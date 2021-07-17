"Соцмережі мають свою специфіку": В ОП пояснили, чому Зеленський у постах про трагедію MH17 не згадав, що літак збили російським "буком"
Президент Володимир Зеленський на своїх сторінках Instagram та Twitter написав пости про роковини катастрофи рейсу MH17, не згадавши про те, що літак було збито з російського ракетного комплексу. З цього приводу в ОП зазначили, що соцмережі мають "певний формат" повідомлень, а офіційна позиція глави держави викладена на його сайті.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі пресслужби Офісу президента для "УП".
Основним каналом комунікації із суспільством, головним майданчиком для офіційних повідомлень був і залишається сайт Офісу президента.
Пости у різних соціальних мережах є додатковими інструментами комунікації із користувачами цих мереж. Крім того, відомий факт, що різні соціальні мережі мають свою специфіку, певний формат постів, деякі навіть обмежують кількість знаків у повідомленні".
У пресслужбі попросили для висвітлення діяльності, позиції або реакції президента України на важливі і вагомі для суспільства події користуватися всіма джерелами, але в першу чергу – офіційними повідомленнями на сайті ОП і саме це "свідчитиме про всебічне і ґрунтовне висвітлення теми".
Нагадаємо, 17 липня в Instagram Володимир Зеленський написав, що 7 років тому в небі над Україною сталася жахлива катастрофа пасажирського літака "Боїнг" рейсу MH17, внаслідок чого загинуло 298 людей. Про роль Росії в трагедії та збиття ракетою президент у цьому повідомленні не згадав. Схожий пост глави держави з'явився і у Twitter.
Водночас на офіційній сторінці президента України повідомлення про трагедію MH17 було викладено інакше. На сайті глави держави наголошується, що міжнародна спільна слідча група дійшла висновку, щолітак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил РФ, дислокованій в Курську.
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ещё чуть-чуть и Зеля с широко зЕкрытыми зрачками и прикольным в опредённых кругах "гы-гы-гы" признает в очередном интервью какому-нибудь Г+Г: "да, я - наркоман, и шо вы мне сделаете?, я, пилять, президент этой ссСраны и мне уже 42+х рочкив" - за что особоупоротые, одноклеточные 73%ные зебилы его и ценят - он как мы, гы-гы...(
И шоб оно его уменьшило?!
Просто представьте, как щекочет вЯличие расеян,что президент страны,у которой оккупировали территории,и точут ее сапогами своих солдат, развлекает их по быдловизору!
Україні потрібен Гетьман, а не білоквитковий Енуретик
а от соцмережи це якраз відображення позиції всіх зеленських й публікується там харч для зеленського електорату, або проросійського або шлункового "якарізниця", тому там про злочини росії не буде. там все нейтрально - по-малороськи.
- отпустил Цемаха
- слил вагнеровцев
- уволил прокурора ответственного за взаимодействие с голладцами.
https://www.facebook.com/plakhonin/posts/10225365813317597?__cft__[0]=AZU1YzXQRGd0gLjQo7o7ElaWfAgQvCuenQX-bV96N4D1N4h79wrmptNfpYc21d_JBwJUvIuiOUpHm7XTevqCNKQvsQkXMEqrjoAi46JzMuN9cHmnmAGqm0UYvDClCJD1ua0&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Офис президента, как там кому-то показалось, "оправдал" отсутствие упоминания России в посте президента к годовщине трагедии рейса MH17 "спецификой социальных сетей" https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/17/7300867/?fbclid=IwAR1_sa-cA0wi0XyBL17uY1ONiyOK5i_ULHBhcU9IAaP2Vm5Sgdgjc9dtVeI https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/17/7300867/ Мол, в публикации на странице самого Офиса Россия упоминается. Казалось бы и правда, количество знаков в сообщении Твиттер ограничено, и вынужденно приходится опускать что-то второстепенное. Но:
1. В посте нашлось место словам надежды на то, что скоро мы узнаем имя убийцы. Но не нашлось места для имени убийцы, которого мы, на самом деле, знаем уже 7 лет https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1416279699240718338?fbclid=IwAR3lfdrm2Le5IQ0Fl8gWSyFt6OeSM09qkQOKBGxBS3OGOuIGrwThG-qJtoE https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1416279699240718338
2. Почему для публикации столь важного поста президента выбрали Твиттер, где число знаков ограничено, а не, скажем, Фейсбук.
3. Я недаром в предыдущем своем посте привел ссылку на пост Зеленского прошлого 2020 года https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2582630741987286?__cft__[0]=AZU1YzXQRGd0gLjQo7o7ElaWfAgQvCuenQX-bV96N4D1N4h79wrmptNfpYc21d_JBwJUvIuiOUpHm7XTevqCNKQvsQkXMEqrjoAi46JzMuN9cHmnmAGqm0UYvDClCJD1ua0&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2582630741987286 В отличие от нынешнего, он был опубликован в Фейсбуке, и в нем так же, как и в посте этого года, при отсутствии каких-либо ограничений точно так же не нашлось места упоминанию ни российских наемников и террористов, ни самой России.
Так что, нет никакой "специфики социальных сетей". Есть равнодушие и непрофессионализм сотрудников Офиса президента (достойный их формального шефа). Что с Мендель, что вот теперь без.
Не зміг дует своїми піруетами зашкодити розслідуванню та суду щодо РЕЙСА. і зараз боїться навіть промовити слово Росія. І "вовлекают в отвлекалово" з Китаєм. Плацдарм для постійного проживання готують, чи що ?