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Українець Ткачук показав другий результат в історії, пробігши 435 кілометрів за 48 годин

Українець Ткачук показав другий результат в історії, пробігши 435 кілометрів за 48 годин

Український бігун Андрій Ткачук став другою людиною в історії у 48-годинному бігу. Він здобув перемогу на чемпіонаті України у цій дистанції та наблизився до світового рекорду.

Ткачук біг на чемпіонаті України як володар національного рекорду з 48-годиннного бігу. У 2019 році за цей час він подолав дистанцію у 370 кілометрів, повідомляє Цензор.НЕТ цз посиланням  на Суспільне. Через два роки Ткачуку вдалося побити цей рекорд. Цього разу за 48 годин український бігун подолав дистанцію у 435 кілометрів.

Завдяки цьому результату Андрій Ткачук став другою людиною в історії за подоланою відстанню у 48-годинному бігу. Лише одній людині в історії вдалося пробігти більше за цей час.

3-5 травня 1996 року на турнірі у французькому Сюржері, що відбувся на стадіоні, грецький спортсмен Яніс Курос пробіг дистанцію у 473 кілометрів. Саме йому належать найкращий результат в історії бігу у цій дисципліні.

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Андрій Ткачук - 35-річний бігун з міста Хуст Закарпатської області. 4-разовий чемпіон України з 24-годинного бігу та володар національного рекорду (262.788 км).

У середині липня Ткачук також став переможцем чемпіонат України з трейлу. Дистанцію 77 км на висоті 5090 метрів він пробіг за 8:48:24 години.

легка атлетика (75) рекорд (184)


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Топ коментарі
+18
Охренеть можно!
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18.07.2021 18:32
+9
Красавчик!
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18.07.2021 18:33
+9
Можна бути фізично міцним. Але для таких результатів потрібен відповідний організм. Для більшості це буде біг за інфарктом.
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18.07.2021 18:46
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Охренеть можно!
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18.07.2021 18:32 Відповісти
Бігти 48 годин - 2 доби..
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18.07.2021 21:09 Відповісти
Красавчик!
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18.07.2021 18:33 Відповісти
ну це- зализни люды...)))
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18.07.2021 18:35 Відповісти
В Альпах проводится "тур гигантов". Там дистанция 300+ км и набор высоты больше 20-30 км. Люди бегут хер знает сколько дней и все необходимое несут на себе. Слово "железный" - это точно не про них.
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18.07.2021 21:32 Відповісти
Украинец Ткачук показал второй результат в истории, пробежав 435 километров за 48 часов - Цензор.НЕТ 6351
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18.07.2021 18:43 Відповісти
Можна бути фізично міцним. Але для таких результатів потрібен відповідний організм. Для більшості це буде біг за інфарктом.
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18.07.2021 18:46 Відповісти
Так. І ще є нюанси з молочною кислотою. Певна генетична особливість.
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18.07.2021 18:50 Відповісти
Бред.
Если нет противопоказаний, то полтишку может пробежать каждый. Но нужно много и долго тренироваться
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18.07.2021 21:29 Відповісти
Какая полтишка? За двое суток больше чем 400 км.
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18.07.2021 22:23 Відповісти
Я би вмер.
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18.07.2021 18:50 Відповісти
Как для меня - только от одной мысли - бежать 48 часов. Сильно.
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18.07.2021 19:03 Відповісти
Очень хороший результат. Но с Янисом Куросом не сравнится никто. Это марафонский монстр. Ему принадлежат все мировые рекорды в ультрамарафоне. Он даже в 52 года пробежал за 48 часов дистанцию в 433 км.
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18.07.2021 19:02 Відповісти
Легендарный греческий бегун Фидиппид Герой Марофонской битвы 490 года до нашей эры. За двое суток преодолел 476 км, пробежал от Афин до Спарты и от Спарты снова в Афины. Так что есть к чему стремиться.
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18.07.2021 19:50 Відповісти
Двое суток "на ногах"! Офигеть!
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18.07.2021 19:06 Відповісти
я помню после 10 в армии чуть не умирал, правда в полной амуниции, но где эти 10 по сравнению с 435.
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18.07.2021 19:33 Відповісти
Чем ответит купечество наши снайперы на восточном фронте? На характер, пацаны, завалить 435 лишнехромосомных мутантов за 48 часов!
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18.07.2021 19:34 Відповісти
Як можна стільки пробігти? Це просто жесть...
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18.07.2021 19:35 Відповісти
Не, ну это уже перебор.
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18.07.2021 19:35 Відповісти
Вспомнил Фореста Гампа
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18.07.2021 19:42 Відповісти
-Дорогой,сбегай в магазин по хлеб!
-Хорошо,в какой город,милая?😁
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18.07.2021 19:44 Відповісти
А Вы представляете эту дистанцию бежать в 1996 году примерно в 20-25 градусов или на настоящее время в 27-35 градусов.
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18.07.2021 20:04 Відповісти
Как человек пробегавший ультратрейлы с дистанцией 60-90 км (по времени 12-15 часов), я хочу задать Андрею Ткачуку только один вопрос: "как можно не двинутся мозгами находясь 48 часов в пути?"
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18.07.2021 21:26 Відповісти
Редакторы в хлам бухие.
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18.07.2021 21:28 Відповісти
не просьіхают и єто факт
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18.07.2021 22:25 Відповісти
Маю невеликі практичні навики в зверх марафонах(здобуті в молодості)
1. Треба народитись "марафонцем"(генетика) і регулярно тренуватись
2. Необхідно готувати(перед забігом) свій організм(знання і навики))
3. Дистанція долається в специфічному трансі(вміння і навики)
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18.07.2021 21:49 Відповісти
омг, это что-то из области фантастики, белковая тесла
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18.07.2021 22:02 Відповісти
В середине июля Ткачук также стал победителем чемпионата Украины по трейлу. Дистанцию ​​77 км на высоте 5090 метров он пробежал за 8:48:24 часа.Источник: https://censor.net/ru/n3277806

А где они такую беговую дорожку нашли...77 км на 5090м
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18.07.2021 22:28 Відповісти
....к закрытию безвиза один готов
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19.07.2021 00:26 Відповісти
Клас. Хотів би я так бігти.
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19.07.2021 02:30 Відповісти
Я думав тількі бушмени так можуть... 🙄
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19.07.2021 06:34 Відповісти
вот кому надо говорить спасибо, а не собирать просравших чемпионат Европы футболистов сборной Украины...
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19.07.2021 08:13 Відповісти
 
 