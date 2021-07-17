МЗС РФ заявило про "обурливу практику придушення свободи слова" в Україні й звернулося до ОБСЄ
Російське міністерство закордонних справ звинувачує Україну в "обурливій практиці придушення свободи слова".
Як передає Цензор.НЕТ, про це представниця МЗС РФ Марія Захарова написала в Telegram.Таким чином вона відреагувала на візит в Україну спецпредставника ОБСЄ зі свободи слова.
Захарова зазначила, що "серйозного розбору неподобств", які нібито відбуваються в Україні "світ так і не дочекався".
Російська чиновниця нагадала про закриття телеканалів кума Володимира Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна". NewsOne і ZIK. А також про блокування низки пропагандистських російських телеканалів і сайтів.
"Можливо, варто більш чітко артикулювати неприйнятність такої політики? Недостатньо просто "бажати успіхів "у пошуку" правильних методів боротьби з дезінформацією". Потрібно своєчасно, повно і відверто реагувати на обурливу практику придушення свободи слова", - вважає Захарова.
За результатами візиту представник ОБСЄ заявив про прихильність України демократичним цінностям. Захарова ці слова також розкритикувала.
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До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.
Раздают кацапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кацап незванный, - сразу тут как тут.
Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хер,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.
Что же тут поделать, - это их привычка, -
Лезть под одеяло, и в ночной горшок,
Ведь кацапы, знамо, - и в пи...де затычка,
И к за...упе лысой красный гребешок.
Тягот и лишений не страшась нисколько,
За весь мир кацапы призваны страдать,
Всем они помогут, - во дворе вот только
За собою мусор некому убрать.
Жили бы нормально, как все люди в мире,
Но кацап, однако, твёрдо убежден,
Что ему мешает смыть говно в сортире
Хитрый и коварный, подлый Вашингтон.
Вот такие они ,китайские пельмени..(95 квартал по-китайски)
Ты же к тому же ещё и глупости несёшь.
таким доконаним шмарам.