101 населений пункт у Київській, Житомирській та Чернігівській областях знеструмлено через негоду, - ДСНС
Унаслідок ускладнення погодних умов станом на 7:00 18 липня знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держслужби з НС.
"Станом на 7:00 18 липня унаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) та через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях (Київська - 53, Житомирська - 35 і Чернігівська - 13)", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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Життя іде і все без коректур.
І час летить, не стишує галопу.
Давно нема маркізи Помпадур,
і ми живем уже після потопу.
Не знаю я, що буде після нас,
в які природа убереться шати.
Єдиний, хто не втомлюється, - час.
А ми живі, нам треба поспішати.
Зробити щось, лишити по собі,
а ми, нічого, - пройдемо, як тіні,
щоб тільки неба очі голубі
цю землю завжди бачили в цвітінні.
Щоб ці ліси не вимерли, як тур,
щоб ці слова не вичахли, як руди.
Життя іде і все без коректур,
і як напишеш, так уже і буде.
Але не бійся прикрого рядка.
Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.
Не бійся правди, хоч яка гірка,
не бійся смутків, хоч вони як ріки.
Людині бійся душу ошукать,
бо в цьому схибиш - то уже навіки.
Ліна КОСТЕНКО.