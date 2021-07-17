НАТО планує посилити доступ України до засобів спостереження й обізнаності з ситуацією на Чорному морі, - представник Альянсу Дейвіс

Союзники по Північноатлантичному альянсу усвідомлюють стратегічну важливість регіону Чорного моря для союзників та країн-партнерів і продовжуватимуть нарощування власної присутності у цьому регіоні та надаватимуть допомогу у розвитку військово-морських спроможностей України.

Про це сьогодні в Одесі під час дискусії, що відбулася в рамках безпекового форуму навколо реформ оборонної промисловості України, сказав заступник помічника Генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Гордон Скіп Дейвіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час брюссельського саміту минулого місяця лідери НАТО підтвердили, що НАТО нарощуватиме підтримку України, і це включатиме оперативні та політичні зусилля в регіоні Чорного моря. Цей регіон є стратегічно важливим для союзників та для партнерів: три прибережні країни є нашими союзниками, але всі інші країни, за винятком однієї, є нашими партнерами і мають програми партнерства з НАТО", - сказав представник Альянсу.

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Він нагадав, що під час Брюссельського саміту у червні цього року лідери НАТО підтвердили непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і Грузії, засудили агресію та політику залякування з боку Росії, продовження російського військового нарощування в анексованому Криму та в усьому регіоні Чорного моря, закликали Росію припинити практику обмеження доступу до українських чорноморських портів.

Дейвіс зауважив, що 2014 рік, коли відбулася агресія Росії проти України та незаконна анексія Криму, став рубіжним пунктом, після якого Альянс значно збільшив власну присутність у Чорному морі. "За запитом України ми вивчаємо можливості для посилення її доступу до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі. Кілька держав – Канада, Італія, Іспанія, США і Велика Британія - підтримують зусилля Румунії і Болгарії із захисту повітряного простору. Морські патрульні літаки Туреччини і США також допомагають підтримувати безпеку в цьому регіоні. Ми маємо більше кораблів, більше військово-морських навчань та морських дій, більше заходів у порти України й Грузії", - наголосив заступник помічника Генерального секретаря НАТО.

Він нагадав, шо Постійні військово-морські групи НАТО проходять регулярні тренування разом з українськими та грузинськими бойовими кораблями та вже довели здатність працювати разом з ними в Чорноморському регіоні. Одним з прикладів такої успішної співпраці стали нещодавні навчання "Сі Бриз-2021".

Він окремо наголосив на тому, що військово-морська присутність НАТО в Чорному морі здійснюється із ретельним дотриманням всіх норм міжнародного права, спрямована на підтримання регіональної стабільності. Порядок денний розвитку "НАТО 2030" передбачає подальше зміцнення спільної політики стримування й оборони, в тому числі – у Чорноморському регіоні.

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"У національному вимірі НАТО враховує потреби Збройних сил України. Ми отримали запит від міністра закордонних справ (Дмитра) Кулеби та прийняли його до уваги. За первинною оцінкою, робочі групи НАТО мають багато можливостей, щоб відповісти на ці специфічні потреби у сфері озброєння та розвитку спроможностей. Де факто ми вже працюємо над ними", - зауважив представник Альянсу.

Безпековий форум з ефективності оборонної промисловості України відбувся в Одесі 16-17 липня цього року за підтримки НАТО, Німецького фонду Маршалла, Фонду Ганса Зайделя, за сприяння Одеської обласної державної адміністрації і державного університету "Одеська політехніка".