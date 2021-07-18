У Києві за добу від COVID-19 одина людина померла, 43 захворіли, 61 видужала
Коронавірусну інфекцію COVID-19 діагностовано в 43 киян за минулу добу, один хворий помер.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбуці в неділю.
За його словами, серед хворих - дев'ятеро дітей.
У лікарні столиці госпіталізували сімох хворих на коронавірус, а також 39 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Видужала за минулу добу 61 людина.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
5% перенесли тяжело - их и надо лечить, а остальным, перенесшим легко,
не надо морочить голову.
Эти каждодневные "ковид-новости" - разновидность информационного террора.