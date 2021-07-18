В Україні хочуть створити умови, щоб можна було розмовляти українською легко і за власним бажанням, - заступник голови Мінкульту Карандєєв

В Україні хочуть створити такі умови, щоб кожен громадянин країни міг розмовляти українською мовою легко і за власним бажанням. Зокрема, до україномовного середовища залучатимуть дітей і молодь.

Про це розповів перший заступник міністра культури й інформаційної політики Ростислав Карандєєв в ефірі телеканалу "Дім", інформує Цензор.НЕТ.

"У будь-якому випадку держава є інструментом примусу в тій чи іншій формі. Не є винятком і система державної освіти, де так чи інакше учень, школяр, студент має отримати ті знання і в тому форматі, які визначені державними стандартами, державними документами. Одним із таких стандартів є мова навчання, донесення студентові, учневі інформації українською мовою. Як наслідок, перебуваючи в україномовному середовищі, дитина, юний громадянин, сприймає це середовище, воно стає їй рідним і близьким", - зазначив Карандєєв.

На його думку, саме споживання інформації українською мовою є важливим фактором її використання в побуті.

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"Подивився, наприклад, російськомовний фільм. Ти його обговорюватимеш із друзями, найімовірніше, теж російською мовою. Це легше та простіше. Але якщо ти дивишся фільм, цікавий фільм українською мовою, то підсвідомо, мені здається, набагато легше буде і говорити про нього українською мовою", - додав представник Мінкульту.

Також є державне регулювання використання української мови, зокрема у сфері обслуговування і у сфері інформаційного простору.

"Це теж правильно, це захист держави та своєї незалежності. Але це все робиться абсолютно чесно і спокійно, без приниження і зменшення можливостей для людей, будь-яких громадян України, використовувати у своєму житті й іншу мову. Як російську, так і мови тих національних меншин, до яких належать наші громадяни", - наголосив Карандєєв.

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