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Новини Боротьба з коронавірусом
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За добу проти COVID-19 вакцинували понад 50 тисяч українців, від початку кампанії проведено вже понад 4 млн щеплень

За добу проти COVID-19 вакцинували понад 50 тисяч українців, від початку кампанії проведено вже понад 4 млн щеплень

За суботу, 17 липня, в Україні щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19 отримали 50 435 українців. З них першу дозу - 34 079 осіб, другу дозу - 16 356.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Щеплення проводилися 179 мобільними бригадами з імунізації, 354 пунктами щеплення і 229 центрами вакцинації населення.

Старт вакцинації проти COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено загалом 4 061 475 щеплень. Одну дозу отримали 2 638 939 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози 1 422 536 осіб.

За добу проти COVID-19 вакцинували понад 50 тисяч українців, від початку кампанії проведено вже понад 4 млн щеплень 01

Читайте також: Польща випереджає Україну за кількістю вакцинованих проти COVID-19 у 11 разів

Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
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18.07.2021 10:21
+2
Пусть вакцинированные отслеживают и документируют новые симптомы
и не забывают связывать их с фактом вакцинации. Чтобы потом вломить иск
"вакцинаторам"-геноцидникам.
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18.07.2021 11:16
+1
С такими темпами вакцинации - очередная волна будет обеспечена. Полный провал правительства. Вакцинировано мизер, зато себя правительство вакцинировало в первую очередь. Практически не вакцинированы люди 60+ - это характерно только для одной страны в мире - Украины.
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18.07.2021 10:00
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С такими темпами вакцинации - очередная волна будет обеспечена. Полный провал правительства. Вакцинировано мизер, зато себя правительство вакцинировало в первую очередь. Практически не вакцинированы люди 60+ - это характерно только для одной страны в мире - Украины.
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18.07.2021 10:00 Відповісти
украiнцi на вихiдних нe вакцинуються
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18.07.2021 17:35 Відповісти
Пенсійний фонд у захваті від такої вакцінації.
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18.07.2021 10:07 Відповісти
Вчора була новина що в Запоріжжі вакцинують Кайзером всіх бажаючих. Як це відбувалось https://forpost.media/novosti/v-tsentr-vaktsynatsii-v-zaporizhzhi-vyklykaly-politsiiu-shchob-vhamuvaty-cherhu.html читайте.
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18.07.2021 10:16 Відповісти
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
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18.07.2021 10:21 Відповісти
Парламентська асамблея Ради Європи

Постанова No2361 (2021)

Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR1YbF8SVMUa3zn429ZekdMy444GyXdA1KMM29YJiwsrjEEgsl3jYd-9sEQ#_blank https://pace.coe.int/en/files/29004/html...
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18.07.2021 10:22 Відповісти
Конвенція
про захист прав і гідності людини
щодо застосування біології та медицини:
Конвенція про права людини
та біомедицину

. .Стаття 2 Пріоритет людини Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки.

Стаття 5 Загальне правило : Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3uTqQtj8S5OJ8Vgb85LtMLYvBIjgsPGb9mpwF6fXBZlsg5f-Aco8wYHGQ#_blank https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3uTqQtj8S5OJ8Vgb85LtMLYvBIjgsPGb9mpwF6fXBZlsg5f-Aco8wYHGQ#Text
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18.07.2021 10:22 Відповісти
Пусть вакцинированные отслеживают и документируют новые симптомы
и не забывают связывать их с фактом вакцинации. Чтобы потом вломить иск
"вакцинаторам"-геноцидникам.
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18.07.2021 11:16 Відповісти
З такою помпою оголосили про початок вакцинації 60+ у Києві! Запис через "Дію"! На одну людину 3 хвилини! Кілька бригад!
По факту - одна суцільна жива черга, стоїть натовп літніх людей у спеку на сонці перед дверима і чекає. Ясно, що часу запису ніхто не дотримується. Не встигають. О 12:00 ще в черзі стоять ті, хто записався на одинадцяту. Нема де сховатися, сісти відпочити, випити води. Одне слово, ставлення до людей, як до худоби. Хтось відповість за таку бездарну організацію?
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18.07.2021 13:41 Відповісти
...БРЕХНЯ .. сама що не є ЗОМБО ...Ганьба
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18.07.2021 13:58 Відповісти
 
 