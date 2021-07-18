УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8656 відвідувачів онлайн
Новини
2 268 3

101 населений пункт у Київській, Житомирській та Чернігівській областях знеструмлено через негоду, - ДСНС

101 населений пункт у Київській, Житомирській та Чернігівській областях знеструмлено через негоду, - ДСНС

Унаслідок ускладнення погодних умов станом на 7:00 18 липня знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держслужби з НС.

"Станом на 7:00 18 липня унаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) та через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях (Київська - 53, Житомирська - 35 і Чернігівська - 13)", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Читайте також: Унаслідок падіння дерев під час урагану під Києвом загинули дві людини, ще одну людину госпіталізовано

Автор: 

негода (760) ДСНС (5143) Електрика (2042)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.07.2021 11:55 Відповісти
***
Життя іде і все без коректур.
І час летить, не стишує галопу.
Давно нема маркізи Помпадур,
і ми живем уже після потопу.
Не знаю я, що буде після нас,
в які природа убереться шати.
Єдиний, хто не втомлюється, - час.
А ми живі, нам треба поспішати.
Зробити щось, лишити по собі,
а ми, нічого, - пройдемо, як тіні,
щоб тільки неба очі голубі
цю землю завжди бачили в цвітінні.
Щоб ці ліси не вимерли, як тур,
щоб ці слова не вичахли, як руди.
Життя іде і все без коректур,
і як напишеш, так уже і буде.
Але не бійся прикрого рядка.
Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.
Не бійся правди, хоч яка гірка,
не бійся смутків, хоч вони як ріки.
Людині бійся душу ошукать,
бо в цьому схибиш - то уже навіки.

Ліна КОСТЕНКО.
показати весь коментар
18.07.2021 12:26 Відповісти
А в Запорожье жара ппц какая!
показати весь коментар
18.07.2021 21:12 Відповісти
 
 