ОБСЄ зафіксувала понад 300 порушень режиму "тиші" на Донбасі за 16 липня
На Донбасі упродовж п'ятниці, 16 липня, Спеціальна поніторінговая місія ОБСЄ зафіксувала 339 порушень режиму "тиші", зокрема в Донецькій області - 286 порушень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
У Донецькій області СММ зафіксувала 286 порушень режиму припинення вогню, зокрема 36 вибухів (2 вибухи в повітрі і 34 вибухи невизначеного походження). Більшість порушень сталися неподалік населених пунктів Майорськ, Березове і Веселе.
У Луганській області місія зафіксувала 53 порушення режиму припинення вогню, зокрема 17 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень сталися неподалік н. п. Березівське і н. п. Круглик.
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https://dilo.net.ua/novyny/u-ssha-zayavyly-shho-bajden-vmykaye-zadnyu-u-pytanni-********/ У США заявили, що Байден "вмикає задню у питанні України" (https://www.ukr.net/source/dilo-3809.html Діло ) А в это время вся зеленая дипломатия рынулась к корейцам и китайцам а также в страны признавшие окупацию Крыма.
Это не режим тишины а активные боевые действия.
Абсолютно "не зрозуміло", чому з обранням миролюної Бубочки, сліпа ОБСЄ прозріла, а "український" генштаб осліп.