За минулу добу два наші воїни зазнали поранень, окупанти 13 разів порушили "тишу" на Донбасі, - штаб ООС

За суботу, 17 липня, російські окупаційні війська на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС на сторінці у фейсбуці.

Зокрема, поблизу Чермалика найманці РФ стріляли зі стрілецької зброї.

У районі Водяного на Приазов'ї окупанти тричі вели вогонь з озброєння БМП-1, мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Широкиного та Павлополя російські найманці відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру.

У напрямку Старогнатівки збройні формування РФ застосовували артилерію калібру 122 мм.

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У районі Пісків ворог тричі обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Новозванівки російські окупанти двічі відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляється, українські військові стріляли у відповідь. Унаслідок ворожих обстрілів 2 військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я одного пораненого - середньої тяжкості, а іншого - задовільний.

Крім того, на півночі Луганщини помітили проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10".

18 липня було одне порушення "тиші" - поблизу Пісків противник відкрив вогонь із мінометів 120-го калібру.