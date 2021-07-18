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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу від COVID-19 одина людина померла, 43 захворіли, 61 видужала

Коронавірусну інфекцію COVID-19 діагностовано в 43 киян за минулу добу, один хворий помер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбуці в неділю.

За його словами, серед  хворих - дев'ятеро дітей.

У лікарні столиці госпіталізували сімох хворих на коронавірус, а також 39 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Видужала за минулу добу 61 людина.

У Києві за добу від COVID-19 одина людина померла, 43 захворіли, 61 видужала 01

Читайте також: За добу проти COVID-19 вакцинували понад 50 тисяч українців, від початку кампанії проведено вже понад 4 млн щеплень

Автор: 

карантин (18172) Київ (19639) Кличко Віталій (3526) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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і у ковіда е час на відпустку....- а, осінью повернеться...
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18.07.2021 13:52 Відповісти
Ковіду потрібна передишка, щоб порахувати гроші.
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18.07.2021 13:56 Відповісти
У вас он косит по 800 туш в день, без выходных и отпусков
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18.07.2021 14:31 Відповісти
Хватит нагнетать ковид-истерию - это обычный грипп.
5% перенесли тяжело - их и надо лечить, а остальным, перенесшим легко,
не надо морочить голову.
Эти каждодневные "ковид-новости" - разновидность информационного террора.
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18.07.2021 13:55 Відповісти
Вы от этого "обычного гриппа" дохнете такими темпами, что морги не успевают вас жечь
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18.07.2021 14:32 Відповісти
а лерочке-дурачку везде кацапы мерещаться)
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18.07.2021 15:24 Відповісти
У нього клємлєпутія головного мозку.
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18.07.2021 16:31 Відповісти
Хе-хе. пiд-рашки волнуются Не ссыте - вам разрешили не вакцинироваться и ходить без масочек.
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18.07.2021 19:27 Відповісти
 
 