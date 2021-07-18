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Повені у Європі: кількість жертв зросла до 183, негода поширилася на Чехію, Австрію та Швейцарію

Повені у Європі: кількість жертв зросла до 183, негода поширилася на Чехію, Австрію та Швейцарію

Загальна кількість загиблих через повені у Західній Європі досягла 183. Десятки людей залишаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Є побоювання, що кількість жертв буде рости", - йдеться в заяві поліції німецької федеральної землі Рейнланд-Пфальц. Згідно із заявою, тільки в цьому регіоні постраждали 670 осіб.

На додачу до чотирьох найбільш постраждалих країн - Німеччини, Бельгії, Нідерландів і Люксембургу - наразі повені поширилися на частини Швейцарії, Австрії та Чехії.

Дивіться також: Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 156, сотні людей вважаються зниклими безвісти. ФОТОрепортаж

Щонайменше 156 людей загинули в Німеччині під час повеней, які описуються як наймасштабніші за останні десятиліття. Загальна кількість загиблих від повені в Бельгії становить 27.

Як повідомляється, щонайменше одна людина загинула в німецькій Баварії, біля австрійського кордону, під час сильних дощів у ніч із 17 на 18 липня. У Верхній Баварії Німеччини було оголошено надзвичайний стан.

"Проливні дощі та шторми, на жаль, завдають серйозних збитків у кількох районах Австрії", – написав у своєму твітері канцлер Австрії Себастьян Курц.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель планує відвідати зруйноване негодою селище Шульд 18 липня, щоб оглянути наслідки та зустрітися з вцілілими. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав зону повені 17 липня та закликав до підтримки та пожертв для постраждалих від повені.

Дивіться також: Повінь у Бельгії: не менше 20 людей загинули. ФОТОрепортаж

Рух потягів між Німеччиною та Чехією зупинено через технічні проблеми, спричинені погодними умовами. Чиновники заявляють, що зриви припиняться до кінця доби 18 липня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 17 липня відвідала затоплені райони Бельгії. "Європа з вами. Ми з вами в горі і будемо з вами у відновленні", – заявила вона, звертаючись до постраждалих.

Масштаби катастрофи в Німеччині стали більш очевидними, коли солдати почали використовувати бронетехніку для розчищення вулиць, а інженери почали оцінювати, які будівлі доведеться зруйнувати. В інших районах водолази шукали будинки та транспортні засоби, які опинилися під водою.

Бельгія оголосила 20 липня офіційним днем жалоби за жертвами повені.

Читайте також: Зеленський співчуває родичам жертв повеней у Західній Європі

Автор: 

Європа (1874) повінь (172)


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Топ коментарі
+1
****, только вернули безвиз пару-тройку нормальных стран, а тут пляеать это ненастье! Сколько можно сидеть в визовой заперти! Дайте в отпуск сьездить, а потом хоть громы с молниями
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18.07.2021 15:14
+1
лучше уж тогда астероид,чтоб не мучиться.
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18.07.2021 15:15
+1
А скільки того газу в атмосфері?
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18.07.2021 15:55
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Коли вже до нас дійде, а то задовбала ця жара.
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18.07.2021 15:04 Відповісти
в чергу...може після польщі, словаччини, угорщини?
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18.07.2021 15:14 Відповісти
Вже і в Білорусії: https://newgrodno.by/society/liven-yuzhnaya/

Повені у Європі: кількість жертв зросла до 183, негода поширилася на Чехію, Австрію та Швейцарію - Цензор.НЕТ 2873
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18.07.2021 17:14 Відповісти
Додано: https://charter97.org/ru/news/2021/7/17/429937/
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18.07.2021 17:16 Відповісти
лучше уж тогда астероид,чтоб не мучиться.
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18.07.2021 15:15 Відповісти
Це як з членством в ЄС і НАТО.
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18.07.2021 16:32 Відповісти
Вот вам и европейские "пряничные домики"...
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18.07.2021 15:09 Відповісти
я вот только одного не понимаю. на кой х-й к пострадавшим приедет канцлер...к другим пострадавшим,президент...это что,праздник что ли,мутер вашу ети?
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18.07.2021 15:14 Відповісти
****, только вернули безвиз пару-тройку нормальных стран, а тут пляеать это ненастье! Сколько можно сидеть в визовой заперти! Дайте в отпуск сьездить, а потом хоть громы с молниями
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18.07.2021 15:14 Відповісти
Засрали атмосферу углекислым газом, оно и не удивительно. Со2 тяжелый газ, с высокой теплоемкостью. Если быстро не сократить его генерацию, планета засохнет уже в ближайшие годы. Один сраный китай за 10рых гадит воздух и при этом делает ширпотреб.
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18.07.2021 15:39 Відповісти
А скільки того газу в атмосфері?
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18.07.2021 15:55 Відповісти
Так много, что цифру не назвать. Этот газ самый тяжелый из всех, по сему оседает внизу (в городах, низинах, у подножья гор. Летом избыток со2 сильно греется это приводит к адской жаре. Его недостаток столь же критичен как его избыток. Но увы, машины, бензин, это первая и последняя причина.
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18.07.2021 15:58 Відповісти
То пісєц, йоф тваю , шож ти мовчав !
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96 Вуглекислий газ в атмосфері Землі ! Основним джерелом парникового ефекту в атмосфері Землі є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0 водяна пара https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96#cite_note-clch-11 [11] . Було б дивно коли б газ якого 0,0393 % може так впливати на якісь параметри всього газу решту.
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18.07.2021 16:28 Відповісти
Це нова казочка на зміну "пландемії". Аби був привід біомасу обмежувати та тотально контролювати.
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18.07.2021 16:37 Відповісти
Как связана эта статья с избытком тепловой энергии которую удерживает в себе со2? Я весь внимание.
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18.07.2021 16:39 Відповісти
Купи собі трошки сірої речовини, ну або візьми в оренду..... хоча б.
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29.07.2021 22:43 Відповісти
Могу разве что тебе на мозги скинуться.
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30.07.2021 21:08 Відповісти
Дякую,але не розкидайся своїми "унікальними"!
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31.07.2021 07:36 Відповісти
CO₂ самый тяжёлый газ? Перегрелся на солнышке?
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18.07.2021 16:39 Відповісти
Слушай химик, о2, со2, хлор и водород, это 4 самый распространенных газа в нашей ежедневной жизни. И со2 самый тяжелый из них. Если хочешь "вставить" то вставь донцовой, или предварительно разберись в вопросе. Перегретый ты наш.
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18.07.2021 16:42 Відповісти
..та ты шо..!!! - а азот типа нихт...??- 78проц. в атмосфере...(
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18.07.2021 18:40 Відповісти
Двоечник? Причем тут азот? Ты что птица? Люди по земле ходят, там где со2 и оседает, вдыхают его вместе с о2. Над ним уже все остальное. Со2 аккумулирует тепло, нагревая все вокруг. Про температурную энтропию слышал? Когда возникает дисбаланс газов, тогда и начинаются проблемы. И я говорил в первую очередь о дисбалансе.
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18.07.2021 19:18 Відповісти
Бачу ,когнітивний дисонанс виглядає саме так!
Основним джерелом парникового ефекту в атмосфері Землі є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0 водяна пара https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96#cite_note-clch-11 [11] .

Якщо теплоємність океанів можна порівняти з теплоємністю газів атмосфери , а тим більше з їх 0,0393 % , то напевно це якесь епохальне відкриття в молекулярній фізиці але швидше у психіатрії!
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29.07.2021 22:42 Відповісти
Иди читай википедию дальше. умник.
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30.07.2021 21:07 Відповісти
Вам ,у дурку давно провели оптоволокно? Ще за кондитера чи вже при зебілах? Бачу електоральну підтримку останніх з повним співпадінням способу "мислення"!
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31.07.2021 07:39 Відповісти
Давай завязывай тут словесной эквилибристикой заниматься. Думаешь самый умный? Думай дальше. Президенты ему не те, пользователи тупые, один ты тут ну такой с*ка умный, аж шуба заворачивается! Физик химик недоделанный. Вот учился бы как все, не писал бы тут х-ни и потом не оправдывал бы ее.
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31.07.2021 16:11 Відповісти
"Вот учился бы как все"- в тому то й справа що вчився нормально і вмію аналізувати інформацію,а не так як більшість. Як на столі нацарапати йух,відразу лізуть шукати!
"ну такой с*ка умный, аж шуба заворачивается!"- це у твоїй палаті забороняють думати?
Воно й замітно, процик закипає, обдув не справляється, от і всякі злобні огризки фраз у коментах.
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31.07.2021 18:37 Відповісти
Друже, ти рогами лізеш щось доводити! Який з тебе науковець, який вікіпедію читає і немає власних ствердженнь та припущеннь. Про парнікові еффекти буде тут розповідати, йди вирахуй для початку коеффіцієнт різниці генерації со2 та його загальноїй дегазації природнім чином, на фоні активного вирубання лісів (генераторів о2)
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31.07.2021 19:39 Відповісти
Отакої !
У тебе язиг сламался? Я підозрівав що "науковці типу ківі" -це справа рук проф. Прєображенського! Але так щоб зустріти в реалі! Тільки у фільмі бачив. Граматика української мови напевно є в неті, тому бажаю успіхів .
"Який з тебе науковець, який вікіпедію читає і немає власних ствердженнь та припущеннь" - два слова з подвоєним "н" -звучить як тремор у лобних ділянках неокортексу. Але то таке.
Маю таке припущення- гідросфера займає понад 70% поверхні Землі. З огляду на це припускаю що там зосереджено маже всю біомасу котра живе за рахунок фотосинтезу.
Узагальнене рівняння фотосинтезу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%82%D1%82%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 брутто-формула ) має вигляд:6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2 . Як на думку ківів , Хто жере більше СО2 і видає О2 16 мільярдів тон біомаси океанів , чи організмів суші - приблизно 6 трильйонів тонн?
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01.08.2021 09:56 Відповісти
А де розрахунок диференциації температур при нагріванні таких масс? Чи у вас паровий коефіцієнт величина постійна? А ви врахували, що со2 починаючи з 2015ого року, почав стрімко зростати і досягнув кількості понад 400ppm на 1м2. І це рівень постійно зростає. А з підвищенням сонячної енергії фотосинтез значно зростає, прогрівається верхній слої води. Рослини ще активнише поглинають со2.
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01.08.2021 16:13 Відповісти
"2015ого року, почав стрімко зростати і досягнув кількості понад 400ppm на 1м2."- тоді треба писати великими буквами СО2!

Це хто міряв одночасно у всіх куточках планети? Роботи, публікації -в студію!
"А з підвищенням сонячної енергії фотосинтез значно зростає, прогрівається верхній слої води. Рослини ще активнише поглинають со2." - а тут взагалі пєрдімонокль в когнітивному дисонансі! Глобалісти брешуть як можуть про "зростання" рівня СО2 , а ківінауковці напихують їм повний зад аргументів , раз Т зростає ,фотосинтез збільшується і відповідно рівень со2 зменшується. Це тягне на нобельпрайс для альтернативно обдарованих жюрналістів!
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01.08.2021 16:33 Відповісти
Ти своїм імхо, заткнув тут вже всіх. Підвещення температури, сприяє підвищенню генерації со2, за рахунок прискорення ферментації органічних сполук.
І ще одне, якщо ти не розумієш, як поводить себе со2, і де скопичується, заміри та роботи тобі не дадуть нічого.
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01.08.2021 17:19 Відповісти
Це не моє імхо! Це такий стан справ ,котрий описують науковці що спираються на тверезий глузд і факти. На відміну від грантоїдів готових за дрібні 30 срібняків трубіти наприклад що прямий кут насправді 89 градусів ,а не 90 .
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01.08.2021 19:50 Відповісти
Замітно, шо тяжолий, у тебе вже процес фотосинтезу у голові пішов!
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29.07.2021 22:45 Відповісти
Украинский народ выражает обеспокоенность и просит непогоду прекратить вмешиваться во внутренние дела перечисленных государств, а так же вывести из них свои природные явления!
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18.07.2021 17:25 Відповісти
вот и съездил зебедоносец в Гемранию,тут можно действительно в разную хренотень поверить
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18.07.2021 18:43 Відповісти
З"їздив у Японію - землетрус!
З"їздив у Оман - помер султан!

Съездил в Париж - в главном соборе Франции пожар.
Приезжал коммуналку оплачивать - Ялту смыло
Съездил в Берлин - в Германии потоп.

Віслюк Апокаліпсису!
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19.07.2021 09:16 Відповісти
Гретта, россию покарай!
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19.07.2021 02:50 Відповісти
 
 