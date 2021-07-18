1 150 16
За добу проти COVID-19 вакцинували понад 50 тисяч українців, від початку кампанії проведено вже понад 4 млн щеплень
За суботу, 17 липня, в Україні щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19 отримали 50 435 українців. З них першу дозу - 34 079 осіб, другу дозу - 16 356.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Щеплення проводилися 179 мобільними бригадами з імунізації, 354 пунктами щеплення і 229 центрами вакцинації населення.
Старт вакцинації проти COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено загалом 4 061 475 щеплень. Одну дозу отримали 2 638 939 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози 1 422 536 осіб.
Топ коментарі
+2 Богдан Розновець #461410
показати весь коментар18.07.2021 10:21 Посилання
+2 Colt
показати весь коментар18.07.2021 11:16 Посилання
+1 надежда панченко
показати весь коментар18.07.2021 10:00 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
Постанова No2361 (2021)
Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR1YbF8SVMUa3zn429ZekdMy444GyXdA1KMM29YJiwsrjEEgsl3jYd-9sEQ#_blank https://pace.coe.int/en/files/29004/html...
про захист прав і гідності людини
щодо застосування біології та медицини:
Конвенція про права людини
та біомедицину
. .Стаття 2 Пріоритет людини Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки.
Стаття 5 Загальне правило : Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3uTqQtj8S5OJ8Vgb85LtMLYvBIjgsPGb9mpwF6fXBZlsg5f-Aco8wYHGQ#_blank https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3uTqQtj8S5OJ8Vgb85LtMLYvBIjgsPGb9mpwF6fXBZlsg5f-Aco8wYHGQ#Text
и не забывают связывать их с фактом вакцинации. Чтобы потом вломить иск
"вакцинаторам"-геноцидникам.
По факту - одна суцільна жива черга, стоїть натовп літніх людей у спеку на сонці перед дверима і чекає. Ясно, що часу запису ніхто не дотримується. Не встигають. О 12:00 ще в черзі стоять ті, хто записався на одинадцяту. Нема де сховатися, сісти відпочити, випити води. Одне слово, ставлення до людей, як до худоби. Хтось відповість за таку бездарну організацію?