Батьки засудженого в Росії до 9 років американця Тревора Ріда просять Байдена врятувати їхнього сина
Батьки американця Тревора Ріда, якого в Росії засудили до дев'яти років ув'язнення у справі про напад на поліцейських, звернулися до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням "зробити звільнення Тревора своїм головним пріоритетом".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в тексті листа Джої і Поли Рід, опублікованого напередодні, інформує Радіо Свобода.
Як повідомляє "Голос Америки", батьки Ріда стурбовані переміщенням їхнього сина в російську колонію. Вони звертають увагу на посилання на звіт правозахисної організації "Емнесті Інтернешнл" про жахливі умови, в яких російські ув'язнені доставляються до місць відбування покарання.
"Йому майже не надали медичної допомоги, і ми побоюємося, що лікування буде ще гіршим, коли він прибуде в табір", - пишуть батьки Ріда. Вони зазначають, що їхній син не винен і не визнає своєї провини у злочині, якого, за їхніми словами, він не скоював.
16 липня Тревор Рід, засуджений у Росії на дев'ять років колонії у справі про напад на поліцейських у Москві влітку 2019 року, був етапований із СІЗО в мордовську колонію. Раніше Мосміськсуд відхилив апеляцію громадянина США на вирок.
Уряд США і Тревор Рід заперечують звинувачення і сумніваються в справедливості судового процесу.
Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше підтвердив, що президент Байден має твердий намір захищати американських громадян і відстоювати інтереси США у відповідь на дії Росії, які шкодять Сполученими Штатам або їхнім союзникам. Він також закликав Росію звільнити Пола Вілана і Тревора Ріда, аби вони могли повернутися додому до своїх родин.
Тревор Рід засуджений до 9 років позбавлення волі "за напад на поліцейських". Пол Вілан відбуває в Росії 16-річний термін у колонії суворого режиму за шпигунство. Вілан свою провину не визнає і вважає справу про шпигунство сфабрикованою. Посол США в Москві Джон Салліван назвав суд над Рідом знущанням над правосуддям. Прессекретар Білого Дому Джен Псакі підтвердила недавно, що адміністрація США поділяє цю оцінку, і закликала Росію "швидко звільнити" обох засуджених.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хочу напомнить, что украинские граждане для рашки не менее иностранные, чем американские.
І взагалі - на місці влади США пора вже давно писать в білетах на рейси що йдуть у Росію, Північну Корею, Білорусь - "Влада США не гарантує вам безпечного перебування в цій країні!" Бо пруться куди-попало самі, а "розгрібать лайно за них повинні інші!" Точно як наші придурки - "журналісти"
- То що ж ми тоді будемо захищать?
У США існує принцип: "З терористами не торгуємось!" Бо люди уяснили : чим більше торгуються з терористами, тим більше буде терактів і захоплення людей в заручники! Ми вже бачимо, до чого це призвело в Україні - ми думаємо не про те як перемогти ворога, а як повернуть чергових наших громадян , що були захоплені терористами! (До речі - половина їх потраляє в це положення завдяки власній дурості!) А "лайно за них розгрібать" повинні були Порошенко, МЗС, "волонтери" і міжнародні організації!
Звшсно ні, хоча в десь-чомусь наш світогляд не збігається.
Не висточало ще це пики товкти.
На першу вашу фразу я вже відповів першою фразою свого коментаря
Можу уточнить: "Чим США тоді будуть відрізняться від РОсії?" Адже це головний наратив роспропагадти - "США такая же как и Россия! И действует так же!"
Американці стовідсотково вірять що їм за кордоном повинна допомагати влада США, бо на їх податки вона існує, це не наша влада яка каже: "Я вас туди не посилала". Отака різниця менталітетів.
"Напали на американського туриста в лісі ведмеді А він кричить: Я - американський громадянин! Я маю права!"
Бачив телепня з відрубаною рукою - прихватили в Сомалі бандюки, вимагали викуп Поки він ждав "виручки від влади США" - відрубали руку! Потім родичі заплатили і він повернувся додому Те що нам показують у ЗМІ - "картинка" для "лохів" На одного врятованого - десятки застрелених чи викрадених!
В яких країнах немає американців - вони є во всіх країнах світу, буває і на свою біду заносить до Колумбії, Пакистану з Півн Кореєю. У Америки є вплив у світі, у нас нажаль ще немає, тому для нас звільнення Надії савченко була ціла подія, зараз соромно згадувати за той медведчукський випадок )
· 3 год
У Києві менеджер компанії Columb Trade відмовила дівчині у працевлаштуванні через те, що вона розмовляє українською мовою. Вдумайтеся: В Україні, компанія не бере на роботу українців виключно через те, що вони розмовляють українською!
если они выбрали себе презиком чела не своей веры, ни своей национальности, ни знающего на тот момент ни мовы, ни традиций, ни обычаев украинского народа, так чтио же вы хотели?
не бьют в Киеве по лицу пока что за Мову и то хорошо..
Уже в отделе выяснил, что задержанный - уроженец Техаса Тревор Рид. На следующий день после задержания суд его арестовал.
Сам Рид в суде заявил, что не признает свою вину. По его словам, он не помнит произошедшего, так как был пьян.
Посол США в Москве Джон Салливан назвал приговор Тревору Риду "театром абсурда".
Все верно! В США такого приговора не могло быть ни в коем случае, так как полицейские невменяемого клиента застрелили бы на месте.
Де вас на "Лахту" таких тупих набирають? В ПТУ сантехнічному чи прямо під "наливайкою"?