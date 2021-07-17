"Усе каміння із неба": на зміну аномальній спеці в окупований Крим знову прийдуть зливи, - синоптик
На початку наступного тижня в окупованому Криму очікується аномальна спека, а після цього їй на зміну прийдуть зливи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це в ефірі однієї з радіостанцій повідомив провідний фахівець центру погоди "Фобос" Євген Тишковець.
"Найближчий тиждень буде розділений на два періоди: сонячний - з аномально-спекотною, а часом і рекордно спекотною погодою, і дощовий. Друга половина майбутнього тижня знову готує випробування вторгненням циклону зі зливами та грозами, як я називаю це -" все каміння з неба", - сказав він.
За його даними, в ці вихідні повітря на півострові прогріється вночі до + 18 ... + 23 градусів, вдень - до + 33 ... + 37 градусів. При цьому починаючи з неділі і в наступні три дні, за словами синоптика, Крим поб'є три температурних рекорди.
"У неділю ми повинні повторити або побити рекорд денної температури 2001 року - тоді в Сімферополі було зафіксовано +36,3. У понеділок і вівторок вночі до +25, вдень, відповідно, + 33 ... + 38 і + 34 ... + 39 градусів. в цьому разі впадуть рекорди 2011 року, коли в Сімферополі в цей день було +35,8 і 2007 року - тоді синоптики зафіксували позначку в +36", - сказав синоптик.
Як розповів Тишковець, погода зміниться в середу, коли на півострів прийдуть злива, грози і незначне зниження температури.
Раніше синоптики повідомляли, що з 16 по 20 липня на півострові очікується аномально спекотна погода з середньодобовою температурою повітря на 7 градусів вище кліматичної норми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Приведем порядок казней от первой до последней и краткое объяснение того, в чем они заключались.
Кровь («дам») - вода в Ниле превратилась в кровь, и одновременно вся вода в Египте стала кровью.
Жабы («цфардеа») - Египет заполонили вышедшие из реки жабы.
Вши («киним») - весь Египет наполнился вшами.
Дикие звери («аров») - нашествие диких зверей на Египет.
Мор («девер») - падеж египетского скота.
Нарывы («шхин») - гнойные язвы на теле египтян.
Град («барад») - крупный «огненный» град, уничтоживший большую часть урожая («огненный» - т.к. согласно мидрашу, внутри каждой градины был огонь).
Саранча («арбе») - небывалое нашествие саранчи, уничтожившей то, что не было побито градом.
Мрак («хошех») - весь Египет окутала густая, непроницаемая мгла, которая держалась несколько дней.
Поражение первенцев («макат бхорот») - смерть первенцев в каждой египетской семье, от первенцев человека до первенца скота.
кцпня бьіла нарванная, но ссалась от одного упоминания "бандеровцев"
В банки закатывайте, шоб на год хватило..)))
Крисчані усі в рашку - поки міст стоїть!
На синоптиков надейся, а Бога, себе в слуги, не нанимай...
Трохов і нашу територію вцепить, і саме ватну частину.
да в Чёрное море
москаль в Крыму - то беда
кацап в Крыму - горе
Но кого на полуострове волнуют люди,здесь важнее другое,водой из болотом не охладиш мобильные атомные генераторы едектричества для военных частей.Вот беда так беда.
Це лише початок! А ще будуть глад, мор і чума. Та й про чотирьох вершників не слід забувати.
Так для повного щастя для кремлівських загарбників не вистачає ще й землетрусу. Такого як останній масштабний руйнівний землетрус потужністю 8 балів який був і теж на окупованому тоді кремлівськими комуно-фашистами ката Сталіна Криму в 1927 році, і який привів до масового руйнування. Екс - керівник "Кримського міжнародного центру сейсмобезпеки" Микола Георгієв повідомив, що потужні землетруси в Криму відбуваються з періодичністю в 85-100 років. Останній землетрус страшної потужністю 8 балів було на ПБК в 1927 році. Як відомо, він привів до колосальних руйнувань і до масових великих жертв. Також М.Георгієв повідомив, що період затишшя закінчується, і ця сейсмічна зона знову "прокидається". І активність катаклізмів найсильніших землетрусів буде вже зовсім скоро - це факт, - заявив М.Георгієв.
Дасть Бог поки український народ ще не звільнив свій тимчасово окупований рідний український Крим, землетрус був знову і також не менше 8 балів. Тому що прокляті криваві кремлівські фашисти окупанти маніяка )(уйла налаштували собі безліч всяких дорогих: мостів, портів, військових баз, електростанцій .... і все це кацапське добро загарбників землетрус який вже насувається добряче перевірив на їх сейсмостійкість.-
с ливнями не подходит пусть включает мороз и град..........