Нападники на прикордонників у Сумській області зникли на території України, ознак порушення кордону немає, - спікер ДПСУ Демченко
Нападники на українських прикордонників біля кордону з Росією в Сумській області після нападу зникли вглиб території України.
Про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Вони втекли вглиб території України. Ознак порушення кордону на тому місці немає".
На питання, чи вважають у Держприкордонслужбі, що напад було скоєно саме з території України, а не РФ, Демченко сказав: "Найімовірніше, все так і було". Водночас він підкреслив, що всі "крапки над і" розставить слідство.
Речник ДПСУ уточнив, що напад на прикордонний наряд Сумського прикордонного загону стався близько 2 години ночі в межах Краснопільського району.
Він також повідомив, що стан здоров'я постраждалих прикордонників – задовільний.
"На щастя, стан здоров'я військових задовільний, хоча вони зазнали тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Вони почуваються більш-менш нормально. Вони були оглянуті лікарями", - сказав Демченко.
Нагадаємо, в ніч на 18 липня на ділянці україно-російського державного кордону в Сумській області троє невідомих напали на прикордонний наряд, двом прикордонникам було завдано тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю військових, проте пізніше зброя була знайдена.
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2. Позор командованию, радостно виляющим хвостиком перед любой журнашлюхой. Вынести любой сор из избы - лишь бы его фамилию засветили в прессе.
А чому не пограничні собаки по горячих слідах?Чи собак вже зїли.
Відео про СПРАВЖНІХ ПРИКОРДОННИКІВ
https://www.youtube.com/watch?v=ZeuJh7Ov6l0
(ничем эту версию подтвердить не могу....так...сквозняк...)
а признаков нарушения границы нет
это как ? новый анекдот?
разве что нападение , по пьяни, на отдыхе, в Турции...
зебылы вы хоть знаете что на пограничника пальцем нельзя показывать, не то что дотрагиваться? а тут оружие отобрали... ппц
с такими погранцами просрем не только ордло, страну просрём
Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в ГБР.
Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье ночью, 18 июля, на государственной границе с Российской Федерацией, в Сумской области, трое неизвестных напали на пограничный наряд, избили двух пограничников и завладели их табельным оружием.
По словам собеседника издания, сотрудники УСБУ в Сумской области были выявлены пограничным отрядом, когда ловили рыбу. На замечание о том, что они незаконно находятся на участке украинско-российской границы, ответили в грубой форме, в результате чего между пограничниками и сотрудниками СБУ завязалась драка. Последние избили сотрудников ГПСУ, отобрали их табельное оружие, однако бросили его недалеко от места конфликта, а сами скрылись.
- На данный момент личности нападавших, которые, к слову, находились в состоянии алкогольного опьянения, установлены. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения, - отметил собеседник издания.
Об инциденте уже доложили руководству страны. Дело находится на контроле у Президента Владимира Зеленского.
Если к вам звонят в дверь это скорее всего сосед пришел за спичками, хотя не виключено, що це представники кацапських спецслужб так перевіряють надійність українського кордону
К нападению на пограничников на границе с РФ причастны сотрудники СБУ, - СМИ
18.07.21 19:201447 11
Служба безопасности Украины установила, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники. Спецслужба уже передала подозреваемых в нападении сотрудников органам следствия.
Какой президент, такой бардак и в стране творится.
Ну, окуенно, блеать... *****, "понять и простить"(с)??????