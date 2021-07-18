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В Україну вперше доставили вакцину Moderna, щеплення якою дасть можливість отримати міжнародний сертифікат, - Ляшко. ФОТОрепортаж

Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) доставив в Україну понад 2 млн доз COVID-вакцини виробництва американської компанії Moderna. Партія у 2 000 040 доз була надана американським урядом через глобальний механізм COVAX.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ЮНІСЕФ.

Планується, що ця партія COVID-вакцини піде на щеплення мобільними бригадами організованих колективів і професійних груп попередніх етапів вакцинації.

"Наша ключова мета - захистити якнайбільше українців від COVID-19. Ми вдячні партнерам, які допомагають нам у цьому. Щодня ми збільшуємо обсяги вакцинації, щоб всі охочі мали доступ до вакцинації. Я закликаю українців, які ще не зробили щеплення, не зволікати і відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров'я", - заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Читайте також: Ляшко пояснив, як отримати свідоцтво про вакцинацію від COVID-19: Передбачено дві точки видачі

В Україну вперше доставили вакцину Moderna, щеплення якою дасть можливість отримати міжнародний сертифікат, - Ляшко 01
В Україну вперше доставили вакцину Moderna, щеплення якою дасть можливість отримати міжнародний сертифікат, - Ляшко 02
В Україну вперше доставили вакцину Moderna, щеплення якою дасть можливість отримати міжнародний сертифікат, - Ляшко 03
В Україну вперше доставили вакцину Moderna, щеплення якою дасть можливість отримати міжнародний сертифікат, - Ляшко 04
В Україну вперше доставили вакцину Moderna, щеплення якою дасть можливість отримати міжнародний сертифікат, - Ляшко 05
В Україну вперше доставили вакцину Moderna, щеплення якою дасть можливість отримати міжнародний сертифікат, - Ляшко 06

"Розвезення  в регіони почнемо вже сьогодні, до середи вакцина буде в кожній області", - написав він на сторінці у фейсбуці.

Ляшко повідомив, що розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування.

"Це означає, що після повного курсу щеплення нею також можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації", - написав міністр.

За його словами, повний курс щеплення передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів.

Читайте також: Ляшко пояснив, як отримати свідоцтво про вакцинацію від COVID-19: Передбачено дві точки видачі

Moderna - це мРНК-вакцина, яка вимагає особливих умов транспортування і зберігання. Ця вакцина вимагає температури від -50 °C до -15 °C. Для повного курсу вакцинації цим препаратом потрібно отримати дві дози.

Автор: 

Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) Moderna (63)


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Топ коментарі
+17
Який висновок? Шмурдяк яким колють лохів не має міжнародного сертифікату. Вітаю ЗЕлохів!
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18.07.2021 11:08
+17
Гляди как лаптеногого от спутник V прет!
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18.07.2021 11:50
+15
Зебилко, что за вскукареки? Клоуны к поставке 2млн Модерны не имеют никакой причастности.
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18.07.2021 11:22
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Сторінка 3 з 3
посмотрите статистку Израиля. Посл. 4 дня идет под тысячу каждый день! в стране, где почти все вакцинированы и население в разы меньше чем в Украине...
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18.07.2021 15:09 Відповісти
Померлих?
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18.07.2021 15:27 Відповісти
заболевших. Или мы их уже не считаем??
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18.07.2021 16:42 Відповісти
А вакцинація знижує важкий та "термінальний" перебіг захворювання. Й, до речі, вакциновані можуть хворіти й переносити захворювання.
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18.07.2021 17:21 Відповісти
За последние 4 дня в Израиле 7 умерших от ковида. В Украине за тот же период 61 умерший.
Пересчитаем смертность Израиля на наше население 7/9,05*41,588=32. В два раза меньше, и это при том, что в Израиле дельта штамм уже давно, а у нас только первые случаи.
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18.07.2021 15:33 Відповісти
В Ізраїлі тепер "заборонено" ставити діагноз "ковід".

Зате сезон ГРВІ несподівано розійшовся, і це посеред літа.
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18.07.2021 16:23 Відповісти
А судя по этому посту Вы пишете неправду...
https://censor.net/ru/user/483340

В Ізраїлі тепер "заборонено" ставити діагноз "ковід".
Зате сезон ГРВІ несподівано розійшовся, і це посеред літа.
https://censor.net/ua/comments/locate/3277775/0192143c-2cdc-71ad-****-ecb042cf220a
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18.07.2021 16:32 Відповісти
Для пенсионеров только китайская, в сентябре полный локдаун. Для себя чиновники хотят сделать в конце 2021 года повторный курс привывки, а то что основная масса людей будет не провакционирована, им начхать.
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18.07.2021 16:17 Відповісти
А, що в нас у 60+ пенси не потрапляють?
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18.07.2021 17:44 Відповісти
Допився, сволоцюра?
Викликай швидку, скотиняка - вивірка прийшла!
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18.07.2021 17:38 Відповісти
Згоден! Друкую вам з рахівниці...
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18.07.2021 17:42 Відповісти
Истину глаголишь!
https://www.youtube.com/watch?v=ccfA2DDcX-M
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18.07.2021 20:07 Відповісти
А про рептілоїдів? Хочу про рептілоїдів! Ну ж бо!
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18.07.2021 22:31 Відповісти
Англия обкололась Астозенеком, Израиль Пфайзером, США Модерной.
Сами https://www.rupor.info/news/178466/proizvoditeli-sputnik-v-massovo-otkazyvayutsya-delat-privivki-svoey-zhe-vaktsinoy/ производители Спутника отказываются им колоться .
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18.07.2021 18:05 Відповісти
Ребята, вы хотя бы лекарство научитесь своими самолётами привозить. Халява, она - не вечная
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18.07.2021 21:18 Відповісти
1. В Украину впервые доставили вакцину Moderna, прививка которой даст возможность получить международный сертификат, - Ляшко. ФОТОрепортаж

От він - рівень ! =міжнародний сертифікат=. Є до чого прагнути.
2. "Наша ключевая цель - защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не вакцинировались, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье", - заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Зараз у =чемпіонів= та решти супер-пупер щеплених нові спалахи і хворіють в більшості саме отакі "захищені". Та й про =захист здоров*я= дуже сумнівно, враховуючи побічні ефекти, які вже змушені були визнати + купу інших, які не бажають фіксувати та пов*язувати з вакцинкою + ті, які почнуть проявлятися з часом.
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19.07.2021 00:30 Відповісти
Ех, степанов не дожил, столько бабла мимо.
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19.07.2021 01:05 Відповісти
У нас был выбор любой из известных в Польше вакцин на выбор. Мать в Украине почему то уверенна в Пфайцере)) , мы с женой почитали и выбрали модерну. Прошло пару месяцев пока вроде все норм... Кстати последнии лет 10 была аллергия(нос)- в этом году почему то не началась. Может из за прививики не знаю....
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19.07.2021 03:33 Відповісти
Нове дослідження у Великобританії: люди, яким зробили щеплення, становлять 47% нових випадків COVID

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/new-uk-study-people-vaccinated-make-47-new-covid-cases/
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19.07.2021 07:18 Відповісти
а всего вакцинацию прошли 90 процентов.
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19.07.2021 08:24 Відповісти
Так суть вакцинации - не сдохнуть в случае ковида.
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19.07.2021 10:03 Відповісти
Сравнить бы процент умерших от прививки и процент умерших от Ковида.
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19.07.2021 16:33 Відповісти
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