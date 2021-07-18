СБУ викликала російського міністра оборони Шойгу в Маріуполь для вручення підозри
Служба безпеки України чекає, що 20 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибуде в управління в Маріуполі, аби отримати підозру в створенні та участі в незаконних збройних формуваннях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повістку, яка опублікована на сайті СБУ.
Шойгу викликали до Маріуполя в слідчий відділ 2-го управління СБУ в Донецькій і Луганській областях на 9:00 20 липня.
У повістці йдеться, що підозру планують вручити у справі, яку відкрили ще у 2014 році. Російському міністру оборони інкримінують ч. 5 ст. 27 (пособництво) і ч. 5 ст. 260 (створення і участь у незаконних збройних формуваннях) Кримінального кодексу.
Шойгу загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років з або без конфіскації майна за цими статтями.
Як нагадує hromadske, Сергій Шойгу на посаді міністра оборони РФ із 2012 року. У травні 2021-го Офіс Генпрокурора повідомив про підозру раднику міністра. Його підозрюють в пособництві окупації Криму, а також підбурюванні українських морських піхотинців до державної зради в 2014 році.
Сам Шойгу отримав підозри в скоєнні злочинів проти нацбезпеки України у 2016 році. Підозри стосуються зазіхання на територіальну цілісність України, планування і підготовки ведення агресивної війни, створення терористичної групи і фінансування тероризму.
Будь ласка, зачекайте...
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Бажано щоб він прибував частинами, можна навіть не всіма.
Це як Ющенко свого часу заборонив флоту РФ покидати базу у Севастополі.
Ну що ж.
Хотьпаржом?
Мабуть, не за горами "Великий Пєсєц"...
вать через посольство эрэфии по диппочте а вторая часть это всё равно что бинладана вызы
вать в штаб-квартиру цру..... вы ещё расклейте по стране "разыскмвается особо опасный".......
клоуны блть..... вы страну позорите.