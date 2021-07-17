УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11698 відвідувачів онлайн
Новини
18 573 52

Влада США розслідує можливу атаку Росії на своїх дипломатів у Відні: у них стан, схожий із "гаванським синдромом"

Влада США розслідує можливу атаку Росії на своїх дипломатів у Відні: у них стан, схожий із

Влада Сполучених Штатів Америки розслідує причини появи дивних симптомів хвороби у 24 американських чиновників, які працюють у Відні. У них виявили стан, схожий із так званим "гаванським синдромом".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода з посиланням на американські ЗМІ.

Зазначається, що проблеми зі здоров'ям у дипломатів, співробітників розвідки та інших чиновників у Відні почалися невдовзі після інавгурації президента США Джо Байдена в січні цього року. Інформацію про це отримали журналісти New Yorker та Associated Press.

Урядові агентства США називають прояви симптомів у співробітників "аномальними або незрозумілими інцидентами зі здоров'ям", проте в приватних бесідах директор ЦРУ Вільям Бернс називає їх не інцидентами, а атаками.

За словами співрозмовників видання New Yorker, ГРУ - єдина спецслужба Росії, яка має технології для організації атак "спрямованої енергії".

Читайте також: ФСБ в 2019 році отруїла російського письменника Бикова так само, як пізніше - Навального, - The Insider і Bellingcat

"Гаванський синдром" названо так після інцидентів у столиці Куби, де з кінця 2016 року американські дипломати повідомляли про сильний головний біль, нудоту, втому і погіршення координації та слуху. У 2018 році аналогічні симптоми з'явилися у співробітників консульства в Китаї, а наприкінці квітня 2021 року стало відомо, що два схожі випадки були зафіксовані вже на території США.

Високопосадовці як у адміністрації колишнього президента Дональда Трампа, так і в адміністрації Байдена впевнені, що держслужбовці США могли бути атаковані Росією. Зокрема, американські журналісти ще в травні публікували матеріали, в яких йшлося про те, що організатором таких атак може бути російська військова розвідка ГРУ, однак вичерпних доказів цього наразі у ЗМІ немає.

Читайте також: Помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Навальний. Офіційна причина смерті - інсульт

Автор: 

дипломатія (711) отруєння (945) росія (65908) США (23326)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
Выразить 357-ю глубокую озабоченность, похоронить расследование и организовать очередной саммит
показати весь коментар
17.07.2021 15:19
+25
Нужно позвать Путина на саммит и обсудить этот вопрос, посмотреть ему в глаза!😁😁😁😁
показати весь коментар
17.07.2021 15:25
+19
"Власти США расследуют возможную атаку России на своих дипломатов в Вене: у них состояние, схожее с "гаванским синдромом"
_А-аа, ну расследуйте, расследуйте. Хорошо как путлеру когда противники - убеждённые, идейные тормоза.
показати весь коментар
17.07.2021 15:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Выразить 357-ю глубокую озабоченность, похоронить расследование и организовать очередной саммит
показати весь коментар
17.07.2021 15:19 Відповісти
Перьезагрюзка. И кнопку красную нажать.
показати весь коментар
17.07.2021 15:30 Відповісти
А Фірташу у Відні всьо ОК, ще й вовоЄрмаковщина йому борги списує голосуванням зеленосук у ВР
показати весь коментар
17.07.2021 15:33 Відповісти
в нормандском формате
показати весь коментар
17.07.2021 15:45 Відповісти
Та ні, це вже мабуть на рішитєльний протєст тягне. Навіть з абіспакоєнастью.
показати весь коментар
18.07.2021 09:51 Відповісти
"Власти США расследуют возможную атаку России на своих дипломатов в Вене: у них состояние, схожее с "гаванским синдромом"
_А-аа, ну расследуйте, расследуйте. Хорошо как путлеру когда противники - убеждённые, идейные тормоза.
показати весь коментар
17.07.2021 15:21 Відповісти
бред , скорее что то не то съели
показати весь коментар
17.07.2021 15:21 Відповісти
почитай про ультразвук його дiю на органiзм
показати весь коментар
17.07.2021 15:33 Відповісти
А когда всей страной?
показати весь коментар
18.07.2021 00:04 Відповісти
Люто плюсую!
показати весь коментар
18.07.2021 09:52 Відповісти
Що ви там про Воронєж питали?
показати весь коментар
18.07.2021 14:35 Відповісти
Педики из СВР
показати весь коментар
17.07.2021 16:11 Відповісти
Нужно позвать Путина на саммит и обсудить этот вопрос, посмотреть ему в глаза!😁😁😁😁
показати весь коментар
17.07.2021 15:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9vi43xbah60

Влада США розслідує можливу атаку Росії на своїх дипломатів у Відні: у них стан, схожий із "гаванським синдромом" - Цензор.НЕТ 2291
показати весь коментар
17.07.2021 17:49 Відповісти
А з Меркель не те саме було, доки Україну з Порохом підтрримувала ? А зараз якось вже виздоровіла...
показати весь коментар
17.07.2021 15:30 Відповісти
Лапотняки елозят своими СЦАНЫМИ тряпками по ихним фейсам, а они..... Власти США расследуют возможную атаку России на своих дипломатов в Вене: у них состояние, схожее с "гаванским синдромом" - Цензор.НЕТ 6098
Не та уже Амеврыка, которой правили Рейган и Буш. Убило Америку сцыкливая, черножопая абизяна мира, благодаря которой лапотняки потеряв чувство безнаказанности, беспредельничают по всему миру.
показати весь коментар
17.07.2021 15:31 Відповісти
Тупе ЦРУ. Проти дипломатів США використовують звичайний "ЗЄБІЛІЗАТОР" направленої дії.
показати весь коментар
17.07.2021 15:34 Відповісти
ГРУ - единственная спецслужба России, которая имеет технологии для организации атак "направленной энергии" Источник: https://censor.net/ru/n3277731Мдя ужжж… Ну даж не знаю, комментарии излишни, мне кажется
показати весь коментар
17.07.2021 15:34 Відповісти
Читай внимательнее, чурка мацкальская! -по словам собеседников New Yorker
показати весь коментар
17.07.2021 15:46 Відповісти
Похоже на Инфразвуковое Оружие.

Инфразвуковое оружие - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 оружие , использующее в качестве поражающего средства достаточно сильный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA инфразвук (диапазон ниже порога восприятия человеческого уха)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5#cite_note-geo_expo2012-1 [1] . В зависимости от силы инфразвукового воздействия результаты могут быть от возникновения у объекта чувства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85 страха , ужаса или паники и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B7 психозов на их почве до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F соматических расстройств (от расстройств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 зрения до повреждения внутренних органов).
Оружием, работающем именно в инфразвуковом частотном диапазоне, являются устройства акустического воздействия на биологические объекты «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1 Шепот », вмонтированные в щиты полицейских и бойцов Росгвардии, предназначенные для разгона демонстраций «путем дистанционного формирования инфранизкочастотных колебаний»
показати весь коментар
17.07.2021 15:37 Відповісти
Интересно, не поддавалась ли этому воздействию группа погибших на перевале Дятлова? Может на них его испытывали?
показати весь коментар
17.07.2021 17:14 Відповісти
в штазиляндии тож юзают
показати весь коментар
17.07.2021 17:24 Відповісти
слаботехнологичные пиндосы конечно-же не имеют детекторов подобного излучения
показати весь коментар
17.07.2021 22:24 Відповісти
Реаклиматизацию не рассматривали?
показати весь коментар
17.07.2021 15:39 Відповісти
путин всех чмырит как хочет.
показати весь коментар
17.07.2021 15:39 Відповісти
X-Ray ?
показати весь коментар
17.07.2021 15:46 Відповісти
на что тратят деньги американских налогоплательщиков!!!!
Расследуют!! !прикаліваются!!!
Кому и что не ясно??
Как сказал Байден-у США с мацкалями есть общие интересы:
мацкали гадят а США- расследуют и расследуют и расследуюттттттт
показати весь коментар
17.07.2021 15:49 Відповісти
Главное чтоб с СП2 ничего не случилась Адольфовна будет сильно растроена...
показати весь коментар
17.07.2021 15:54 Відповісти
Ничего - бидон сейчас с муйлом встретится и быстренько все уладит. Он ведь так оптимистично настроен...
показати весь коментар
17.07.2021 15:58 Відповісти
Ну так Байден когда подавал прошение путену не атаковать определённые объекты не перечислил фамилии дипломатов... Кто ж ему доктор.

Халатно сварганил прошение и теперь будет валить вину на путена...
показати весь коментар
17.07.2021 16:09 Відповісти
Я знаю, що треба робити! Відправити пОсла миру, щоб подивився в очі *****! Я навіть знаю найкращого кандидата - нєлоха оманського, членограя уханського!
показати весь коментар
17.07.2021 16:10 Відповісти
Мир должен наконец-то понять что руцкие это угроза жизни и не пускать их в свои страны даже если это не выгодно с экономической стороны!!! Руцкий должен быть прибит как таракан. без сожаления!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
17.07.2021 16:13 Відповісти
не вздумайте быстро расследовать, фрау Меркель нужно сев поток достроить
показати весь коментар
17.07.2021 16:29 Відповісти
Опять австрия отличилась... Впрочем, не удивительно, австрия - давний сообщник чекистов-большевиков, как и фашистов...
показати весь коментар
17.07.2021 16:31 Відповісти
Гитлер тоже из Австрии родом был
показати весь коментар
17.07.2021 16:42 Відповісти
Австрія завжди перша підставляє дупу фашистам і ніколи від війни не страждає. Ні перша, ні друга світові Австрію не зачепили. Вони і третій раз миттєво під фашиста лягли, як тільки кацапський фашизм про себе заявив.
показати весь коментар
18.07.2021 09:58 Відповісти
Первая мировая развалила австро-венгерскую империю с большими потерями территорий. Версальский или Триононский договор... если не ошибаюсь, конечно.
С остальным полностью согласен.
показати весь коментар
18.07.2021 10:12 Відповісти
І тут Росія "винувата"...
показати весь коментар
17.07.2021 16:56 Відповісти
Вена вообще рассадник кацапской нечисти
показати весь коментар
17.07.2021 17:16 Відповісти
сам пу iх танцює
показати весь коментар
17.07.2021 17:23 Відповісти
И не докажете. Кто первым обзывается ..... На мацковии слезам не верят!
показати весь коментар
17.07.2021 17:49 Відповісти
Дырявому Бидону не докладывали, бо он начнет звонить Х*йлу и спрашивать - что такое ультразвук.
показати весь коментар
17.07.2021 17:55 Відповісти
Это старая история.Неужели у американцев нет способа измерить все виды излучений вокруг посольства?Хотя,несомненно,рашка -неисправима и не надо ей намеков - понимают только в рыло.
показати весь коментар
17.07.2021 18:20 Відповісти
У Американцев давно есть такое оружие тоже. Когда распался СССР американцы не публично, договорились чтобы информация о таких разработках не стала публичной. Страны у которых есть такое оружие не заинтересованы чтобы информация о нем стала известна обывателям.
показати весь коментар
17.07.2021 22:20 Відповісти
КГБ давно использует эти технологии ещё со времён диссидентов.
показати весь коментар
17.07.2021 18:47 Відповісти
Чуйня все це - не треба робити з Кремляндії супердержаву, а погане самопочуття у дипломатів може бути визвано іншими факторами
показати весь коментар
18.07.2021 03:19 Відповісти
Моя версія - американські дипломати сьорбають усілякий шмурдяк по всьому Відню де дохрєна кацапської агентури. Ще Гавану згадали, де той кацапської агентури не менше. Як діти малі ці ЦРУшники
показати весь коментар
18.07.2021 03:22 Відповісти
Может Короновирус подхватили?
показати весь коментар
18.07.2021 06:35 Відповісти
Может трипер? А головная боль от предстоящих разборок с женами(мужьями)!
показати весь коментар
18.07.2021 15:13 Відповісти
Надо срочно организовать саммит
показати весь коментар
18.07.2021 16:23 Відповісти
 
 