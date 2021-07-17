Масове отруєння у дитячому таборі на Прикарпатті: семеро відпочивальників госпіталізували, - облуправління Держпродспоживслужби
В інфекційне відділення Яремчанської центральної райлікарні госпіталізували вже 7 дітей, які відпочивали в заміському закладі ТОВ "Делюкс-Кідс-Карпати" в с. Татарів Надвірнянського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.
"До інфекційного відділення Яремчанської ЦРЛ станом на 14:00 год. 17.07.2021р. госпіталізовано 7 дітей віком до 16 років. Попередній діагноз потерпілих – гострий гастроентерит. Стан –легкого та середнього ступеня важкості.
Діти відпочивали в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку ТОВ "Делюкс-Кідс-Карпати", що в с. Татарів Надвірнянського району, заїхали в табір 14.07.2021р.
Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області проводить санітарно-епідеміологічне розслідування цього факту та здійснює позаплановий захід державного нагляду (контролю) у сфері безпечності харчових продуктів з проведенням лабораторних досліджень (відібрано на мікробіологічне дослідження 6 проб готових страв, 1 проба питної води, 7 проб харчової сировини, 14 змивів на кишкову паличку та 21 змив на патфлору).
Укрінформ зазначає, що спочатку госпіталізували 5 дітей із заміського закладу оздоровлення та відпочинку ТОВ "Делюкс-Кідс-Карпати", що розташований в Татарові.
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Мендель будет работать на канале Ахметова, "Украина 24" в качестве постоянного колумниста телепроекта "Большая деолигархизация".
Они так шутят, деолигархизованные олигархи Хотя шутки одного волосатого бабушки уже привели страну в ситуацию "Большая гопа".
...без комментов -- мне б такое лагерное детство -- и моими двумя немецким дочкам. Всё не хуже, а где-то, даже и лучше... -- с 1964 года -- в четырёх странах и поколениях.
Там классно! ... не знаю уж, как у них там всё получается и сростается одновременно?
Луку меняем -- Беларусь не трогаем! -- в Украине такого небыло, нет и не будет. -- я это точно знаю! *)
Это я тебе, как украинский немец говорю -- в Украине 33 года, в Бундесе 28 лет.
Надеюсь, шо когда ***** Луку поменяет -- это не отразится на уровне жизни и благосостояния беларусов... -- они тоже этого хотят и я непротив...*)
-- на Аляску тикай! ...найди контакт, получи частное приглашение -- ехай и оставайся -- кайн проблэм.
...да, шо-то нету никого... -- все хочут сала з мэдом в тепле и в сухе...
Поверь мне -- я за базар отвечаю!
В 13 лет я была на редкость некрасивым ребенком: очень худой прыщавый червяк с большой головой и кривыми зубами. Моя мама меня стеснялась и весь пубертатный период старалась держать меня подальше от родных и знакомых, на все лето отправляла меня в пионерский лагерь. Пионерский лагерь состоял из бараков с детьми, домика администрации и четырех туалетов. Туалеты состояли из кирпичной будки, ямы, закрывающего эту яму деревянного настила с дырками и дерьма с хлоркой. Дерьмо с хлоркой воняли, поэтому туалеты предусмотрительно строили далеко от жилых помещений и обсаживали их кустами.
Девочки долгое время думали, что я мальчик. В общем, со мной не дружили. В ту роковую ночь полуночный понос стал моим единственным товарищем.
Поносил весь лагерь: зеленые фрукты, немытые руки повара и всякая дрянь, которое жрали пионеры с голодухи, делали свое дело. Дырки в туалете были обгажены расстроенными желудками четырехсот человек и девочки ходили в туалет парами: одна гадит, другая светит фонарем, чтоб первая не вляпалась в продукты распада предшественниц. Мне никто не хотел светить фонарем, поэтому в ту ночь я высирала солянку в гордом одиночестве; в тусклом свете фонаря были видны только очертания, и, сидя над дырой, я смирилась с тем, что уже вляпалась в чье-то скользкое дерьмо. Неожиданно какая-то тень метнулась прямо на меня, я заорала, резко дернула неустойчивым туловищем, ноги проехались по чьему-то поносу и я вошла в очко как хорошо смазанная гильза. Черт! Летучая мышь загнала меня по пояс в кучу дерьма, над головой смутно виднелась очко, если кто-нибудь сейчас придет гадить, то положение мое ухудшится. Надо выбираться!
Через полчаса, пыхтя и шепотом ругаясь матом, я дотянулась до очка руками: это, блин, было сложно... все твердые опоры были скользкими, как лед! Ухватившись за края дыры, я подтянулась и высунула голову: от свежего воздуха закружилась голова, и я удержалась на завоеванных позициях только волей к свободе. Подтянулась еще и оперлась на локти: нужно за что-то ухватиться, чтоб не соскользнуть. Все вокруг было склизким, зацепиться можно было только за поперечную деревянную балку в полуметре от меня, я с остервенением пыталась до нее дотянуться, шипя от напряжения: "Ну! Иди же сюда, ****! Дай, я до тебя дотянусь!"
Вдруг меня ослепила вспышка света, потом какой-то не то вздох, не то стон, и глухой стук... я испугалась и свалилась обратно. Еще полчаса... и я снова над очком. Так. Тянемся? Есть! Я схватилась за перекладину и вылезла на бетонный пол, еле дыша от счастья. Отдышавшись, решила переть к реке отмываться. Метрах в пяти от туалета лежал директор, рядом с ним валялся разбитый фонарь... умер, что ли? Я пошла на речку, отмылась как смогла, а потом позвала людей: может, и не умер еще, спасти можно.
Утром нам сказали, что у директора случился удар, вернулся в лагерь он только под конец смены. Говорить он не мог, сидел весь день на веранде и ему нравилось, когда к нему ходили дети. Я навещала его часто, он меня особенно любил... ведь именно я тогда позвала к нему людей.
На следующий год мы узнали, что перед смертью директор ненадолго пришел в себя. Он сказал, что в ту ночь он обходил территорию, случайно услышал странное пыхтение в туалете и открыл дверь. На него из зловонной дыры лез адский говняный лупоглазый червяк, тянул к нему щупальца и шипел: "Ну-у-у... Иди же сюда-а... ссс****-а... Дай, я до тебя дотянуссссь!"
За лупоглазую обидно, конечно.