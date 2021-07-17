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Новини
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НАТО планує посилити доступ України до засобів спостереження й обізнаності з ситуацією на Чорному морі, - представник Альянсу Дейвіс

НАТО планує посилити доступ України до засобів спостереження й обізнаності з ситуацією на Чорному морі, - представник Альянсу Дейвіс

Союзники по Північноатлантичному альянсу усвідомлюють стратегічну важливість регіону Чорного моря для союзників та країн-партнерів і продовжуватимуть нарощування власної присутності у цьому регіоні та надаватимуть допомогу у розвитку військово-морських спроможностей України.

Про це сьогодні в Одесі під час дискусії, що відбулася в рамках безпекового форуму навколо реформ оборонної промисловості України, сказав заступник помічника Генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Гордон Скіп Дейвіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час брюссельського саміту минулого місяця лідери НАТО підтвердили, що НАТО нарощуватиме підтримку України, і це включатиме оперативні та політичні зусилля в регіоні Чорного моря. Цей регіон є стратегічно важливим для союзників та для партнерів: три прибережні країни є нашими союзниками, але всі інші країни, за винятком однієї, є нашими партнерами і мають програми партнерства з НАТО", - сказав представник Альянсу.

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Він нагадав, що під час Брюссельського саміту у червні цього року лідери НАТО підтвердили непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і Грузії, засудили агресію та політику залякування з боку Росії, продовження російського військового нарощування в анексованому Криму та в усьому регіоні Чорного моря, закликали Росію припинити практику обмеження доступу до українських чорноморських портів.

Дейвіс зауважив, що 2014 рік, коли відбулася агресія Росії проти України та незаконна анексія Криму, став рубіжним пунктом, після якого Альянс значно збільшив власну присутність у Чорному морі. "За запитом України ми вивчаємо можливості для посилення її доступу до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі. Кілька держав – Канада, Італія, Іспанія, США і Велика Британія - підтримують зусилля Румунії і Болгарії із захисту повітряного простору. Морські патрульні літаки Туреччини і США також допомагають підтримувати безпеку в цьому регіоні. Ми маємо більше кораблів, більше військово-морських навчань та морських дій, більше заходів у порти України й Грузії", - наголосив заступник помічника Генерального секретаря НАТО.

Він нагадав, шо Постійні військово-морські групи НАТО проходять регулярні тренування разом з українськими та грузинськими бойовими кораблями та вже довели здатність працювати разом з ними в Чорноморському регіоні. Одним з прикладів такої успішної співпраці стали нещодавні навчання "Сі Бриз-2021".

Він окремо наголосив на тому, що військово-морська присутність НАТО в Чорному морі здійснюється із ретельним дотриманням всіх норм міжнародного права, спрямована на підтримання регіональної стабільності. Порядок денний розвитку "НАТО 2030" передбачає подальше зміцнення спільної політики стримування й оборони, в тому числі – у Чорноморському регіоні.

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"У національному вимірі НАТО враховує потреби Збройних сил України. Ми отримали запит від міністра закордонних справ (Дмитра) Кулеби та прийняли його до уваги. За первинною оцінкою, робочі групи НАТО мають багато можливостей, щоб відповісти на ці специфічні потреби у сфері озброєння та розвитку спроможностей. Де факто ми вже працюємо над ними", - зауважив представник Альянсу.

Безпековий форум з ефективності оборонної промисловості України відбувся в Одесі 16-17 липня цього року за підтримки НАТО, Німецького фонду Маршалла, Фонду Ганса Зайделя, за сприяння Одеської обласної державної адміністрації і державного університету "Одеська політехніка".

НАТО (6513) Чорне море (1678)


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Топ коментарі
+5
Подарят бинокль?
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17.07.2021 21:59
+5
Поки є очевидні зрадники в ОП така інфа буде на користь рфії!!!
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17.07.2021 22:47
+4
Нi , кацапцам подарують пляшки що б їм добре сиділося на них
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17.07.2021 22:11
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Подарят бинокль?
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17.07.2021 21:59 Відповісти
Нi , кацапцам подарують пляшки що б їм добре сиділося на них
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17.07.2021 22:11 Відповісти
Вряд ли потерпевший вiслюк усвоит этот урок, но как только Украина начала решать этот вопрос самостоятельно, тут же подоспели помощники...
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17.07.2021 22:11 Відповісти
Гугл Мапс обновлять?
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17.07.2021 22:14 Відповісти
Ти на кого натякаєш?
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17.07.2021 22:21 Відповісти
На кону интересы НАТО, а не Украины.
...та, прямо ж сказано: Поддерживаем народ Украины!
-- про Зеленского ничего не сказано...
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17.07.2021 22:15 Відповісти
Каждое утро Бубочки должно начинаться словами : що я зробив для НАТО ?😎
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17.07.2021 22:22 Відповісти
У него так и есть просто на оборот,кому я еще не нагадил из НАТО.И если не может вспомнить то желая доброго утра звонит ***** получая задание надень.
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17.07.2021 22:29 Відповісти
😀😀😀
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17.07.2021 22:31 Відповісти
Сенатор... -- я тут в бане тебя наблюдаю регулярно -- ты ассенизатор, в основном и в частном... -- ну, извини...*)
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17.07.2021 22:28 Відповісти
Я пишу всегда для людей с мозгами,а не Майонезом в башке Тупой...извини...
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17.07.2021 22:33 Відповісти
-- извиняю...*)
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17.07.2021 22:46 Відповісти
Визит Зеленского к Байдену отложен на неопределенное время....,а мож и ваще не состоятся...нет темы для диалога...
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17.07.2021 22:26 Відповісти
Разговаривать надо с пастухом, а не с его бараном...
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17.07.2021 22:27 Відповісти
Ще не вистачало щоб він ще там влаштував якусь катаклізьму.
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17.07.2021 22:31 Відповісти
Заголовок просто звучит в дипломатическом русле.А надо его понимать что усиливают доступ украинским ВСУ так как никто из нашим правительством якшаться не хочет а альянс знает что правительство в ближайшем будущем уйдет в небытье а Украина и народ Украины останется и курс народа на ЕС не изменится не смотря ни начто.
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17.07.2021 22:26 Відповісти
На самом деле еще несколько лет назад слышал плач сепаров о том, что точность Украинской артиллерии сильно, просто для них катастрофически, повышается, когда над лугандоном пролетает Глобал Хок...
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17.07.2021 22:30 Відповісти
Это уже история,сейчас запретил главнокомандуюший всему что летает летать,даже снайперов отвели в 30-ти км зону чтобы сепара не поранить так как он из ,,их там нету,,.А для своих рейтингов он круглосуточно показывает у всех СМИ своего ,,потешного генерала,, Байранкара или как там его хотя не гарантия что он находится на територии Украины.Возможно выдают желаемое за действительность.Иначе только предатель не нанес-бы ответный удар после открытого и не скрываемого расстрела Нью-Йорка.Даже ОБСЕ свои подсчеты забили себе в дупу и молчат
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17.07.2021 22:40 Відповісти
Ну у Глобал Хока свой главнокомандующий, а не отэтаот
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17.07.2021 22:42 Відповісти
Да вот только наш говнокомандующий данными этого Хока запрещает пользоваться как и американскими антиартелерийскими радарными системами,также антиминометными и антиснайперскими.А может их уже сдал мокшанам?
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17.07.2021 22:47 Відповісти
Не "наш". См. мой пост для https://censor.net/ru/user/27028 ниже.
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17.07.2021 22:49 Відповісти
После слов, Китай главный партнер Украины,Зеленскому рекомендуют не лететь в Уошингтон...,Байден сказать злой,то ничего не сказать...700 млн долларов США каждый год вбрасываемых в Украину могут стать НОЛем... в год...
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17.07.2021 22:29 Відповісти
ЗЕлошари віддали владу ворогам.
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17.07.2021 22:33 Відповісти
Так думать - это ошибка. зэлошары - это одна из гибридных сил (ее можно условно назвать "янукович-2"), применяемых врагом против Украины. Они и есть власть врага, марионеточная, но сцикливая. Вот последний фактор и определяет то, почему кацапы еще не взяли Киев.
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17.07.2021 22:39 Відповісти
все шедеврально як і завжди, просто, потім стає смурно... НАТО планує посилити доступ України до засобів спостереження й обізнаності з ситуацією на Чорному морі, - представник Альянсу Дейвіс - Цензор.НЕТ 7553
Президента Америки так легко, как Меркель, не возьмешь. Дайте ему почувствовать страх. Позвоните еще раз в Китай, вступите в Компартию, ворвитесь к Байдену голый, сыграйте на чем-нибудь, эпатируйте, не давайте деду-мопеду перехватить инициативу. И главное, объясните ему, что если он допустит "Северный поток", пусть тогда отдает Крым и Донбасс, потому что мы родиной не торгуем. Джерело: https://censor.net/ua/r3277339
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18.07.2021 09:54 Відповісти
Единственное чего жаль...это 5 лет коту под хвост...,Бенямойские и Кучма держат клещи....,пока что держат...,но это временно...
Надобраніч Панове
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17.07.2021 22:38 Відповісти
Поки є очевидні зрадники в ОП така інфа буде на користь рфії!!!
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17.07.2021 22:47 Відповісти
«Используем Донбасс как плацдарм для нападения на Украину» Вассерман раскрыл планы Кремля ютуб
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17.07.2021 22:48 Відповісти
А как они на Донбассе оказались? Не нападаючи на Украину?
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17.07.2021 22:50 Відповісти
весь Мир знает, что москальная орда напала на Украину и оккупировала Крым и часть Донбасса, и лишь один злобный и дурковатый тролль https://censor.net/ru/user/129908-не знает!
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18.07.2021 11:14 Відповісти
НАТО планує посилити доступ України до засобів спостереження й обізнаності з ситуацією на Чорному морі, - представник Альянсу Дейвіс - Цензор.НЕТ 9617
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18.07.2021 13:25 Відповісти
ну, теперь мы будем спокойны: Заграница нам поможет (с)
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17.07.2021 23:01 Відповісти
https://youtu.be/nagt3tme0H4
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17.07.2021 23:03 Відповісти
Будут через зелебобиков сливать дезу для Кремля))))))
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17.07.2021 23:27 Відповісти
Не слишком ли глубоко ныряют наши парнтнеры вопреки военным и гостайнам дежавным? Или же побазарим - а опосля разбазарим?
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18.07.2021 00:23 Відповісти
У США заявили, що Байден "вмикає задню в питанні України"
Джо Байден після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель практично погодився з тим, що Україні не слід надавати План дій щодо членства в НАТО.

керівник окружного відділення Республіканської партії в Нью-Йорку Борис Пінкус.

Американці, які кровно зацікавлені в безпеці та процвітанні України, стурбовані насамперед тим, що, на жаль, Європа здає Україну, особливо це було зрозуміло після зустрічі президента Зеленського з Меркель, яка йде з політичної арени. Це перше, а друге - наш президент Байден, що представляє Демократичну партію, на жаль, вмикає задню. Зустрівшись з Меркель, він майже погодився з тим, що Україна не матиме ПДЧ", - заявив він

За словами Пінкуса, членів Республіканської партії "це страшно турбує".

"Тому ми будемо зараз натискати на всі педалі, перш за все на представників наших округів у Конгресі і Сенаті, щоб вони виконали свої обіцянки дати можливість Україні не тільки отримати сповна 155 млн доларів, призначених для забезпечення безпеки, а й прийняття Україною статусу ПДЧ. Це наша головна мета", - зазначив політик.

https://rubryka.com/2021/07/17/u-ssha-zayavyly-shho-bajden-vmykaye-zadnyu-v-pytanni-********/
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18.07.2021 00:48 Відповісти
1) Байден не царь и единолично ничего не решает, в США все зависит от сенаторов и конгресменов
2) всякий раз, когда раздается вой про зраду Байдена, потом выясняется что при нем США выделили в общей сложности военной помощи в 2 раза больше чем при Трампе
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18.07.2021 11:23 Відповісти
Не лезли бы в Украину ни США ни НАТО, и войны бы не было. Это ясно даже младенцу.
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18.07.2021 05:59 Відповісти
кацапскому младенцу..
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18.07.2021 08:18 Відповісти
кацапский *******.... ипальник прикрой
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18.07.2021 09:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/487111, **********, -даже младенцу ясно, что если бы не помощь США и НАТО, москальная орда уже захватила бы Киев и Украина снова стала бы колонией империи зла ********
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18.07.2021 11:27 Відповісти
Слава НАТО !
НАТО планує посилити доступ України до засобів спостереження й обізнаності з ситуацією на Чорному морі, - представник Альянсу Дейвіс - Цензор.НЕТ 8713
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18.07.2021 11:29 Відповісти
 
 