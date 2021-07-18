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Новини Агресія Росії проти України
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Запит України на доступ до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі відхилений структурами НАТО, - Золотаревський

Запит України на доступ до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі відхилений структурами НАТО, - Золотаревський

Запит України на відновлення доступу до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі відхилений структурами НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє глава офісу ГО "Міжнародне співтовариство з прав людини" Костянтин Золотаревський.

"НАТО вважає, що підтримки Канади, Італії, Іспанії, США і Великої Британії зусиль Румунії та Болгарії щодо захисту повітряного і морського простору Чорноморського басейну цілком достатньо для гарантування безпеки в Чорноморському регіоні.

19.04.2021 року США припинили передачу розвідувальних даних космічних систем спостереження з високою роздільною здатністю для ГШ ЗС України", - нагадав він.

Читайте також: НАТО планує посилити доступ України до засобів спостереження й обізнаності з ситуацією на Чорному морі, - представник Альянсу Дейвіс

Зазначимо, що 17 липня в Одесі під час дискусії, що відбулася в межах форуму з питань безпеки навколо реформ оборонної промисловості України, заступник помічника генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій Гордон Скіп Дейвіс сказав: "За запитом України ми вивчаємо можливості для посилення її доступу до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі. Кілька держав - Канада, Італія, Іспанія, США та Велика Британія - підтримують зусилля Румунії і Болгарії щодо захисту повітряного простору. Морські патрульні літаки Туреччини і США також допомагають підтримувати безпеку в цьому регіоні. Ми маємо більше кораблів, більше військово-морських навчань і морських дій, більше заходів у порти України і Грузії".

Автор: 

НАТО (6518) розвідка (3880) Чорне море (1678)


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Топ коментарі
+118
Логично. Инфа будет прямиком лететь в Кремль
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18.07.2021 15:11
+79
А при Порохе давали доступ! При Ермаке это одинаково что дать Шойгу доступ своему потенциальному воагу!
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18.07.2021 15:13
+72
В Пекин и в кремль.
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18.07.2021 15:19
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МАБУТЬ ЗА НАЧИЩЕНІ РИЛА ЧЕКАЮТЬ КВАРТИР.
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18.07.2021 17:51 Відповісти
Просто они решили,что луше получить по физиономии,чем реально сидеть от 8 до 15.
Примеров - уйма!
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18.07.2021 18:35 Відповісти
Цього і слідувало очікували,після проходу корабля Великобританії біля Севастополля по приказу ***** українська влада відразу повернула в інший бік.Відразу почали відверто хамити країнам членам НАТО а для повноти картини почали наладжувати дружні звязки із корейцями,китайцями та країнами які підтримали мокшан в окупації Крима.Попри те що мокшандія активно готується до нападу на Україну.
Так хто є наша влада?
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18.07.2021 17:10 Відповісти
А ви б надали секретну інформацію зе , з його російськими шпигунами , аферистами та просто придурками ? І всі вище названі хронічні наркомани .
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18.07.2021 17:12 Відповісти
Запит України на відновлення доступу до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі відхилений структурами НАТО. У НАТО натомість запропонували реально відловлювати кривавих нелюдей убивць вагнерівців а не відпускати їх. Відпускати видно тільки для того щоб вони і далі продовжили вбивати українців. Як це зробив продажний ... резидент кремля ЗЕбіл - капітулянт. З яким ніхто в світи не хоче мати справи..хіба тільки що кривавих катів луки та )(уйла.
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18.07.2021 17:18 Відповісти
Коли розмову з Нуланд про візит вови до США веде його величність ЄРМАК, а в цей час НАТО проводить навчання з Україною , відрито демонструючи це рашистам, а потім візит відтягується, а НАТО робить цю відмову , а Аваков перед відставкою за день зустрічється й показаово фоткається з майбутнім можливим послом США й має честь піти у відставку другого ж дня написвши заяву... Арахамії залишається тільки показово лизати сраку Китаю. Класно сказав Москаль - при Ющенко була сакралізація всього проукраїнського владі, то при вові СРАКОЛИЗАЦІЯ влади від всіх антиураїнців ...
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18.07.2021 17:19 Відповісти
відключили тарана з хомчаком ? Та Ви шо? і мовчали ? Мовчать тільки щоки надувають -чому ми не в НАТО ? чому не співаем ? а тільки граєм ..... на роялі. Це знакова подія.
Скоріш за все америкоси зафіксували продаж інформації. ну як гульвіси без цього ?
Там все під контролем. По справі Скрипалів пункт розвідки англійців на кіпрі зафіксував розмову Юстаса з Алексом із Лондона із базою в Сірії а потім з Москвою. Наклали на епізод в Солсбері і почали розслідування. Встановили шпілевих, до речі швидко по фотках. Чехів і болгар повідомили, однак ті не захотіли підводити старшого брата, але були змушені підтвердити участь цих шпілевих в терактах.
Тепер зрозуміло, чого так зненавидили англійський флот лаптеві морячки. Есмінець без супроводу, на виду у іскандерів гордо продефілював біля криму, іскандери було кинулись в погоню, не догнали, двіжки заклинило, стріляли і бомбили синє море, медуз ганяли. Бо гульвіси не передали своєчасно карту прохода. Бо вже не мають доступу. А головний прохіндей збирається в Штати виключно для власного "успоєния"
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18.07.2021 17:22 Відповісти
Ясен перец, кто же будет передавать секретные данные "партнеру", спецслужбы , мо, гш, вр и правительство которого нашпигованы кротами???
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18.07.2021 17:30 Відповісти
Запит України на доступ до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі відхилений структурами НАТО, - Золотаревський - Цензор.НЕТ 665
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18.07.2021 17:34 Відповісти
правильно и сделали !!Не хрен доверять натовские секреты этим путинским холуям типа Неуча зеленского и ворюги и предателя интересов Украины ,Ермака
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18.07.2021 17:38 Відповісти
всего за два года "слуги" уничтожили доверие западных партнеров к стране. 73-м %-там особый "привет", млядь.
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18.07.2021 17:42 Відповісти
Есть у меня сомнения, мил зебилоиды, что вы у нас не только дурни, но и стукачки.
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18.07.2021 17:43 Відповісти
Дякую США за те, що Україну💛💙 і зєлайно🤮 не змішують до купи.
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18.07.2021 17:46 Відповісти
я б теж не довіряв зеленим кротам на чолі з Зєлєй Портновой-Татаровой..
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18.07.2021 17:48 Відповісти
Андрей Пионтковский:
«Зеленский» - это единственная реальная победа, одержанная Москвой



Запит України на доступ до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі відхилений структурами НАТО, - Золотаревський - Цензор.НЕТ 321
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18.07.2021 17:49 Відповісти
Проэкт "ЗЕРМАК" успешно реализован.
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18.07.2021 18:38 Відповісти
ишачок - стукачок = А чому ми не у НАТО?
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18.07.2021 17:55 Відповісти
Запит України на доступ до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі відхилений структурами НАТО, - Золотаревський - Цензор.НЕТ 6582
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18.07.2021 18:12 Відповісти
Ну шо зебилоиды, кушайте не обляпайтксь только!
Позорище!
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18.07.2021 18:46 Відповісти
зеленский в єтом году будет скакать верьхом на верке пердючке перед мусорами,
скажут, что єто он так обчался с лохами
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18.07.2021 18:56 Відповісти
Яке стрибало, таких і зибало....
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18.07.2021 19:06 Відповісти
Так зелёным предателям доступ к секретной информации может дать только идиот, но НАТО идиотизмом ни когда не страдали
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18.07.2021 19:17 Відповісти
Запит України на доступ до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі відхилений структурами НАТО, - Золотаревський - Цензор.НЕТ 2864
У продажній антиукраїнській владі, в команді зі "слуг кремля " з'явилися

зовсім інші пріоритети. І Захід це добре бачить, і робить висновки.
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18.07.2021 19:25 Відповісти
В маскве могут начинать орать: Байден наш!
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18.07.2021 19:41 Відповісти
Слугам двух господ нет веры. А впереди новые годы утраченных возможностей и черте-чего еще...
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18.07.2021 19:48 Відповісти
Но зраднык конечно шоколадный барыга)))))))
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18.07.2021 20:25 Відповісти
Зебіли довагнерились.
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18.07.2021 20:40 Відповісти
Конченые "ЗЕленые" долбоебы. Проспали все, что можно. Ублюдки
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18.07.2021 20:44 Відповісти
А чого чекали???
Після історії з вагнеровцями - хто довірятиме теперішній українській владі???
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18.07.2021 21:07 Відповісти
ПІСЛЯ ТОГО , ЯК БЛАЗЕНЬ ЗЛИВ ВАГНЕРОВЦІВ ДАРЕМНЕ НАДІЯТИСЬ НА ДОВІРУ !!!!

ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави . До того ж руйнує досягнення ПОРОХА у відносинах з НАТО та США . І робить це свідомо .Це щє одно підтвердження , що ЗЕ - це проект Коломойського і являється перехідним етапом до влади ОПЗЖ. А лохи-73 були використані і навіть не усвідомили цього .І не тільки вони не усвідомили Багатьом українцям треба признати ,що даремно топили проти Пороха, та підтримати його, бо реально тільки ЄС на чолі з Порохом зможе протистояти втраті державності через агресію рф або через владу опзж
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18.07.2021 21:45 Відповісти
Правильно. А то всіляку єрмаки-козирі чи неЛохи і це злили б росіянам.
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18.07.2021 22:00 Відповісти
Погодите, намедни эти ДОВБОдятлы хвастали , шо Запад будет им предоставлять секретные разведданные, в том числе и фото высокого разрешения - это уже является сливом данных, не говоря о содержании самих секретных данных.
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19.07.2021 01:16 Відповісти
ЗЕбилы, шо , после вагнеровцев и здесь дотрынделись? Затрудняюсь подобрать слово идентифицирующее этих утырков.
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19.07.2021 01:11 Відповісти
Тест на доверие не пройден, когда Ермаки, Шмыгали и российские агенты пойдут под суд ?
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19.07.2021 11:11 Відповісти
Вже зрозуміло було, що зільоний перемагає, тому хер йому, а не піаНіну на день інавгурації.
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24.10.2021 23:27 Відповісти
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