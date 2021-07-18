Окупанти обстріляли позиції ОС біля Пісків із 120-мм мінометів, без втрат, - пресцентр
Від початку доби 18 липня на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як уточнюють в пресцентрі Об'єднаних сил, поблизу селища Піски противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру, а на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає, а про факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.
Крім того, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували 7 гектарів території і передали на знищення 81 вибухонебезпечний предмет.
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