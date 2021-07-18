Запит України на доступ до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі відхилений структурами НАТО, - Золотаревський
Запит України на відновлення доступу до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі відхилений структурами НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє глава офісу ГО "Міжнародне співтовариство з прав людини" Костянтин Золотаревський.
"НАТО вважає, що підтримки Канади, Італії, Іспанії, США і Великої Британії зусиль Румунії та Болгарії щодо захисту повітряного і морського простору Чорноморського басейну цілком достатньо для гарантування безпеки в Чорноморському регіоні.
19.04.2021 року США припинили передачу розвідувальних даних космічних систем спостереження з високою роздільною здатністю для ГШ ЗС України", - нагадав він.
Зазначимо, що 17 липня в Одесі під час дискусії, що відбулася в межах форуму з питань безпеки навколо реформ оборонної промисловості України, заступник помічника генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій Гордон Скіп Дейвіс сказав: "За запитом України ми вивчаємо можливості для посилення її доступу до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі. Кілька держав - Канада, Італія, Іспанія, США та Велика Британія - підтримують зусилля Румунії і Болгарії щодо захисту повітряного простору. Морські патрульні літаки Туреччини і США також допомагають підтримувати безпеку в цьому регіоні. Ми маємо більше кораблів, більше військово-морських навчань і морських дій, більше заходів у порти України і Грузії".
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Примеров - уйма!
Так хто є наша влада?
Скоріш за все америкоси зафіксували продаж інформації. ну як гульвіси без цього ?
Там все під контролем. По справі Скрипалів пункт розвідки англійців на кіпрі зафіксував розмову Юстаса з Алексом із Лондона із базою в Сірії а потім з Москвою. Наклали на епізод в Солсбері і почали розслідування. Встановили шпілевих, до речі швидко по фотках. Чехів і болгар повідомили, однак ті не захотіли підводити старшого брата, але були змушені підтвердити участь цих шпілевих в терактах.
Тепер зрозуміло, чого так зненавидили англійський флот лаптеві морячки. Есмінець без супроводу, на виду у іскандерів гордо продефілював біля криму, іскандери було кинулись в погоню, не догнали, двіжки заклинило, стріляли і бомбили синє море, медуз ганяли. Бо гульвіси не передали своєчасно карту прохода. Бо вже не мають доступу. А головний прохіндей збирається в Штати виключно для власного "успоєния"
«Зеленский» - это единственная реальная победа, одержанная Москвой
Позорище!
скажут, что єто он так обчался с лохами
У продажній антиукраїнській владі, в команді зі "слуг кремля " з'явилися
зовсім інші пріоритети. І Захід це добре бачить, і робить висновки.
Після історії з вагнеровцями - хто довірятиме теперішній українській владі???
ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави . До того ж руйнує досягнення ПОРОХА у відносинах з НАТО та США . І робить це свідомо .Це щє одно підтвердження , що ЗЕ - це проект Коломойського і являється перехідним етапом до влади ОПЗЖ. А лохи-73 були використані і навіть не усвідомили цього .І не тільки вони не усвідомили Багатьом українцям треба признати ,що даремно топили проти Пороха, та підтримати його, бо реально тільки ЄС на чолі з Порохом зможе протистояти втраті державності через агресію рф або через владу опзж