ОБСЄ зафіксувала понад 300 порушень режиму "тиші" на Донбасі за 16 липня

На Донбасі упродовж п'ятниці, 16 липня, Спеціальна поніторінговая місія ОБСЄ зафіксувала 339 порушень режиму "тиші", зокрема в Донецькій області - 286 порушень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

У Донецькій області СММ зафіксувала 286 порушень режиму припинення вогню, зокрема 36 вибухів (2 вибухи в повітрі і 34 вибухи невизначеного походження). Більшість порушень сталися неподалік населених пунктів Майорськ, Березове і Веселе.

У Луганській області місія зафіксувала 53 порушення режиму припинення вогню, зокрема 17 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень сталися неподалік н. п. Березівське і н. п. Круглик.

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