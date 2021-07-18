В Україні за добу від COVID-19 померли 8 осіб, зафіксовано 229 нових випадків інфікування, 241 людина одужала, - МОЗ
Станом на ранок неділі, 18 липня, в Україні зафіксовано 229 нових випадків захворювання на COVID-19, одужала 241 особа, 8 летальних випадків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
"За добу 17 липня 2021 року в Україні зафіксовано 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 27, медпрацівників - 4). Також за минулу добу госпіталізовано 382 людини, летальних випадків - 8, одужала 241 людина", - повідомило МОЗ.
Днем раніше, 17 липня, за добу зафіксовано 591 новий випадок захворювання на Covid-19, 16 липня повідомлялося про 737 нових інфікованих коронавірусом, 15 липня за добу зафіксовано 623 нові випадки захворювання на Covid-19, 14 липня повідомлялося про 547 нових випадків інфікування коронавірусом, 13 липня за добу зафіксовано 481 новий випадок захворювання на COVID-19, 12 липня повідомлялося про 174 нові підтверджені випадки COVID-19, 11 липня за добу зафіксовано 290 нових випадків захворювання на COVID-19, 10 липня повідомлялося про 507 нових підтверджених випадків хвороби, 9 липня за добу зафіксовано 655 нових випадків захворювання на COVID-19.
Загалом за період пандемії в Україні захворіло 2 244 49 людей, одужали 2 181 198 осіб, летальних випадків - 52 726.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (43), Дніпропетровській (50), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.
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- зараз літо,вихідні(з понеділка знову буде 20-30-ть померлих),
-у світі бушує "Дельта",питання лише часу,коли захопить Україну
- провакциновано у рази менше,як у Європі,
то дійсно"зелень " можна би було назвати "чемпіонами по боротьбі з КОВІДом.(
ПОНЕДІЛОК, 12 ЛИПНЯ 2021, 20:37 а чого добру пропадати?
запропонувала рашці,але рашка гордо колеться власною
вакциноюгівном
центрральні офіси МОЗ ЗАСЛУГОВУЮТЬ ЧЕТВЕРТУВАННЯ КІНЬМИ..
СКАЛЕЦЬКА-ЗА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ
СТЕПАНОВ-ЗА КОРУПЦІЮ.
ЛЯШКО..після 100 днів оцінимо.