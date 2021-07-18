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В Україні хочуть створити умови, щоб можна було розмовляти українською легко і за власним бажанням, - заступник голови Мінкульту Карандєєв

В Україні хочуть створити умови, щоб можна було розмовляти українською легко і за власним бажанням, - заступник голови Мінкульту Карандєєв

В Україні хочуть створити такі умови, щоб кожен громадянин країни міг розмовляти українською мовою легко і за власним бажанням. Зокрема, до україномовного середовища залучатимуть дітей і молодь.

Про це розповів перший заступник міністра культури й інформаційної політики Ростислав Карандєєв в ефірі телеканалу "Дім", інформує Цензор.НЕТ.

"У будь-якому випадку держава є інструментом примусу в тій чи іншій формі. Не є винятком і система державної освіти, де так чи інакше учень, школяр, студент має отримати ті знання і в тому форматі, які визначені державними стандартами, державними документами. Одним із таких стандартів є мова навчання, донесення студентові, учневі інформації українською мовою. Як наслідок, перебуваючи в україномовному середовищі, дитина, юний громадянин, сприймає це середовище, воно стає їй рідним і близьким", - зазначив Карандєєв.

На його думку, саме споживання інформації українською мовою є важливим фактором її використання в побуті.

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"Подивився, наприклад, російськомовний фільм. Ти його обговорюватимеш із друзями, найімовірніше, теж російською мовою. Це легше та простіше. Але якщо ти дивишся фільм, цікавий фільм українською мовою, то підсвідомо, мені здається, набагато легше буде і говорити про нього українською мовою", - додав представник Мінкульту.

Також є державне регулювання використання української мови, зокрема у сфері обслуговування і у сфері інформаційного простору.

"Це теж правильно, це захист держави та своєї незалежності. Але це все робиться абсолютно чесно і спокійно, без приниження і зменшення можливостей для людей, будь-яких громадян України, використовувати у своєму житті й іншу мову. Як російську, так і мови тих національних меншин, до яких належать наші громадяни", - наголосив Карандєєв.

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Автор: 

Міністерство культури (762) українська мова (836)


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Топ коментарі
+12
Колись Прага була майже 100%-но німецькомовною... зараз столиця Чехії майже 100%-но чеськомовна.
так буде і в Україні, всі міста будуть україномовні... але трохи з часом, коли підростуть діти, які майже всі в школі зараз вчаться на українській мові. Україномовне середовище буде поширюватися за рахунок молоді.
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18.07.2021 01:22
+9
В жодній нормальній школі вчителька не стане бити учнів ногами. Таке можливо хіба що в школі для "одноклєточних" дебілів, в якій ти і навчалось.
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18.07.2021 03:26
+8
https://prm.ua/niiakykh-papikiv-chy-svativ-rosiyskoiu-vyvchayte-ukrainsku-poroshenko/ "Попри всі намагання "Слуг народу", але з 16 липня в Україні запрацювали нові норми мовного законодавства, згідно з якими навіть серіали "Кварталу 95" повинні транслюватися державною мовою" - константував п'ятий Президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко https://www.youtube.com/watch?v=4kZMyOLimlQ в ході спецмарафону "Хто замовив мову" в ефірі трьох телеканалів: 5-го, Прямого та Еспресо .
"Відсьогодні закон про мову працює і ніякі "відосікі", ніякі серіали "95 Кварталу": ніякі серіали "Папік" чи "Свати" не транслюватимуться іноземною. Я їх сам не дивився, але мені вже й назви не подобаються. Я краще подивлюся, щось з Сашка Лірника. Але я наголошую на тому, що причиною перешкоджання трансляцій українською були тривіальні звичайні копійки. Які вони хотіли заробити зрадивши нашу мову", - підкреслив Порошенко.
Він зауважив, що ніхто не зважає поширювати контент іноземними мовами в інші країни світу, адже мовне законодавство регулює лише українське телебачення.
"Ніхто ж не заважає - постачайте хоч всьому світові, але постачайте бажано українською мовою. І нехай вони її вивчають, бо вона фантастична. Найкраща у світі", - наголосив п'ятий президент України.
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18.07.2021 08:30
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Ясно! "Тут - читаем! Тут - не читаем! А тут мы селёдку заворачивали!" Викручуєшся - наче кацап! Я - українець, Жінка має прадіда - ростовського "казака"! Діти вважають себе українцями Зять - білорус Хто за національністю їх син? (Додам - по материнській лінії мої предки - з білоруської шляхти - "литвини" а по батьківській - козаки реєстрові з часів Хмельницького) От тепер бери і розбирайся - еврейську теорію крові бери за основу чи нацистську і визначай! З таким же успіхом Міхновські могли буть православними з білоруської шляхти Докази зворотнього є?
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18.07.2021 16:11 Відповісти
Не зрозумів. З якого пуйла я, все життя україномовний, буду обговорювати російський фільм російською мовою? І навпаки, дуже сумніваюсь, що російськомовні почнуть обговорювати український фільм українською мовою. Щось не те воно курить, той Карандєєв...
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18.07.2021 03:21 Відповісти
Просто у тих "представителей Минкульта" рідна мова идиш і російська. Але заради свого перебування поближче до корита вони терміново наняли собі дорогих репетиторів, які були навчені напівграмотними репетиторами, що замість слова "вважають" говорять "рахують", а тепер хочуть вчити нас своїм новов'язам та як про що і з ким нам треба розмовляти.
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18.07.2021 06:51 Відповісти
Не знаю жодного жида який сьогодні розмовляє на ідіш в своїй родині. Останні такі повернулися з евакуації в 1945 і до 90-х вимерли. Ідіш вмер разом з ними - жиди в Україні "обрусєлі" а не українізувались. Сьогодні це залишки найдурніших маргіналів (40-45 тисяч) які не здатні заробляти на Заході чесною працею і яких потрібно негайно витискати з усіх державних структур.
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19.07.2021 14:08 Відповісти
Кто не хочет разговаривать в Украине на украинском, а в Румынии на румынском - садится в поезд и поездует в ту страну, где его поймут и примут.
Слава Украине!!!
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18.07.2021 04:23 Відповісти
Уже можно статистику приводить с графиками, что всегда после обострения языковой тематики в СМИ, месяца через три начинаются народные волнения, как бы напрямую с языком не связанные. Теперь по моему мнению, точка кипения будет в середине октября. Надо бы как то Украинизацию планово с напором, но из под тишка проводить.
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18.07.2021 05:48 Відповісти
... про мову, окрема темтоидная схоластична ипостраза. Но не про те , учитывая уникальный апостороф в тупаньи политбутильонах можно предположить, что скоро СНБО, во исполнение воли (ввек невидать) демократизатора Всех Времен и Народов из славного града ВОшингтона попрсит ввести САНКЦИИ на граждан Свободной Украины на лиц мужского пола имеющих отпрысков мужского пола по имени Вова... потому-что согласно диджитализованной метрики те пацаны (о, ужассс!) Владимировичи (и так оккупанта в жизни много!!!)
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18.07.2021 06:02 Відповісти
Любого результата можно добиться, если найти правильный способ. Вот Вы попробуйте уговорить лошадь, что бы она мотнула хвостом. Сложное это занятие. Но, Вы со 100%й гарантией добьётесь от неё положительного результата, методом удара кулаком по её морде.
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18.07.2021 06:25 Відповісти
"Посмотрел, например, русскоязычный фильм. Ты его будешь обсуждать с друзьями, скорее всего, тоже на русском языке. Это легче и проще. Но если ты смотришь фильм, интересный фильм на украинском языке, то подспудно, мне кажется, гораздо легче будет и говорить о нем на украинском языке", - добавил представитель Минкульта.

Боже, яке дурне !
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18.07.2021 06:59 Відповісти
Все просто.
Хочеш мати український паспорт, то здай екзамен на знання української.
Наприклад, в Штатах (до яких ми так родичаємося) щоб отримати громадянство та паспорт треба обов'язково здати екзамен на знання англійської, хоча б на побутовому рівні.
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18.07.2021 07:06 Відповісти
Мені більше до вподоби гов"яжий язик з майонезом
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18.07.2021 07:35 Відповісти
А де ти "гов"яжий" бачив? В Україні не "говядина" а "яловичина"! Як ви вже "дістали" - "полухахли"!!! Лізете в "мовні" питання, а самі в мові - "ні в зуб -ногою!!!"
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18.07.2021 08:24 Відповісти
толі дєла па русскі...как ні скажи - всьо правільна!
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18.07.2021 08:26 Відповісти
Справді, слушна критика. Тільки ж ти, певно, *************?
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18.07.2021 08:39 Відповісти
Ага! "Пічник"! От і тобі "глинку помісив" - і ти "завертівся"! Бо "вставив" я тобі! "По самі гланди"!!!
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18.07.2021 08:53 Відповісти
Бачу, ви добре розбираєтесь в гомосексуальних збоченнях
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18.07.2021 09:01 Відповісти
Що поробиш! Вчив колись криміналістику, кримінологію, віктимологію, судову психологію! От і розбираюся В тобі теж "розібрався" : що ти - "пуста балаболка", яка рветься до "завоювання авторитету", хоча за своїми розумовими здібностями тобі до нього - "як до Києва - рачки!"
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18.07.2021 09:06 Відповісти
Не всидайся, я толерантно ставлюсь до геїв.
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18.07.2021 09:21 Відповісти
Я дивлюся - тебе прямо "тривожить гомосексуальна тема"! У тебе "проблеми" з цим? Я ж тобі вказав лише, що ти української мови не знаєш! А ти перевів на "гомосексуалізм" Чи ти - як солдат з анекдоту: "А я про неё всегда думаю!" Так тоді саме тобі - до сексопатолога Бо я дивлюся на ці речі лише з точки зору професійної - як на "психологічні збочення" окремих індивідів А ти вхопився за цю річ як за "рятівний круг" - по суті ж сказать нічого! От ти і кинув шматком лайна, як мавпа в зоопарку - люди з неї сміються а вона - в клітці, і зробить нічого не може! От і кидається лайном!
І що значить - "не всидайся"? Це що за "новояз"? Це ти таким чином мене хочеш запевнить у знанні тобою української мови?
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18.07.2021 09:36 Відповісти
Що сказати хотів?
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18.07.2021 09:38 Відповісти
Що ти дебіл, а шо не ясно?😄
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18.07.2021 09:40 Відповісти
Та ВОНО "дурне й не лічиться!" Сказав колись мій товариш - "Чим людина тупіша, тим вона у спілкуванні нахабніша і агресивніша! Вони цим заміняють відсутність у них інтелекту!" Це як з "реперами" - таланту нема, голосу - теж! Однак лізуть на сцену, щоб заявить про своє Я!" А це "теля" - з тої ж компанії! Української мови не знає, а про себе заявить хочеться!!!
Тут ще "ефектніші кадри " є! Лізуть на "Цензор" обговорювать проблеми мовні в Україні - РОСІЙСЬКОЮ!!!
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18.07.2021 09:58 Відповісти
я бачу, подляк нову партію своїх підарів на форум цензора запустив... А https://censor.net/ru/user/489684 - навіть з дублером https://censor.net/ru/user/487872
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18.07.2021 10:03 Відповісти
Бо сам тридвараз)))
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18.07.2021 09:38 Відповісти
Все залежатиме від мудрого наріду, а який він у нас - відомо.
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18.07.2021 07:44 Відповісти
Звільнення за використання неукраїнської на посаді держслужбовця,-дуже дієвий метод.
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18.07.2021 08:26 Відповісти
Хто звільнятиме, новиє літса?
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18.07.2021 08:30 Відповісти
Та навіть Порох українською спілкувався тільки на камеру
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18.07.2021 09:49 Відповісти
і що в цьому поганого? На службі - державною; в побуті - як захоче. Такий принцип в усьому світі.
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18.07.2021 09:56 Відповісти
Не впевнений, що японці, німці чи італійці зрозуміли б вас.
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18.07.2021 09:58 Відповісти
аби ляпнути? Тоді - тобі вдалося.
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18.07.2021 10:05 Відповісти
А вулиця - це служба, чи побут?
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18.07.2021 10:55 Відповісти
Всім відомо,що у Порошенка була повністю російськомовна родина.Сам вивчив українську,Марина почала нею спілкуватись.
Чому,по-вашому,у Зєлєнского не виходить на камеру спілкуватись українською ?
Може, не створили умови ?
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18.07.2021 10:19 Відповісти
Ну нє, Зєлєнскій перейшов з вуличної фєні на українську! Це я вам скажу, подвиг! Подвиг босяка! Навіть якщо та українська у нього звучить як із кріварожскай падваротні.
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18.07.2021 11:28 Відповісти
https://prm.ua/niiakykh-papikiv-chy-svativ-rosiyskoiu-vyvchayte-ukrainsku-poroshenko/ "Попри всі намагання "Слуг народу", але з 16 липня в Україні запрацювали нові норми мовного законодавства, згідно з якими навіть серіали "Кварталу 95" повинні транслюватися державною мовою" - константував п'ятий Президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко https://www.youtube.com/watch?v=4kZMyOLimlQ в ході спецмарафону "Хто замовив мову" в ефірі трьох телеканалів: 5-го, Прямого та Еспресо .
"Відсьогодні закон про мову працює і ніякі "відосікі", ніякі серіали "95 Кварталу": ніякі серіали "Папік" чи "Свати" не транслюватимуться іноземною. Я їх сам не дивився, але мені вже й назви не подобаються. Я краще подивлюся, щось з Сашка Лірника. Але я наголошую на тому, що причиною перешкоджання трансляцій українською були тривіальні звичайні копійки. Які вони хотіли заробити зрадивши нашу мову", - підкреслив Порошенко.
Він зауважив, що ніхто не зважає поширювати контент іноземними мовами в інші країни світу, адже мовне законодавство регулює лише українське телебачення.
"Ніхто ж не заважає - постачайте хоч всьому світові, але постачайте бажано українською мовою. І нехай вони її вивчають, бо вона фантастична. Найкраща у світі", - наголосив п'ятий президент України.
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18.07.2021 08:30 Відповісти
https://espreso.tv/knyazhitskiy-deputati-yaki-podavali-pravki-proti-ukrainskoi-movi-kazali-shcho-ikh-zmushuyut-v-opu Депутати, які подавали правки проти української мови, казали, що їх змушують в ОПУ
Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький https://www.youtube.com/watch?v=4kZMyOLimlQ в ході спецмарафону "Хто замовив мову" в ефірі трьох телеканалів: 5-го, Прямого та Еспресо . заявив, що депутати не хотіли вносити правки проти української мови та казали, що їх змушують в Офісі президента.

"Безумовно, це була атака. Це була атака, в яку кидали солдатів, як за часів Сталіна кидали людей на форсування Дніпра без зброї і розстрілювали ззаду. Тому що люди, які шли в цю атаку, не хотіли в неї йти. Депутати, які подавали правки проти української мови, ледь не зі сльозами на очах приходили до мене і казали: "Ну ти розумієш, в Офіс президента викликали і наказали. Ну я ж не хочу це робити", - заявив Княжицький.
Він нагадав, що троє депутатів зняли свої "мовні" поправки перед тим, коли обговорювався зовсім інший законопроєкт, куди вони поставили ці поправки проти української мови.
"Власне, всі вони стосувалися, щоб фільми і серіали на українських телевізійних каналах, які від сьогодні мають транслюватися українською мовою, все ж таки транслювалися російською. Чому вони це робили? Причин багато та інтересів багато. Безумовно, є інтерес Кремля. Тому що і висловлювання Путіна, і Суркова про те, що "російський мір" завершується там, де завершується російська мова", вони є актуальними. Це підстава для окупації. Це підстава для збройної агресії. І це спосіб послабити Україну. Як вони це роблять? Ви знаєте, що найбільшими виробниками телевізійної продукції для Росії за гроші Кремля є українські компанії, які мають свої філії в Росії? Як це не дивно. Вони виробляють програми і фільми туди. Що кажуть росіяни? Вони кажуть: "беріть їх показуйте в себе", але знаєте, авторське право нам належить. Тому перекладати українською не можна. Беріть показуйте російською. Вам заплатять українські олігархи за це трошки - покладете додатковий прибуток собі до кишень", - зазначив Княжицький.
За його словами, таким чином використовуючи корупцію, використовуючи те, що український медіапростір по суті є збитковим і олігархічним - Кремль чи російська влада поширювала тут цей "рускій мір".
Він також додав, що багато "слуг народу" також не хотіли давати голосів за "мовні" правки.
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18.07.2021 08:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_GvlHbmXksU "Закон про мову - конституційний!" - Сергій Головатий у передачі "Вечір з Миколою Княжицьким"

Мовне питання як інструмент для політичних спекуляцій та маніпуляцій. Мовний закон як протидія російській пропаганді на території України. Як функціонування української мови впливає на формування української державності? Ексклюзивне інтерв'ю заступника голови КСУ Сергія Головатого в етері програми "Вечір з Миколою Княжицьким" на телеканалі Еспресо.
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18.07.2021 08:41 Відповісти
В Украине хотят создать условия, чтобы можно было разговаривать на украинском легко и по собственному желанию, - замглавы Минкульта Карандеев - Цензор.НЕТ 7797
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18.07.2021 08:50 Відповісти
Треба ще з дитячого садочка пояснювати дітям, що російськомовні - це агресивні дебіли і щоб вони ні у якому разі з ними не спілкувались. А коли побачать якогось російськомовного, то мають сповістити батьків, а батьки правоохоронні органи. А ви думали як україномовні (українці) ставали російськомовними (росіянами)?
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18.07.2021 08:55 Відповісти
https://zahid.espreso.tv/rosiyskomovne-naselennya-tse-politichne-viznachennya-a-ne-sotsialna-grupa-yaka-mae-yuridichni-prava-sergiy-golovatiy "Російськомовне населення" - це політичне визначення, а не соціальна група, яка має юридичні права .

"Цей конструкт штучний і створений у радянський час: спершу він був політичним інструментом, а потім перейшов у побутове вживання, тому й не має жодних юридичних прав. Термін виник, коли прогресувала ідея про єдиний радянський народ, який мав постати після тотального зросійщення усіх народів СРСР. І його досі використовує теперішня Росія".
Про це заявив заступник голови Конституційного Суду України Сергій Головатий в інтерв'ю для програми "https://www.youtube.com/watch?v=U7EoX_YjThk Вечір з Миколою Княжицьким ", - повідомляє "https://zahid.espreso.tv/ Еспресо.Захід ".
Головатий додав, що жодної дискримінації російської мови як мови національної меншини немає. Також у рішенні КСУ вказано, що упродовж тривалого періоду питання мови було інструментом, який політики, маніпулюючи, використовували задля політичних цілей.
"Ми звертались за поясненнями у різні наукові інституції, усі нам відповідали, що термін "російськомовне населення" - це політичне визначення, яке не позначає жодної соціальної групи. І тим більше воно не є спільнотою, яка має окремі юридичні права", − запевняє заступник КСУ.
За словами Головатого, в Україні, через історичні обставини, справді більшість людей використовує російську мову, проте вони не є російськомовними громадянами, а людьми, які всього лише послуговуються цієї мовою.
"Те, що люди, які послуговуються російською мовою, потребують захисту російських танків - наратив РФ, який випливає з документів, ухвалених Держдумою Росії та надиктованих Путіним", − зауважив Головатий.
"Тому ми й зазначаємо, що все це інструментарій, який Росія завжди застосовувала і застосовує донині, щоб далі встановлювати диктатуру, наслідком якої, власне, і стала окупація Криму та частини Донбасу", - додав він.
Також заступник голови КСУ зауважив, що часто і прості люди, і політики, і журналісти, і юристи плутають приватне спілкування та використання мови як державної.
"Закон - це не про особисте спілкування. Ми говоримо про статус мови як державного чинника. Не про поезію, не про культуру, а про ту сферу, де мова захищає українську державу як таку. До речі, у період бездержав'я саме мова була одним з чинників, який забезпечив існування українського народу, українського етносу. Тому ми й пишемо, що українська мова - це доконечна умова, без якої не може існувати сама українська держава", − підсумував заступник голови КСУ.
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18.07.2021 08:56 Відповісти
"В Україні хочуть створити умови, щоб можна було розмовляти українською легко і за власним бажанням" - це просто якийсь АБСОЛЮТНИЙ ТРЕШАК І СЮР!!!! За 30 років "незалежності" Україна все ще так і не стала країною для українців....
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18.07.2021 09:08 Відповісти
Так і є. Підлітки слухають якихось кацапських реперів, на ОЛХ 95% об"яв - російською. В Києві українську майже не чути. Скрізь хохли-малороси.
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18.07.2021 09:37 Відповісти
нажаль, переважно лижуть "языком" російську дупу, замість розмовляти соковитою українською мовою.
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18.07.2021 09:42 Відповісти
В Україні хочуть створити умови, щоб можна було розмовляти українською легко і за власним бажанням, - заступник голови Мінкульту Карандєєв - Цензор.НЕТ 6419
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18.07.2021 09:34 Відповісти
Чо то смешно. Похоже на детские игрушки.
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18.07.2021 09:37 Відповісти
Не розумію, як можна розмовляти тою кацапською . То ж мова окупанта
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18.07.2021 09:48 Відповісти
Это надо понимать, что минкульт разрешает спілкуватися українською мовою. Геніально.
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18.07.2021 09:50 Відповісти
Сайти та сторінки в соцмережах компаній, що продають товари в Україні, і зареєстрованих в Україні, повинні бути українською мовою (ст. 27, ч. 6). Можуть існувати й інші версії, проте українська версія повинна містити не менше контенту і завантажуватися для громадян України за умовчанням. Це ж стосується сайтів державних і комунальних підприємств, а також ЗМІ, зареєстрованих в Україні.
На сайтах іноземних компаній, які продають товари в Україні, українська версія також повинна завантажуватися за замовчуванням.
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18.07.2021 09:57 Відповісти
Про що взагали токiнг ? Я ще в 70- 80 роки легко і невимушено розмовляв своєю рідною мовою (прикинь Карл таку мутню!) А дитина моя до семи років, поки не пішла до школи кацапською мовою не говорила. Коротше було б бажання (!) І свідомість того що ти УКРАЇНЕЦЬ, решта все від Лукавого, ліві відмазки
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18.07.2021 10:01 Відповісти
Дерусифікація має відбуватися тими ж методами, що й русифікація. Тобто має бути стільки указів про заборону російської мови в Україні, скільки було російських указів про заборону української мови в Україні. Росіяни реально забороняли українцям говорити українською мовою в Україні і при тому переконували українців, весь світ та самих себе, що ніякої України, українців та української мови "нє била, нєт і бить нє может".
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18.07.2021 10:19 Відповісти
Україномовні громадаяни та носії "велікого узкого".
https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV

В Україні хочуть створити умови, щоб можна було розмовляти українською легко і за власним бажанням, - заступник голови Мінкульту Карандєєв - Цензор.НЕТ 1697
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18.07.2021 11:07 Відповісти
PS TVВ Україні хочуть створити умови, щоб можна було розмовляти українською легко і за власним бажанням, - заступник голови Мінкульту Карандєєв - Цензор.НЕТ 7917
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18.07.2021 11:49 Відповісти
ні, ну що Ви? Все буде на мазі з українською в Україні, коли за цю справу беруться КАРАНДЄЄВИ...
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18.07.2021 12:11 Відповісти
А я позволю себе вставить свои 5 копеек русским языком среди украинских комметов - я абсолютно за украинский язык! Хотя русскоязычный !
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19.07.2021 01:16 Відповісти
замглавы Минкульта Карандеев утверждает, что сейчас по собственному желанию на государственном языке никто не общается?
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19.07.2021 09:45 Відповісти
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