Масове отруєння у дитячому таборі на Прикарпатті: семеро відпочивальників госпіталізували, - облуправління Держпродспоживслужби

В інфекційне відділення Яремчанської центральної райлікарні госпіталізували вже 7 дітей, які відпочивали в заміському закладі ТОВ "Делюкс-Кідс-Карпати" в с. Татарів Надвірнянського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

"До інфекційного відділення Яремчанської ЦРЛ станом на 14:00 год. 17.07.2021р. госпіталізовано 7 дітей віком до 16 років. Попередній діагноз потерпілих – гострий гастроентерит. Стан –легкого та середнього ступеня важкості.

Діти відпочивали в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку ТОВ "Делюкс-Кідс-Карпати", що в с. Татарів Надвірнянського району, заїхали в табір 14.07.2021р.

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області проводить санітарно-епідеміологічне розслідування цього факту та здійснює позаплановий захід державного нагляду (контролю) у сфері безпечності харчових продуктів з проведенням лабораторних досліджень (відібрано на мікробіологічне дослідження 6 проб готових страв, 1 проба питної води, 7 проб харчової сировини, 14 змивів на кишкову паличку та 21 змив на патфлору).

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Укрінформ зазначає, що спочатку госпіталізували 5 дітей із заміського закладу оздоровлення та відпочинку ТОВ "Делюкс-Кідс-Карпати", що розташований в Татарові.