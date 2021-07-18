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До нападу на прикордонників на кордоні з РФ причетні співробітники СБУ. Їх затримано, - спецслужба

До нападу на прикордонників на кордоні з РФ причетні співробітники СБУ. Їх затримано, - спецслужба

Служба безпеки України встановила, що до нападу на прикордонників в Сумській області причетні її співробітники. Спецслужба вже передала підозрюваних в нападі співробітників органів слідства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна заявили в пресслужбі СБУ.

У коментарі наголошується, що спецслужбою встановлена ​​причетність осіб, які вчинили хуліганський напад на прикордонний наряд на Сумщині. Затриманих передано органам слідства.

"СБУ сама викрила осіб і сама передала слідству - адже для Служби така поведінка неприпустима. На час проведення досудового розслідування обидва учасники нападу, які є співробітниками Служби, відсторонені від роботи", - йдеться в коментарі в неділю ввечері.

У пресслужбі наголосили, що "СБУ і надалі всіляко сприятиме слідству, щоб встановити всі подробиці інциденту, а винні були покарані - безвідносно до посад і прізвищ".

Нагадаємо, в ніч на 18 липня на ділянці україно-російського державного кордону в Сумській області троє невідомих напали на прикордонний наряд, двом прикордонникам було завдано тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю військових, проте пізніше зброя була знайдена.

Також стало відомо, що нападники втекли на території України.

напад (1139) прикордонники (1109) СБУ (12933) Сумська область (3840)


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Топ коментарі
+58
Видать бабло за "окна" не поделили...
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18.07.2021 19:28
+50
Кто еще сомнепвается что СБУ крышует контрабанду в Украине ?
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18.07.2021 19:27
+40
"...Сотрудники УСБУ в Сумской области были выявлены пограничным отрядом, когда ловили рыбу. На замечание о том, что они незаконно находятся на участке украинско-российской границы, ответили в грубой форме, в результате чего между пограничниками и сотрудниками СБУ завязалась драка. Последние избили сотрудников ГПСУ, отобрали их табельное оружие, однако бросили его недалеко от места конфликта, а сами скрылись."
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18.07.2021 19:30
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Да пох что им сунули, положили мордой в землю и арестовали, не выполнили требований - пристрелили нах без разговоров а потом уж можно разбираться.
**** вокруг одни какие то клоуны и долбо"бы. То крым просрали приказа им ***** небыло, десантура х " ева бегала за провокаторами - себя даже не защитила, адмирал падла сам сдался и флот предал, военные ***** ахфицеры переходили целыми подразделениями на сторону оккупанта, менты твари тоже предавали отделениями - иуды.
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19.07.2021 07:35 Відповісти
Никто не хочет брать на себя ответственность,когда в стране бардак,а молодые пограничники тем более,особенно когда перед носом машут удостоверением СБУ,всем понятно что у этих СБУшников крепкая спина и они выйдут сухими из воды.
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19.07.2021 07:47 Відповісти
Выполнить долг и сделать всё по уставу а потом загреметь лет на 20 или спустить всё на тормозах но стать антигероем для интернет пользователей,вот какой выбор был для парней,а всё потому что люди не верят власти и в справедливость,справедливое расследование.
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19.07.2021 07:59 Відповісти
опять цирк 95?
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19.07.2021 10:21 Відповісти
Это не хулиганство, а покушение на убийство.
Они потенциально являются угрозой для общества.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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19.07.2021 11:15 Відповісти
Озвучьте проблему. Почему работники СБУ оказались именно на этом участке границы, почему произошел конфликт, почему пограничники не применили оружие ( хотя имели полное право).. в общем всю картину. И кто что за это получит. Ведь тут впору судить и одних и других. А так получится что не поделили контрабандные потоки., пацанские разборки. 7 лет войны.... миллион "реформ", аж двух гарантов.,. а мы по прежнему в ..опе.
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19.07.2021 11:56 Відповісти
В нормальной стране глава СБ в тот же день положил заяву об отставке. Но в нашем гребанном цирке с угашенными клоунами бывают дела и повеселее ...
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19.07.2021 12:02 Відповісти
фсб=сбу
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19.07.2021 14:13 Відповісти
Свинёнок твой мутантом оказался (с)
До нападу на прикордонників на кордоні з РФ причетні співробітники СБУ. Їх затримано, - спецслужба - Цензор.НЕТ 6205
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19.07.2021 14:16 Відповісти
эта какойта писуц панове
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19.07.2021 15:48 Відповісти
А какие были шикарные версии об агентах ФСБ, терроризирующих наших пограничников!
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19.07.2021 18:07 Відповісти
тоже ржал...
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19.07.2021 19:11 Відповісти
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