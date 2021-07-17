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Новини Російські терористи збили Боїнг
18 420 152

"Соцмережі мають свою специфіку": В ОП пояснили, чому Зеленський у постах про трагедію MH17 не згадав, що літак збили російським "буком"

Президент Володимир Зеленський на своїх сторінках Instagram та Twitter написав пости про роковини катастрофи рейсу MH17, не згадавши про те, що літак було збито з російського ракетного комплексу. З цього приводу в ОП зазначили, що соцмережі мають "певний формат" повідомлень, а офіційна позиція глави держави викладена на його сайті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі пресслужби Офісу президента для "УП".

Основним каналом комунікації із суспільством, головним майданчиком для офіційних повідомлень був і залишається сайт Офісу президента.

Пости у різних соціальних мережах є додатковими інструментами комунікації із користувачами цих мереж. Крім того, відомий факт, що різні соціальні мережі мають свою специфіку, певний формат постів, деякі навіть обмежують кількість знаків у повідомленні".

 У пресслужбі попросили для висвітлення діяльності, позиції або реакції президента України на важливі і вагомі для суспільства події користуватися всіма джерелами, але в першу чергу – офіційними повідомленнями на сайті ОП і саме це "свідчитиме про всебічне і ґрунтовне висвітлення теми".

Нагадаємо, 17 липня в Instagram Володимир Зеленський написав, що 7 років тому в небі над Україною сталася жахлива катастрофа пасажирського літака "Боїнг" рейсу MH17, внаслідок чого загинуло 298 людей. Про роль Росії в трагедії та збиття ракетою президент у цьому повідомленні не згадав. Схожий пост глави держави з'явився і у Twitter.

Водночас на офіційній сторінці президента України повідомлення про трагедію MH17 було викладено інакше. На сайті глави держави наголошується, що міжнародна спільна слідча група дійшла висновку, щолітак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил РФ, дислокованій в Курську.

Також дивіться: США закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу рейсу MH17. ВIДЕО

Зеленський Володимир (24253) соціальні мережі (1188) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+100
бо Зеленські мають свою спеціфіку: їм роіся не ворог
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17.07.2021 18:29
+59
В соцсетях порошенко какая-то другая специфика соцсетей? Поэтому он легко может назвать кацапов убийцами, а зеленский - не может. Л-логика!
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17.07.2021 18:36
+47
потому что куратор по головке не погладит
а может и дозу не подвезти вовремя
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17.07.2021 18:29
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канешна - да какая разница, зебил?..
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17.07.2021 19:33 Відповісти
Менший Вова не може дратувать більшого Вову, а то він не буде більше показувати мир в своїх очах.
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17.07.2021 19:32 Відповісти
не "...в своїх очах" а "... в своём очке."
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17.07.2021 19:34 Відповісти
Це, якщо про меншого Вову, бо це його...
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18.07.2021 21:19 Відповісти
І купувати,даючи багато грошей у офшори,його дебільні серіали,фільми та шоу!
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17.07.2021 20:50 Відповісти
Ага, легко всім так казати, напишеш, а потім що, а що скаже Путін, може і розсердитись...?
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18.07.2021 04:36 Відповісти
І грошей не дасть!
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18.07.2021 07:07 Відповісти
Так тож його головний начальнік ! Так що путін-ху..о від чмошніка зе чекати не варто .
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18.07.2021 07:51 Відповісти
Коллективный Иск против РАБссии по поводу сбитого БОИНГА написали все родственники погибших...,а есть еще Индивидуальные Иски...сумма там умопомрачительная...,не хватит никого ГрязьПрома и Роснефти чтобы заплатить... Гаага ждет Путлера и ШойХУ"Соцмережі мають свою специфіку": В ОП пояснили, чому Зеленський у постах про трагедію MH17 не згадав, що літак збили російським "буком" - Цензор.НЕТ 6751
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17.07.2021 19:33 Відповісти
ну шо ж ОПа подтвердила, теперь почти официально, шО у её преза - раздвоение личности, т.е. шизофрения..
ещё чуть-чуть и Зеля с широко зЕкрытыми зрачками и прикольным в опредённых кругах "гы-гы-гы" признает в очередном интервью какому-нибудь Г+Г: "да, я - наркоман, и шо вы мне сделаете?, я, пилять, президент этой ссСраны и мне уже 42+х рочкив" - за что особоупоротые, одноклеточные 73%ные зебилы его и ценят - он как мы, гы-гы...(
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17.07.2021 19:34 Відповісти
когда Зё несет всякую херню под коксом - это не специфика. Это бред. И этого он не стесняется
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17.07.2021 19:36 Відповісти
Определенный формат для президента-колаборанта?
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17.07.2021 19:38 Відповісти
Специфическое сцыкло
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17.07.2021 20:06 Відповісти
Та, да, там специфіка зкбануїла ...
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17.07.2021 20:17 Відповісти
потому что зейло превратился в мудло...
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17.07.2021 20:20 Відповісти
"Соцмережі мають свою специфіку": В ОП пояснили, чому Зеленський у постах про трагедію MH17 не згадав, що літак збили російським "буком" - Цензор.НЕТ 119
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17.07.2021 20:23 Відповісти
"Соцмережі мають свою специфіку": В ОП пояснили, чому Зеленський у постах про трагедію MH17 не згадав, що літак збили російським "буком" - Цензор.НЕТ 5503
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17.07.2021 20:29 Відповісти
..ну вот, завтра и к коту нагрянет СБУ или мусора с бумажкой от Венедиктовой-Вышинской и выпишут арест и залог в полмиллиарда
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17.07.2021 22:06 Відповісти
Какие соцсети?!!! У Зеленского и К95 - просто процветающий бизнес на расее!
И шоб оно его уменьшило?!
Просто представьте, как щекочет вЯличие расеян,что президент страны,у которой оккупировали территории,и точут ее сапогами своих солдат, развлекает их по быдловизору!
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17.07.2021 20:30 Відповісти
А якщо прийдеться Зеленському на Росії ховатися. Так що треба по маланські. Потім москалям скаже ,робота така.
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17.07.2021 20:34 Відповісти
Писается ЗЕБЕНЯ перед путей

Україні потрібен Гетьман, а не білоквитковий Енуретик
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17.07.2021 20:38 Відповісти
"Соцмережі мають свою специфіку": В ОП пояснили, чому Зеленський у постах про трагедію MH17 не згадав, що літак збили російським "буком" - Цензор.НЕТ 2844
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17.07.2021 20:49 Відповісти
херня какая-то....специфика- просто оно сцыкло вонючее
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17.07.2021 20:55 Відповісти
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18.07.2021 08:29 Відповісти
Дебільний пост про МН17, і ще дебільніша відмазка ЗЕко-манди.
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17.07.2021 21:04 Відповісти
Якщо "Основным каналом коммуникации с обществом, главной площадкой для официальных сообщений был и остается сайт Офиса президента", то чого преЗедент шкрябає у соцмережах на офіційні теми? Нехай постить фотки, відосики, але не зачіпає теми офіційних повідомлень. Клоун що не ляпне, то невпопад.
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17.07.2021 21:06 Відповісти
мало хто з зеленського електорату ходить на сайт ОП (та й там інформація про російський "Бук" подана окремо від слів зеленського й виключно як висновки слідства, а не як його позиція).
а от соцмережи це якраз відображення позиції всіх зеленських й публікується там харч для зеленського електорату, або проросійського або шлункового "якарізниця", тому там про злочини росії не буде. там все нейтрально - по-малороськи.
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17.07.2021 21:24 Відповісти
І нову ці убогі виправдання... Корміть ними своїх 73%, хоча навіть вони вже наїлися...
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17.07.2021 21:31 Відповісти
хитросделанный клован на самом деле делает все чтобы Россия отползла
- отпустил Цемаха
- слил вагнеровцев
- уволил прокурора ответственного за взаимодействие с голладцами.
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17.07.2021 21:34 Відповісти
дебілам і серунам кругом специфічно бути , а зрадникам то взгалі краще подохнути
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17.07.2021 21:45 Відповісти
А ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ , ЙОМУ "какая разніца ". ЗЕБІЛИ !!!
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17.07.2021 21:47 Відповісти
воно просто сцикло
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17.07.2021 21:56 Відповісти
Дно було пробито на пресухє з вагнергейта. Все. Немає більше в сраці бурштину. Усі намагання зєкодлана зліпити нам з лайна гетьмана тануть на спекотному сонці.
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17.07.2021 22:41 Відповісти
"нє упомянул" - тому що сцикло й дебіл, ну, й саме головне - масковські куратори видадуть нагора стільки інформації і про відпустку в омані, і про "колумбійські ліки"...
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17.07.2021 23:09 Відповісти
https://www.facebook.com/plakhonin?__cft__[0]=AZU1YzXQRGd0gLjQo7o7ElaWfAgQvCuenQX-bV96N4D1N4h79wrmptNfpYc21d_JBwJUvIuiOUpHm7XTevqCNKQvsQkXMEqrjoAi46JzMuN9cHmnmAGqm0UYvDClCJD1ua0&__tn__=-UC%2CP-R Андрей Плахонин

https://www.facebook.com/plakhonin/posts/10225365813317597?__cft__[0]=AZU1YzXQRGd0gLjQo7o7ElaWfAgQvCuenQX-bV96N4D1N4h79wrmptNfpYc21d_JBwJUvIuiOUpHm7XTevqCNKQvsQkXMEqrjoAi46JzMuN9cHmnmAGqm0UYvDClCJD1ua0&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Офис президента, как там кому-то показалось, "оправдал" отсутствие упоминания России в посте президента к годовщине трагедии рейса MH17 "спецификой социальных сетей" https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/17/7300867/?fbclid=IwAR1_sa-cA0wi0XyBL17uY1ONiyOK5i_ULHBhcU9IAaP2Vm5Sgdgjc9dtVeI https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/17/7300867/ Мол, в публикации на странице самого Офиса Россия упоминается. Казалось бы и правда, количество знаков в сообщении Твиттер ограничено, и вынужденно приходится опускать что-то второстепенное. Но:

1. В посте нашлось место словам надежды на то, что скоро мы узнаем имя убийцы. Но не нашлось места для имени убийцы, которого мы, на самом деле, знаем уже 7 лет https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1416279699240718338?fbclid=IwAR3lfdrm2Le5IQ0Fl8gWSyFt6OeSM09qkQOKBGxBS3OGOuIGrwThG-qJtoE https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1416279699240718338
2. Почему для публикации столь важного поста президента выбрали Твиттер, где число знаков ограничено, а не, скажем, Фейсбук.
3. Я недаром в предыдущем своем посте привел ссылку на пост Зеленского прошлого 2020 года https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2582630741987286?__cft__[0]=AZU1YzXQRGd0gLjQo7o7ElaWfAgQvCuenQX-bV96N4D1N4h79wrmptNfpYc21d_JBwJUvIuiOUpHm7XTevqCNKQvsQkXMEqrjoAi46JzMuN9cHmnmAGqm0UYvDClCJD1ua0&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2582630741987286 В отличие от нынешнего, он был опубликован в Фейсбуке, и в нем так же, как и в посте этого года, при отсутствии каких-либо ограничений точно так же не нашлось места упоминанию ни российских наемников и террористов, ни самой России.
Так что, нет никакой "специфики социальных сетей". Есть равнодушие и непрофессионализм сотрудников Офиса президента (достойный их формального шефа). Что с Мендель, что вот теперь без.
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18.07.2021 00:11 Відповісти
Есть колаборацинизм и выполнение зелей лубянских хотелок
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18.07.2021 11:15 Відповісти
Кремлёвскую крысу нельзя оскорблять, а то бородатая свиная жопа кабздыр опять начнёт угрожать отрезанием головы....
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18.07.2021 00:26 Відповісти
У меня закралась одна мысль - Знаете почему кремлевскую крысу не наказывают за сбитый МН17 "сильные мира сего" ну и наш Зепоц подыгрывает им !? Все очень просто - в самолете из почти 300 пассажиров были 100 человек вирусологов с мировыми именами в этой сфере !!! ..это ему, крысе - благодарность(или может он просто был с ними в сговоре - соучастник) потому что если бы они были живы то внесли бы ясность в происхождение Коронавируса и пути выхода с этой пандемии, а так - имеем что имеем...Вокруг бездари и режиссеры этого хаоса.
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18.07.2021 00:34 Відповісти
"Соцмережі мають свою специфіку": В ОП пояснили, чому Зеленський у постах про трагедію MH17 не згадав, що літак збили російським "буком" - Цензор.НЕТ 1396
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18.07.2021 01:12 Відповісти
подоляка писала текст: тупо и цинично.
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18.07.2021 02:23 Відповісти
Тупа відмазка. Одним реченнням можна сказати хто винен в тій катастрофі, не треба "плести" за якісь знаки. Немає в людини як громадянської так і державницької позиції.
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18.07.2021 06:56 Відповісти
Потому, что обделались от страха и в глазки заглядывают ху_лу.
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18.07.2021 08:14 Відповісти
Офіційно повідомляю - ваш зеленський: уклоніст, сцикло і заздристний брехун...
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18.07.2021 10:13 Відповісти
поц за бабки наобіцяв фюреру казна що. і це казна що кожен день вилазить з кожної шпарини. в 1964 році Брежнєв просив Семичастного (предКГБ) щось зробити з Хрущовим щоб не доводити до Пленума. Семичастний відмовився і сказав-все таємне обовязково стане явним. От і тепер Оманські "угоди" вилазять з кожної шпарити яхти "поБЕДА".
Не зміг дует своїми піруетами зашкодити розслідуванню та суду щодо РЕЙСА. і зараз боїться навіть промовити слово Росія. І "вовлекают в отвлекалово" з Китаєм. Плацдарм для постійного проживання готують, чи що ?
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18.07.2021 10:41 Відповісти
Просто Воно Бзд√н,та ще й великий
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18.07.2021 10:55 Відповісти
Перевожу с хитрожопого языка на простой "Сайт президента никто не читает, а сети читает вата... с которой я не хочу ссориться накануне внеочередных выборов"
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18.07.2021 11:13 Відповісти
Тому що працює на рашу
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18.07.2021 11:30 Відповісти
Специфіка не соцмереж, а специфіка ОПи: для Зе - раша на ворог, тому що саме САМ Зе - ворог України. Доприколювались 73 % дебілів, обрали дебіла а тепер він дальше приколюється. над Україною. Із жратви - лише одна вата. Довбані приколісти, коли станете сметунами? Скоро Вам вже не буде чим срати...
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18.07.2021 12:05 Відповісти
Зеленський - специфічний агент кремля і шльондра олігархів...
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18.07.2021 15:52 Відповісти
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