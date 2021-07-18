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СБУ викликала російського міністра оборони Шойгу в Маріуполь для вручення підозри

СБУ викликала російського міністра оборони Шойгу в Маріуполь для вручення підозри

Служба безпеки України чекає, що 20 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибуде в управління в Маріуполі, аби отримати підозру в створенні та участі в незаконних збройних формуваннях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повістку, яка опублікована на сайті СБУ.

Шойгу викликали до Маріуполя в слідчий відділ 2-го управління СБУ в Донецькій і Луганській областях на 9:00 20 липня.

У повістці йдеться, що підозру планують вручити у справі, яку відкрили ще у 2014 році. Російському міністру оборони інкримінують ч. 5 ст. 27 (пособництво) і ч. 5 ст. 260 (створення і участь у незаконних збройних формуваннях) Кримінального кодексу.

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Шойгу загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років з або без конфіскації майна за цими статтями.

Як нагадує hromadske, Сергій Шойгу на посаді міністра оборони РФ із 2012 року. У травні 2021-го Офіс Генпрокурора повідомив про підозру раднику міністра. Його підозрюють в пособництві окупації Криму, а також підбурюванні українських морських піхотинців до державної зради в 2014 році.

Сам Шойгу отримав підозри в скоєнні злочинів проти нацбезпеки України у 2016 році. Підозри стосуються зазіхання на територіальну цілісність України, планування і підготовки ведення агресивної війни, створення терористичної групи і фінансування тероризму.

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Автор: 

Маріуполь (3243) СБУ (12925) Шойгу Сергій (628) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+33
ожидают что шойгу приедет в Мариуполь? аптимистично так....
СБУ вызвала российского министра обороны Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения - Цензор.НЕТ 9585

...
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18.07.2021 14:11
+20
Просто отвлекают внимания от рейдерства it компаний
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18.07.2021 14:12
+20
Бакланов изображает бурную деятельность?
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18.07.2021 14:21
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Правильне рішення,таку ж підозру треба вручити )(уйлу.
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18.07.2021 16:56 Відповісти
"СБУ вызвала российского министра обороны Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения...

Бажано щоб він прибував частинами, можна навіть не всіма.
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18.07.2021 17:10 Відповісти
Стендаперы херовы.Никак не могут понять,что тут не КВН.Они не понимают , что дурацким приколизмом мы унижаем себя , а не Шойгу.
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18.07.2021 17:22 Відповісти
ну почему? мне например нравится когда троллят кацапов!
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18.07.2021 20:15 Відповісти
а чому ви про КВН не написали в 2016, адже в статті прямо написано, що "...Шойгу получил подозрения в совершении преступлений против нацбезопасности Украины в 2016 году...".
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18.07.2021 23:12 Відповісти
Я думал и так понятно.Подозрение - хорошо.А вот 'Иди сюда- получи' - фиглярство.Только не спрашивайте,почему.Скучно.
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19.07.2021 09:11 Відповісти
Баканов гібридненько кличе Шойгу , відзвітувати ососбисто про арешт генерала, звільнившого Маріуполь? ВИРОДКИ_ІМІТАТОРИ!
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18.07.2021 17:26 Відповісти
Шутки юмора от кварталу сбу
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18.07.2021 17:47 Відповісти
то нехай приїде, разом посміємось, чи сцикотно?
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18.07.2021 21:27 Відповісти
Балаганні клоуни.
Це як Ющенко свого часу заборонив флоту РФ покидати базу у Севастополі.
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18.07.2021 17:50 Відповісти
Шо за бред?
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18.07.2021 17:50 Відповісти
Такий дитячий лепет чути від такої солідної організації як СБУ просто соромно.
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18.07.2021 17:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/319172.ватан. опять бояру мухаморами закусывал?
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18.07.2021 20:16 Відповісти
Какой такой раиси? Твоей свинособакии? Набутылочное
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18.07.2021 22:26 Відповісти
Такое чувство, что явно снижена критика.
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18.07.2021 18:56 Відповісти
СБУ викликала російського міністра оборони Шойгу в Маріуполь для вручення підозри - Цензор.НЕТ 2274
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18.07.2021 19:30 Відповісти
Ну и новость.Всероано шо путин скоропостижно сдох салют в пятнцу
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18.07.2021 19:55 Відповісти
та поскорей бы уж
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18.07.2021 20:17 Відповісти
потроллить не помешает
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18.07.2021 20:18 Відповісти
Мы вообще не хотим иметь ничего общего с Россией.
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18.07.2021 20:06 Відповісти
все правильно,только у тебя в слове ********-7 ошибок
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18.07.2021 20:19 Відповісти
Шойгу так біг, щоб отримати підозру, що впав, забився, лежить у реанімації -- не прийде. Міністр -- шістка, головний герой -- мокшанський виродок, зовіть його, він прийде...
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18.07.2021 20:48 Відповісти
На бутылках приедут, недоразвитое, восьмой год Рейкьявик берет оленевод, причём за 2 дня
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18.07.2021 22:27 Відповісти
разве что мысленно
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18.07.2021 22:26 Відповісти
Шойгу звичайно поїде в Маріуполь підозру отримувати. Путін особисто відрядження підпише. КВН продовжується.
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18.07.2021 22:41 Відповісти
Прикольно было бы если он приедет!! Эти лохи даже не знают последующий план действий!))
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18.07.2021 23:52 Відповісти
Карикатура.
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19.07.2021 00:19 Відповісти
Сказочные долбодятлы!
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19.07.2021 00:20 Відповісти
...ну не дебилы. на хера эти качели) у него ресурс+траур+главком как бы и с яйцами и т.д. и т.п. на что это рассчитано? премия в отпуск? наймите олимпийского стрелка с лука за пол цены и то больше пользы
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19.07.2021 00:38 Відповісти
Цікаво, а зє-блани всі такі? На пріколє?
Ну що ж.
Хотьпаржом?

Мабуть, не за горами "Великий Пєсєц"...
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19.07.2021 05:41 Відповісти
зебилы не могут не обосраться то есть вручение подозрения правильно но его нужно переда-
вать через посольство эрэфии по диппочте а вторая часть это всё равно что бинладана вызы
вать в штаб-квартиру цру..... вы ещё расклейте по стране "разыскмвается особо опасный".......
клоуны блть..... вы страну позорите.
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19.07.2021 07:38 Відповісти
Ну так если вам надо вручить подозрение, то почему кто то должен ехать сюда , а не вы туда.
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19.07.2021 08:05 Відповісти
Сегодня кум сказал, что шойга уже билет покупает до Мариуполя
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19.07.2021 08:44 Відповісти
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