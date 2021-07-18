Нападники на прикордонників у Сумській області зникли на території України, ознак порушення кордону немає, - спікер ДПСУ Демченко

Нападники на українських прикордонників біля кордону з Росією в Сумській області після нападу зникли вглиб території України.

Про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Вони втекли вглиб території України. Ознак порушення кордону на тому місці немає".

На питання, чи вважають у Держприкордонслужбі, що напад було скоєно саме з території України, а не РФ, Демченко сказав: "Найімовірніше, все так і було". Водночас він підкреслив, що всі "крапки над і" розставить слідство.

Речник ДПСУ уточнив, що напад на прикордонний наряд Сумського прикордонного загону стався близько 2 години ночі в межах Краснопільського району.

Він також повідомив, що стан здоров'я постраждалих прикордонників – задовільний.

"На щастя, стан здоров'я військових задовільний, хоча вони зазнали тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Вони почуваються більш-менш нормально. Вони були оглянуті лікарями", - сказав Демченко.

Нагадаємо, в ніч на 18 липня на ділянці україно-російського державного кордону в Сумській області троє невідомих напали на прикордонний наряд, двом прикордонникам було завдано тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю військових, проте пізніше зброя була знайдена.

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