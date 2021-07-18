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Через ремонт мосту Молдова на рік перекриє рух на ділянці траси, що з'єднує Румунію та Україну

Через ремонт мосту Молдова на рік перекриє рух на ділянці траси, що з'єднує Румунію та Україну

У Молдові на рік перекриють рух на ділянці траси M1, що з'єднує Румунію та Україну. Це пов'язано з ремонтом мосту, який розпочнеться 19 липня і триватиме до кінця червня 2022 року.

Про це повідомила Державна адміністрація доріг Молдови, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Тож із 19 липня на рік перекриють рух на магістралі M1, що починається від кордону з Румунією і перетинає Леушени, Кишинів, Дубоссари і закінчується на кордоні з Україною.

У зв'язку з цим рух перенаправляють трасами R4 R6 - Гояни - Криуляни - M1 і G72 R6 - Браніште - Криуляни.

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Водіїв, які перетинають трасу M1, просять дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і об'їжджати ділянку дороги, що ремонтується.

Державна адміністрація доріг опублікувала схему об'їзду ділянки дороги.

Автор: 

Молдова (2086) ремонт (2318) Румунія (1188)


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Топ коментарі
+1
Ну фсё, кизда контрабасу... ))
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18.07.2021 02:22
+1
Це єдина дорога в Молдову?
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18.07.2021 08:16
+1
малдаване...
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18.07.2021 11:14
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Ну фсё, кизда контрабасу... ))
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18.07.2021 02:22 Відповісти
Це єдина дорога в Молдову?
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18.07.2021 08:16 Відповісти
Не,киздят визде...
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18.07.2021 08:54 Відповісти
В Румунію! Ні не єдина. Є продовження траси Одеса - Рені, яку не проходить через окуповану Росією Трансністрію.
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18.07.2021 11:19 Відповісти
- Для особо недалёких - проводится РЕМОНТ на участке трассы M1, ЧТО ЗДЕСЬ НЕПОПЯТНО ??? Предупридиле ехать по другим или как обьезжать !!!
Вяяяяяяяяяяяличие играет, приТурок !!!
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18.07.2021 17:55 Відповісти
Ти кому це кажеш, мамалижник?
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18.07.2021 18:35 Відповісти
малдаване...
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18.07.2021 11:14 Відповісти
Да, молдоване ремонтируют трассу, а у вас, приТурок не ремонтируют ???
Ещё один конченный вяяяяяяяяяяяяяликодержавный ...
Для тебя, конченного - научись хоть писать правильно, молдоване !!!
А то вони много, мозгов немае )))))))))))))))))))
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18.07.2021 17:58 Відповісти
Тобі пагано? Я що написав 3,14..си, чи що?..
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19.07.2021 21:11 Відповісти
и пересекающей Леушены, Кишинев, Дубоссары и заканчивающейся на границе с Украиной.Источник: https://censor.net/ru/n3277765

=====
Дубоссары это кагбэ ПМР...неужели за год ликвидируют этот гадюшник
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19.07.2021 21:28 Відповісти
 
 