В Україні хочуть створити умови, щоб можна було розмовляти українською легко і за власним бажанням, - заступник голови Мінкульту Карандєєв
В Україні хочуть створити такі умови, щоб кожен громадянин країни міг розмовляти українською мовою легко і за власним бажанням. Зокрема, до україномовного середовища залучатимуть дітей і молодь.
Про це розповів перший заступник міністра культури й інформаційної політики Ростислав Карандєєв в ефірі телеканалу "Дім", інформує Цензор.НЕТ.
"У будь-якому випадку держава є інструментом примусу в тій чи іншій формі. Не є винятком і система державної освіти, де так чи інакше учень, школяр, студент має отримати ті знання і в тому форматі, які визначені державними стандартами, державними документами. Одним із таких стандартів є мова навчання, донесення студентові, учневі інформації українською мовою. Як наслідок, перебуваючи в україномовному середовищі, дитина, юний громадянин, сприймає це середовище, воно стає їй рідним і близьким", - зазначив Карандєєв.
На його думку, саме споживання інформації українською мовою є важливим фактором її використання в побуті.
"Подивився, наприклад, російськомовний фільм. Ти його обговорюватимеш із друзями, найімовірніше, теж російською мовою. Це легше та простіше. Але якщо ти дивишся фільм, цікавий фільм українською мовою, то підсвідомо, мені здається, набагато легше буде і говорити про нього українською мовою", - додав представник Мінкульту.
Також є державне регулювання використання української мови, зокрема у сфері обслуговування і у сфері інформаційного простору.
"Це теж правильно, це захист держави та своєї незалежності. Але це все робиться абсолютно чесно і спокійно, без приниження і зменшення можливостей для людей, будь-яких громадян України, використовувати у своєму житті й іншу мову. Як російську, так і мови тих національних меншин, до яких належать наші громадяни", - наголосив Карандєєв.
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Слава Украине!!!
Боже, яке дурне !
Хочеш мати український паспорт, то здай екзамен на знання української.
Наприклад, в Штатах (до яких ми так родичаємося) щоб отримати громадянство та паспорт треба обов'язково здати екзамен на знання англійської, хоча б на побутовому рівні.
І що значить - "не всидайся"? Це що за "новояз"? Це ти таким чином мене хочеш запевнить у знанні тобою української мови?
Тут ще "ефектніші кадри " є! Лізуть на "Цензор" обговорювать проблеми мовні в Україні - РОСІЙСЬКОЮ!!!
Чому,по-вашому,у Зєлєнского не виходить на камеру спілкуватись українською ?
Може, не створили умови ?
"Відсьогодні закон про мову працює і ніякі "відосікі", ніякі серіали "95 Кварталу": ніякі серіали "Папік" чи "Свати" не транслюватимуться іноземною. Я їх сам не дивився, але мені вже й назви не подобаються. Я краще подивлюся, щось з Сашка Лірника. Але я наголошую на тому, що причиною перешкоджання трансляцій українською були тривіальні звичайні копійки. Які вони хотіли заробити зрадивши нашу мову", - підкреслив Порошенко.
Він зауважив, що ніхто не зважає поширювати контент іноземними мовами в інші країни світу, адже мовне законодавство регулює лише українське телебачення.
"Ніхто ж не заважає - постачайте хоч всьому світові, але постачайте бажано українською мовою. І нехай вони її вивчають, бо вона фантастична. Найкраща у світі", - наголосив п'ятий президент України.
Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький https://www.youtube.com/watch?v=4kZMyOLimlQ в ході спецмарафону "Хто замовив мову" в ефірі трьох телеканалів: 5-го, Прямого та Еспресо . заявив, що депутати не хотіли вносити правки проти української мови та казали, що їх змушують в Офісі президента.
"Безумовно, це була атака. Це була атака, в яку кидали солдатів, як за часів Сталіна кидали людей на форсування Дніпра без зброї і розстрілювали ззаду. Тому що люди, які шли в цю атаку, не хотіли в неї йти. Депутати, які подавали правки проти української мови, ледь не зі сльозами на очах приходили до мене і казали: "Ну ти розумієш, в Офіс президента викликали і наказали. Ну я ж не хочу це робити", - заявив Княжицький.
Він нагадав, що троє депутатів зняли свої "мовні" поправки перед тим, коли обговорювався зовсім інший законопроєкт, куди вони поставили ці поправки проти української мови.
"Власне, всі вони стосувалися, щоб фільми і серіали на українських телевізійних каналах, які від сьогодні мають транслюватися українською мовою, все ж таки транслювалися російською. Чому вони це робили? Причин багато та інтересів багато. Безумовно, є інтерес Кремля. Тому що і висловлювання Путіна, і Суркова про те, що "російський мір" завершується там, де завершується російська мова", вони є актуальними. Це підстава для окупації. Це підстава для збройної агресії. І це спосіб послабити Україну. Як вони це роблять? Ви знаєте, що найбільшими виробниками телевізійної продукції для Росії за гроші Кремля є українські компанії, які мають свої філії в Росії? Як це не дивно. Вони виробляють програми і фільми туди. Що кажуть росіяни? Вони кажуть: "беріть їх показуйте в себе", але знаєте, авторське право нам належить. Тому перекладати українською не можна. Беріть показуйте російською. Вам заплатять українські олігархи за це трошки - покладете додатковий прибуток собі до кишень", - зазначив Княжицький.
За його словами, таким чином використовуючи корупцію, використовуючи те, що український медіапростір по суті є збитковим і олігархічним - Кремль чи російська влада поширювала тут цей "рускій мір".
Він також додав, що багато "слуг народу" також не хотіли давати голосів за "мовні" правки.
Мовне питання як інструмент для політичних спекуляцій та маніпуляцій. Мовний закон як протидія російській пропаганді на території України. Як функціонування української мови впливає на формування української державності? Ексклюзивне інтерв'ю заступника голови КСУ Сергія Головатого в етері програми "Вечір з Миколою Княжицьким" на телеканалі Еспресо.
"Цей конструкт штучний і створений у радянський час: спершу він був політичним інструментом, а потім перейшов у побутове вживання, тому й не має жодних юридичних прав. Термін виник, коли прогресувала ідея про єдиний радянський народ, який мав постати після тотального зросійщення усіх народів СРСР. І його досі використовує теперішня Росія".
Про це заявив заступник голови Конституційного Суду України Сергій Головатий в інтерв'ю для програми "https://www.youtube.com/watch?v=U7EoX_YjThk Вечір з Миколою Княжицьким ", - повідомляє "https://zahid.espreso.tv/ Еспресо.Захід ".
Головатий додав, що жодної дискримінації російської мови як мови національної меншини немає. Також у рішенні КСУ вказано, що упродовж тривалого періоду питання мови було інструментом, який політики, маніпулюючи, використовували задля політичних цілей.
"Ми звертались за поясненнями у різні наукові інституції, усі нам відповідали, що термін "російськомовне населення" - це політичне визначення, яке не позначає жодної соціальної групи. І тим більше воно не є спільнотою, яка має окремі юридичні права", − запевняє заступник КСУ.
За словами Головатого, в Україні, через історичні обставини, справді більшість людей використовує російську мову, проте вони не є російськомовними громадянами, а людьми, які всього лише послуговуються цієї мовою.
"Те, що люди, які послуговуються російською мовою, потребують захисту російських танків - наратив РФ, який випливає з документів, ухвалених Держдумою Росії та надиктованих Путіним", − зауважив Головатий.
"Тому ми й зазначаємо, що все це інструментарій, який Росія завжди застосовувала і застосовує донині, щоб далі встановлювати диктатуру, наслідком якої, власне, і стала окупація Криму та частини Донбасу", - додав він.
Також заступник голови КСУ зауважив, що часто і прості люди, і політики, і журналісти, і юристи плутають приватне спілкування та використання мови як державної.
"Закон - це не про особисте спілкування. Ми говоримо про статус мови як державного чинника. Не про поезію, не про культуру, а про ту сферу, де мова захищає українську державу як таку. До речі, у період бездержав'я саме мова була одним з чинників, який забезпечив існування українського народу, українського етносу. Тому ми й пишемо, що українська мова - це доконечна умова, без якої не може існувати сама українська держава", − підсумував заступник голови КСУ.
На сайтах іноземних компаній, які продають товари в Україні, українська версія також повинна завантажуватися за замовчуванням.
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