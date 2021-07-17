Влада США розслідує можливу атаку Росії на своїх дипломатів у Відні: у них стан, схожий із "гаванським синдромом"

Влада Сполучених Штатів Америки розслідує причини появи дивних симптомів хвороби у 24 американських чиновників, які працюють у Відні. У них виявили стан, схожий із так званим "гаванським синдромом".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода з посиланням на американські ЗМІ.

Зазначається, що проблеми зі здоров'ям у дипломатів, співробітників розвідки та інших чиновників у Відні почалися невдовзі після інавгурації президента США Джо Байдена в січні цього року. Інформацію про це отримали журналісти New Yorker та Associated Press.

Урядові агентства США називають прояви симптомів у співробітників "аномальними або незрозумілими інцидентами зі здоров'ям", проте в приватних бесідах директор ЦРУ Вільям Бернс називає їх не інцидентами, а атаками.

За словами співрозмовників видання New Yorker, ГРУ - єдина спецслужба Росії, яка має технології для організації атак "спрямованої енергії".

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"Гаванський синдром" названо так після інцидентів у столиці Куби, де з кінця 2016 року американські дипломати повідомляли про сильний головний біль, нудоту, втому і погіршення координації та слуху. У 2018 році аналогічні симптоми з'явилися у співробітників консульства в Китаї, а наприкінці квітня 2021 року стало відомо, що два схожі випадки були зафіксовані вже на території США.

Високопосадовці як у адміністрації колишнього президента Дональда Трампа, так і в адміністрації Байдена впевнені, що держслужбовці США могли бути атаковані Росією. Зокрема, американські журналісти ще в травні публікували матеріали, в яких йшлося про те, що організатором таких атак може бути російська військова розвідка ГРУ, однак вичерпних доказів цього наразі у ЗМІ немає.

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