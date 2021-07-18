Батьки засудженого в Росії до 9 років американця Тревора Ріда просять Байдена врятувати їхнього сина

Батьки американця Тревора Ріда, якого в Росії засудили до дев'яти років ув'язнення у справі про напад на поліцейських, звернулися до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням "зробити звільнення Тревора своїм головним пріоритетом".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в тексті листа Джої і Поли Рід, опублікованого напередодні, інформує Радіо Свобода.

Як повідомляє "Голос Америки", батьки Ріда стурбовані переміщенням їхнього сина в російську колонію. Вони звертають увагу на посилання на звіт правозахисної організації "Емнесті Інтернешнл" про жахливі умови, в яких російські ув'язнені доставляються до місць відбування покарання.

"Йому майже не надали медичної допомоги, і ми побоюємося, що лікування буде ще гіршим, коли він прибуде в табір", - пишуть батьки Ріда. Вони зазначають, що їхній син не винен і не визнає своєї провини у злочині, якого, за їхніми словами, він не скоював.

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16 липня Тревор Рід, засуджений у Росії на дев'ять років колонії у справі про напад на поліцейських у Москві влітку 2019 року, був етапований із СІЗО в мордовську колонію. Раніше Мосміськсуд відхилив апеляцію громадянина США на вирок.

Уряд США і Тревор Рід заперечують звинувачення і сумніваються в справедливості судового процесу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше підтвердив, що президент Байден має твердий намір захищати американських громадян і відстоювати інтереси США у відповідь на дії Росії, які шкодять Сполученими Штатам або їхнім союзникам. Він також закликав Росію звільнити Пола Вілана і Тревора Ріда, аби вони могли повернутися додому до своїх родин.

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Тревор Рід засуджений до 9 років позбавлення волі "за напад на поліцейських". Пол Вілан відбуває в Росії 16-річний термін у колонії суворого режиму за шпигунство. Вілан свою провину не визнає і вважає справу про шпигунство сфабрикованою. Посол США в Москві Джон Салліван назвав суд над Рідом знущанням над правосуддям. Прессекретар Білого Дому Джен Псакі підтвердила недавно, що адміністрація США поділяє цю оцінку, і закликала Росію "швидко звільнити" обох засуджених.