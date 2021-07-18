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Новини Агресія Росії проти України
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ОБСЄ зафіксувала понад 300 порушень режиму "тиші" на Донбасі за 16 липня

ОБСЄ зафіксувала понад 300 порушень режиму

На Донбасі упродовж п'ятниці, 16 липня, Спеціальна поніторінговая місія ОБСЄ зафіксувала 339 порушень режиму "тиші", зокрема в Донецькій області - 286 порушень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

У Донецькій області СММ зафіксувала 286 порушень режиму припинення вогню, зокрема 36 вибухів (2 вибухи в повітрі і 34 вибухи невизначеного походження). Більшість порушень сталися неподалік населених пунктів Майорськ,  Березове і Веселе.

У Луганській області місія зафіксувала 53 порушення режиму припинення вогню, зокрема 17 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень сталися неподалік  н. п. Березівське  і н. п. Круглик.

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Автор: 

ОБСЄ (3510) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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ОБСЕ зафиксировала более 300 нарушений режима "тишины" на Донбассе за 16 июля - Цензор.НЕТ 1796
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18.07.2021 08:58 Відповісти
ОБСЕ нарушения с чьей стороны фиксирует?
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18.07.2021 09:00 Відповісти
Так они Вам и скажут.
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18.07.2021 10:12 Відповісти
Абсолютно не понятно зачем это всё фиксировать? Ведь эти фиксации обстрелов никому и на хрен не нужны и на это ОБСЕ уже никто внимания не обращает и лишь один Зеленский постоянно им плачется в рубашку при этом сам запрещает ВСУ сопротивляться а лишь подставлять щёки. Верно говорит пословица...."Если стаей львов руководит баран то их побеждает даже стадо баранов если ими руководит лев"
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18.07.2021 09:19 Відповісти
Вы так и не поняли,в ЗЕ получили приказ ***** избавиться от союзников Украины и НАТО что его посипаки с рвением и делают гадя союзникам и добиваются успеха.
https://dilo.net.ua/novyny/u-ssha-zayavyly-shho-bajden-vmykaye-zadnyu-u-pytanni-********/ У США заявили, що Байден "вмикає задню у питанні України" (https://www.ukr.net/source/dilo-3809.html Діло ) А в это время вся зеленая дипломатия рынулась к корейцам и китайцам а также в страны признавшие окупацию Крыма.
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18.07.2021 10:19 Відповісти
Для особо упоротых дебилов: это одна перестрелка каждые 4 минуты и 48 секунд!
Это не режим тишины а активные боевые действия.
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18.07.2021 10:19 Відповісти
"За минувшие сутки двое наших воинов получили ранения, оккупанты 13 раз нарушили "тишину"
Абсолютно "не зрозуміло", чому з обранням миролюної Бубочки, сліпа ОБСЄ прозріла, а "український" генштаб осліп.
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18.07.2021 10:44 Відповісти
 
 