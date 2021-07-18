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Найдешевші в Євросоюзі продукти можна купити в Румунії та Польщі, дорожчі - в Данії, - Eurostat

Найдешевші в Євросоюзі продукти можна купити в Румунії та Польщі, дорожчі - в Данії, - Eurostat

Серед країн Євросоюзу найнижчі ціни на продукти харчування зареєстровані в Румунії, а найвищі - в Данії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт європейського статистичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Найнижчі ціни на продукти харчування та неалкогольні напої фіксуються у Румунії (66% від середнього рівня по ЄС), Польщі (68%), Угорщині (80%), Болгарії (81%) та Литві (84%).

Натомість найдорожчі продукти харчування та неалкогольні напої - в Данії (129%), Люксембурзі (126%), Австрії (125%), Швеції (121%) та Фінляндії (119%).

Найдорожчий алкоголь і тютюн в ЄС - в Ірландії, ціни там складають 187% від середньоєвропейських. Також у трійку найдорожчих входять Фінляндія - (158%) та Швеція (136%)

Також читайте: Підвищення цін на харчові товари спричиняється аномальною ціною цукру: президента просять втрутитися

Найдешевші алкоголь та тютюн у Болгарії (61%), Угорщині (69%), Польщі (70%) та Румунії (75%).

Євростат (38) ціни (4022) Євросоюз (13635)


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Топ коментарі
+29
Я даже больше Вам скажу, в Польше продукты дешевле чем в Украине, и даже украинская продукция, которая продается в Украине и Польше, в Польше почему-то дешевле.. нонсонс..
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18.07.2021 16:25
+14
Ми дожились до того, що у Сільпо чи Новусі польські сири часто дешевші за українські! Едам Рицький чи Королєвський можна за 180-190 грн взяти, а наша Шостка 200+!
От як таке може бути? Поляки у селян не скуповують молоко по 3 грн, в них вищі зарплати у персоналу, дорожчі пальне та комунальні платежі!
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18.07.2021 16:37
+11
А наші ідіоти хочуть лягти спать у напіврозваленій країні, а прокинуться - мінімум у Швейцарії! І щоб нічого при цьому не робить!
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18.07.2021 17:15
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400 х 30 = 12000 грн - средняя зарплата
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18.07.2021 18:07 Відповісти
2500 грязными, как водила + вторая работа, но так -- мелочь, раз в неделю по часик-полтора.
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18.07.2021 18:16 Відповісти
Брехня,самые дешёвые продукты в Украине, в буфете ВР.
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18.07.2021 18:05 Відповісти
медбрат утверждал что у нас цены ниже
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18.07.2021 18:08 Відповісти
Гиперлуп из Копенгагена в Бухарест разрулит ситуацию.
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18.07.2021 18:10 Відповісти
С каких пор Румыния стала рюским севером? Скорее это римский север.
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18.07.2021 18:18 Відповісти
так это Азаров , помнишь что он про капусту говорил ?
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18.07.2021 18:21 Відповісти
Помню что про капусту говорил козёл Мефодий из детского стишка и Гога (Баталов) в "Москва слезам не верит", про Азарова вообще мало знаю.
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18.07.2021 18:26 Відповісти
А ***** целовать в пупок и на бутылку садиться тоже готов?
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18.07.2021 19:08 Відповісти
Smatretj skoka chjo stoit nepravilno , nada smatretj raznicu astatka ot dahoda i razhodov , i skoka % sastavit rashodi na produkti pitanija (kak primer ) !
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18.07.2021 18:17 Відповісти
Если мерить по МРОТ , то в Германии будут самые дешёвые продукты и алкашка .
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19.07.2021 15:48 Відповісти
Нашим гражданам будет весьма полезно зафиксировать информацию, изложенную в публикации. Через несколько лет, после зе-мельной "реформы" в рейтингах цен на продукты вместо слова Дания будет слово Украина. Буду счастлив ошибаться.
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18.07.2021 18:21 Відповісти
Херню пишут для статистики .в литве дешевле польши
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18.07.2021 18:32 Відповісти
Нет , в Польше дешевле , но польский ГОСТ хуже
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19.07.2021 15:49 Відповісти
Вигідно жити та працювати в Данії , а всі максимально можливі продукти привозити на причепі ,їдучи з відпустки з Болгарії . На 2-х осному півторатоннику. Але то потрібна наша українська (чи польська) смекалка . Данці до такого не допруть 🤟😁🇺🇦
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18.07.2021 18:33 Відповісти
Дороже не в Дании, дороже в Украине. Спасибо Президенту за завершение эпохи бедности у Бени, Ахметова и друга ЗЕ - Тищенко. У всех остальных наступила эпоха нищеты
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18.07.2021 19:21 Відповісти
https://fbs-tax.com/tax-planning/poland/taxation-in-poland/
А як вам податки в Польщі? Продукти, ліки та інше...
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18.07.2021 20:21 Відповісти
Брат держит пару коров и продает молоко. Уже котооый год говорит что каждую весну все больше проблема купить молодых коров- в селах где они были год назад- их уже нет. Молоко производить не выгодно- под обл. Центром в селах скупают на молокозавод по 7 грн/литр, а если в глубинке то и по 4,50. А на прилавках оно уже по 40грн/л и его уже молоком трудно назвать, учитывая что он называется фермерским и претендует на Х2 качество. А про то что по 23 грн так и говорить не приходится.
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19.07.2021 11:48 Відповісти
Всё идёт к тому, что скоро съездить в Польшу или Румынию и закупиться продуктами станет дешевле, чем покупать продукты украинцам в Украине. Как в начале 90-х прошлого века. И безвиз в помощь.
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19.07.2021 14:55 Відповісти
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