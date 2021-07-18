Українець Ткачук показав другий результат в історії, пробігши 435 кілометрів за 48 годин

Український бігун Андрій Ткачук став другою людиною в історії у 48-годинному бігу. Він здобув перемогу на чемпіонаті України у цій дистанції та наблизився до світового рекорду.

Ткачук біг на чемпіонаті України як володар національного рекорду з 48-годиннного бігу. У 2019 році за цей час він подолав дистанцію у 370 кілометрів, повідомляє Цензор.НЕТ цз посиланням на Суспільне. Через два роки Ткачуку вдалося побити цей рекорд. Цього разу за 48 годин український бігун подолав дистанцію у 435 кілометрів.

Завдяки цьому результату Андрій Ткачук став другою людиною в історії за подоланою відстанню у 48-годинному бігу. Лише одній людині в історії вдалося пробігти більше за цей час.

3-5 травня 1996 року на турнірі у французькому Сюржері, що відбувся на стадіоні, грецький спортсмен Яніс Курос пробіг дистанцію у 473 кілометрів. Саме йому належать найкращий результат в історії бігу у цій дисципліні.

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Андрій Ткачук - 35-річний бігун з міста Хуст Закарпатської області. 4-разовий чемпіон України з 24-годинного бігу та володар національного рекорду (262.788 км).

У середині липня Ткачук також став переможцем чемпіонат України з трейлу. Дистанцію 77 км на висоті 5090 метрів він пробіг за 8:48:24 години.