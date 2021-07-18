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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти обстріляли позиції ОС біля Пісків із 120-мм мінометів, без втрат, - пресцентр

Окупанти обстріляли позиції ОС біля Пісків із 120-мм мінометів, без втрат, - пресцентр

Від початку доби 18 липня на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як уточнюють в пресцентрі Об'єднаних сил, поблизу селища Піски противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру, а на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає, а про факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.

Крім того, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували 7 гектарів території і передали на знищення 81 вибухонебезпечний предмет.

Також читайте: За минулу добу два наші воїни зазнали поранень, окупанти 13 разів порушили "тишу" на Донбасі, - штаб ООС

Окупанти обстріляли позиції ОС біля Пісків із 120-мм мінометів, без втрат, - пресцентр 01

обстріл (29052) Донбас (22357) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Никак не пойму прес-центр нам это сообщает из сожалением что никто не погиб,так как от него неслышно чтоб наши воины ответным ударом присекли действия противника.Да и почему не вдействии системы против беспилотников которые по словах того-же прес-центра поступили на передовую?
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18.07.2021 18:09 Відповісти
P.S.А мин еще накидают.Ведь у сепаратистов они в шахтах клонируются,появились и свродженные концом 2020 и начала 2021гг.
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18.07.2021 18:14 Відповісти
Про ответный огонь к верховному говнокомандующему, а не к нашим парням на передке.
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18.07.2021 18:17 Відповісти
Я и не к парням а к прес-центру который без одобрения главнокомандующего и слова в эфир не вымолвит.
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18.07.2021 18:25 Відповісти
Так и ответный огонь не откроют без приказа говнокомандующего. Хотя я понял Вас. Это пресс-центр не сообщает о сокрушительном огненном валу, накрывшим места открытия огня противником по приказу говнокомандующего?
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18.07.2021 18:42 Відповісти
Где-то год назад ЗЕ на всеуслышание озвучил что разрешает применения любого вида оружия по усмотрению командиров подразделений.Только для народа страны он это озвучил а писльменное подтверждение своих слов в подразделения дать ,,забыл,,подумаеш несколькими 200-ми в стране больше или меньше за то нестреляем.И так уже с начала года только по оф данным уже погибло 49 воинов и Бог знает сколько покалеченых.Вот такие последствия тишины.
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18.07.2021 18:50 Відповісти
Ну так и я о чем. Не завидую нашим парням, служба мишенью в тире никого не радует.
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18.07.2021 19:03 Відповісти
Говнокомандуючий піариться як він хоче миру.
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18.07.2021 18:51 Відповісти
Это всё не обстрел, а расстрел...
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18.07.2021 18:32 Відповісти
 
 