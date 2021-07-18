До нападу на прикордонників на кордоні з РФ причетні співробітники СБУ. Їх затримано, - спецслужба

Служба безпеки України встановила, що до нападу на прикордонників в Сумській області причетні її співробітники. Спецслужба вже передала підозрюваних в нападі співробітників органів слідства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна заявили в пресслужбі СБУ.

У коментарі наголошується, що спецслужбою встановлена ​​причетність осіб, які вчинили хуліганський напад на прикордонний наряд на Сумщині. Затриманих передано органам слідства.

"СБУ сама викрила осіб і сама передала слідству - адже для Служби така поведінка неприпустима. На час проведення досудового розслідування обидва учасники нападу, які є співробітниками Служби, відсторонені від роботи", - йдеться в коментарі в неділю ввечері.

У пресслужбі наголосили, що "СБУ і надалі всіляко сприятиме слідству, щоб встановити всі подробиці інциденту, а винні були покарані - безвідносно до посад і прізвищ".

Нагадаємо, в ніч на 18 липня на ділянці україно-російського державного кордону в Сумській області троє невідомих напали на прикордонний наряд, двом прикордонникам було завдано тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю військових, проте пізніше зброя була знайдена.

Також стало відомо, що нападники втекли на території України.