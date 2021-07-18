За добу проти COVID-19 вакцинували понад 50 тисяч українців, від початку кампанії проведено вже понад 4 млн щеплень

За суботу, 17 липня, в Україні щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19 отримали 50 435 українців. З них першу дозу - 34 079 осіб, другу дозу - 16 356.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Щеплення проводилися 179 мобільними бригадами з імунізації, 354 пунктами щеплення і 229 центрами вакцинації населення.

Старт вакцинації проти COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено загалом 4 061 475 щеплень. Одну дозу отримали 2 638 939 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози 1 422 536 осіб.

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