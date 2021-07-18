101 населений пункт у Київській, Житомирській та Чернігівській областях знеструмлено через негоду, - ДСНС

Унаслідок ускладнення погодних умов станом на 7:00 18 липня знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держслужби з НС.

"Станом на 7:00 18 липня унаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) та через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях (Київська - 53, Житомирська - 35 і Чернігівська - 13)", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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