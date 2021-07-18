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Новини Коронавірус і карантин
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"США продовжуватимуть надавати допомогу Україні", - посольство про постачання до Києва 2 млн доз вакцини Moderna

Надання Україні понад 2 млн доз вакцини проти COVID-19 Moderna демонструє підтримку Сполученими Штатами Америки народу України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві посольства США в Україні, розміщеному в твіттері.

"Вітаємо прибуття 2 000 040 доз вакцин проти COVID-19 виробництва США компанії Moderna, наданих Україні через механізм COVAX. США продовжуватимуть надавати допомогу Україні та робити все можливе, щоб побудувати світ, який буде безпечнішим та більш захищеним від загрози інфекційних хвороб".

Також читайте: За добу проти COVID-19 вакцинували понад 50 тисяч українців, від початку кампанії проведено вже понад 4 млн щеплень

вакцина (4419) карантин (18172) посольство (947) США (23343) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Moderna (63)


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Топ коментарі
+8
ты уже укололся родным спутнегом? то то у вас рекорд смертности. зеленкой помажь
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18.07.2021 19:51
+6
Просто забавно смотреть, как кацапы лишают себя "электоральной базы" в Украине. Чем больше кацапы агитируют против вакцин, и чем больше пiд-рашек поддаётся этой агитации, тем, как это ни странно, лучше для Украины.
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18.07.2021 19:47
+5
thank you USA

"США продовжуватимуть надавати допомогу Україні", - посольство про постачання до Києва 2 млн доз вакцини Moderna - Цензор.НЕТ 150
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18.07.2021 20:09
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18.07.2021 19:43 Відповісти
у тебя денег не хватит
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18.07.2021 19:51 Відповісти
свои считай в дырявых карманах
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18.07.2021 20:15 Відповісти
Просто забавно смотреть, как кацапы лишают себя "электоральной базы" в Украине. Чем больше кацапы агитируют против вакцин, и чем больше пiд-рашек поддаётся этой агитации, тем, как это ни странно, лучше для Украины.
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18.07.2021 19:47 Відповісти
Стадо згодне штрикатися експериментальним шмурдяком, який не пройшов всіх випробувань і не має всіх дозволів. Не чують науковців, які категорично проти вакцинації під час пандемії. Це також написано в підручниках для медиків. Так хто тут розумний?
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18.07.2021 19:52 Відповісти
И, как обычно, ни одной ссылки ни на "великих нароссийских вирусологов", ни на "самые правильные нароссийские учебники"
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18.07.2021 19:55 Відповісти
Посилань на твою батьківщину дійсно немає, а ось на французів, британців, та навіть українців в інтернеті повно.
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18.07.2021 20:03 Відповісти
Ты стрелки не переводи. Раз несешь кацапскую риторику, изволь отвечать Тем более, что у тебя вообще никаких ссылок нет. От слова совсем. Другими словами, ты пробалаболил
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18.07.2021 20:05 Відповісти
Ну так и не вакцинируйся, обществу только легче будет. Чего орать-то во всеуслышание о своем средневековом образе мышления.
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18.07.2021 20:32 Відповісти
По всьому світу і особливо в США залишилося багато доз вакцин у яких спливає термін придатності. Ось це лайно і сплавляють до України.
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18.07.2021 19:48 Відповісти
ты уже укололся родным спутнегом? то то у вас рекорд смертности. зеленкой помажь
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18.07.2021 19:51 Відповісти
И не слова о власти. Американцы, как в период позднего Кучмы, снова отделяют власть и Украину.
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18.07.2021 19:49 Відповісти
и правильно делают. нам нужно 15-20 лет стабильного проевропейского правительства
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18.07.2021 19:52 Відповісти
Нам бы еще куда-то деть нестабильное зэбильное "насєлєніє". В этом, похоже, нам сильно поможет короновирус...
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18.07.2021 19:54 Відповісти
овечки покорные. покажите им по г+г хороший европейский сериал
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18.07.2021 19:55 Відповісти
Их счас кацапы активно агитируют не вакцинироваться - это довольно эффективное решение вопроса.
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18.07.2021 19:56 Відповісти
Отказ от вакцинации, голосование за Зе, это все симптомы одной болезни.
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18.07.2021 20:28 Відповісти
И это вселяет некоторый оптимизм.
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18.07.2021 21:00 Відповісти
"Нам бы еще куда-то деть нестабильное зэбильное "насєлєніє"

зэбильное "насєлєніє" - це рождьонные в эсэсэсэр... - нажаль, доки їхня кількість не зменшиться природним шляхом (рочків так через 15-20), то матимемо їхнє голосування за овочє-зеків, кловунів тощо.
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18.07.2021 20:48 Відповісти
К сожалению, среди зэбилов много и молодёжи. Явно совок не заставших.
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18.07.2021 20:58 Відповісти
это потому что они поняли после выборов - что каждый из нас преЗедент с Квартала-95!
Территория огромных залежей долбодятлов какаяразница..
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18.07.2021 19:55 Відповісти
Ну что, отличная новость. Я вот думал, что Файзера не хватит, ибо его поставили всего 21 тыс 600 доз в Харьков, и половину запороли при транспортировке, но сегодня уже укололся. Думаю, кто захочет вакцинироваться, тот без проблем сможет получить Модерну, вместо китайской вакцины.
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18.07.2021 20:04 Відповісти
thank you USA

"США продовжуватимуть надавати допомогу Україні", - посольство про постачання до Києва 2 млн доз вакцини Moderna - Цензор.НЕТ 150
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18.07.2021 20:09 Відповісти
Що це за сайт, а Владик? Ось відео, де про Україну безпосередньо розповідають Байден і Меркель: https://ukrainian.voanews.com/a/biden-merkel/5968755.html https://ukrainian.voanews.com/a/biden-merkel/5968755.html
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18.07.2021 20:58 Відповісти
да привезите уже героин с Афгана этим любителям вакцинации - пускай уже уколются и успаГоются..
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18.07.2021 20:40 Відповісти
пнх со своей вакциной и дебиломгейцом
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18.07.2021 20:46 Відповісти
Порядочно, только все не эффективно будет, ибо мало. Нужно сразу всех вакцинировать, тогда будет победа над коронавирусом, а если частями маленькими относительно всего населения поставлять, то время антител пройдет и опять надо вакцинироваться и будет бесконечная история. Ну хоть так, это тоже спасет жизни в данном отрезке времени. Было бы не плохо, чтобы США в Украине локально построили производство вакцин и тогда всю Украину можно будет вакцинировать и потом с этой локации поставлять миру вакцины. Не понимаю, почему власти Украины и США так не сделают???
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18.07.2021 21:02 Відповісти
А вакцины от Зеленского у американцев нету ?
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18.07.2021 23:01 Відповісти
 
 