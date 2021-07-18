Окупанти погрожують притягнути до відповідальності "організаторів водної блокади" Криму: розмір збитків - 1,47 трлн рублів

Інформацію про організацію "блокади Криму" подадуть як позов до судових органів.

Про це повідомив РИА Новости глава "робочої групи з оцінки збитків", перший віцеспікер "кримського парламенту" Юхим Фікс, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "робоча група" зібрала інформацію про 12 громадян України, "які є організаторами або виправдовують блокаду Криму". Мається на увазі обмеження транспортного сполучення, також подачі води, електрики і продовольства на півострів. Інформацію передано в правоохоронні органи.

"Слідчі органи працюють щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів блокади. Наша робоча група вже завершує підготовку всіх необхідних документів для подачі позову до судових органів про визнання та стягнення збитків, завданих півострову водною блокадою", - сказав Фікс.

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За його словами, попередньо, розмір збитків становить 1,47 трлн рублів.

"Як тільки ми цей розмір збитків підтвердимо усіма необхідними документами, позов буде передано до суду", - наголосив віцеспікер.