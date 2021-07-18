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Новини
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Правоохоронці Київщини повідомили про підозру групі контрабандистів, які поставляють кокаїн із Латинської Америки

Правоохоронці Київщини повідомили про підозру групі контрабандистів, які поставляють кокаїн із Латинської Америки

У Київській області співробітники правоохоронних органів повідомили про підозру учасникам організованої групи в контрабанді кокаїну із країн Латинської Америки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Київської області.

40-річній учасниці організованої групи повідомлено про підозру у контрабанді наркотичного засобу в особливо великих розмірах, вчиненій організованою групою, а саме його переміщенні через митний кордон України ( ч. 3 ст. 305 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, який відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі, організував групу, до складу якої входило ще двоє осіб – чоловік та жінка. Вказана організована група створила канал контрабандного переміщення через державний кордон України на територію Київської області з країн Латинської Америки наркотичного засобу – кокаїну.

Учасниця організованої групи завербувала до роботи жінку, яку як кур’єра відправили до Бразилії, де остання отримала наркотичний засіб для його подальшого переміщення до України.

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У грудні 2019 року під час проходження митного огляду багажу в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронцями виявлено та вилучено у кур’єра майже 700 грамів кокаїну, вартість якого на чорному ринку становить майже 2 млн грн, який вона намагалась провести у валізі. Вироком суду жінку засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним строком на три роки.

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Санкція статі передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська область (4084) наркотики (1457) прокуратура (3699)


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Топ коментарі
+4
а корольку дозу то отсыпали?
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18.07.2021 20:08
+4
Да,да. На Сумщине два погранца хотели накрыть канал поставок сбу. И получили по мордам. А так, всё харашо, фсё харашо...
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18.07.2021 20:10
+3
в Бразилии за 700 грамм 15шку с ходу дают...
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18.07.2021 20:14
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а корольку дозу то отсыпали?
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18.07.2021 20:08 Відповісти
Да,да. На Сумщине два погранца хотели накрыть канал поставок сбу. И получили по мордам. А так, всё харашо, фсё харашо...
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18.07.2021 20:10 Відповісти
в Бразилии за 700 грамм 15шку с ходу дают...
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18.07.2021 20:14 Відповісти
Це така маленька "тюлька" в наркобізнесі, що про неї могли і не писати. Де "велика риба"?
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18.07.2021 20:23 Відповісти
Це що посольству росії ноту протеста вручили?
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18.07.2021 20:23 Відповісти
все изъятое поступает в камеру вещественных доказательств . от куда Вовка может всегда взять немного . у временное пользование
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18.07.2021 20:27 Відповісти
на анализ
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18.07.2021 20:57 Відповісти
На дегустацію)))
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18.07.2021 21:07 Відповісти
Что ж, придется подождать видосиков.
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18.07.2021 20:30 Відповісти
Что ж это за места лишения свободы, откуда пожизненно заключенный умудряется организовать канал поставки наркотиков? Не ВИП-камера ли?
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18.07.2021 20:34 Відповісти
и как так можно извертется на пупе, что на пожизненном организовать канал доставки кокса аж из Бразилии. Ну дает полиция Киевщины, Ну дает. Когда в "Перце" рубрика была - страшне перо не в гусака. Ну а как открывается сей ларчик - назначили организатора, ему то строк не добавят. реальный откупился, курьеру условка и все в ажуре. А мусор остается и вроде бы работает -показатель "дает".
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18.07.2021 20:52 Відповісти
Смешно...
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18.07.2021 21:02 Відповісти
Прямо сейчас почти все ведущие каналы ТВ Украины впаривают осоловевшим телезрителям, что без легализации наркотиков умрут тысячи людей. Уважаемые прежде телеведущие внаглую врут,что без легализации наркотиков просто вся медицина накроется и наркотики это абсолютно безопасно. Завтра,если им прикажут, они с пеной у рта будут вещать о"медицинском кокаине", без которого умрут "тысячи детей". И будут показывать, как сегодня по "Украине" мучения ребенка и нагло врать, что это он мучится "без медицинского каннабиса". Такого шакльего сволочизма я давно по ТВ не видел!
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18.07.2021 21:35 Відповісти
Теперь эта дама уже не работает в ОПе, не фоткается с ЗЕ, а пишет книги.
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18.07.2021 21:52 Відповісти
Книгу она уже написала,а теперь на канале ахметова ведёт передачу о большой деолигархизации,и,ахметов теперь не олигарх,а инвестор
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18.07.2021 22:25 Відповісти
ах вы ж, контрабандисты херовы...запороть наш бизнес пытались?! но у нас на страже контрконтрабастическое руководство...оно будет воевать с "кали" и его приспешниками!

Але, цензор, вы в своем уме - контрабандистов, которые поставляли кокаин из Латинской Америки???
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19.07.2021 01:50 Відповісти
 
 