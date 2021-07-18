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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 8 осіб, зафіксовано 229 нових випадків інфікування, 241 людина одужала, - МОЗ

В Україні за добу від COVID-19 померли 8 осіб, зафіксовано 229 нових випадків інфікування, 241 людина одужала, - МОЗ

Станом на ранок неділі, 18 липня, в Україні зафіксовано 229 нових випадків захворювання на COVID-19, одужала 241 особа, 8 летальних випадків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 17 липня 2021 року в Україні зафіксовано 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 27, медпрацівників - 4). Також за минулу добу госпіталізовано 382 людини, летальних випадків - 8, одужала 241 людина", - повідомило МОЗ.

Днем раніше, 17 липня, за добу зафіксовано 591 новий випадок захворювання на Covid-19, 16 липня повідомлялося про 737 нових інфікованих коронавірусом, 15 липня за добу зафіксовано 623 нові випадки захворювання на Covid-19, 14 липня повідомлялося про 547 нових випадків інфікування коронавірусом, 13 липня за добу зафіксовано 481 новий випадок захворювання на COVID-19, 12 липня повідомлялося про 174 нові підтверджені випадки COVID-19, 11 липня за добу зафіксовано 290 нових випадків захворювання на COVID-19, 10 липня повідомлялося про 507 нових підтверджених випадків хвороби, 9 липня за добу зафіксовано 655 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Загалом за період пандемії в Україні захворіло 2 244 49 людей, одужали 2 181 198 осіб, летальних випадків - 52 726.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (43), Дніпропетровській (50), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Ляшко майже пабіділ вірус?
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18.07.2021 08:34
+3
Цікаво, а чому Цензор не повідомив про багатотисячні протести проти лох-даунів, які пройшли нещодавно у багатьох містах Франції? Чи ці протести - також "рука хутіна"?
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18.07.2021 09:02
+2
Ага-а,четверо потонули а другі від перепою,вірус косить направо і наліво.
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18.07.2021 08:46
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Ляшко майже пабіділ вірус?
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18.07.2021 08:34 Відповісти
Не,оно не хочет модный куртяк,там другие замесы)...
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18.07.2021 08:41 Відповісти
Не 229, а 299.
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18.07.2021 08:42 Відповісти
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19?fbclid=IwAR2cSY9dCOGvYoTwHeDIwg1rdiwC7zBGvL5rP0NPRxnhs5IIoO5gUkEQXLY здесь
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18.07.2021 08:45 Відповісти
Ага-а,четверо потонули а другі від перепою,вірус косить направо і наліво.
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18.07.2021 08:46 Відповісти
ні.. не всі дурантинофіли ще вимерли....
В Україні за добу від COVID-19 померли 8 осіб, зафіксовано 229 нових випадків інфікування, 241 людина одужала, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9544
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18.07.2021 10:07 Відповісти
Цікаво, а чому Цензор не повідомив про багатотисячні протести проти лох-даунів, які пройшли нещодавно у багатьох містах Франції? Чи ці протести - також "рука хутіна"?
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18.07.2021 09:02 Відповісти
а що,ні?
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18.07.2021 10:07 Відповісти
Тихо, тихо, бо луснеш.
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18.07.2021 13:40 Відповісти
якби не знання,що
- зараз літо,вихідні(з понеділка знову буде 20-30-ть померлих),
-у світі бушує "Дельта",питання лише часу,коли захопить Україну
- провакциновано у рази менше,як у Європі,
то дійсно"зелень " можна би було назвати "чемпіонами по боротьбі з КОВІДом.(
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18.07.2021 09:28 Відповісти
Яке в тебе поганяло промовисте.. Чи це хвамілія? Краше б підійшло "Дуринда".
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18.07.2021 13:43 Відповісти
Німеччина надасть Україні 1,5 млн доз COVID-вакцини - Меркель
ПОНЕДІЛОК, 12 ЛИПНЯ 2021, 20:37 а чого добру пропадати?

запропонувала рашці,але рашка гордо колеться власною вакциною гівном
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18.07.2021 10:29 Відповісти
тут погоджусь..
центрральні офіси МОЗ ЗАСЛУГОВУЮТЬ ЧЕТВЕРТУВАННЯ КІНЬМИ..
СКАЛЕЦЬКА-ЗА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ
СТЕПАНОВ-ЗА КОРУПЦІЮ.
ЛЯШКО..після 100 днів оцінимо.
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18.07.2021 10:32 Відповісти
229 заболело, 8 умерло( даже учитывая более 500 заболевших за прошлые сутки) смертность зашкаливет(1-2 человека максимум на это колличество заболевших, вопросы к учету).Интересно оглашать колличество случаев с острой вирусной инфекцией по стране в динамике за 3 прошедшие года( плюс острые гастроэтериты). Ковидлом нужно управлять, не плыть в первых рядах
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18.07.2021 10:59 Відповісти
 
 