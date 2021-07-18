В Україні за добу від COVID-19 померли 8 осіб, зафіксовано 229 нових випадків інфікування, 241 людина одужала, - МОЗ

Станом на ранок неділі, 18 липня, в Україні зафіксовано 229 нових випадків захворювання на COVID-19, одужала 241 особа, 8 летальних випадків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 17 липня 2021 року в Україні зафіксовано 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 27, медпрацівників - 4). Також за минулу добу госпіталізовано 382 людини, летальних випадків - 8, одужала 241 людина", - повідомило МОЗ.

Днем раніше, 17 липня, за добу зафіксовано 591 новий випадок захворювання на Covid-19, 16 липня повідомлялося про 737 нових інфікованих коронавірусом, 15 липня за добу зафіксовано 623 нові випадки захворювання на Covid-19, 14 липня повідомлялося про 547 нових випадків інфікування коронавірусом, 13 липня за добу зафіксовано 481 новий випадок захворювання на COVID-19, 12 липня повідомлялося про 174 нові підтверджені випадки COVID-19, 11 липня за добу зафіксовано 290 нових випадків захворювання на COVID-19, 10 липня повідомлялося про 507 нових підтверджених випадків хвороби, 9 липня за добу зафіксовано 655 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Загалом за період пандемії в Україні захворіло 2 244 49 людей, одужали 2 181 198 осіб, летальних випадків - 52 726.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (43), Дніпропетровській (50), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.