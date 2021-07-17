"Усе каміння із неба": на зміну аномальній спеці в окупований Крим знову прийдуть зливи, - синоптик

На початку наступного тижня в окупованому Криму очікується аномальна спека, а після цього їй на зміну прийдуть зливи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це в ефірі однієї з радіостанцій повідомив провідний фахівець центру погоди "Фобос" Євген Тишковець.

"Найближчий тиждень буде розділений на два періоди: сонячний - з аномально-спекотною, а часом і рекордно спекотною погодою, і дощовий. Друга половина майбутнього тижня знову готує випробування вторгненням циклону зі зливами та грозами, як я називаю це -" все каміння з неба", - сказав він.

За його даними, в ці вихідні повітря на півострові прогріється вночі до + 18 ... + 23 градусів, вдень - до + 33 ... + 37 градусів. При цьому починаючи з неділі і в наступні три дні, за словами синоптика, Крим поб'є три температурних рекорди.

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"У неділю ми повинні повторити або побити рекорд денної температури 2001 року - тоді в Сімферополі було зафіксовано +36,3. У понеділок і вівторок вночі до +25, вдень, відповідно, + 33 ... + 38 і + 34 ... + 39 градусів. в цьому разі впадуть рекорди 2011 року, коли в Сімферополі в цей день було +35,8 і 2007 року - тоді синоптики зафіксували позначку в +36", - сказав синоптик.

Як розповів Тишковець, погода зміниться в середу, коли на півострів прийдуть злива, грози і незначне зниження температури.

Раніше синоптики повідомляли, що з 16 по 20 липня на півострові очікується аномально спекотна погода з середньодобовою температурою повітря на 7 градусів вище кліматичної норми.

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