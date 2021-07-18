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Новини
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Батьки засудженого в Росії до 9 років американця Тревора Ріда просять Байдена врятувати їхнього сина

Батьки засудженого в Росії до 9 років американця Тревора Ріда просять Байдена врятувати їхнього сина

Батьки американця Тревора Ріда, якого в Росії засудили до дев'яти років ув'язнення у справі про напад на поліцейських, звернулися до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням "зробити звільнення Тревора своїм головним пріоритетом".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в тексті листа Джої і Поли Рід, опублікованого напередодні, інформує Радіо Свобода.

Як повідомляє "Голос Америки", батьки Ріда стурбовані переміщенням їхнього сина в російську колонію. Вони звертають увагу на посилання на звіт правозахисної організації "Емнесті Інтернешнл" про жахливі умови, в яких російські ув'язнені доставляються до місць відбування покарання.

"Йому майже не надали медичної допомоги, і ми побоюємося, що лікування буде ще гіршим, коли він прибуде в табір", - пишуть батьки Ріда. Вони зазначають, що їхній син не винен і не визнає своєї провини у злочині, якого, за їхніми словами, він не скоював.

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16 липня Тревор Рід, засуджений у Росії на дев'ять років колонії у справі про напад на поліцейських у Москві влітку 2019 року, був етапований із СІЗО в мордовську колонію. Раніше Мосміськсуд відхилив апеляцію громадянина США на вирок.

Уряд США і Тревор Рід заперечують звинувачення і сумніваються в справедливості судового процесу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше підтвердив, що президент Байден має твердий намір захищати американських громадян і відстоювати інтереси США у відповідь на дії Росії, які шкодять Сполученими Штатам або їхнім союзникам. Він також закликав Росію звільнити Пола Вілана і Тревора Ріда, аби вони могли повернутися додому до своїх родин.

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Тревор Рід засуджений до 9 років позбавлення волі "за напад на поліцейських". Пол Вілан відбуває в Росії 16-річний термін у колонії суворого режиму за шпигунство. Вілан свою провину не визнає і вважає справу про шпигунство сфабрикованою. Посол США в Москві Джон Салліван назвав суд над Рідом знущанням над правосуддям. Прессекретар Білого Дому Джен Псакі підтвердила недавно, що адміністрація США поділяє цю оцінку, і закликала Росію "швидко звільнити" обох засуджених.

Автор: 

росія (65925) США (23335) Тревор Рід (1)


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Топ коментарі
+21
сначала кремлевский гебнявый ушлепок понял, что ему ничего не будет за взятие в заложники украинских граждан, а теперь вот черед уже и до иностранных граждан дошел... Интересно тоже будет "глубокая озабоченность" или все-таки этого кремлевского гопника, наконец, посадят на бутылку???
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18.07.2021 11:38
+11
А способ простой арестовать дочь унылой лошади Лаврова и обменять!
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18.07.2021 11:50
+10
@hot_ChilePepper

· 3 год

У Києві менеджер компанії Columb Trade відмовила дівчині у працевлаштуванні через те, що вона розмовляє українською мовою. Вдумайтеся: В Україні, компанія не бере на роботу українців виключно через те, що вони розмовляють українською!
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18.07.2021 11:52
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сначала кремлевский гебнявый ушлепок понял, что ему ничего не будет за взятие в заложники украинских граждан, а теперь вот черед уже и до иностранных граждан дошел... Интересно тоже будет "глубокая озабоченность" или все-таки этого кремлевского гопника, наконец, посадят на бутылку???
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18.07.2021 11:38 Відповісти
сначала кремлевский гебнявый ушлепок понял, что ему ничего не будет за взятие в заложники украинских граждан, а теперь вот черед уже и до иностранных граждан дошел.

Хочу напомнить, что украинские граждане для рашки не менее иностранные, чем американские.
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18.07.2021 13:03 Відповісти
ублюдок цукерберг не желает забанить родителей в говнофейсбуке ?
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18.07.2021 11:43 Відповісти
Як що президент США нчого не зробе зі звільненням цього американця то він справжній Бідон...
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18.07.2021 11:44 Відповісти
А що він може зробить? Посадить "таким самим макаром" кацапів у США? Так у нього таких повноважень нема! Крім того - Росії на свою "кацапню" "срать з високої башти"! (Хіба що "Лаврушку-молодшу" посадять!)
І взагалі - на місці влади США пора вже давно писать в білетах на рейси що йдуть у Росію, Північну Корею, Білорусь - "Влада США не гарантує вам безпечного перебування в цій країні!" Бо пруться куди-попало самі, а "розгрібать лайно за них повинні інші!" Точно як наші придурки - "журналісти"
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18.07.2021 12:13 Відповісти
Ну, як варіант, обміняти на затриманих шпигунів типу Бутіної...
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18.07.2021 12:49 Відповісти
Колись Черчіллю принесли на затвердження бюджет Коли він його вивчав йому доповіли що військові статті можна збільшить за рахунок витрат на культуру Він відповів:
- То що ж ми тоді будемо захищать?
У США існує принцип: "З терористами не торгуємось!" Бо люди уяснили : чим більше торгуються з терористами, тим більше буде терактів і захоплення людей в заручники! Ми вже бачимо, до чого це призвело в Україні - ми думаємо не про те як перемогти ворога, а як повернуть чергових наших громадян , що були захоплені терористами! (До речі - половина їх потраляє в це положення завдяки власній дурості!) А "лайно за них розгрібать" повинні були Порошенко, МЗС, "волонтери" і міжнародні організації!
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18.07.2021 13:16 Відповісти
Це так, але в подібній ситуації у нас, в Україні гаранта і владу (причому будь-яку) готові закидати всім, що під руки попадеться. При цьому не вникаючи до суті та деталей прецеденту.
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18.07.2021 17:58 Відповісти
Я надіюся - я не причислений до подібних "закидателів"? А то я тут ворог усім - і "ЗЕлюкам" і ОПЗЖистам і "Сволотівцям" і "юлькофілам" "і "фаріоністам"! І все з-за чіткої виваженої в прагматичному руслі позиції! Бо мене не "заносить у крайнощі"!
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18.07.2021 18:35 Відповісти


Звшсно ні, хоча в десь-чомусь наш світогляд не збігається.
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18.07.2021 18:41 Відповісти
А що я можу зробить? Нам навіть жінки різні подобаються!
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18.07.2021 18:44 Відповісти
І це є добре! ))
Не висточало ще це пики товкти.
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18.07.2021 18:51 Відповісти
Можна , наприклад арештувати дочку піскьова, коня-лаврова , під такими самими звинуваченнями ( шпигунство, наркотики...та інше ) потім обміняти . До речі в 2017 році в Бурятії вбили американця Колина Мэдсена . От наівіщо вони пруться в мордор ?
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18.07.2021 13:09 Відповісти
Мені теж цікаво - що вони у тому "сральнику" забули? Колись Депардьє поживши трохи в Росії повернувся у Францію і сказав: "Якщо я ще раз захочу пожить в Росії - я можу на тиждень переселиться у власний сарай!"
На першу вашу фразу я вже відповів першою фразою свого коментаря
Можу уточнить: "Чим США тоді будуть відрізняться від РОсії?" Адже це головний наратив роспропагадти - "США такая же как и Россия! И действует так же!"
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18.07.2021 13:32 Відповісти
Згодна , але з вовками ...по іншому вони не розуміють Їх або знищувати , або їх грою переграти , і знову ж знищити . Бо як не знищити , вони знищать всіх.
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18.07.2021 13:47 Відповісти
В тому то і справа що кацапи воюють з американцями всередині США їх же досягненнями - "демократією"! Тому, на мою думку, єдиний шлях боротьби - тотальна ізоляція! Карантин! Саме так (поки не знайшли ліків) боролися з чумою, холерою, тифом, віспою, проказою! А "русскомирство" нічим від цих інфекцій не відрізняється!
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18.07.2021 14:01 Відповісти
Так , ви праві, згодна .
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18.07.2021 14:59 Відповісти
Це вже питання політики і іміджу держави США, як що плювати на своїх громадян у тюрмі болотяної країни, то грош ціна вищому керівництву цієй країни.
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18.07.2021 13:39 Відповісти
ТОбі видніше Тільки скажи мені - Ріда в Росію влада США посилала? Так отож! "Біда з придурками - в "шкоду" лізуть самі, а "розгрібать" - так "дядя"!
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18.07.2021 13:46 Відповісти
Шановний ти ще повчи американців нікуди не їздити ))
Американці стовідсотково вірять що їм за кордоном повинна допомагати влада США, бо на їх податки вона існує, це не наша влада яка каже: "Я вас туди не посилала". Отака різниця менталітетів.
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18.07.2021 14:28 Відповісти
Знаєш - було багато випадків коли ця "віра" американським громадянам "боком вилазила"! Навіть анекдот придумали в Європі:
"Напали на американського туриста в лісі ведмеді А він кричить: Я - американський громадянин! Я маю права!"
Бачив телепня з відрубаною рукою - прихватили в Сомалі бандюки, вимагали викуп Поки він ждав "виручки від влади США" - відрубали руку! Потім родичі заплатили і він повернувся додому Те що нам показують у ЗМІ - "картинка" для "лохів" На одного врятованого - десятки застрелених чи викрадених!
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18.07.2021 14:49 Відповісти
Але уряд США за них воює, бо шуміху піднімають там журналісти гарну, тому уряд США щось робить і вимагає, на відміну від нас, про кацапів мовчу, "Помер Максим, ну і хрєн з ним".
В яких країнах немає американців - вони є во всіх країнах світу, буває і на свою біду заносить до Колумбії, Пакистану з Півн Кореєю. У Америки є вплив у світі, у нас нажаль ще немає, тому для нас звільнення Надії савченко була ціла подія, зараз соромно згадувати за той медведчукський випадок )
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18.07.2021 21:52 Відповісти
Ага - "заносить"! Отак налітає звідкись вітер страшний, підхоплює в повітря і несе куди захоче! А вони бідні, нічого зробить не можуть!Кому ти "казки" розказуєш? Лізуть куди-попало і часто не тільки з цікавості чи з "авантюризму, але й з кримінальними мотивами! Просто це у світових ЗМІ не висвітлюється широко!
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19.07.2021 03:41 Відповісти
росіянам хоч маленьке западло Штатам зробити - вже кайф
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18.07.2021 11:50 Відповісти
Та ні - це заручники у кращих традіиціях Золотої Орди, нічого не міняється. Як фіноугрів навчили татари ординські, так вони і живуть досі.
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18.07.2021 13:41 Відповісти
А способ простой арестовать дочь унылой лошади Лаврова и обменять!
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18.07.2021 11:50 Відповісти
давайте не будем передергивать,если унылая дочь лаврова напьется и начнет кидаться на полицейских в америке, ее так же арестуют, а может и пристрелят даже, там с такими не церемонятся
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18.07.2021 12:39 Відповісти
Теж варіант , підкинути кг наркоти, або "секретні документи " та обміняти з пожиттєвою депортацією
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18.07.2021 13:12 Відповісти
Так ведь она "великого могучего" не знает.
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18.07.2021 13:31 Відповісти
ну это же беспредел начнется потом кацапы комунить чтонить подкинут, это не серьезно, тут конкретный случай,есть видео нападения на полицейских, видео с патрульной машины где он бузит.
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18.07.2021 22:04 Відповісти
Никто ее не пристрелит.
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18.07.2021 13:52 Відповісти
А що цей хлопець там робив? Що заставило американця покинути загниваючий капіталізм щоб потрапити в рай, гдє так свабодна дишит чєлавєк?
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18.07.2021 11:51 Відповісти
@hot_ChilePepper

· 3 год

У Києві менеджер компанії Columb Trade відмовила дівчині у працевлаштуванні через те, що вона розмовляє українською мовою. Вдумайтеся: В Україні, компанія не бере на роботу українців виключно через те, що вони розмовляють українською!
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18.07.2021 11:52 Відповісти
украинцы так себя поставили в своей же державе - так к ним и относятся...
если они выбрали себе презиком чела не своей веры, ни своей национальности, ни знающего на тот момент ни мовы, ни традиций, ни обычаев украинского народа, так чтио же вы хотели?
не бьют в Киеве по лицу пока что за Мову и то хорошо..
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18.07.2021 12:06 Відповісти
Авжеж! Ти все ***********. По-перше, в Києві поки що не б'ють за маацковск' ізик. Зараз б'ють якраз за українську. От коли почнуть бити за казлячій, тоді Україна й відбудеться як нація. По-друге, українці себе поставили, як треба. Просто, українців в Україні критично мало. Бо андрофаги з мокшанських боліт за 300 років попередньої історії зробили все, щоб українцем в Україні було жити страшно. Обирали не царство зелену макаку не українці, а їхня пародія на українців. Але є логіка формування нації, і є логіка історичного поступу. Москвороті в Україні поступово щезнуть.
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18.07.2021 12:28 Відповісти
Зараз більшу частину малого і середнього бізнесу в Україні тримають азєри та інші хачики. Криміналом рулять також різні кавказці. До чого тут зелені макаки? Не при них це почалось. І що буде, коли щезнуть москвороті? Яка тут нація сформується, кретин? Кавказька?
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18.07.2021 13:01 Відповісти
Кретин у твоєму дзеркалі. Можеш у нього плюнути.
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18.07.2021 14:51 Відповісти
По-суті є чим заперечити? Нема? Тоді гуляй.
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18.07.2021 22:39 Відповісти
А хто знав традиції? Диякон УПЦ Московського патріархату?
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18.07.2021 12:56 Відповісти
Первім с тонущего корабля сбежал Аваков...,на РАБссии такого не будет...там шоу-бизнес стоит горой за Андрея Панина...,ну типа Путлер Капута... Батьки засудженого в Росії до 9 років американця Тревора Ріда просять Байдена врятувати їхнього сина - Цензор.НЕТ 5055
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18.07.2021 12:06 Відповісти
оминайте касапію десятою дорогою!
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18.07.2021 12:06 Відповісти
Десятилетия Штаты и Европа благодушно наблюдали, как кремлевская банда занималась разбоем по всему миру, откровенно разносила лживую пропаганду под ухмылки западных "демокпатов", и сейчас вы пожинаете плоды своей подитики "хата с краю".
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18.07.2021 12:07 Відповісти
Нужно брать " под белы ручки" находящихся в США и странах союзниках членов семей, любовниц и т.д. чиновников РФ и совершать обмен. Как там говорится " с волками жить по волчьи выть" Иначе с рашен террористами не выйдет и получится " Не имеете вы методов против Кости Сапрыкина". На войне как на войне.. а по сути война идет.
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18.07.2021 12:12 Відповісти
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18.07.2021 21:27 Відповісти
"Тогда полицейские, применив силу, посадили задержанного в служебную машину и доставили в ОВД по Левобережному району Москвы. По пути в отдел задержанный напал на водителя, порвав ему форму, а также ударил его напарника, создав на дороге аварийную ситуацию, утверждают следователи.
Уже в отделе выяснил, что задержанный - уроженец Техаса Тревор Рид. На следующий день после задержания суд его арестовал.
Сам Рид в суде заявил, что не признает свою вину. По его словам, он не помнит произошедшего, так как был пьян.
Посол США в Москве Джон Салливан назвал приговор Тревору Риду "театром абсурда".

Все верно! В США такого приговора не могло быть ни в коем случае, так как полицейские невменяемого клиента застрелили бы на месте.
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18.07.2021 12:13 Відповісти
Не мели дурниць! В США зброя може буть застосована поліцією лише при безпосередній загрозі зброєю з боку правопорушника оточуючим чи самій поліції! У Ріда зброя була?!
Де вас на "Лахту" таких тупих набирають? В ПТУ сантехнічному чи прямо під "наливайкою"?
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18.07.2021 12:26 Відповісти
Нашёл куда ездить, ага.
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18.07.2021 12:27 Відповісти
Недавно один попался на краже железнодорожного оборудования. Кацапы его выслали, потому что неприкосновенный, а этому не повезло.

Батьки засудженого в Росії до 9 років американця Тревора Ріда просять Байдена врятувати їхнього сина - Цензор.НЕТ 9540
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18.07.2021 12:55 Відповісти
Вы не подумайте, он не какой-то клептоман. У Паркера Уилсона хобби железная дорога. Это как филателист или нумизмат.
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18.07.2021 13:00 Відповісти
каждый дебил отправляєщийся в Мордор "по делам" дожен понимать риск и не ныть потом спасите-помогите.
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18.07.2021 13:13 Відповісти
В колонии ему еще добавят срок,для куража,от садистского сладкого ощущения,что ничего за это России не будет. Как говорит шпана из питерской подворотни:"А что ты мне сделаешь?"
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18.07.2021 13:19 Відповісти
Американцям слід посадити кілька діток російських високопосадовців які прижились в США.
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18.07.2021 14:01 Відповісти
Пускай посоветуют бидону обменять его на бута...
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18.07.2021 14:34 Відповісти
Путинцы правильно сделали посадив пару америкашек,нефиг в засрашку ездить,что там забыли.
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18.07.2021 15:06 Відповісти
 
 