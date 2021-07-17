Накопичення боргів перед інвесторами ВДЕ - причина зупинки інвестицій в Україну, - ЄБРР
Накопичення великих боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваної енергії (ВДЕ) і намір Кабміну впровадити акцизний збір при виробництві "зеленої" електроенергії є причиною зупинки інвестицій в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна" , про це заявила Ольга Єрьоміна, старший банкір департаменту електроенергії ЄБРР, в ході енергетичної конференції Адама Сміта
"Інвестори не будуть інвестувати в ВДЕ до того, поки не вирішаться поточні проблеми в секторі ВДЕ України. Невиконання положень меморандуму і відповідно прийнятого закону № 810-9 це і є показники порушень", - заявила Єрьоміна.
За її словами, криза платежів, посилення фіскального навантаження на сектор ВДЕ України призведе до того, що навіть якщо держава вирішить провести "зелені" аукціони із залучення іноземних інвесторів у галузь, то вони все одно не будуть успішними, поки держава не вирішить поточну кризу.
"Впровадження акцизу владою є порушенням низки юридичних аспектів і умов меморандуму", - додала Єрьоміна, уточнивши, що інвестори не бачать стабілізації платіжної дисципліни за вироблену "зелену" енергію в перспективі.
При цьому банкір підкреслила, що в 2030 році "зелена" електроенергія буде дешевше всіх інших видів генерації електроенергії, оскільки тоді закінчиться дія "зеленого" тарифу і всі електростанції ВДЕ продаватимуть свою електроенергію безпосередньо на ринку електроенергії.
"Після 2030 року ми не побачимо більше ніяких зелених тарифів. 2030 році ВДЕ буде найдешевшою генерацією, яка буде доступна в Україні", - сказала Єрьоміна.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий в парламенті в першому читанні.
5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма повинна бути виключена із законопроекту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України.
Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного Співтовариства написали лист на адресу Голови Верховної ради Дмитра Разумкова.
Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС щодо декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
15 евроцентов за кВт*час это грабеж, так что вы правы
-- не в Украину, а в Зеленского... -- причина.
СБУ вляпалась международный скандал. Недавняя информация о ферме по майнингу крипты в Виннице и краже электроэнергии - оказалась фейком.
Как выяснилось, ферма принадлежит IT-компании ММІ Engineering с многомиллионными иностранными инвестициями, и работает легально. Иностранные инвесторы взялись за головы, когда силовики начали изымать оборудование стоимостью под 100 млн грн.
Сейчас юристы готовят иски, и собираются обжаловать действия СБУ в судах.
Кроме этого, компания ведет еще несколько проектов в Украине и уже приняла решение о переносе бизнеса куда подальше.
Нетрудно догадаться, как эта ситуация повлияет в целом на инвестиционный климат в стране.
Изымать - не строить
2018 выработано 2,791 млр.кВт*час
2019 выработано 5,605 млр.кВт*час
2020 выработано 10,173 млр.кВт*час
а теперь посчитай сколько те "инвесторы" в 2020 вывели денег за ту зеленую электроэнергию
и сколько еще выведут до 2030 года, 20 лярдов евро не меньше,
спасибо Пете за зеленую энергетику, такое ярмо повесил на шею Украинцам
в 2019 было подключено 4,2 ГВт мощностей
а еще у тех "инвесторов" есть разрешение на подключение 14 ГВт по самому высокому в Мире зеленому тарифу
с такой страной никто не будет связываться.
Тепер, з плином часу і розвитком станцій тарифи треба знижувати. А вони зафіксовані.
Упс ... У держави борг 25 млрд грн.
Зверніть увагу - ніхто про це не пише.
а чтоб обеспечить электричеством своих бюргеров.
отсюда вопрос-а почему мы должны лепить какую то хрень,чтоб кто то на нас наживался?
зеленая энергетика не является гарантированным источником электроэнергии, она зависит от погоды с моря, как селькое хозяйство
сегодня есть погода а завтра нету, вот и сжигают огромные количества газа когда нету погоды для ВИЭ
эт.энергию с тец как солнечную продаёт ...
"Через некомпетентні дії чинної влади, через небажання проводити реформи, українців може чекати непроста осінь" - вважає п'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. https://www.youtube.com/watch?v=4kZMyOLimlQ Цю думку він висловив в ході спецмарафону "Хто замовив мову" в ефірі трьох телеканалів: 5-го, Прямого та Еспресо .
"Влада, замість того, щоб проводити реформи і захищати Україну і українців, намагається замістити старі обіцянки, які не виконані, новими обіцянками в сподіванні, що всі забудуть, знімуть локшину з вух, і знову будуть слухати відосики" - конкретизує цю думку Петро Порошенко.
Він нагадав, що:
- 1,5 роки тому українцям обіцяли створення близько мільйона нових робочих місць. Однак натомість ми втратили 650 тисяч. І на, жаль, за це ніхто не відповів;
- водночас пообіцяли висадити нові дерева. І затишшя з посадками...;
- крім того, з України наразі спостерігається безпрецендентна втеча інвестицій, а надходжень немає жодних. І за це теж ніхто не відповідає;
- Порошенко також нагадав, як Зеленський в грудні 2019-го пообіцяв знизити тарифи як мінімум на 50%. Натомість середня платіжка за комунпослуги, навпаки, зросла на 56%;
- також раніше, у 2019 році всі державні посади призначалися за конкурсом. А тепер реформа державного управління також зруйнована.
"Хочу нагадати, що у 2015 році наша команда забезпечила економічне зростання, яке тривало майже 4 роки; до періоду 2 кварталу 2019 року. І потім все пішло вниз, розпочався спад економіки. Що ж трапилось?" - риторично запитує політик, нагадуючи, що саме того часу змінилась влада в Україні.
Петро Порошенко також звернув увагу, що через дії влади у напрямку субсидій, пенсій люди почувають себе незахищеними. Тож усі математичні факти вказують на її некомпетентність.
"Однак український народ не дасть зруйнувати економіку і розграбувати бюджет, витратити кошти не за призначенням" - підсумував Петро Порошенко.
Умное правительство давно бы подало в международный суд для признания тарифов явно
коррупционными ибо они значительно превышают мировые цены на зеленую электроэнергию.
Но, адвокатская контора должна быть грамотной и не украинской иначе можно не начинать.
Нас годами грабят , а мы молчим в две дырочки.
Ці продажні газпромівські європейці змусили нас ЧАЕС задарма закрити. А вона могла б легко перекрити всі потужності сес і вес.
Зелені тарифи в найбіднішій країні Європи це знущання
Але на відкритому прозорому ринку! ("Гарантований покупець" має також мати можливість обмеження квотами з придбання [знову! - на ринку], що будуть закладатися в бюджет.)