Накопичення боргів перед інвесторами ВДЕ - причина зупинки інвестицій в Україну, - ЄБРР

Накопичення великих боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваної енергії (ВДЕ) і намір Кабміну впровадити акцизний збір при виробництві "зеленої" електроенергії є причиною зупинки інвестицій в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна" , про це заявила Ольга Єрьоміна, старший банкір департаменту електроенергії ЄБРР, в ході енергетичної конференції Адама Сміта

"Інвестори не будуть інвестувати в ВДЕ до того, поки не вирішаться поточні проблеми в секторі ВДЕ України. Невиконання положень меморандуму і відповідно прийнятого закону № 810-9 це і є показники порушень", - заявила Єрьоміна.

За її словами, криза платежів, посилення фіскального навантаження на сектор ВДЕ України призведе до того, що навіть якщо держава вирішить провести "зелені" аукціони із залучення іноземних інвесторів у галузь, то вони все одно не будуть успішними, поки держава не вирішить поточну кризу.

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"Впровадження акцизу владою є порушенням низки юридичних аспектів і умов меморандуму", - додала Єрьоміна, уточнивши, що інвестори не бачать стабілізації платіжної дисципліни за вироблену "зелену" енергію в перспективі.

При цьому банкір підкреслила, що в 2030 році "зелена" електроенергія буде дешевше всіх інших видів генерації електроенергії, оскільки тоді закінчиться дія "зеленого" тарифу і всі електростанції ВДЕ продаватимуть свою електроенергію безпосередньо на ринку електроенергії.

"Після 2030 року ми не побачимо більше ніяких зелених тарифів. 2030 році ВДЕ буде найдешевшою генерацією, яка буде доступна в Україні", - сказала Єрьоміна.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий в парламенті в першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма повинна бути виключена із законопроекту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України.

Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного Співтовариства написали лист на адресу Голови Верховної ради Дмитра Разумкова.

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Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС щодо декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута.