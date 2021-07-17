"Соцмережі мають свою специфіку": В ОП пояснили, чому Зеленський у постах про трагедію MH17 не згадав, що літак збили російським "буком"

Президент Володимир Зеленський на своїх сторінках Instagram та Twitter написав пости про роковини катастрофи рейсу MH17, не згадавши про те, що літак було збито з російського ракетного комплексу. З цього приводу в ОП зазначили, що соцмережі мають "певний формат" повідомлень, а офіційна позиція глави держави викладена на його сайті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі пресслужби Офісу президента для "УП".

Основним каналом комунікації із суспільством, головним майданчиком для офіційних повідомлень був і залишається сайт Офісу президента.

Пости у різних соціальних мережах є додатковими інструментами комунікації із користувачами цих мереж. Крім того, відомий факт, що різні соціальні мережі мають свою специфіку, певний формат постів, деякі навіть обмежують кількість знаків у повідомленні".

У пресслужбі попросили для висвітлення діяльності, позиції або реакції президента України на важливі і вагомі для суспільства події користуватися всіма джерелами, але в першу чергу – офіційними повідомленнями на сайті ОП і саме це "свідчитиме про всебічне і ґрунтовне висвітлення теми".

Нагадаємо, 17 липня в Instagram Володимир Зеленський написав, що 7 років тому в небі над Україною сталася жахлива катастрофа пасажирського літака "Боїнг" рейсу MH17, внаслідок чого загинуло 298 людей. Про роль Росії в трагедії та збиття ракетою президент у цьому повідомленні не згадав. Схожий пост глави держави з'явився і у Twitter.

Водночас на офіційній сторінці президента України повідомлення про трагедію MH17 було викладено інакше. На сайті глави держави наголошується, що міжнародна спільна слідча група дійшла висновку, щолітак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил РФ, дислокованій в Курську.

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