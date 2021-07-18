За минулу добу два наші воїни зазнали поранень, окупанти 13 разів порушили "тишу" на Донбасі, - штаб ООС
За суботу, 17 липня, російські окупаційні війська на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС на сторінці у фейсбуці.
Зокрема, поблизу Чермалика найманці РФ стріляли зі стрілецької зброї.
У районі Водяного на Приазов'ї окупанти тричі вели вогонь з озброєння БМП-1, мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Широкиного та Павлополя російські найманці відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру.
У напрямку Старогнатівки збройні формування РФ застосовували артилерію калібру 122 мм.
У районі Пісків ворог тричі обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Новозванівки російські окупанти двічі відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Як повідомляється, українські військові стріляли у відповідь. Унаслідок ворожих обстрілів 2 військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я одного пораненого - середньої тяжкості, а іншого - задовільний.
Крім того, на півночі Луганщини помітили проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10".
18 липня було одне порушення "тиші" - поблизу Пісків противник відкрив вогонь із мінометів 120-го калібру.
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Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!