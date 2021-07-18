Унаслідок падіння дерев під час урагану під Києвом загинули дві людини, ще одну людину госпіталізовано

У суботу, 17 липня, унаслідок падіння дерев у селах Гаврилівка і Сухолуччя Вишгородського району Київської області загинули 2 людини та 1 людину госпіталізовано. Трагедія сталася близько 16:00 через ускладнення погодних умов (дощ, сильні пориви вітру).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Підрозділами ДСНС прибрано 4 повалені дерева. До робіт залучалося 8 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, станом на 7:00 18 липня унаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) та через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях (Київська - 53, Житомирська - 35 і Чернігівська - 13).

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