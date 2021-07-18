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Унаслідок падіння дерев під час урагану під Києвом загинули дві людини, ще одну людину госпіталізовано

Унаслідок падіння дерев під час урагану під Києвом загинули дві людини, ще одну людину госпіталізовано

У суботу, 17 липня, унаслідок падіння дерев у селах Гаврилівка і Сухолуччя Вишгородського району Київської області загинули 2 людини та 1 людину госпіталізовано. Трагедія сталася близько 16:00 через ускладнення погодних умов (дощ, сильні пориви вітру).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Підрозділами ДСНС прибрано 4 повалені дерева. До робіт залучалося 8 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, станом на 7:00 18 липня унаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) та через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях (Київська - 53, Житомирська - 35 і Чернігівська - 13).

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Автор: 

Київська область (4084) негода (760) ураган (77) ДСНС (5143)


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18.07.2021 09:29 Відповісти
Вова-катаклізьма в Києві.
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18.07.2021 09:37 Відповісти
Это всё издержки прогресса (газофикации). В нормальных местах сухие и больные деревья в сёлах не стоят. Они негде не стоят. И тем более народ не ждёт пока "Подразделениями ГСЧС убрано 4 поваленных дерева. К работам привлекалось 8 человек и 2 ед. техники ГСЧС", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3277770
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18.07.2021 10:19 Відповісти
Та пиляють уже сплошняком. Скоро посадок не залишиться. Здує весь чорнозем і не буде чого продавати.
А владі пофіг
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18.07.2021 10:58 Відповісти
Вспомните пожар в Соборе Парижской Богоматери, приступ в Меркель, смерть султана Омана, наводнения в Германии. После чего это произошло. А мы с этим живем постоянно.
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18.07.2021 11:24 Відповісти
 
 