Двох прикордонників побили та забрали зброю на кордоні з РФ

У ніч на 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону в Сумській області троє невідомих напали на прикордонний наряд. Як наслідок, постраждали два прикордонники. Правопорушники захопили табельну зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.

"Своєчасними спільними діями з Національною поліцією зброю повернуто, здійснюється розшук осіб, причетних до цього злочину. Проводяться невідкладні слідчі дії в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів…) та 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Зауважимо, що окремі санкції цих статей передбачають як покарання позбавлення волі терміном до 15 років. Охорона державного кордону здійснюється посилено. На місце події виїхав голова Держприкордонслужби", - йдеться в повідомленні.

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