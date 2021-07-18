Повені у Європі: кількість жертв зросла до 183, негода поширилася на Чехію, Австрію та Швейцарію
Загальна кількість загиблих через повені у Західній Європі досягла 183. Десятки людей залишаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Є побоювання, що кількість жертв буде рости", - йдеться в заяві поліції німецької федеральної землі Рейнланд-Пфальц. Згідно із заявою, тільки в цьому регіоні постраждали 670 осіб.
На додачу до чотирьох найбільш постраждалих країн - Німеччини, Бельгії, Нідерландів і Люксембургу - наразі повені поширилися на частини Швейцарії, Австрії та Чехії.
Щонайменше 156 людей загинули в Німеччині під час повеней, які описуються як наймасштабніші за останні десятиліття. Загальна кількість загиблих від повені в Бельгії становить 27.
Як повідомляється, щонайменше одна людина загинула в німецькій Баварії, біля австрійського кордону, під час сильних дощів у ніч із 17 на 18 липня. У Верхній Баварії Німеччини було оголошено надзвичайний стан.
"Проливні дощі та шторми, на жаль, завдають серйозних збитків у кількох районах Австрії", – написав у своєму твітері канцлер Австрії Себастьян Курц.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель планує відвідати зруйноване негодою селище Шульд 18 липня, щоб оглянути наслідки та зустрітися з вцілілими. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав зону повені 17 липня та закликав до підтримки та пожертв для постраждалих від повені.
Рух потягів між Німеччиною та Чехією зупинено через технічні проблеми, спричинені погодними умовами. Чиновники заявляють, що зриви припиняться до кінця доби 18 липня.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 17 липня відвідала затоплені райони Бельгії. "Європа з вами. Ми з вами в горі і будемо з вами у відновленні", – заявила вона, звертаючись до постраждалих.
Масштаби катастрофи в Німеччині стали більш очевидними, коли солдати почали використовувати бронетехніку для розчищення вулиць, а інженери почали оцінювати, які будівлі доведеться зруйнувати. В інших районах водолази шукали будинки та транспортні засоби, які опинилися під водою.
Бельгія оголосила 20 липня офіційним днем жалоби за жертвами повені.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96 Вуглекислий газ в атмосфері Землі ! Основним джерелом парникового ефекту в атмосфері Землі є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0 водяна пара https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96#cite_note-clch-11 [11] . Було б дивно коли б газ якого 0,0393 % може так впливати на якісь параметри всього газу решту.
Основним джерелом парникового ефекту в атмосфері Землі є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0 водяна пара https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96#cite_note-clch-11 [11] .
Якщо теплоємність океанів можна порівняти з теплоємністю газів атмосфери , а тим більше з їх 0,0393 % , то напевно це якесь епохальне відкриття в молекулярній фізиці але швидше у психіатрії!
"ну такой с*ка умный, аж шуба заворачивается!"- це у твоїй палаті забороняють думати?
Воно й замітно, процик закипає, обдув не справляється, от і всякі злобні огризки фраз у коментах.
У тебе язиг сламался? Я підозрівав що "науковці типу ківі" -це справа рук проф. Прєображенського! Але так щоб зустріти в реалі! Тільки у фільмі бачив. Граматика української мови напевно є в неті, тому бажаю успіхів .
"Який з тебе науковець, який вікіпедію читає і немає власних ствердженнь та припущеннь" - два слова з подвоєним "н" -звучить як тремор у лобних ділянках неокортексу. Але то таке.
Маю таке припущення- гідросфера займає понад 70% поверхні Землі. З огляду на це припускаю що там зосереджено маже всю біомасу котра живе за рахунок фотосинтезу.
Узагальнене рівняння фотосинтезу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%82%D1%82%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 брутто-формула ) має вигляд:6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2 . Як на думку ківів , Хто жере більше СО2 і видає О2 16 мільярдів тон біомаси океанів , чи організмів суші - приблизно 6 трильйонів тонн?
Це хто міряв одночасно у всіх куточках планети? Роботи, публікації -в студію!
"А з підвищенням сонячної енергії фотосинтез значно зростає, прогрівається верхній слої води. Рослини ще активнише поглинають со2." - а тут взагалі пєрдімонокль в когнітивному дисонансі! Глобалісти брешуть як можуть про "зростання" рівня СО2 , а ківінауковці напихують їм повний зад аргументів , раз Т зростає ,фотосинтез збільшується і відповідно рівень со2 зменшується. Це тягне на нобельпрайс для альтернативно обдарованих жюрналістів!
І ще одне, якщо ти не розумієш, як поводить себе со2, і де скопичується, заміри та роботи тобі не дадуть нічого.
З"їздив у Оман - помер султан!
Съездил в Париж - в главном соборе Франции пожар.
Приезжал коммуналку оплачивать - Ялту смыло
Съездил в Берлин - в Германии потоп.
Віслюк Апокаліпсису!