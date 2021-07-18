Поліція Великої Британії показала фото учасників групи, яку розшукують за заворушення перед фіналом Євро-2020. ФОТО
Поліція Великої Британії оприлюднила фотографії 10 чоловіків, які розшукуються за порушення громадського порядку під час фінального поєдинку Євро-2020 на стадіоні "Вемблі" в Лондоні 11 липня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в повідомленні столичної поліції.
Тих, у кого є інформація про цих осіб, закликають зв'язатися з правоохоронними органами.
Як повідомляє Sky News, перед початком фінального поєдинку група людей побилася зі стюардами стадіону "Вемблі", щоб отримати доступ до матчу без квитка
Унаслідок цих подій близько 19 осіб зазнали різних тілесних ушкоджень.
Як зазначається, загалом у Лондоні вже було заарештовано 51 особу, 26 із яких на стадіоні "Вемблі", а 25 - під час проведення слідчих заходів у центральній частині Лондону.
В УЄФА заявили, що також розслідують події на стадіоні напередодні гри.
Нагадаємо, у фіналі Євро-2020, який відбувся на "Вемблі" в Лондоні, італійці в серії післяматчевих пенальті обіграли команду Англії - 3: 2 (1:1).
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odnoznachno
https://www.bbc.com/russian/news-57854301
Но власть делает вид, что все нормально.
Учись, сраная толерастня!!!
Для меня они - terra incognita.
они предпочитают морг и крематорий, на худой конец -
тупо ждать, одевшись в чистое...
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор -
С ними дядька Черномор.
Я про жоден інший стадіон на Євро не читала того, що виробляли англійські "вболівальники". Просто кінчені.
Місто було схоже на смітник. Хоч прибиральники і виходили щокілька хвилин згрібати ті гори, які стадо лишало після себе.
Я не раз ходила на футбол у Києві, але ніколи не бачила, щоб у нас люди кидали все собі під ноги: пляшки, обгортки.
Коли приїжджаю додому, чистота на вулицях зразу впадає у вічі. Тут теж свинячать, але такого, як на фото з Лондона у день фіналу - ще не бачила.