Через ремонт мосту Молдова на рік перекриє рух на ділянці траси, що з'єднує Румунію та Україну

У Молдові на рік перекриють рух на ділянці траси M1, що з'єднує Румунію та Україну. Це пов'язано з ремонтом мосту, який розпочнеться 19 липня і триватиме до кінця червня 2022 року.

Про це повідомила Державна адміністрація доріг Молдови, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Тож із 19 липня на рік перекриють рух на магістралі M1, що починається від кордону з Румунією і перетинає Леушени, Кишинів, Дубоссари і закінчується на кордоні з Україною.

У зв'язку з цим рух перенаправляють трасами R4 R6 - Гояни - Криуляни - M1 і G72 R6 - Браніште - Криуляни.

Читайте також: Санду назвала Україну одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови

Водіїв, які перетинають трасу M1, просять дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і об'їжджати ділянку дороги, що ремонтується.

Державна адміністрація доріг опублікувала схему об'їзду ділянки дороги.