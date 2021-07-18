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Новини Силовики
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Двох прикордонників побили та забрали зброю на кордоні з РФ

Двох прикордонників побили та забрали зброю на кордоні з РФ

У ніч на 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону в Сумській області троє невідомих напали на прикордонний наряд. Як наслідок, постраждали два прикордонники. Правопорушники захопили табельну зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.

"Своєчасними спільними діями з Національною поліцією зброю повернуто, здійснюється розшук осіб, причетних до цього злочину. Проводяться невідкладні слідчі дії в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів…) та 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Зауважимо, що окремі санкції цих статей передбачають як покарання позбавлення волі терміном до 15 років. Охорона державного кордону здійснюється посилено. На місце події виїхав голова Держприкордонслужби", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Від початку року прикордонники відмовили у в'їзді понад 2,8 тис. громадян РФ, - Держприкордонслужба

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6122) напад (1139) Правоохоронні органи (2708) росія (65934) силовики (2515)


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Топ коментарі
+122
Это ппц какой-то . Почему не стреляли на поражение? Кацапы вас не пожалеют. Тюрьма изоляция- яркий пример ...
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18.07.2021 13:32
+98
Настолько хорошо тренированные пограничники, что им вломили и отобрали оружие. Позор.
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18.07.2021 13:33
+75
що за вояки?
Та в такому випадку потрібно не нападників шукати, а проводити службове розслідування по правомірності застосування зброї, з розтином тіл в моргу, щоб дістати кулі!
ьля... вони чим там служать?
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18.07.2021 13:34
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А как это : оружие нашли, а нападавших - нет ?

Типа какие-то подвыпившие нарвались на погранцов, поконфликтовали, вломили им, на всякий случай отобрали у них оружие, чтобы те не пальнули в спину и потом пушки выкинули неподалёку в режиме "больно надо" . . . Так что-ли ? Потому что если хотели отобрать оружие, то тогда "оружие обнаружено" было бы вместе с нападавшими, я так понимаю . . .

Короче, пограничники охраняют наш спокойный сон, ага . . . Безоружные вломили вооружённым. Супер.
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18.07.2021 18:22 Відповісти
Сегодня нападавших уже нашли: https://censor.net/ru/news/3277927/sotrudnikam_sbu_napavshim_na_pogranichnikov_v_sumskoyi_oblasti_grozit_do_15_let_tyurmy_gbr_videofotoreportaj
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19.07.2021 18:28 Відповісти
Почему пограничный наряд без служебной собаки? Ваше охренели?
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18.07.2021 18:22 Відповісти
А де ти стільки собак набереш? Собаки розшукові виїжджають з оперативною групою на затримання при сигналі про порушення кордону чи працюють на КПП при огляді вантажів! "Кіна" совєцького надивився у дитинстві?
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19.07.2021 04:10 Відповісти
По просьбам пограничных собак установлено еще несколько пограничных столбов....
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19.07.2021 12:29 Відповісти
Детский сад. Стрелять надо на поражение, чтобы больше не было желающих.
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18.07.2021 18:51 Відповісти
Лошары..других слов нет. Надеюсь там не все такие
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18.07.2021 19:14 Відповісти
"Охорона державного кордону здійснюється посилено." Це, як? Привезли машину зброї і висипали на кордоні? Беріть тільки не пи*діть нас, крутих прикордоників з 2014 року, коли за те щоб не заглядувати під тент КамАЗу з бойовиками брали бабло. Джерело: https://censor.net/ua/n3277785
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18.07.2021 19:14 Відповісти
звучит как - побили пасанов во дворе, это песец!
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18.07.2021 19:15 Відповісти
повезло хлопчикам,ведь их могли изнасиловать в извращённом виде

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18.07.2021 19:48 Відповісти
А звідкіля ви дізнаєтесь що не згвалтували. Хто признається
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19.07.2021 07:27 Відповісти
А шо, в Киев не дозвонились? Не получили разрешения защищать себя и табельное оружие? Ну, тогда, маршируйте и пойте Гимн. Как маршировали и драли глотки в КРЫМУ...
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18.07.2021 19:54 Відповісти
Не було команди! А якби була команда з Кийова от ми б...
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18.07.2021 23:22 Відповісти
Охрана государственной границы осуществляется усиленно Источник: https://censor.net/ru/n3277785
надо усиленней усилять ...
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18.07.2021 19:58 Відповісти
цікаво, а для яких цілей у них зброя? не можуть себе захистити, а тут захист кордону
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18.07.2021 20:09 Відповісти
"Побили пограничников и забрали у них оружие" еперный театр, так мы готовы к проникновению ДРГ противника, я уж молчу о провокациях на границе и вторжению на нашу территорию.
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18.07.2021 20:52 Відповісти
Сбушників -- нагородити. Показали всьому світу, в яких руках кордони країни, яка підготовка і готовність захищати державу. Молодці, а цих молокососів, за невиконання бойового завдання, а охорона кордону є таким, як мінімум -- на ,,губу", разом з командиром підрозділу і начальником прикордонних військ. Та звідки нашим блазням знати, що таке військова дисципліна і вірність присязі? Вони більш специ ,,членом на фортепіано" (Сюмар).
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18.07.2021 21:05 Відповісти
не удивляйтесь.. клоуны сейчас везде.
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18.07.2021 21:49 Відповісти
На Цензор_нет продовження цієї історії https://censor.net/ua/news/3277809/do_napadu_na_prykordonnykiv_na_kordoni_z_rf_prychetni_spivrobitnyky_sbu_zmi
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18.07.2021 22:12 Відповісти
Дайте им еще больше зарплаты, может ******* меньше будут
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18.07.2021 22:26 Відповісти
Ничтожества.. С чем боролись, на то и напоролись
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18.07.2021 22:27 Відповісти
Ці клоуни тільки на парадах герої.
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18.07.2021 22:28 Відповісти
******, нечего сказать. Зато бойцу в армии вы платите 10 тыщ, и вас это не смущает. Пусть чмо служит, пусть
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18.07.2021 22:29 Відповісти
...Було в цікаво почитати повну історію що там не поділили СБУшники та прикордонники
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18.07.2021 22:34 Відповісти
"Рибні місця" не поділили! В прямому значенні! З тих пір як прикордонникам дозволили затримувать браконьєрів у погранзоні вони почали вважать її своєю "вотчиною" Чернігівці ще років з двадцять тому мені карикатуру показували: Ринкові ряди Стоять троє: тітка в хусточці - продає купками яблука, прапорщик у польовій формі - продає гранати і купки патронів і прапорщик в прикордонному кашкеті - пропонує проліт "колючки" , натягнутий між смугастими стовпами!
"Погранци" образилися, що СБУшники у "їхні" угіддя приїхали і "безплатно" сітки ставить почали! А вони звикли за це "мзду" отримувать От і "поперли буром" Ну - і отримали! Так що там звичайне "Вор у вора дубинку украл!"
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19.07.2021 04:20 Відповісти
Побили та забрали табельну зброю на нашій ділянці кордону? Не вбили, не було бою? Під трибунал весь наряд разом з командирами!!! Ганьбище!!! Читати соромно!
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18.07.2021 22:34 Відповісти
За это увольнять надо. Профнепригодность.
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18.07.2021 23:06 Відповісти
Если бы усилено граница охранялась, то не было бы такого позорища и посмешища, стыд и срам один, и это называется граница???
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18.07.2021 23:15 Відповісти
ПОЗОР! КОМУ ДОВЕРИЛИ ОХРАНЯТЬ ГРАНИЦУ?
ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО, ПОЧЕМУ БЫЛА ПРОРВАНА ГРАНИЦА В 2014 ГОДУ.
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18.07.2021 23:32 Відповісти
позор безмозглы кто читать не умеет, за 4 часа до того как ты эт онапечатал уже установлено, что оружие забрали СБУшники, которые там вместе все служат, обычная бытовуха! Надо было стрелять коллег, ещё и СБУшников ибо отказался перечницу подать и вообще "не уважает" меня?
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19.07.2021 04:07 Відповісти
Ты знаешь что такое приказ? Ты чмо знаешь что такое служба и выполнение боевой задачи?
Они ОБЯЗАНЫ были арестовать этих сбушников сослуживцы они или половые партнеры - пох, при невыполнении требований пристрелить без колебаний.
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19.07.2021 07:44 Відповісти
слышишь, мальчик интернетный, чмо - твой батя и ты комплектом. Иди нахуабей, сови фантазии бате будешь рассказывать а не за компом и не знакомым людям. Потеряйся клоун
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19.07.2021 07:47 Відповісти
Не хами детеныш, тебя еще в проекте не было когда я служил срочную. Не хочешь получать такие отписки не пиши ересь, и вообще мозг используй по назначению, если он есть конечно.
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20.07.2021 11:43 Відповісти
Погана історія. Дуже.
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18.07.2021 23:46 Відповісти
шо вы тут рассусоливаете дальше? Каким образом могли на них напасть и забрать оружие? сами мозгами подумайте, они в лесу где-то шли с калашами и тут с кусков выпрыгивает иван причем внезапно и забирает оружие? Так?))))))))))) Первое, что пришло в голову - СВОИ или как минимум С ТЫЛА гопота, оттуда где не ждали или банальный мордобой между своими по бытовухе, бухали в каптёрке и что-то неподелили. Дальнейшая новость всё это подтвердила, СБУшники их избили и забрали оружие и вртяли это была "боевая ситуация" о которой рассказывают и сталибы вы стрелять в своего, СБУшника, во время бытовухи?
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19.07.2021 04:05 Відповісти
У озброєних, навчаних прикордонників забрали зброю. Та ще й дали бамбулєй...Що ж це за навчані та озброєні прикордонники???
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19.07.2021 07:12 Відповісти
ответ тебе даст следующая статьяя котоаря вышла сутки назад, или ты читаешь снизу вверх?
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19.07.2021 07:47 Відповісти
Пришли, наваляли вооруженным и обученным специалистам, бросили оружие и спокойно ушли?
А если бы это были вооруженные контрабандисты?
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19.07.2021 09:42 Відповісти
Были когда то уставы служб
Выполняй устав заслужишь честь и славу
А теперь караульный согласно уставу застрелил нарушителя
Два года уже тягают
А раньше бы -- отпуск и внеочередное звание
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19.07.2021 10:12 Відповісти
Це вони кажуть, що прикордонники повинні повернутися до СБУ!!!
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19.07.2021 10:30 Відповісти
Двох прикордонників побили та забрали зброю на кордоні з РФ - Цензор.НЕТ 1286
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19.07.2021 13:07 Відповісти
В Княжичах КОРД пострелял Госохрану, тут СБУшники бьют погранцов. Не страна, а цирк какой-то. Что , не поделили потоки на границе????????????
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19.07.2021 19:18 Відповісти
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