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Аброськін про вступ абітурієнтів з ОРДЛО: Батьки вивозили дітей за місяць із легендою, що до бабусь-дідусів. Вони не зможуть повернуться назад

Аброськін про вступ абітурієнтів з ОРДЛО: Батьки вивозили дітей за місяць із легендою, що до бабусь-дідусів. Вони не зможуть повернуться назад

Батькам дітей з окупованих територій доводилося вивозити своїх дітей за місяць до вступної кампанії з легендою, що їдуть вони в гості до бабусь і дідусів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це, підбиваючи підсумки цьогорічної вступної кампанії, написав ексзаступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, який є ректором Одеського державного університету внутрішніх справ.

"Передусім потрібно визнати, що дистанційне навчання зробило свою "справу" - за підсумками ЗНО частина охочих не набрала необхідну кількість прохідних балів. Також можна констатувати, що наша молодь дуже слабка. Наші абітурієнти свідомо зазделегідь обрали ще до іспитів наш університет, але дуже велика кількість показала слабку фізичну підготовку, мабуть, сподівалися на авось.

Тому слід зазначити, що абітурієнтам, які планують вступати до університету наступного року, необхідно не лише мати відмінні знання, а й більше уваги приділяти фізичній підготовці, належний рівень якої вкрай важливий для майбутніх поліцейських", - зазначив Аброськін.

Він також повідомив, що поспілкувався з батьками абітурієнтів, які приїхали з окупованого РФ Криму, а також з окупованих територій Донбасу.

"Зі слів батьків, дітей вивозили з окупованих територій із великими складнощами, й вдалося це зробити тільки тому, що зробили це зазделегідь, до вступної кампанії. Також вони повідомили, що державні окупаційні органи РФ вже сьогодні розшукують їхніх дітей, зокрема обґрунтовуючи це необхідністю хлопцям бути на літніх зборах із військової підготовкі тощо. І ще невідома реакція окупантів стосовно батьків цих дітей після їхнього повернення додому без дітей", - написав Аброськін.

Читайте також: Абітурієнти з окупованих Криму і Донбасу можуть подати документи до українських вишів до 24 вересня

У коментарі Цензор.НЕТ він додав, що батькам майбутніх курсантів доводилося вивозити своїх дітей за місяць до вступної кампанії з легендою, що їдуть вони в гості до бабусь і дідусів, під обов'язкові гарантії повернення назад

"Ці діти усвідомлюють, що додому вже не повернуться, вони для себе ухвалили таке рішення. Батьки розділилися: хтось плаче, що може не побачити вже свою дитину. Трагедія ..." - додав Аброськін.

За його словами, батьки також розповідають, що з Донецької області вивозили дітей через Російську Федерацію, бо випускників шкіл, які цього року можуть вступати до вишів, через КПВВ не випускають.

"На тимчасово окупованих територіях підлітків відправляють у літні табори на військові збори. Батьки бояться повертатися додому, не розуміють, що з ними самими там тепер буде, як окупанти відреагують, що діти не повернулися", - додав він.

Читайте також: Окупанти блокують виїзд дітей з ОРДО: Офіс Генпрокурора розпочав розслідування

Автор: 

вступна кампанія (228) Аброськін В’ячеслав (465)


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Топ коментарі
+37
Буквально на цьому тижні розмовляв з однією дівчиною. У 2014-му, в кінці серпня місяця, вивозив її (і не тільки її) бусом зі Станиці Луганській. На той момент їй було 18-ть років. Навчається заочно в Національному фармацевтичному університеті у Харкові, допомогли їй з працевлаштуванням, взяли на одне з фарм. підприємств (причому спільне, тобто одна з країн Європи + Україна). У розмові торкнулися теми війни .... я їй - "вчора два наших українських хлопців загинули.......". Вона - "нечего было лезть, их туда никто не звал". Я плюнув їй в обличчя, а так хотілося врізати .................
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18.07.2021 13:43
+34
т.е. наши дети не набрали баллов из-за дистанционки...а там..там все хорошо и с баллами и моральным обликом и с любовью к Украине...
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18.07.2021 12:41
+25
люди, патриоты ехали бросая свой дом, имущество и друзей в 2014-2015 году...
а в 2021 году уже едут не от большой любви у Украине, а из-за льготного для них набора в ВУЗы без экзаменов и иногда и без документов (ибо паспорта л/днр выданные им в 16 лет вряд ли можно считать документом, как и аттестаты непоймичего)...
так почему они не пожертвовали всем в прошлом году??? они не так сильно любили Украину?
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18.07.2021 13:37
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завали свое гнусное едало, щенок номерной
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18.07.2021 21:56 Відповісти
ясно.. а то я сразу не понял что ты ведь чупакабра Лугандонская которая своими высерами подтверждает правоту моих слов !!! так что иди в сад пока при памяти - я таких как ты в Донбассе видел-перевидел -- вы ущербные твари..кормильцы с помойки!!! чю нах от сюда !!!
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18.07.2021 22:24 Відповісти
Я вам, мадам, открою страшную тайну наверное, но льготники идут по отдельной квоте. Условно 10% (или сколько там им выделяют) от поступивших на бюджет, в это входят сироты, дети с оккупированных, дети погибших в АТО. Так что если уж кому и возмущаться, то не вам, а детям АТОШников..ну их я бы хоть поняла.
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18.07.2021 13:24 Відповісти
Молодое поколение Лугандона потеряно для Украины на 80% НАВСЕГДА !!! это голимые сепары в будущем и проблема для Нас в дальнейшем !!! ..раньше нужно было о них думать..поздно уже..
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18.07.2021 13:43 Відповісти
Это не то как то все. Папу в дыныре на дыбу подвесят на подвале и сыну курсанту в Одессе видео покажут. И будет курсант "служить" как самый преданный агент маладых республик. Кто сомневается, что этого не происходит????????
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18.07.2021 13:21 Відповісти
у нас тут своих сепаров полно, без пап на дыбе на подвале. Вспомните какие толпы бегали в Одессе. Запорожье, то, что в других городах не успели поднять такие же толпы это не значит, что там нет таких .
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18.07.2021 13:27 Відповісти
Поэтому, следует отметить, что абитуриентам, которые планируют поступать в университет в следующем году, .......... больше внимания уделять физической подготовке, надлежащий уровень которой крайне важен для будущих полицейских", - отметил Аброськин.

Ну да, она особенно важна, как же ты будешь дубиной охаживать "нарушителей спокойствия " без физической подготовки, это не физика с математикой??? Она очень важна...
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18.07.2021 13:29 Відповісти
я прям представила как следователи, прокуроры "охаживают дубинками"))) ну как минимум у них есть стрельбы, и таки да, они должны уметь поднять и держать вес тяжелее тетрадки и мышки.
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18.07.2021 13:34 Відповісти
Понятное дело нужно в мусорской вуз в Адесе набрать личинок сепаров. Чтобы нас дурных украинцев лучше гнобили. Скажут ,,Фас,, и будут рвать.
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18.07.2021 13:32 Відповісти
И на хрена нам эта дополнииттельная головная боль?И на хрена нам эти будущие и настоящие предатели!! Ведь они никогда уже не будут украинцами!Получат достойное образование и слиняют до пуйла-*****!!
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18.07.2021 13:32 Відповісти
из тех кто там жил и живет, есть много людей кто просто не смог выехать по семейным и финансовым причинам. Очень легко кидаться словами. Себя поставьте на место, ваш город тоже мог в 14м оказаться таким..и вы бы не смогли выехать, а какой-то жлоб сидящий в теплом сытом доме обзывал бы вас предателем.
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18.07.2021 13:39 Відповісти
Вранье, за пособием они могут выехать, с пятью сумками могут уехать, причем в очередях поносить Украину. Не кидайтесь словами вы
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19.07.2021 01:43 Відповісти
Не несите пургу, Надин! Если бы вы видели, как эти "ущербно-обездоленные", в 2014м горлали, до оргазма, на площадях -"хутинвведи", то не словоблудили бы про несчастных и про финансовые причины!!! На своем примере вам поясню, КТО ХОТЕЛ, тот выехал, и пошел добровольцем, или по мобилизации и освобождал свои города!!! Вот вы и являетесь, в данном случае, тем диванным жлобом!!! На ваших глазах погибали побратимы? Или вы под артой сидели? не ктдайтесь словами, свои поступки проанализируйте. СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.07.2021 10:29 Відповісти
Про вас мы тоже ничего не знаем.
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18.07.2021 13:43 Відповісти
Ну-у,пока закончат ВУЗ пройдет 5-6 лет. Если за это время Украина более-менее окрепнет, еще теснее сблизится с западной Европой,Америкой и т.д.,то нахрена им пуйло-***** со своей улусской сранью. Останутся в Украине,или слиняют в слезливые Европу,США или Канаду и на все тех же правах пострадавших от людоедской паРаши займут там нехилые рабочие места. Но суть не в том.Как-то,действительно,обидно: а что, дети простых украинских граждан являются детьми второго сорта,или как? Их родители не призывали "великого" *****историка: Путин,введи войска! и не бросались под наши танки препятствуя оным занимать боевые позиции. Ведь места в ВУЗы под госзаказ строго лимитированы,значит наши дети будут просто отодвинуты от них. Здесь правительству Украины нужно что-то решать и решать немедленно, чтобы не оставить в обиде ни тех,ни других и не разжигать междуусобной ненависти.
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18.07.2021 16:54 Відповісти
Йому б казки писати!Чуть не заплкав з жалю.😪
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18.07.2021 13:40 Відповісти
люди, вы живете на не окупированных территориях, из вас 72% проголосовало за Зе. Что в принципе автоматически показывает полное отстутствие патриотизма и любви к стране. Так что высокопарными фразами о предательстве можно не бросаться))))
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18.07.2021 13:42 Відповісти
Да ты никак с лугандона??? а я то распинаюсь, объясняю...лугандон-ЭТО ДИАГНОЗ! даже самые упоротые орки, замутившие всю эту ***************, давно съе...лись по мацквам и воронежам!!! а вы, убогие. отсасывайте то. чего наклали, на свой стол!!!
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19.07.2021 10:34 Відповісти
їх там 6 років ідеологічно українофобські обробляли,а аброськін думає,що вони як перемикач,тільки пересікли КПВВ,одразу стали українськими патріотами,а я думаю,що вони ставши поліціянтами,при першій же нагоді, зроблять те, що робили мусора коли приперся Безлер
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18.07.2021 13:43 Відповісти
Аброськин сам сепаратист с Крыма, потому идею о "янычарах" в украинской полиции из Лугандона, он горячо поддерживает.
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18.07.2021 15:02 Відповісти
перед вступом у цей заклад,перш за все треба перевіряти не фізичну форму та знання,а відданість нації та державі...
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18.07.2021 13:46 Відповісти
у нас так 72% надо проверить для начала.
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18.07.2021 13:48 Відповісти
это уже пропавшее поколение и пускать их на учебу в Украину - огромная ошибка
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18.07.2021 13:55 Відповісти
Патріотизм повинен бути першим критерієм для відбору в СБУ, МВД і ВСУ.
Звідки в дамбасян патріотизм? Ну в 1% хіба що.
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18.07.2021 13:58 Відповісти
Там одна сильно умная мадам не знает , что такое квота!!Так вот квота не образуется из ничего!! Если Создали большую квоту-окно, для ворюг и предателей и их детей,, значит автоматически уменьшили количество мест для льготного или бесплатного обучения других детей, из малобеспеченных семей!! Вы что слышали слова министра образования или этого клоуна Зеленского, что эти дети с ОРДЛО, будут учится в УКраине , по дополнительной квоте!!Думаю что такое никто никогда не слышал и не услышит!! Думаю и ВУЗы на это не согласятся , ведь это их собственный бизнес!! И наверное квоты в 10%, это на всех абитуриентов, и детей-переселенцев, и детей- атошников, и детям- сирот и больным детям и детям с ОРДЛО и Крыма!! Ясности в этом вопросе нет ! А значит есть место для коррупции, воровства и махинаций!! И правильно возмущается наталья кучеровская! От нашего государства, особенно во времена руководства этим клоуном Зеленским , Хрен какого улучшения, в области образования , дождёшься!!...... И не надо так сильно переживать за этих детей с ОРДЛО !!ОНи там все уже давно граждане России с паспортами РФ!
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18.07.2021 13:58 Відповісти
Около 800 000 "кормильцев Украины" уже получили аусвайсы РФ в том числе и их личинки которые будут получать бесплатное и без сдачи ЗНО образование в Украине . И выпускать их на учёбу в Украину будут с удовольствием ведь дипломы непризнанных образований так же никем не признанны . Вот только выпускать будут не всех а идейно верную ,преданную "революции Донбасса", России и Путину молодёжь с уже вывернутыми наизнанку мозгами. Колеблющиеся и сочувствующие и вынужденные по разным причинам оставаться в ОРДЛО никогда не попадут на учёбу в ВУЗы Украины.Приедут только проверенные "патриоты ОРДЛО" .
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19.07.2021 10:39 Відповісти
А чого ви чекали від Аброськіна? Він такий же сепаратист як і вони.
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18.07.2021 14:13 Відповісти
Та шо ви так переживаєте? В нормальних вузах, якщо не мають здібностей і не здатні вчитися - втартять бюджет після першого семестру, а після першого курсу - купа вилетить. Вступити - це ще не саме головне. Просто мають деякий бонус на старті. Так само, як наприклад є сільський коефіцієнт на результати ЗНО. Важливо далі втриматись.
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18.07.2021 17:12 Відповісти
Ці не вилетять. Ці "абездолєные"...
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18.07.2021 19:58 Відповісти
Типа кому-то еще нужны эти помойки типа "академий" мвд?
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18.07.2021 17:46 Відповісти
Академия МВД в Харькове это настоящий рассадник сепаратизма,практически все преподаватели этой академии это донецкие в том числе и руководство. Полная зачистка академии от харьковских преподавателей и руководства и замене их на донецких была произведена при Януковиче .Думаю что и в других силовых ВУЗах картина идентичная.
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19.07.2021 10:47 Відповісти
...вывозили детей за месяц под легендой, что к бабушкам-дедушкам... Крутятся под ногами, мешают в Укров стрелять!
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18.07.2021 19:57 Відповісти
На остановке слышала разговор двух учительниц, по словам дети из дырляндии сдавшие экзамены, и их родители , рвались домой и говорили слава Богу , завтра домой едем в Донецк. Так, что плевать эти дети и их родители хотели на Украину. Аброськин правда верит тому, что ему сепаратюги мамаши в уши напели?
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19.07.2021 01:36 Відповісти
Заигрывание с лугандонопитеками-провальная политика!!! Паспорта с *****-подданством, раздаваемые там, делают свое, говеное дело, формируя запоребриковый менталитет и ордынскую линию поведения. Эта отрыжка понимает лишь.,когда смачно по зубам! Другого диалога быть не может, до полной очистки украинских земель от ********** нечисти!
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19.07.2021 11:01 Відповісти
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