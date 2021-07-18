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Новини Силовики
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Нападники на прикордонників у Сумській області зникли на території України, ознак порушення кордону немає, - спікер ДПСУ Демченко

Нападники на прикордонників у Сумській області зникли на території України, ознак порушення кордону немає, - спікер ДПСУ Демченко

Нападники на українських прикордонників біля кордону з Росією в Сумській області після нападу зникли вглиб території України.

Про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Вони втекли вглиб території України. Ознак порушення кордону на тому місці немає".

На питання, чи вважають у Держприкордонслужбі, що напад було скоєно саме з території України, а не РФ, Демченко сказав: "Найімовірніше, все так і було". Водночас він підкреслив, що всі "крапки над і" розставить слідство.

Речник ДПСУ уточнив, що напад на прикордонний наряд Сумського прикордонного загону стався близько 2 години ночі в межах Краснопільського району.

Він також повідомив, що стан здоров'я постраждалих прикордонників – задовільний.

"На щастя, стан здоров'я військових задовільний, хоча вони зазнали тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Вони почуваються більш-менш нормально. Вони були оглянуті лікарями", - сказав Демченко.

Нагадаємо, в ніч на 18 липня на ділянці україно-російського державного кордону в Сумській області троє невідомих напали на прикордонний наряд, двом прикордонникам було завдано тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю військових, проте пізніше зброя була знайдена.

Також читайте: У Черкаській області фермери напали на інспекторів праці, що прийшли з позаплановою перевіркою. ФОТОрепортаж

Держприкордонслужба ДПСУ (6122) напад (1139) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Сумська область (3839)


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Топ коментарі
+12
Однозначно - контрабандисти, яким погранці хотіли підняти плату за прохід.
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18.07.2021 17:46
+11
В то же время он подчеркнул, что все "точки над і" расставит следствие. Источник: https://censor.net/ru/n3277803
А чому не пограничні собаки по горячих слідах?Чи собак вже зїли.
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18.07.2021 17:47
+8
нападение,на пограничников
а признаков нарушения границы нет
это как ? новый анекдот?
разве что нападение , по пьяни, на отдыхе, в Турции...
зебылы вы хоть знаете что на пограничника пальцем нельзя показывать, не то что дотрагиваться? а тут оружие отобрали... ппц
с такими погранцами просрем не только ордло, страну просрём
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18.07.2021 17:53
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Однозначно - контрабандисти, яким погранці хотіли підняти плату за прохід.
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18.07.2021 17:46 Відповісти
говорят что сбу не поделили тропу с погранцами
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18.07.2021 19:42 Відповісти
Яка сумна новина .
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18.07.2021 17:46 Відповісти
1. Позор штафиркам, которые забыли, что они в боевом охранении.
2. Позор командованию, радостно виляющим хвостиком перед любой журнашлюхой. Вынести любой сор из избы - лишь бы его фамилию засветили в прессе.
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18.07.2021 17:47 Відповісти
В то же время он подчеркнул, что все "точки над і" расставит следствие. Источник: https://censor.net/ru/n3277803
А чому не пограничні собаки по горячих слідах?Чи собак вже зїли.
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18.07.2021 17:47 Відповісти
Наступного разу, поки буде слідство, кацапи до Києва дійдуть!
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18.07.2021 18:19 Відповісти
...без слів, в країні яка 7 рік воює
Відео про СПРАВЖНІХ ПРИКОРДОННИКІВ
https://www.youtube.com/watch?v=ZeuJh7Ov6l0
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18.07.2021 17:52 Відповісти
Контрабанда или бытовуха. Страшно даже представить потери, когда будут орудовать диверсанты из соседней недоимперии. Видимо выводов из 2014-го делать не спешим, авось пронесёт
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18.07.2021 17:52 Відповісти
говорят...(сплетня короче) что те 3 фулигана были нетрезвые СБУшники...
(ничем эту версию подтвердить не могу....так...сквозняк...)
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18.07.2021 17:52 Відповісти
уже вроде подтвердили..
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18.07.2021 18:09 Відповісти
нападение,на пограничников
а признаков нарушения границы нет
это как ? новый анекдот?
разве что нападение , по пьяни, на отдыхе, в Турции...
зебылы вы хоть знаете что на пограничника пальцем нельзя показывать, не то что дотрагиваться? а тут оружие отобрали... ппц
с такими погранцами просрем не только ордло, страну просрём
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18.07.2021 17:53 Відповісти
Писали ж шо це сбушнікі
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18.07.2021 17:53 Відповісти
а запитання "а чому не стріляли на ураження" ніхто не задавав?
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18.07.2021 17:57 Відповісти
СЛІДСТВО ПОКАЖЕ ХТО ЗАДАВ ТАКЕ ПРОВОКАТИВНЕ ПИТАННЯ.
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18.07.2021 18:03 Відповісти
Коли почнуть ставить подібні питання то виявиться що це "хлопці з сусіднього села і з того самого класу що і ці прикордонники! А може і взагалі їх колишні співслужбовці, яких за "зальот" витурили! Часто-густо вони потім ідуть у провідники до контрабандистів! Систему охорони кордону знають - що ще треба?
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18.07.2021 18:03 Відповісти
та я за журиків упячки питав... за їхній професіоналізм...
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18.07.2021 18:12 Відповісти
Я нашим "журнашлюхам" давно не вірю - бо сам трохи "поварився" у їх середовищі! Тільки своє "перо" не продавав - тому деякі редактори мене і недолюблювали та відмовлялись друкувать
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18.07.2021 18:24 Відповісти
Тремя неизвестными, которые в ночь на 18 июля напали на украинских пограничников в Сумской области, оказались действующие сотрудники местного управления СБУ.
Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в ГБР.
Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье ночью, 18 июля, на государственной границе с Российской Федерацией, в Сумской области, трое неизвестных напали на пограничный наряд, избили двух пограничников и завладели их табельным оружием.
По словам собеседника издания, сотрудники УСБУ в Сумской области были выявлены пограничным отрядом, когда ловили рыбу. На замечание о том, что они незаконно находятся на участке украинско-российской границы, ответили в грубой форме, в результате чего между пограничниками и сотрудниками СБУ завязалась драка. Последние избили сотрудников ГПСУ, отобрали их табельное оружие, однако бросили его недалеко от места конфликта, а сами скрылись.
- На данный момент личности нападавших, которые, к слову, находились в состоянии алкогольного опьянения, установлены. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения, - отметил собеседник издания.
Об инциденте уже доложили руководству страны. Дело находится на контроле у Президента Владимира Зеленского.
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18.07.2021 18:01 Відповісти
не может быть СБУ таким не занимается...
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18.07.2021 18:07 Відповісти
в смысле не занимается? СБУ не лови рыбу?? да ну...не могет быть...
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18.07.2021 18:21 Відповісти
Ще й як!!! Знаю випадок - кілька років тому Київська рибоохорона рейд зробила по Дніпру аж до Лоєва Взяли трьох - ловили сомів на ямі за допомогою ультразвуку Склад групи - районний СБУшник , начальник одного з підрозділів райвідділу міліції і колишній рибінспектор, звільнений з посади за перевищення повноважень!
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18.07.2021 18:29 Відповісти
шеф Ванька помрает...ухи просит!😁
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18.07.2021 18:39 Відповісти
От у це - ВІРЮ! Бо "територіали" з поліцаями і погранцями давно вже річки між собою "поділить" не можуть - кожна структура лізе туди з сітками , "браконьєрить"! А з тих пір , як на додачу до прикордонної зони прикордонники ще й отримали право "бракашів" трясти, то взагалі "пір"я розпустили" - "кришують "бракашів" за гроші і рибу А тут "на їхнє позарилися"!!! "На халяву" рибу ловить захотіли! Ми на "Кукарах" (під Любечем) на ніч поставили якось жерлиці і донки на льоду Поїхали в сусіднє село ночувать Про снасті не переживали - "святе правило рибальське - "не чіпай чужих снастей!" Приїхали вранці, а снасті витягнуті на лід, переплутані і в лід вмерзають! Риби, само собою, нема, і живців з гачками і поводками - теж! Значить щук з судаками познімали! Розпитали тих, що приїхали раніше нас - удосвіта, Сказали - "пагранци" Та й видно було сліди "берців" коло ополонок!
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18.07.2021 18:20 Відповісти
Справа на контролі у президента... Порішають.
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18.07.2021 19:22 Відповісти
Не виключено, що це представники кацапських спецслужб так перевіряють надійність українського кордону. Бардак повний. От що не можу пробачити Порошенку і всій минулій владі, так це того що не впровадили хоча б візовий режим з козломордими. Розрив дипломатичних відносин звичайно був би кращий вихід, але таке елементарне питання як візовий режим полегшив би зараз виловлювати шпигунів і не було б проблем з таким явищем кого впускати в Україну а кого ні. Записав в анкеті пункт "Чий Крим?" і все. Якщо заявник не написав шо Крим це Україна,то заява навіть не розглядається, зразу ж до кошика з сміттям.
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18.07.2021 18:05 Відповісти
Бри́тва О́ккама (иногда ле́звие О́ккама) - методологический принцип, в кратком виде гласящий: «Не следует множить сущее без необходимости»
Если к вам звонят в дверь это скорее всего сосед пришел за спичками, хотя не виключено, що це представники кацапських спецслужб так перевіряють надійність українського кордону
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18.07.2021 18:27 Відповісти
А береженого і Бог береже. Так що потрібно прораховувати усі можливі варіанти. А шнурок при собі потрібно завжди мати щоб на ньому можна було повісити москаля.
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18.07.2021 19:00 Відповісти
Тримай:

К нападению на пограничников на границе с РФ причастны сотрудники СБУ, - СМИ
18.07.21 19:201447 11
Служба безопасности Украины установила, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники. Спецслужба уже передала подозреваемых в нападении сотрудников органам следствия.
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18.07.2021 19:31 Відповісти
А, ну тоді все ок((
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18.07.2021 18:05 Відповісти
Вместе бухали контрабандное пойло.
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18.07.2021 18:05 Відповісти
Служил 50-лет назад : Стой, стрелять буду! Предупредительный выстрел вверх. Если не подчиняется. выстрел на поражение. Ночью спрашивается числовой пропуск, если не правильно. поступать как в начале. Короче, бардак в этой части!
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18.07.2021 18:11 Відповісти
Як би той наряд ходив з вівчарком як у стари часи , то ніхто б не побив іх , принаймм зненацька не напали б
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18.07.2021 18:16 Відповісти
Прикордонники були оглянуті лікарями признаків порушення заднього отвіру немає
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18.07.2021 18:17 Відповісти
Командира заставы и наряд на нары
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18.07.2021 18:21 Відповісти
Не дай бог кацапы бы зашли то по вине этих неучей погибли бы нормальные солдаты
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18.07.2021 18:22 Відповісти
на соседней заставе наряд открыл огонь ночью по рыбакам после попытки свалить(оказались майоры и полковники из округа).-результат- майор очень благодарил шо не попали...младшего наряда с ефрейтора на мл сержанта ,старшего наряда в показательную через неделю отправили ,ехал вместе со мной.
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18.07.2021 18:26 Відповісти
Пі#дець прокрався непомітно хочь видниц був з далека.... що це за прикордонники котри себе захистити не можуть?!
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18.07.2021 18:36 Відповісти
Колись з втрату зброї саджали а зараз? .... та 'какаяразніца'...
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18.07.2021 18:37 Відповісти
Так і повино бути. Як би там не було - життя солдата важливіше. Зброя діло наживне.
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18.07.2021 19:00 Відповісти
позорище
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18.07.2021 18:38 Відповісти
А чего не пишут, что это СБУшники на них напали.
Какой президент, такой бардак и в стране творится.
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18.07.2021 18:42 Відповісти
Хальт, іх верде шіссен.
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18.07.2021 18:57 Відповісти
"Они убежали вглубь территории Украины. Признаков нарушения границы на том месте нет",

Ну, окуенно, блеать... *****, "понять и простить"(с)??????
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18.07.2021 20:25 Відповісти
Это студенты с Лугандона, которые учатся в Сумах или Киеве, тренировались...
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18.07.2021 20:30 Відповісти
Ой срамота зрою забрамы та ще по мордам надавалы оце таки захысныки
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19.07.2021 10:48 Відповісти
 
 