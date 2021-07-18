В Україну вперше доставили вакцину Moderna, щеплення якою дасть можливість отримати міжнародний сертифікат, - Ляшко. ФОТОрепортаж

Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) доставив в Україну понад 2 млн доз COVID-вакцини виробництва американської компанії Moderna. Партія у 2 000 040 доз була надана американським урядом через глобальний механізм COVAX.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ЮНІСЕФ.

Планується, що ця партія COVID-вакцини піде на щеплення мобільними бригадами організованих колективів і професійних груп попередніх етапів вакцинації.

"Наша ключова мета - захистити якнайбільше українців від COVID-19. Ми вдячні партнерам, які допомагають нам у цьому. Щодня ми збільшуємо обсяги вакцинації, щоб всі охочі мали доступ до вакцинації. Я закликаю українців, які ще не зробили щеплення, не зволікати і відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров'я", - заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Читайте також: Ляшко пояснив, як отримати свідоцтво про вакцинацію від COVID-19: Передбачено дві точки видачі













"Розвезення в регіони почнемо вже сьогодні, до середи вакцина буде в кожній області", - написав він на сторінці у фейсбуці.

Ляшко повідомив, що розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування.

"Це означає, що після повного курсу щеплення нею також можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації", - написав міністр.

За його словами, повний курс щеплення передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів.

Читайте також: Ляшко пояснив, як отримати свідоцтво про вакцинацію від COVID-19: Передбачено дві точки видачі

Moderna - це мРНК-вакцина, яка вимагає особливих умов транспортування і зберігання. Ця вакцина вимагає температури від -50 °C до -15 °C. Для повного курсу вакцинації цим препаратом потрібно отримати дві дози.