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Новини Агресія Росії проти України
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Поранено двох українських воїнів, найманці РФ сім разів обстріляли позиції ООС, - штаб

Поранено двох українських воїнів, найманці РФ сім разів обстріляли позиції ООС, - штаб

Російські окупаційні війська на Донбасі з початку суботи, 17 липня, сім раз відкривали вогонь по позиціях ООС. В результаті ворожих обстрілів двоє українських воїнів зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбуці.

"Від початку сьогоднішнього дня, 17 липня, з боку збройних формувань РФ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню", - зазначили в ООС.

У районі населеного пункту Чермалик найманці РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Позиції ООС в районі Водяного піддалися обстрілу з мінометів 120-го і 82-го калібру.

Біля Широкиного і Павлополя противник застосовував міномети, а напрямі населеного пункту Старогнатівка - артилерію 122-го калібру.

В районі селища Піски ворог обстріляв позиції українських військових з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

В результаті обстрілу російських терористів двоє українських військовослужбовців зазнали поранення. Стан одного з них медики оцінили як середньої тяжкості, іншого - задовільний. Вони спрямовані в лікувальний заклад.

Також читайте: Українського воїна поранено унаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ на Донбасі 17 липня

обстріл (29021) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
Уинстон Черчилль
@Churchill_N1
·
11 ч

Поранено двох українських воїнів, найманці РФ сім раз обстріляли позиції ООС, - штаб - Цензор.НЕТ 1336
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17.07.2021 20:10
+9
Какая разніца ... В єго рєальності, в єго лічной культурє, в єго мозгу он войну закончіл
Ну, про культуру промовчимо, бо її не має напевно, як і мозку. От і маємо в залишку "єго рєальнось", напевно під дією специфічних айкосів
Поранено двох українських воїнів, найманці РФ сім раз обстріляли позиції ООС, - штаб - Цензор.НЕТ 7018
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17.07.2021 18:55
+8
Недорого нам обходится "перемирие". Да, зебилы?
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17.07.2021 18:17
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а в ответ- тишина
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17.07.2021 18:13 Відповісти
Друг, оставь покурить! -- а в ответ тишина... (с)
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17.07.2021 18:17 Відповісти
Каждый день жертвы! -- и всё больше... -- бо уже пристрелялись.

Когда уже Зеля замирится окончательно?
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17.07.2021 18:16 Відповісти
Недорого нам обходится "перемирие". Да, зебилы?
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17.07.2021 18:17 Відповісти
Дорого. А и вариантов нет. Им капитуляция всей Украины нужна. И ррасправа над всеми в дальнейшем
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17.07.2021 18:20 Відповісти
Мы сейчас о зебилах или/и русне?
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17.07.2021 18:23 Відповісти
73% зебилов это и есть русня конченая
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17.07.2021 18:26 Відповісти
какаяразница.....
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17.07.2021 18:42 Відповісти
что-то в ОПе преЗЕдента давно забыли (или забили) как-то комментировать эти 100500 дней перемирного перемирия....
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17.07.2021 18:52 Відповісти
В ОПе гром в кукуру,, простите, джунглях, гремит в облаках (ни разу не думайте даже, не в облаках выкуренных айкосиков)
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17.07.2021 18:57 Відповісти
Какая разніца ... В єго рєальності, в єго лічной культурє, в єго мозгу он войну закончіл
Ну, про культуру промовчимо, бо її не має напевно, як і мозку. От і маємо в залишку "єго рєальнось", напевно під дією специфічних айкосів
Поранено двох українських воїнів, найманці РФ сім раз обстріляли позиції ООС, - штаб - Цензор.НЕТ 7018
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17.07.2021 18:55 Відповісти
какой у нас...у вас...короче - преЗЕдент фотогеничный и солидный...
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17.07.2021 19:01 Відповісти
...фокус хочешь, даунбасенок?
Поранено двох українських воїнів, найманці РФ сім раз обстріляли позиції ООС, - штаб - Цензор.НЕТ 1817
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17.07.2021 19:14 Відповісти
...иди проспись, лишнехромосомное...
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18.07.2021 00:45 Відповісти
Одним словом никуя не решается гибнут люди . На Лепрекона просто игнор полный...
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17.07.2021 19:56 Відповісти
Уинстон Черчилль
@Churchill_N1
·
11 ч

Поранено двох українських воїнів, найманці РФ сім раз обстріляли позиції ООС, - штаб - Цензор.НЕТ 1336
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17.07.2021 20:10 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Поранено двох українських воїнів, найманці РФ сім раз обстріляли позиції ООС, - штаб - Цензор.НЕТ 5977
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17.07.2021 21:01 Відповісти
 
 