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Новини
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МЗС РФ заявило про "обурливу практику придушення свободи слова" в Україні й звернулося до ОБСЄ

МЗС РФ заявило про

Російське міністерство закордонних справ звинувачує Україну в "обурливій практиці придушення свободи слова".

Як передає Цензор.НЕТ, про це представниця МЗС РФ Марія Захарова написала в Telegram.Таким чином вона відреагувала на візит в Україну спецпредставника ОБСЄ зі свободи слова.

Захарова зазначила, що "серйозного розбору неподобств", які нібито відбуваються в Україні "світ так і не дочекався".

Російська чиновниця нагадала про закриття телеканалів кума Володимира Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна". NewsOne і ZIK. А також про блокування низки пропагандистських російських телеканалів і сайтів.

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"Можливо, варто більш чітко артикулювати неприйнятність такої політики? Недостатньо просто "бажати успіхів "у пошуку" правильних методів боротьби з дезінформацією". Потрібно своєчасно, повно і відверто реагувати на обурливу практику придушення свободи слова", - вважає Захарова.

За результатами візиту представник ОБСЄ заявив про прихильність України демократичним цінностям. Захарова ці слова також розкритикувала.

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МЗС рф (966) ОБСЄ (3510) Захарова Марія (359)


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Топ коментарі
+68
Машка как обычно как напьется, так звонит в ОБСЕ и жалуется на Украину..
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17.07.2021 16:31
+59
ПТН-ПНХ!!!
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17.07.2021 16:31
+47
МЗС РФ заявив про "обурливу практику придушення свободи слова" в Україні й звернувся до ОБСЄ - Цензор.НЕТ 198
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17.07.2021 16:47
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штандартерфюрер в минске... -Какой он фюрер... Намесник Коха и не более.
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17.07.2021 19:42 Відповісти
Маша - китаистка и поэтесса.. Не знали? А то, шо голову не моет, это патамуша китаистка и поэтесса
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17.07.2021 19:09 Відповісти
МЗС РФ заявив про "обурливу практику придушення свободи слова" в Україні й звернувся до ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2022
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17.07.2021 19:18 Відповісти
Жалкая подделка оголтелого глашатая просоветско-геббельсовской пропаганды... Налейте ей 100 гр.
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17.07.2021 19:29 Відповісти
Даешь картинку, мол, Маша заплела в косички блошиные немытые гныдныкы.
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17.07.2021 19:44 Відповісти
А за свободу слова, приміром в Білорусі, слабо стурбуватися, не кажучи вже про ситуацію по цьому питанню в своїй країні?
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17.07.2021 19:31 Відповісти
Плять, открылась новость и крупным планом фотка этой белоснежки, чуть не обхезався.
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17.07.2021 19:37 Відповісти
Маша пусть сменит пол, на мужика хоть будет смахивать а не на трынду.
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17.07.2021 19:46 Відповісти
Кста, у Маши шнобель, тавой, как если бы от мужа часто получала в дюндель... Если еще какой пьяный алкаш на нее и позарился (шобы жениться).
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17.07.2021 19:49 Відповісти
Вопиющая (на практике), шо моя смерть
МЗС РФ заявив про "обурливу практику придушення свободи слова" в Україні й звернувся до ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6502МЗС РФ заявив про "обурливу практику придушення свободи слова" в Україні й звернувся до ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9407
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17.07.2021 20:02 Відповісти
МЗС РФ заявив про "обурливу практику придушення свободи слова" в Україні й звернувся до ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5743
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17.07.2021 20:06 Відповісти
Есть такие люди, - их зовут кацапы,
До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.
Раздают кацапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кацап незванный, - сразу тут как тут.
Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хер,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.
Что же тут поделать, - это их привычка, -
Лезть под одеяло, и в ночной горшок,
Ведь кацапы, знамо, - и в пи...де затычка,
И к за...упе лысой красный гребешок.
Тягот и лишений не страшась нисколько,
За весь мир кацапы призваны страдать,
Всем они помогут, - во дворе вот только
За собою мусор некому убрать.
Жили бы нормально, как все люди в мире,
Но кацап, однако, твёрдо убежден,
Что ему мешает смыть говно в сортире
Хитрый и коварный, подлый Вашингтон.
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17.07.2021 20:18 Відповісти
Блин, она голову моет? Вот что бояра животорящая делает!
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17.07.2021 20:34 Відповісти
..а в это время Китай дошел до Уральских гор....
Вот такие они ,китайские пельмени..(95 квартал по-китайски)
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17.07.2021 20:39 Відповісти
Чуєш, ти лавроконяча дупломанька - а не хочеш назвати хоча б ОДИН УКРАЇНСЬКИЙ НОВИННИЙ МЕДІА-РЕСУРС, трансляція якого не заборонена на вашому смердючому параша-тб ???!
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17.07.2021 20:58 Відповісти
ФОтка в тему. типично такая хрюськая харя
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17.07.2021 21:30 Відповісти
Подавляющий своїм радикальним дебілізмом іплєт
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17.07.2021 21:50 Відповісти
Фото - зачёт! Это лучшее фото Маши, что я видел
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17.07.2021 21:57 Відповісти
А что такое МИД РФ ... А ничего Пусть скулят на кремлёвских болотах В Украину нечего лезть На международном языке это называется - Вмешательство во внутренние дела другого государства. Без кремле*лядей разберёмся что и как нам делать...
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17.07.2021 22:26 Відповісти
Маша, да что с тобой - рот перекошен, лицо заплыло - нельзя бухать в жару.
Ты же к тому же ещё и глупости несёшь.
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17.07.2021 22:29 Відповісти
Объективности ради, хочу сказать, что телеканалы "Рыбалка" и "Кухня ТВ" запретили напрасно. Теперь моя родня из-за этого, крутят спутниковые тарелку на НТВ+.
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17.07.2021 23:48 Відповісти
"Свободу Анжеле Девіс" закричали мільйони в'язнів рашистських концтаборів..
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18.07.2021 05:03 Відповісти
видать бухнула манька славно... правда к бухлу аргентинский кокаин добавила... ну, чтобы точно кайфануть...
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18.07.2021 06:44 Відповісти
На Московії не стало соковитих самок, якщо озвучувати позицію МЗС доручають
таким доконаним шмарам.
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18.07.2021 12:28 Відповісти
ЧИЯ БИ КОРОВА МИЧАЛА, А ТВОЯ БИ МОЛЧАЛА!!! В РАШЕ ДІЙСНО ПОВНИЙ БЕЗПРЕДЕЛ ПО СВОБОДІ СЛОВА! ТАМ НІХТО ЛИШНЬОГО СЛОВА СКАЗАТИ НЕ МОЖЕ, АБО ДАЖЕ ЛАЙК В ІНТЕРНЕТІ ЯКИЙ СХОЧУТЬ ПОСТАВИТИ ЛЮДИ НЕ МОЖУТЬ БЕЗ ТОГО ШОБ ЇХ ПОТІМ В ТЮРЯГУ НЕ ЗАСАДИЛИ!! В РАШЕ ВООБЩЕ З ЦИМ БЕЗПРЕДЕЛ, А ВОНА ЗВИЗДИТЬ ДУРА ПРО УКРАЇНУ!!!
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18.07.2021 13:07 Відповісти
Шо не так с Марфой?
МЗС РФ заявило про "обурливу практику придушення свободи слова" в Україні й звернулося до ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6651
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18.07.2021 13:47 Відповісти
МЗС РФ заявило про "обурливу практику придушення свободи слова" в Україні й звернулося до ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7749
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18.07.2021 13:54 Відповісти
Машку заделали тоже под водочку. Возможно, без закуски.
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18.07.2021 14:13 Відповісти
этой заточкой только понос вызывать и рвоту...
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18.07.2021 15:13 Відповісти
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