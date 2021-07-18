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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу два наші воїни зазнали поранень, окупанти 13 разів порушили "тишу" на Донбасі, - штаб ООС

За минулу добу два наші воїни зазнали поранень, окупанти 13 разів порушили

За суботу, 17 липня, російські окупаційні війська на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС на сторінці у фейсбуці.

Зокрема, поблизу Чермалика найманці РФ стріляли зі стрілецької зброї.

У районі Водяного на Приазов'ї окупанти тричі вели вогонь з озброєння БМП-1, мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Широкиного та Павлополя російські найманці відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру.

У напрямку Старогнатівки збройні формування РФ застосовували артилерію калібру 122 мм.

Читайте також: Поранено двох українських воїнів, найманці РФ сім разів обстріляли позиції ООС, - штаб

У районі Пісків ворог тричі обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Новозванівки російські окупанти двічі відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляється, українські військові стріляли у відповідь. Унаслідок ворожих обстрілів 2 військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я одного пораненого - середньої тяжкості, а іншого - задовільний.

Крім того, на півночі Луганщини помітили проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10".

18 липня було одне порушення "тиші" - поблизу Пісків противник відкрив вогонь із мінометів 120-го калібру.

Автор: 

обстріл (29037) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
От щоб кожного ранку зеленського пробуджувала така тиша.
Гадьониш..
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18.07.2021 08:15
+9
Яке вже там перемир'я і яка там "тиша" ....
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18.07.2021 08:15
+9
Тріпло ляпнуло язиком на стадіоні і забуло про це, а тепер само в такому становищі.
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18.07.2021 08:24
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От щоб кожного ранку зеленського пробуджувала така тиша.
Гадьониш..
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18.07.2021 08:15 Відповісти
Яке вже там перемир'я і яка там "тиша" ....
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18.07.2021 08:15 Відповісти
А почему ЗЕленский не закончил войну? По его словам не заканчивает те войну кто на ней наживается! Получается что по его же словам он Зеленский наживается на войне!
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18.07.2021 08:17 Відповісти
Тріпло ляпнуло язиком на стадіоні і забуло про це, а тепер само в такому становищі.
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18.07.2021 08:24 Відповісти
Я для зебилов пишу может у них мозг запустится!
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18.07.2021 08:32 Відповісти
ЗЕБІЛ - це назавжди. Зіпсований матеріал.
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18.07.2021 08:37 Відповісти
моск? у зебила? там рефлексы...
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18.07.2021 08:47 Відповісти
Я досі не збагну як половина військовиків голосували за це чмо. Це ж самовбивство в прямому сенсі!
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18.07.2021 11:37 Відповісти
А ЗЕчмо піариться на крові як воно хоче миру. Нахвалялось що ніхто не закінчить війну раніше ніж він.
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18.07.2021 08:19 Відповісти
За минулу добу два наші воїни зазнали поранень, окупанти 13 разів порушили "тишу" на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3931
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18.07.2021 08:47 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!За минулу добу два наші воїни зазнали поранень, окупанти 13 разів порушили "тишу" на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5921
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18.07.2021 09:15 Відповісти
 
 