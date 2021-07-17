Поранено двох українських воїнів, найманці РФ сім разів обстріляли позиції ООС, - штаб

Російські окупаційні війська на Донбасі з початку суботи, 17 липня, сім раз відкривали вогонь по позиціях ООС. В результаті ворожих обстрілів двоє українських воїнів зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбуці.

"Від початку сьогоднішнього дня, 17 липня, з боку збройних формувань РФ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню", - зазначили в ООС.

У районі населеного пункту Чермалик найманці РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Позиції ООС в районі Водяного піддалися обстрілу з мінометів 120-го і 82-го калібру.

Біля Широкиного і Павлополя противник застосовував міномети, а напрямі населеного пункту Старогнатівка - артилерію 122-го калібру.

В районі селища Піски ворог обстріляв позиції українських військових з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

В результаті обстрілу російських терористів двоє українських військовослужбовців зазнали поранення. Стан одного з них медики оцінили як середньої тяжкості, іншого - задовільний. Вони спрямовані в лікувальний заклад.

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