У Києві за добу від COVID-19 одина людина померла, 43 захворіли, 61 видужала

Коронавірусну інфекцію COVID-19 діагностовано в 43 киян за минулу добу, один хворий помер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбуці в неділю.

За його словами, серед хворих - дев'ятеро дітей.

У лікарні столиці госпіталізували сімох хворих на коронавірус, а також 39 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Видужала за минулу добу 61 людина.

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