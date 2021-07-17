Влада США розслідує можливу атаку Росії на своїх дипломатів у Відні: у них стан, схожий із "гаванським синдромом"
Влада Сполучених Штатів Америки розслідує причини появи дивних симптомів хвороби у 24 американських чиновників, які працюють у Відні. У них виявили стан, схожий із так званим "гаванським синдромом".
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода з посиланням на американські ЗМІ.
Зазначається, що проблеми зі здоров'ям у дипломатів, співробітників розвідки та інших чиновників у Відні почалися невдовзі після інавгурації президента США Джо Байдена в січні цього року. Інформацію про це отримали журналісти New Yorker та Associated Press.
Урядові агентства США називають прояви симптомів у співробітників "аномальними або незрозумілими інцидентами зі здоров'ям", проте в приватних бесідах директор ЦРУ Вільям Бернс називає їх не інцидентами, а атаками.
За словами співрозмовників видання New Yorker, ГРУ - єдина спецслужба Росії, яка має технології для організації атак "спрямованої енергії".
"Гаванський синдром" названо так після інцидентів у столиці Куби, де з кінця 2016 року американські дипломати повідомляли про сильний головний біль, нудоту, втому і погіршення координації та слуху. У 2018 році аналогічні симптоми з'явилися у співробітників консульства в Китаї, а наприкінці квітня 2021 року стало відомо, що два схожі випадки були зафіксовані вже на території США.
Високопосадовці як у адміністрації колишнього президента Дональда Трампа, так і в адміністрації Байдена впевнені, що держслужбовці США могли бути атаковані Росією. Зокрема, американські журналісти ще в травні публікували матеріали, в яких йшлося про те, що організатором таких атак може бути російська військова розвідка ГРУ, однак вичерпних доказів цього наразі у ЗМІ немає.
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_А-аа, ну расследуйте, расследуйте. Хорошо как путлеру когда противники - убеждённые, идейные тормоза.
Не та уже Амеврыка, которой правили Рейган и Буш. Убило Америку сцыкливая, черножопая абизяна мира, благодаря которой лапотняки потеряв чувство безнаказанности, беспредельничают по всему миру.
Инфразвуковое оружие - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 оружие , использующее в качестве поражающего средства достаточно сильный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA инфразвук (диапазон ниже порога восприятия человеческого уха)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5#cite_note-geo_expo2012-1 [1] . В зависимости от силы инфразвукового воздействия результаты могут быть от возникновения у объекта чувства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85 страха , ужаса или паники и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B7 психозов на их почве до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F соматических расстройств (от расстройств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 зрения до повреждения внутренних органов).
Оружием, работающем именно в инфразвуковом частотном диапазоне, являются устройства акустического воздействия на биологические объекты «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1 Шепот », вмонтированные в щиты полицейских и бойцов Росгвардии, предназначенные для разгона демонстраций «путем дистанционного формирования инфранизкочастотных колебаний»
Расследуют!! !прикаліваются!!!
Кому и что не ясно??
Как сказал Байден-у США с мацкалями есть общие интересы:
мацкали гадят а США- расследуют и расследуют и расследуюттттттт
Халатно сварганил прошение и теперь будет валить вину на путена...
С остальным полностью согласен.