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Новини Окуповані території
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Окупанти погрожують притягнути до відповідальності "організаторів водної блокади" Криму: розмір збитків - 1,47 трлн рублів

Окупанти погрожують притягнути до відповідальності

Інформацію про організацію "блокади Криму" подадуть як позов до судових органів.

Про це повідомив РИА Новости глава "робочої групи з оцінки збитків", перший віцеспікер "кримського парламенту" Юхим Фікс, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "робоча група" зібрала інформацію про 12 громадян України, "які є організаторами або виправдовують блокаду Криму". Мається на увазі обмеження транспортного сполучення, також подачі води, електрики і продовольства на півострів. Інформацію передано в правоохоронні органи.

"Слідчі органи працюють щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів блокади. Наша робоча група вже завершує підготовку всіх необхідних документів для подачі позову до судових органів про визнання та стягнення збитків, завданих півострову водною блокадою", - сказав Фікс.

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За його словами, попередньо, розмір збитків становить 1,47 трлн рублів.

"Як тільки ми цей розмір збитків підтвердимо усіма необхідними документами, позов буде передано до суду", - наголосив віцеспікер.

Автор: 

Крим (14184) водопостачання (838)


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Топ коментарі
+82
Забезпечення окупованого всім необхідним проблема окупанта.
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18.07.2021 12:31
+34
кремлядские орки живут в параллельной реальности, придумывают тупые сказки и небилицы, и хотят, чтоб Мир в них верил как в реальность..
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18.07.2021 12:38
+34
а шо такое? ливнев и потопов было маловато...водички не хватает??? так ждите еще...
ой Боженька не любит неблагодарных !!!
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18.07.2021 12:39
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Забезпечення окупованого всім необхідним проблема окупанта.
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18.07.2021 12:31 Відповісти
но они подадут в самые честные суды - московский и киевский окружной...
а там оманский клоун станет на колени и "сойдется интересами посередине".. на 3 трлн.рубл.
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18.07.2021 12:33 Відповісти
російську юстицію потрібно визнати терористичною!
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18.07.2021 15:27 Відповісти
В суд за непостачання води повинна подавати Україна.
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18.07.2021 13:06 Відповісти
Нужно было еще закрыть проезд и проход в Крым ( что бы туда не перетекали денежки " украинских туристов", а для большей надежности перекопать перешеек, пустить туда воды Сиваша и сделать минные заграждения. Крым оккупирован, беженцам было время выехать. ВСЕ. ( а если уж это нельзя сделать по каким то нормам, то тогда разрешить въезд в Крым только родившимся там, или прописанным там на январь 2014 года, ну и еще лицам крымско татарской национальности, и то в период с ноября по март. Остальным там делать нечего. Но лучше первый вариант. Война она и есть война со своими правилами. А то и РФ ведет " гибридную войну" и мы типа " не воюем".
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18.07.2021 13:51 Відповісти
Умный... аж страшно! Ты думаешь своим котелком: выехать? Как, куда, кто тебя ждёт, какие расходы держава возьмёт на себя??? Звиздеть, как ты-хорошо. А ты именно звездишь! Ты лично готов подселить в свою квартиру беженцев? Нет! Ты готов расчитаться с работы, чтобы уступить место беженцам? Нет! Так какого же хрена ты и тебе подобные звездите, что нормальные люди должны были переехать? Вы хоть что-то для этого предприняли? Опять-НЕТ! Зеленский из той же когорты. Вы Донбасс потеряли. Навсегда! Из-за своей дури!
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18.07.2021 16:40 Відповісти
Не мели дурниць, москалю, своїм брудним язиком, даунбас втрачений ізза таких як ти, яких заселяли туди з расєї у радянські часи, ось тепер там ісконнннныє руссскыє зємлі, а нє ізза якоїсь дурі...
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18.07.2021 19:33 Відповісти
Если внимательно прочесть, я написал все желающие выехали за 7 лет агрессии РФ с оккупированных и аннексированных территорий. УЖЕ ПОКИНУЛИ . Кто остался, а уж в Крыме это 95% то флаг в руки, живите ( если вас все устраивает), сами призвали оккупантов, надеясь на жирный кусок - ну ешьте... Но Украина в условиях продолжающейся войны ( даже если на крымском направлении боев нет, это ничего не меняет) должна отгородиться от этих территорий и уж точно не ездить туда, поставлять эл. энергию, воду, транспортное и прочее сообщение, продукты, "туристов", соц выплат, пенсий - все это обязанности оккупанта по всем международным законам. Поэтому рвы, минные поля и оборонительные сооружения. ( наверное вы жалеете что в 1941-1944 СССР не снабжала оккупированные немцами территории СССР и не разрешали туда свободный "проезд", а засылала ДРГ и спаливала все что могла, включая жилье.. так что вы уж определитесь. как правильно..) Потеряли навсегда.. не смешите, территория оккупирована, как будто там кто то самостоятельно что то решает..Пока оккупирована, естественно потеряна, как будто может быть иначе. Смешно. Две " републики" половцев и печенегов с двумя отдельными " народами" лугандонцов и доунбасцев, между которыми таможни, закрытые границы и прочие прелести..( для персонального ограбления под разные структуры РФ и их местные оккупационные администрации). А по сути захваченная РФ территория Украины. Ну и напоследок - ты уж любезный за свой " котелок" беспокойся, звиздун по дури.Имеешь свое мнение высказывай, твое право, а обсуждать других нефик.
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18.07.2021 20:41 Відповісти
Тим паче шо вода туди не сама текла..річку ні хто не загортав і греблю не гатив..Бо канал то не природьна річка....а рукотворна споруда з насосними станціями і всім іншим!...
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18.07.2021 15:10 Відповісти
Тут є ще одна деталь. Тут ***** патякало, що усе має бути станом на 1922 рік. Канал тоді був? Ні. Ну й хай йдуть лісом.
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18.07.2021 19:55 Відповісти
А чого лише 12? На рехверендум більше половини кримчан бігало!
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18.07.2021 12:32 Відповісти
Откуда у вас такая информация, что больше половины? Верите кацапским СМИ?
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18.07.2021 13:13 Відповісти
Та ні, я ЗМІ не вірю. Друзі були. У Ніколаєвці, у Сімферополі, у Саках. Окрім того декілька татарських родин переїхали до мого міста. Частина більша поїхали у Європу. Решта залишились. Тому це таки правда.
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18.07.2021 14:49 Відповісти
І в списку всі слуги народу з ЗЕ? Мабуть інші призвища, ті ж самі, проти кого відкриває карні справибубочка
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18.07.2021 12:32 Відповісти
Кримваш? Вода наш
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18.07.2021 12:34 Відповісти
Дібилі , *** (С)
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18.07.2021 12:35 Відповісти
Ай да Спутник (!) о це вставляє кацов )
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18.07.2021 12:37 Відповісти
кремлядские орки живут в параллельной реальности, придумывают тупые сказки и небилицы, и хотят, чтоб Мир в них верил как в реальность..
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18.07.2021 12:38 Відповісти
Увы, достаточно, что в тупые небылицы "верят" шрёдэр, меркель, штэйнмайер, макрон, зеленски...
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18.07.2021 14:56 Відповісти
они не верят... они получают кровавое мацковское бабло и делают вид, что верят - отрабатывают пряники...
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18.07.2021 15:37 Відповісти
Скорее всего, так и есть, но сути это не меняет: они все на стороне зла.
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18.07.2021 16:46 Відповісти
Рашка добьётся, того, что во всём мире фраза "российский суд"
будет вызывать такой же смех, как и "российский джентльмен".
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18.07.2021 12:38 Відповісти
Первая запятая лишняя.
Интерфейс не позволяет исправлять опечатки.

Редиска.
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18.07.2021 12:55 Відповісти
Губами ********, губами.
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18.07.2021 12:38 Відповісти
Та які проблеми.... забирайте свої лапті з нашого Криму. Пустимо воду.
Якби ви туди роги не пхали, то і збитків у вас би не було. Питайте за них з фуйла.
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18.07.2021 12:39 Відповісти
а шо такое? ливнев и потопов было маловато...водички не хватает??? так ждите еще...
ой Боженька не любит неблагодарных !!!
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18.07.2021 12:39 Відповісти
Певно, Бозя почув лаптєногих вар'ятів і здійснив їхнє бажання.
Одна біда: не врахував Бозя, що вар'ятів аж стільки...
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18.07.2021 12:43 Відповісти
ливни и камни были,песок на пляже,а вот цемента не хватает))))))))
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18.07.2021 12:44 Відповісти
Жалуйтесь в лигу сексуальных реформ .
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18.07.2021 12:40 Відповісти
Ага! Лапті, безплатно підказую: треба ще подати позов проти небесної канцелярії за її художества. Ну і під шумок засудити років на 20 кількох погодних шаманів (або синоптиків). Із тих, кого не шкода. Або чиї вуха стирчать неправильно.
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18.07.2021 12:40 Відповісти
всё так гэбэшник-это диагноз,причём в разделе психиатрия.
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18.07.2021 12:43 Відповісти
А моча путена и его *************** шоблы??? Уже не??
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18.07.2021 12:48 Відповісти
Окупанти погрожують притягнути до відповідальності "організаторів водної блокади" Криму: розмір збитків - 1,47 трлн рублів - Цензор.НЕТ 7337
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18.07.2021 12:48 Відповісти
У вас отжали квартиру при чем новый т.н. собственник жалуется на вас за неработающий унитаз.
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18.07.2021 12:49 Відповісти
Ничего страшного!! Оманский клоун всё подпишет и всех сдаст!!Как сдал вагнеровцев и других , путину!!
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18.07.2021 12:50 Відповісти
Украине насрать! Пустая новость, над которой разве что посмеяться можно.
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18.07.2021 12:50 Відповісти
Окупанти погрожують притягнути до відповідальності "організаторів водної блокади" Криму: розмір збитків - 1,47 трлн рублів - Цензор.НЕТ 9266
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18.07.2021 12:51 Відповісти
«Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза - ну, хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа», - высказал свое мнение Путин.
-----------------------------
Крым вернулся в родную говень в соответстии с принципами ху*ла - ему пускай предъявы делают
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18.07.2021 12:51 Відповісти
...а подавать иск будут в самый гуманный рассейский суд?))
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18.07.2021 12:52 Відповісти
а больше его нигде и рассматривать не станут)
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18.07.2021 18:42 Відповісти
Счет за аннексию Крыма в финале будет больше, чем стоимость всего кацапского края)
московия - сдохни.
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18.07.2021 12:52 Відповісти
зтот иск автоматически переводится на московию
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18.07.2021 13:46 Відповісти
в який суд? Може, в Гаагський трибунал одразу?
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18.07.2021 12:55 Відповісти
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18.07.2021 12:55 Відповісти
А яку річку ті "блокатори" перекрили?
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18.07.2021 12:55 Відповісти
Видимо кацапам неизвестно, что воду тоже можно посадить в автозак, открыть на неё уголовное дело, чтобы она больше не сбежала и не предала родную говень.
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18.07.2021 12:58 Відповісти
Подождите, они заявили что днепровская вода вредна для здоровья, какая ответственность нафиг, за это нужно международные премии давать, их спасли от экологической катастрофы!
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18.07.2021 12:59 Відповісти
Водную блокаду вам обеспечило *****.
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18.07.2021 12:59 Відповісти
***** с зелеными человечками...и собственное предательство...
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18.07.2021 13:54 Відповісти
Согласно международного права, Крым является неотъемлемой частью Украины. Поэтому ниодин международный суд не признает правоту рашистов. а внутренние суды лаптестана, никому не указ. Так что лапти такие тупые, что и дело по людски не могут сварганить.
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18.07.2021 13:04 Відповісти
Ну подавать надо обязательно в Басманный или Печерский суд. Что по сути одно и тоже.
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18.07.2021 13:04 Відповісти
То вони за воду хочуть судитись,то за спалені двигуни парашеських поогранкорит,що гнались-гнались за "англічанином" та й усрались ,то за путін-х****ло ла-ла-ла,то за порушений донбас... Адреса судових позовів така: всесвітня ліга сексуальних реформ,хрен вам в ср***ку, засраньвата!
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18.07.2021 13:47 Відповісти
U nih zhe tam vadi po kaleno ...chto ani jeshcho hatjat, chtob po kaleno ?
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18.07.2021 13:04 Відповісти
po gorlo
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18.07.2021 13:05 Відповісти
Окупанти погрожують притягнути до відповідальності "організаторів водної блокади" Криму: розмір збитків - 1,47 трлн рублів - Цензор.НЕТ 7612
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18.07.2021 13:05 Відповісти
в " Спортлото" зверталися?
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18.07.2021 13:11 Відповісти
Есть ли у Вас план, мистер Фикс? Есть! Мы привяжем свои подготовленные документы к Циркону и отправим его на Воронеж.
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18.07.2021 13:13 Відповісти
Этор что же получается, что московиты сами себя привлекут к ответственности?
Окупанти погрожують притягнути до відповідальності "організаторів водної блокади" Криму: розмір збитків - 1,47 трлн рублів - Цензор.НЕТ 9896
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18.07.2021 13:24 Відповісти
це може бути особиста печатка пресхвойди МІДа Рейху
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18.07.2021 14:22 Відповісти
Окупанти погрожують притягнути до відповідальності "організаторів водної блокади" Криму: розмір збитків - 1,47 трлн рублів - Цензор.НЕТ 8149
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18.07.2021 13:26 Відповісти
пусть обращаются во всемирную лигу сексуальных реформ
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18.07.2021 13:27 Відповісти
можна еще в спортлото
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18.07.2021 13:51 Відповісти
Головне, щоб не подали до Печерського суду, бо виграють.
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18.07.2021 13:30 Відповісти
Вавка тада у кырым будет сам ваду ведрами таскать.
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18.07.2021 13:45 Відповісти
Я не понял! Это что, новая заявка на воду?!!! ..это точно? Выходит воды снова мало.
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18.07.2021 13:32 Відповісти
В органы,половые.
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18.07.2021 13:33 Відповісти
Отжал, скажем, один субъект у другого телефон, после чего выяснилось, что в гаджете дохлая батарея. По ватной логике грабитель должен обратиться в суд, чтобы пострадавший заменил ему батарею на новую, да еще и моральный ущерб оплатил.
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18.07.2021 13:36 Відповісти
Примитивная, но, как представляется, не ущербная логика подсказывает, что то русло Днепра, которое в свое время было изменено ИСКУССТВЕННО для решения проблем граждан Украины (и тогда, соответственно, срср) в 2014г тоже вручную было ВОССТАНОВЛЕНО в соответствии с волей божьей, приведено к ЕСТЕСТВЕННОМУ. Поэтому, требования агрессора можно игнорировать и по этому НЕМАЛОВАЖНОМУ, а вернее, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМУ фактору. Пусть кирил обратится со своими молитвами к всевышнему, с которым он, несомненно "на одной ноге", если не выше, судя по поведению, и тогда, будет решен в соответствии с ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ (по путину, до присоединения Крыма к Украине), а мы, соответственно, позаботимся о воде для жителей Крыма, когда перейдет под реальную юрисдикцию.
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18.07.2021 23:52 Відповісти
Можуть ще на небесну канцелярію покати за потоп і селі - з однаковим результатом!
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18.07.2021 13:37 Відповісти
мне интересно, в какой "суд" они это подадут? ни один суд к рассмотрению подобный иск не примет, только "суд".
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18.07.2021 13:47 Відповісти
Окупанти погрожують притягнути до відповідальності "організаторів водної блокади" Криму: розмір збитків - 1,47 трлн рублів - Цензор.НЕТ 7414
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18.07.2021 13:49 Відповісти
Служба безпеки України викликала в Маріуполь міністра оборони Росії Сергія Шойгу для вручення підозри у створенні та участі в незаконних збройних формуваннях.
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18.07.2021 13:50 Відповісти
1:1.😁
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18.07.2021 15:14 Відповісти
Меня до недавнего времини другое. забавляло. Вот кацапы на своих гебельс тв Скабеевой и Соловева обливали грязью нашу страну как могли. Но вот странным казался факт , что ни одного художественного фильма на эту тему их кинематограф не выпустил. И вот свершилось. Их кино индустрия на тему захвата Крыма выпустила фильм. Редчайшая помойка , которую без омерзения смотреть не возможно. Называется Пункт пропуска, офицерская история. Год выпуска 2021. Умиляет как они изображают нас Украинцев Вот ссылка на фильм

https://kinogo-net.org/v32/7753-punkt-propuska-oficerskaya-istoriya-2021.html
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18.07.2021 13:55 Відповісти
а у них что, офицеры есть???)))
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18.07.2021 18:45 Відповісти
От мертвого осла уши,а не гроши.
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18.07.2021 14:00 Відповісти
Лишнехромосомные эти микроросы, неужели они думают что свинособаки на луГандон деньги отчислять будут??? =))))
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18.07.2021 14:01 Відповісти
Во гниды, только кацапы на такое способны, украли телефон и требцют теперь его заряжать! Ублюдки, что тут скажешь!
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18.07.2021 14:15 Відповісти
Жирика цука повесить --- канал падло не выкопал как обещал
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18.07.2021 14:18 Відповісти
Окупанти погрожують притягнути до відповідальності "організаторів водної блокади" Криму: розмір збитків - 1,47 трлн рублів - Цензор.НЕТ 7399
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18.07.2021 14:47 Відповісти
тільки в лігу сєксуальньіх мєньшінств. або в спортлото
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18.07.2021 15:03 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/7/7179657/ По данным следствия СБУ , в убийстве мирных жителей Мариуполя участвовали подразделения 200-й Печенгской отдельной мотострелковой бригады и 2-й Гвардейской Таманской мотострелковой дивизии России.
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18.07.2021 15:09 Відповісти
Як кажуть цигани: - Хто вкрав коня, той його і годує.
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18.07.2021 15:09 Відповісти
-Так спеціально для будівництва цьго дуже дорого Північно-Кримського каналу в 1963 році був створений трест "Укрводбуд". Та й розвідувальні роботи та проектування Північно-Кримського каналу, і включаючи спорудження самого каналу як і всіх його відгалужень, водосховищ та зрошувально -дренажної системи в українському Криму, виконували українські фахівці київського проектно-дослідного інституту «Укрдіпроводгосп» за величезні кошти з українського бюджету. А якби Україна змінила саме природне русло річки Дніпро і цим перекрила свою воду в наш але тимчасово окупований фашистським кремлем Крим, то тоді нашим лютим ворогам окупантам проклятим кремлівським фашистам )(уйла ще можна було б висувати хоч якісь свої незначні претензії на подачу води цим кривавим ворогам. А так як канал це дуже дороге штучне українське спорудження на території суверенної України яке після окупації Криму стало ну зовсім непотрібне нам. Так тоді і вирішувати а чи потрібен Україні цей канал взагалі, це тільки народу України. А не нашим лютим ворогам окупантам проклятим фашистам )(уйла і його вірним холуям виродкам з 5 колони кремля та деяким зрадникам при продажній анти- українській прокремлівській владі -капітулянтів в Україні..
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18.07.2021 15:14 Відповісти
Висоцький В.С. колись співав - если в кране нет води, значит випили жиди.
Євреї, всюду все евреї.
І ось на тобі Фіма Фікс каже, нема в крані води, а випили хохли. Ну береше ж гад. Бреше як єврей.
його потомок греків - контрабандистів Аксенов спеціально поставив для хохми своїм першим замом. В Києві твої ось і домовляйся, а якщо не домовиться - греки будуть співати як Висоцький.
а хто такі 12. Назвіть цих персонажів. Ну прямо сінедріон зібрався зібрався в Севостополі, апостолів спротиву будуть судити мирським судом - гарнізонним судом Севастопольського публічного будинку. А Фіма вже і цифру назвав - "должни 20 ярдов долларов"
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18.07.2021 15:20 Відповісти
1,47
14,7
147
всё к правительству РФ
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18.07.2021 15:30 Відповісти
Жду от ОП извинений за блокаду и обещаний оплатить ущерб и завернуть всю
воду из Днепра в Крым.
И заглядывать в глаза (и не только) Путину
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18.07.2021 15:54 Відповісти
Передавайте иск в лигу сексуальных реформ,
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18.07.2021 16:39 Відповісти
Окупанти погрожують притягнути до відповідальності "організаторів водної блокади" Криму: розмір збитків - 1,47 трлн рублів - Цензор.НЕТ 6517
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18.07.2021 16:52 Відповісти
Як це 12 громадян ? А мене включили в цих 12 ? Я протестую і вимагаю від слідчого комітету московії негайно включити і мене в число тих громадян України , які щиро , всім серцем повністю і беззаперечно підтримують водну блокаду окуповпного півострова Крим . Скажу більше : я від щирого серця бажаю здохнути кожному російському окупанту , ненавиджу російських фашистів і засуджую фінансування урядом РФ міжнародного тероризму , вбивство російською регулярною армією на замовлення президента РФ , МО РФ та генштабу РФ - пасажирів МН-17 . Визнаю сталіна та гітлера - військовими злочинцями та вбивцями млн. людей , путіна - х у й л о м , вбивцею та терористом .
Десятки мільйонів українців почуваються обуреними , що російсько-фашистські загарбники не включили їх у список тих шанованих 12 громадян України , які , як і вся Україна теж підтримують водну блокаду окупованого фашистами Криму.
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18.07.2021 17:39 Відповісти
Канал прорыть---но поперёк. И всё решение проблемы навеки. Забыть!
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18.07.2021 19:58 Відповісти
Ніхто не забороняє окупантам черпати дніпровську воду з Чорного моря.)
"Дніпровська вода надходить в басейн Чорного моря, де може використовуватися жителями півострова Крим без жодних обмежень.", - відповідь Державного агентства водних ресурсів України МЗС Росії щодо проблем з водопостачанням Криму.
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18.07.2021 23:31 Відповісти
Оккупантов украинского Крыма пора уже привлечь ответственности за оккупацию и пора уже привлечь к ответственности за ненадлежащее снабжение Крыма пресной водой. Не в состоянии нормально снабжать Крым пресной водой и продуктами питания не стоило его оккупировать.
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19.07.2021 07:58 Відповісти
Окупанты мист збудувалы пивгничный потик газовый а шо трубу з Водою слабо прыцыпылись ***** кацапы
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19.07.2021 10:52 Відповісти
 
 