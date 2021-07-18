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"США продовжуватимуть надавати допомогу Україні", - посольство про постачання до Києва 2 млн доз вакцини Moderna
Надання Україні понад 2 млн доз вакцини проти COVID-19 Moderna демонструє підтримку Сполученими Штатами Америки народу України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві посольства США в Україні, розміщеному в твіттері.
"Вітаємо прибуття 2 000 040 доз вакцин проти COVID-19 виробництва США компанії Moderna, наданих Україні через механізм COVAX. США продовжуватимуть надавати допомогу Україні та робити все можливе, щоб побудувати світ, який буде безпечнішим та більш захищеним від загрози інфекційних хвороб".
Топ коментарі
+8 Иван Иван #488996
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+6 Valery Greff
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+5 alex lagun
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зэбильное "насєлєніє" - це рождьонные в эсэсэсэр... - нажаль, доки їхня кількість не зменшиться природним шляхом (рочків так через 15-20), то матимемо їхнє голосування за овочє-зеків, кловунів тощо.
Территория огромных залежей долбодятлов какаяразница..