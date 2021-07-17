МЗС РФ заявило про "обурливу практику придушення свободи слова" в Україні й звернулося до ОБСЄ

Російське міністерство закордонних справ звинувачує Україну в "обурливій практиці придушення свободи слова".

Як передає Цензор.НЕТ, про це представниця МЗС РФ Марія Захарова написала в Telegram.Таким чином вона відреагувала на візит в Україну спецпредставника ОБСЄ зі свободи слова.

Захарова зазначила, що "серйозного розбору неподобств", які нібито відбуваються в Україні "світ так і не дочекався".

Російська чиновниця нагадала про закриття телеканалів кума Володимира Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна". NewsOne і ZIK. А також про блокування низки пропагандистських російських телеканалів і сайтів.

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"Можливо, варто більш чітко артикулювати неприйнятність такої політики? Недостатньо просто "бажати успіхів "у пошуку" правильних методів боротьби з дезінформацією". Потрібно своєчасно, повно і відверто реагувати на обурливу практику придушення свободи слова", - вважає Захарова.

За результатами візиту представник ОБСЄ заявив про прихильність України демократичним цінностям. Захарова ці слова також розкритикувала.

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