписувала ніяких "мінських угод" - їх підписав якийсь "Александр Захарченко" нині відомий як "дохлий сєпар" (бо він вже дохлий кілька років) та інші приватні особи.
Якби Німеччина, Франція, США були на боці України, а не Путіна,
то вони б не згадували постійно про неіснуючі "мінські угоди" (що є фактично брехливе путінське гівно),
а вони би згадували постійно про порушення з боку РФ офіційних міжнародних багатосторонніх та двосторонніх договорів між РФ та Україною.
Раз у рік і палиця стріляє, це не добавляє балів люсі
Как раз Меркель НАМ ничего не должна-- ее выбрал немецкий народ, для него она и старается, а украинский нарид выбрал тупое, сцыкливое и брехливое ничтожество.Требуйте с него или жрите...
Нормандский формат изжил себя, так как в нем только враги Украины.
переулке подкатят пара-тройка ужраных и обкуренных имбецилов размером со шкаф и в ру-
чонках будут вертеть финки и монтировки то на вопрос уважаешь ли ты нас вы врядли ответи
те правду - мол дебилы вы конченные и недоноски....
https://dilo.net.ua/novyny/u-ssha-zayavyly-shho-bajden-vmykaye-zadnyu-u-pytanni-********/ У США заявили, що Байден "вмикає задню у питанні України" (https://www.ukr.net/source/dilo-3809.html Діло ) Так що зе вже може очікувати від ***** медальку та статус почесного громадянина Ростова-на-Дону.
То лі дєло бубося з дерьмаком и бородатою бабушкой.
А ира будет отвечать за свои слова когда раскроется ее очередное вранье?