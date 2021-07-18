Двох прикордонників побили та забрали зброю на кордоні з РФ
У ніч на 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону в Сумській області троє невідомих напали на прикордонний наряд. Як наслідок, постраждали два прикордонники. Правопорушники захопили табельну зброю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.
"Своєчасними спільними діями з Національною поліцією зброю повернуто, здійснюється розшук осіб, причетних до цього злочину. Проводяться невідкладні слідчі дії в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів…) та 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Зауважимо, що окремі санкції цих статей передбачають як покарання позбавлення волі терміном до 15 років. Охорона державного кордону здійснюється посилено. На місце події виїхав голова Держприкордонслужби", - йдеться в повідомленні.
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Типа какие-то подвыпившие нарвались на погранцов, поконфликтовали, вломили им, на всякий случай отобрали у них оружие, чтобы те не пальнули в спину и потом пушки выкинули неподалёку в режиме "больно надо" . . . Так что-ли ? Потому что если хотели отобрать оружие, то тогда "оружие обнаружено" было бы вместе с нападавшими, я так понимаю . . .
Короче, пограничники охраняют наш спокойный сон, ага . . . Безоружные вломили вооружённым. Супер.
надо усиленней усилять ...
"Погранци" образилися, що СБУшники у "їхні" угіддя приїхали і "безплатно" сітки ставить почали! А вони звикли за це "мзду" отримувать От і "поперли буром" Ну - і отримали! Так що там звичайне "Вор у вора дубинку украл!"
ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО, ПОЧЕМУ БЫЛА ПРОРВАНА ГРАНИЦА В 2014 ГОДУ.
Они ОБЯЗАНЫ были арестовать этих сбушников сослуживцы они или половые партнеры - пох, при невыполнении требований пристрелить без колебаний.
А если бы это были вооруженные контрабандисты?
Выполняй устав заслужишь честь и славу
А теперь караульный согласно уставу застрелил нарушителя
Два года уже тягают
А раньше бы -- отпуск и внеочередное звание