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Новини
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Накопичення боргів перед інвесторами ВДЕ - причина зупинки інвестицій в Україну, - ЄБРР

Накопичення боргів перед інвесторами ВДЕ - причина зупинки інвестицій в Україну, - ЄБРР

Накопичення великих боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваної енергії (ВДЕ) і намір Кабміну впровадити акцизний збір при виробництві "зеленої" електроенергії є причиною зупинки інвестицій в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна" , про це заявила Ольга Єрьоміна, старший банкір департаменту електроенергії ЄБРР, в ході енергетичної конференції Адама Сміта

"Інвестори не будуть інвестувати в ВДЕ до того, поки не вирішаться поточні проблеми в секторі ВДЕ України. Невиконання положень меморандуму і відповідно прийнятого закону № 810-9 це і є показники порушень", - заявила Єрьоміна.

За її словами, криза платежів, посилення фіскального навантаження на сектор ВДЕ України призведе до того, що навіть якщо держава вирішить провести "зелені" аукціони із залучення іноземних інвесторів у галузь, то вони все одно не будуть успішними, поки держава не вирішить поточну кризу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземні інвестори вимагають від держави прибрати акциз на "зелену" електроенергію з податкового законопроєкту

"Впровадження акцизу владою є порушенням низки юридичних аспектів і умов меморандуму", - додала Єрьоміна, уточнивши, що інвестори не бачать стабілізації платіжної дисципліни за вироблену "зелену" енергію в перспективі.

При цьому банкір підкреслила, що в 2030 році "зелена" електроенергія буде дешевше всіх інших видів генерації електроенергії, оскільки тоді закінчиться дія "зеленого" тарифу і всі електростанції ВДЕ продаватимуть свою електроенергію безпосередньо на ринку електроенергії.

"Після 2030 року ми не побачимо більше ніяких зелених тарифів. 2030 році ВДЕ буде найдешевшою генерацією, яка буде доступна в Україні", - сказала Єрьоміна.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий в парламенті в першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма повинна бути виключена із законопроекту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України.

Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного Співтовариства написали лист на адресу Голови Верховної ради Дмитра Разумкова.

Також читайте: Політика України проти "зеленої" енергетики вигідна Путіну, - експерт Бєлковський

Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС щодо декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута.

ЄБРР (893) альтернативна енергетика (848)


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Топ коментарі
+16
Накопление долгов перед инвесторами ВИЭ - причина остановки инвестиций в Украину, - ЕБРР - Цензор.НЕТ 7231
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17.07.2021 17:20
+13
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3638234.html "Инвест-няни" по-ЗЕленски

СБУ вляпалась международный скандал. Недавняя информация о ферме по майнингу крипты в Виннице и краже электроэнергии - оказалась фейком.
Как выяснилось, ферма принадлежит IT-компании ММІ Engineering с многомиллионными иностранными инвестициями, и работает легально. Иностранные инвесторы взялись за головы, когда силовики начали изымать оборудование стоимостью под 100 млн грн.
Сейчас юристы готовят иски, и собираются обжаловать действия СБУ в судах.
Кроме этого, компания ведет еще несколько проектов в Украине и уже приняла решение о переносе бизнеса куда подальше.
Нетрудно догадаться, как эта ситуация повлияет в целом на инвестиционный климат в стране.
Изымать - не строить
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17.07.2021 17:24
+9
2017 выработано 2,094 млр.кВт*час
2018 выработано 2,791 млр.кВт*час
2019 выработано 5,605 млр.кВт*час
2020 выработано 10,173 млр.кВт*час
а теперь посчитай сколько те "инвесторы" в 2020 вывели денег за ту зеленую электроэнергию
и сколько еще выведут до 2030 года, 20 лярдов евро не меньше,
спасибо Пете за зеленую энергетику, такое ярмо повесил на шею Украинцам
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17.07.2021 17:49
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Порошенко продовжуе красти!!!
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17.07.2021 17:13 Відповісти
Красти?

Накопление долгов перед инвесторами ВИЭ - причина остановки инвестиций в Украину, - ЕБРР - Цензор.НЕТ 3818
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17.07.2021 17:16 Відповісти
Он еще до сих пор ваве в штаны делает, пока тот айкосиками увлекается.
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17.07.2021 17:16 Відповісти
Питання непросте, і його розумно вирішити ТРЕБА! ВИЕ - це реальна революція в економіці!
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17.07.2021 17:17 Відповісти
революции всегда сопровождаются грабежами,
15 евроцентов за кВт*час это грабеж, так что вы правы
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17.07.2021 17:41 Відповісти
причина остановки инвестиций в Украину
-- не в Украину, а в Зеленского... -- причина.
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17.07.2021 17:17 Відповісти
Накопление долгов перед инвесторами ВИЭ - причина остановки инвестиций в Украину, - ЕБРР - Цензор.НЕТ 7231
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17.07.2021 17:20 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3638234.html "Инвест-няни" по-ЗЕленски

СБУ вляпалась международный скандал. Недавняя информация о ферме по майнингу крипты в Виннице и краже электроэнергии - оказалась фейком.
Как выяснилось, ферма принадлежит IT-компании ММІ Engineering с многомиллионными иностранными инвестициями, и работает легально. Иностранные инвесторы взялись за головы, когда силовики начали изымать оборудование стоимостью под 100 млн грн.
Сейчас юристы готовят иски, и собираются обжаловать действия СБУ в судах.
Кроме этого, компания ведет еще несколько проектов в Украине и уже приняла решение о переносе бизнеса куда подальше.
Нетрудно догадаться, как эта ситуация повлияет в целом на инвестиционный климат в стране.
Изымать - не строить
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17.07.2021 17:24 Відповісти
2017 выработано 2,094 млр.кВт*час
2018 выработано 2,791 млр.кВт*час
2019 выработано 5,605 млр.кВт*час
2020 выработано 10,173 млр.кВт*час
а теперь посчитай сколько те "инвесторы" в 2020 вывели денег за ту зеленую электроэнергию
и сколько еще выведут до 2030 года, 20 лярдов евро не меньше,
спасибо Пете за зеленую энергетику, такое ярмо повесил на шею Украинцам
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17.07.2021 17:49 Відповісти
т.е. при зеле подняли выработку в 2 раза, но виноват петя?)
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17.07.2021 18:10 Відповісти
так при Пете понавыдавали разрешений на постройку и подключение,
в 2019 было подключено 4,2 ГВт мощностей
а еще у тех "инвесторов" есть разрешение на подключение 14 ГВт по самому высокому в Мире зеленому тарифу
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17.07.2021 18:25 Відповісти
продают электроэнергию с АЭС и ТЭС под видом зеленой и никто ничего не видит и не слышит!
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17.07.2021 20:22 Відповісти
Чел ты тупой? Допустили же при Пете, строили, разрешения давали...
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17.07.2021 19:47 Відповісти
туповаты боты, годами повторяющие сказку кровосиси про папередников
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17.07.2021 19:49 Відповісти
Чтоб Петя при таком наваре не был в доле?
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17.07.2021 20:23 Відповісти
Закон приняли при петуховиче ради сверхприбылей ахметова, хотя зачем я тебе продажному ******** что-то обьяняю
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17.07.2021 18:12 Відповісти
А зачем президенты залязят в это дело? Никто из президентов не назначил премьером технократов Ланового или Новака. Как-будто в Украине нет экономистов с мировым именем. Каждому REPEAT КАЖДОМУ президенту выгодно иметь своего карманного премьера, чтобы имет с этого свою материальную выгоду.
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17.07.2021 20:45 Відповісти
Несерьезно это все, какие тут могут инвестиции, власть меняется, меняется договоренности
с такой страной никто не будет связываться.
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17.07.2021 17:25 Відповісти
Завищені тарифи під інвестиції були підписані з понтом ще при Янику. На багато років наперед. Здається під державні гарантії. ВЕС і СЕС при цьому приватні.
Тепер, з плином часу і розвитком станцій тарифи треба знижувати. А вони зафіксовані.
Упс ... У держави борг 25 млрд грн.
Зверніть увагу - ніхто про це не пише.
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17.07.2021 17:37 Відповісти
тарифы прописаны в Законе, никто не мешает изменить те тарифы в Законе так само как изменили их действие до 2030 года
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17.07.2021 18:07 Відповісти
Тарифи записані в угоді. А договори прийнято виконувати. Нє ?
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17.07.2021 20:03 Відповісти
а зачем Германии нужно так много газа?
а чтоб обеспечить электричеством своих бюргеров.
отсюда вопрос-а почему мы должны лепить какую то хрень,чтоб кто то на нас наживался?
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17.07.2021 17:38 Відповісти
затем, что они выводят АЭС из эксплуатацию и будут компенсировать разницу газом до момента выхода на полную мощность станций на возобновляемых источниках
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17.07.2021 18:11 Відповісти
ну да...в то время как весь нормальный мир строит АЭС,фашисты,в угоду Х-йлу,строят СП...и вопят о том,чтобы все строили то что они навязывают.
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17.07.2021 18:20 Відповісти
могут себе позволить зеленую энергетику. можно только позавидовать.
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17.07.2021 18:26 Відповісти
а что те СЭС генерируют ночью электроэнергию?
зеленая энергетика не является гарантированным источником электроэнергии, она зависит от погоды с моря, как селькое хозяйство
сегодня есть погода а завтра нету, вот и сжигают огромные количества газа когда нету погоды для ВИЭ
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17.07.2021 18:28 Відповісти
и все помалкивают о том, что дрянь охметов
эт.энергию с тец как солнечную продаёт ...
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17.07.2021 17:56 Відповісти
https://prm.ua/ukraintsiv-chekaie-skladna-osin-cherez-nebazhannia-vlady-provodyty-reformy-poroshenko/ Українців чекає складна осінь через небажання влади проводити реформи -
"Через некомпетентні дії чинної влади, через небажання проводити реформи, українців може чекати непроста осінь" - вважає п'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. https://www.youtube.com/watch?v=4kZMyOLimlQ Цю думку він висловив в ході спецмарафону "Хто замовив мову" в ефірі трьох телеканалів: 5-го, Прямого та Еспресо .
"Влада, замість того, щоб проводити реформи і захищати Україну і українців, намагається замістити старі обіцянки, які не виконані, новими обіцянками в сподіванні, що всі забудуть, знімуть локшину з вух, і знову будуть слухати відосики" - конкретизує цю думку Петро Порошенко.
Він нагадав, що:
- 1,5 роки тому українцям обіцяли створення близько мільйона нових робочих місць. Однак натомість ми втратили 650 тисяч. І на, жаль, за це ніхто не відповів;
- водночас пообіцяли висадити нові дерева. І затишшя з посадками...;
- крім того, з України наразі спостерігається безпрецендентна втеча інвестицій, а надходжень немає жодних. І за це теж ніхто не відповідає;
- Порошенко також нагадав, як Зеленський в грудні 2019-го пообіцяв знизити тарифи як мінімум на 50%. Натомість середня платіжка за комунпослуги, навпаки, зросла на 56%;
- також раніше, у 2019 році всі державні посади призначалися за конкурсом. А тепер реформа державного управління також зруйнована.
"Хочу нагадати, що у 2015 році наша команда забезпечила економічне зростання, яке тривало майже 4 роки; до періоду 2 кварталу 2019 року. І потім все пішло вниз, розпочався спад економіки. Що ж трапилось?" - риторично запитує політик, нагадуючи, що саме того часу змінилась влада в Україні.
Петро Порошенко також звернув увагу, що через дії влади у напрямку субсидій, пенсій люди почувають себе незахищеними. Тож усі математичні факти вказують на її некомпетентність.
"Однак український народ не дасть зруйнувати економіку і розграбувати бюджет, витратити кошти не за призначенням" - підсумував Петро Порошенко.
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17.07.2021 18:07 Відповісти
Завышенные тарифы писались на много лет вперед под друзей Януковича - Клюева и т.д.
Умное правительство давно бы подало в международный суд для признания тарифов явно

коррупционными ибо они значительно превышают мировые цены на зеленую электроэнергию.

Но, адвокатская контора должна быть грамотной и не украинской иначе можно не начинать.
Нас годами грабят , а мы молчим в две дырочки.
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17.07.2021 18:08 Відповісти
Инвестиции падают не из-за долгов, а из-за ********* у власти
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17.07.2021 18:09 Відповісти
Действительно желания решать проблему у зели и узеленских не видно. Как будто они тоже заинтересованы в проблемах для страны, чтобы подготовить её к анексии.
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18.07.2021 12:11 Відповісти
Той хто підписував обіцянки і спекулятивну ціну-нехай її і платить.
Ці продажні газпромівські європейці змусили нас ЧАЕС задарма закрити. А вона могла б легко перекрити всі потужності сес і вес.
Зелені тарифи в найбіднішій країні Європи це знущання
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17.07.2021 18:13 Відповісти
"Инвесторы не будут инвестировать в ВИЭ". Замечательно, таких инвесторов-паразитов и даром не надо.
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17.07.2021 18:34 Відповісти
ще в когось наклкйки "За Зе" чи "Зе+1" ще залишилися?
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17.07.2021 20:11 Відповісти
Это все придумал Черчилль в 18-м году!...
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17.07.2021 20:19 Відповісти
Ідійоти, дайте можливість людям обирати, в кого вони яку енергію хочуть купувати. І люди самі стануть більше платити за екологічну.
Але на відкритому прозорому ринку! ("Гарантований покупець" має також мати можливість обмеження квотами з придбання [знову! - на ринку], що будуть закладатися в бюджет.)
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18.07.2021 05:00 Відповісти
Украина создать ринок ел.енергії, де кожна генерація має свого споживача, тоді побачимо, кому потрібна ел.енергія з ВІЕ. Кліент завжди правий - це основа, якщо не подобається український споживач, продавайте за кордон. Чому експортна ціна в рази нижча за ціну для внутрішнього споживача???. Китай може вкласти в ВІЕ в Україні в рази більше та на більш вігідних умовах. А так виходить, що Україна не споживає енергію генерації АЕС, ГЕС, ВІЕ, а тільки з вугльно-газової генерації, як тоді продавать продукцію в ЕС?
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18.07.2021 17:23 Відповісти
 
 