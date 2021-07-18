Запит України на доступ до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі відхилений структурами НАТО, - Золотаревський

Запит України на відновлення доступу до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі відхилений структурами НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє глава офісу ГО "Міжнародне співтовариство з прав людини" Костянтин Золотаревський.

"НАТО вважає, що підтримки Канади, Італії, Іспанії, США і Великої Британії зусиль Румунії та Болгарії щодо захисту повітряного і морського простору Чорноморського басейну цілком достатньо для гарантування безпеки в Чорноморському регіоні.

19.04.2021 року США припинили передачу розвідувальних даних космічних систем спостереження з високою роздільною здатністю для ГШ ЗС України", - нагадав він.

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Зазначимо, що 17 липня в Одесі під час дискусії, що відбулася в межах форуму з питань безпеки навколо реформ оборонної промисловості України, заступник помічника генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій Гордон Скіп Дейвіс сказав: "За запитом України ми вивчаємо можливості для посилення її доступу до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі. Кілька держав - Канада, Італія, Іспанія, США та Велика Британія - підтримують зусилля Румунії і Болгарії щодо захисту повітряного простору. Морські патрульні літаки Туреччини і США також допомагають підтримувати безпеку в цьому регіоні. Ми маємо більше кораблів, більше військово-морських навчань і морських дій, більше заходів у порти України і Грузії".