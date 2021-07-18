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Поліція Великої Британії показала фото учасників групи, яку розшукують за заворушення перед фіналом Євро-2020. ФОТО

Поліція Великої Британії оприлюднила фотографії 10 чоловіків, які розшукуються за порушення громадського порядку під час фінального поєдинку Євро-2020 на стадіоні "Вемблі" в Лондоні 11 липня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в повідомленні столичної поліції.

Поліція Великої Британії показала фото учасників групи, яку розшукують за заворушення перед фіналом Євро-2020 01

Тих, у кого є інформація про цих осіб, закликають зв'язатися з правоохоронними органами.

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Як повідомляє Sky News, перед початком фінального поєдинку група людей побилася зі стюардами стадіону "Вемблі", щоб отримати доступ до матчу без квитка

Унаслідок цих подій близько 19 осіб зазнали різних тілесних ушкоджень.

Як зазначається, загалом у Лондоні вже було заарештовано 51 особу, 26 із яких на стадіоні "Вемблі", а 25 - під час проведення слідчих заходів у центральній частині Лондону.

В УЄФА заявили, що також розслідують події на стадіоні напередодні гри.

Нагадаємо, у фіналі Євро-2020, який відбувся на "Вемблі" в Лондоні, італійці в серії післяматчевих пенальті обіграли команду Англії - 3: 2 (1:1).

Автор: 

заворушення (106) Велика Британія (5649) Лондон (400) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+23
На фото кацапы? 🧐☝️😆
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18.07.2021 14:36
+14
matzkali
odnoznachno
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18.07.2021 14:41
+13
Поліція Великої Британії показала фото учасників групи, яку розшукують за заворушення перед фіналом Євро-2020 - Цензор.НЕТ 1462
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18.07.2021 15:36
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На фото кацапы? 🧐☝️😆
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18.07.2021 14:36 Відповісти
WASP
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18.07.2021 14:48 Відповісти
Лично Путин отряд собирал.
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18.07.2021 14:51 Відповісти
Вата, не остри...
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18.07.2021 15:47 Відповісти
Звичайно... Що за дитяче запитання ???
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18.07.2021 15:05 Відповісти
Поліція Великої Британії показала фото учасників групи, яку розшукують за заворушення перед фіналом Євро-2020 - Цензор.НЕТ 1462
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18.07.2021 15:36 Відповісти
Ну и страшные бабы у кацапов, толстые, небритые уродины.
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18.07.2021 16:19 Відповісти
Поліція Великої Британії показала фото учасників групи, яку розшукують за заворушення перед фіналом Євро-2020 - Цензор.НЕТ 572
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18.07.2021 16:36 Відповісти
мені більше подобається напис "чо, так і петь: путін - ху.ло?"
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18.07.2021 18:05 Відповісти
ну первый точно Баста
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18.07.2021 19:46 Відповісти
а освистывание гимнов других стран, - это беспорядок или еще нет? а светить лаз. указкой вратарю? их вы не хотите поискать?
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18.07.2021 14:40 Відповісти
matzkali
odnoznachno
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18.07.2021 14:41 Відповісти
Расистский скандал в Британии: за посты о темнокожих футболистах задержаны пятеро.

https://www.bbc.com/russian/news-57854301

Полиция Великобритании показала фото участников группы, которую разыскивают за беспорядки перед финалом Евро-2020 - Цензор.НЕТ 7767
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18.07.2021 14:55 Відповісти
В правительстве зеленского-шмыгаля есть целый министр расизма Ткаченко.
Но власть делает вид, что все нормально.
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18.07.2021 15:05 Відповісти
На Западе его бы уже давно уволили с черной меткой на лбу, чтобы нигде не мог пристроиться.
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18.07.2021 15:09 Відповісти
Да.
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18.07.2021 15:11 Відповісти
они на колени перед ними становятся - какое увольнение? понять и простить
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18.07.2021 15:12 Відповісти
Цікаво, що за расистські дописи в тирнеті в малобританії переслідують (і часто саджають) саме білих людей. Чорних та муслімів це не стосується. Політичні ыліти Старої Європи за гроші глобалістів успішно і ударними темпами руйнують свої країни, перетворюючи їх на авторитарні помийки Третього світу. І це не перебільшення. До нас це щастя іще не дійшло, але воно вже не за горами. Без активної протидії планам і діям нео-більшовиків невдовзі матимемо таку ж саму дупу, як і в малобританії, франції, швеції та інших країнах Старої Європи. Приклад треба брати з Польщі та Угорщини, хоча в Польщі не все так добре: на останніх виборах Дуда переміг ставленика глобалістів лише з невеликою перевагою. Якщо корінні європейці мовчатимуть, то їх скоро просто почнуть різати.
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18.07.2021 16:22 Відповісти
И даже хавальники не замазали!!!
Учись, сраная толерастня!!!
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18.07.2021 15:03 Відповісти
С одной стороны англичане чопорные, высокомерные, аристократы пьющие чай кончиками пальцев, а с другой такое быдло, каких нет нигде в мире. Непонятно.
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18.07.2021 15:05 Відповісти
Кацапы вообще дно, не чопорное, зато наглое, невменяемое быдло.)
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18.07.2021 15:10 Відповісти
Англійці як були чопорними арисьократами, так і залишилися такими, як пили чай кінчиками пальців, так і зараз п"ють у такій манері, а от бидло як було в кацапії, так і приїхало до Великої Британії звідти. І дійсно, такого бидла немає більше ніде в світі. Не кацапам це все зрозуміло.
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18.07.2021 15:11 Відповісти
соглашусь. Как стамбул - город контрастов, так и англичане для меня. Кто общался --поймет.
Для меня они - terra incognita.
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18.07.2021 15:15 Відповісти
И что вам мешает а познать невдомое?
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18.07.2021 15:22 Відповісти
Почитайте барочний цикл Ніла Стівенсона. Якщо осилите, звісно. Дуже багато чого стане на свої місця стосовно Європи, а в першу чергу Англії. То хоч і вигадка, але написана історично достовірно. Між тим, Московія в цій серії книг називається саме так, як вона в ті часи офіційно й називалась, Московією.
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18.07.2021 17:50 Відповісти
Просто у них є джентльмени, а є working class...
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18.07.2021 15:55 Відповісти
А ти поворуши своєю єдиною мозковою звивиною. Може ти чогось не знаєш?
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18.07.2021 16:23 Відповісти
Давидыч и там наворотил
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18.07.2021 15:12 Відповісти
и что у людей в башке, чтог бы убивать друг друга из за мяча.. никогдане понимал эту дурость!
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18.07.2021 15:20 Відповісти
кацапы упорно отказываются от госпитализации,
они предпочитают морг и крематорий, на худой конец -
тупо ждать, одевшись в чистое...
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18.07.2021 15:41 Відповісти
На первом фото кацап Баста - 100 пудов.
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18.07.2021 15:47 Відповісти
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор -
С ними дядька Черномор.
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18.07.2021 17:26 Відповісти
УЄФА -лайно.
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18.07.2021 18:13 Відповісти
И даже у лошадей советские лица.
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18.07.2021 18:35 Відповісти
Английские болельщики-те ещё варвары.
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18.07.2021 19:35 Відповісти
Як писали, це бидло прорвалося у сектор, де знаходилися люди з фізичними вадами і били їх.
Я про жоден інший стадіон на Євро не читала того, що виробляли англійські "вболівальники". Просто кінчені.
Місто було схоже на смітник. Хоч прибиральники і виходили щокілька хвилин згрібати ті гори, які стадо лишало після себе.
Я не раз ходила на футбол у Києві, але ніколи не бачила, щоб у нас люди кидали все собі під ноги: пляшки, обгортки.
Коли приїжджаю додому, чистота на вулицях зразу впадає у вічі. Тут теж свинячать, але такого, як на фото з Лондона у день фіналу - ще не бачила.
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19.07.2021 00:08 Відповісти
Можно подумать в Лондоне нет системы распознавания лиц, которая бы автоматически вычислила кто это.
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19.07.2021 00:14 Відповісти
 
 