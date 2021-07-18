Окупанти погрожують притягнути до відповідальності "організаторів водної блокади" Криму: розмір збитків - 1,47 трлн рублів
Інформацію про організацію "блокади Криму" подадуть як позов до судових органів.
Про це повідомив РИА Новости глава "робочої групи з оцінки збитків", перший віцеспікер "кримського парламенту" Юхим Фікс, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що "робоча група" зібрала інформацію про 12 громадян України, "які є організаторами або виправдовують блокаду Криму". Мається на увазі обмеження транспортного сполучення, також подачі води, електрики і продовольства на півострів. Інформацію передано в правоохоронні органи.
"Слідчі органи працюють щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів блокади. Наша робоча група вже завершує підготовку всіх необхідних документів для подачі позову до судових органів про визнання та стягнення збитків, завданих півострову водною блокадою", - сказав Фікс.
За його словами, попередньо, розмір збитків становить 1,47 трлн рублів.
"Як тільки ми цей розмір збитків підтвердимо усіма необхідними документами, позов буде передано до суду", - наголосив віцеспікер.
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а там оманский клоун станет на колени и "сойдется интересами посередине".. на 3 трлн.рубл.
будет вызывать такой же смех, как и "российский джентльмен".
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Редиска.
Якби ви туди роги не пхали, то і збитків у вас би не було. Питайте за них з фуйла.
ой Боженька не любит неблагодарных !!!
Одна біда: не врахував Бозя, що вар'ятів аж стільки...
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Крым вернулся в родную говень в соответстии с принципами ху*ла - ему пускай предъявы делают
московия - сдохни.
https://kinogo-net.org/v32/7753-punkt-propuska-oficerskaya-istoriya-2021.html
Євреї, всюду все евреї.
І ось на тобі Фіма Фікс каже, нема в крані води, а випили хохли. Ну береше ж гад. Бреше як єврей.
його потомок греків - контрабандистів Аксенов спеціально поставив для хохми своїм першим замом. В Києві твої ось і домовляйся, а якщо не домовиться - греки будуть співати як Висоцький.
а хто такі 12. Назвіть цих персонажів. Ну прямо сінедріон зібрався зібрався в Севостополі, апостолів спротиву будуть судити мирським судом - гарнізонним судом Севастопольського публічного будинку. А Фіма вже і цифру назвав - "должни 20 ярдов долларов"
14,7
147
всё к правительству РФ
воду из Днепра в Крым.
И заглядывать в глаза (и не только) Путину
Десятки мільйонів українців почуваються обуреними , що російсько-фашистські загарбники не включили їх у список тих шанованих 12 громадян України , які , як і вся Україна теж підтримують водну блокаду окупованого фашистами Криму.
"Дніпровська вода надходить в басейн Чорного моря, де може використовуватися жителями півострова Крим без жодних обмежень.", - відповідь Державного агентства водних ресурсів України МЗС Росії щодо проблем з водопостачанням Криму.