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Новини
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Євросоюз готовий надати Баку і Єревану сприяння у делімітації азербайджано-вірменського кордону, - Мішель

Євросоюз готовий надати Баку і Єревану сприяння у делімітації азербайджано-вірменського кордону, - Мішель

ЄС готовий за необхідності надати сприяння Азербайджану і Вірменії в проведенні делімітації державного кордону, заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"ЄС готовий докласти зусиль для досягнення прогресу з різних напрямів. Наприклад, у питанні делімітації кордону (між Азербайджаном і Вірменією.- Ред). Ми готові направити європейських експертів з цього питання і якщо в цьому буде необхідність і побажання, то Європа готова здійснювати і моніторинг", - сказав Мішель у неділю в Баку на спільній з президентом Азербайджану пресконференції.

За його словами, також є необхідність в обговоренні питання прикордонного спору між Азербайджаном і Вірменією.

Мішель додав, що ЄС сподівається на швидке вирішення проблеми мінних карт у Карабаху і утримуваних осіб.

Також читайте: На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася перестрілка: загинув військовий

Азербайджан (858) Вірменія (738) делімітація (1) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+10
Я думаю там справятся и без соплежуев с ЕС.
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18.07.2021 21:04
+9
Не подпускайте туда французов, они нарежут в сторону армян.
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18.07.2021 21:00
+9
завтра Ердоган обронит фразу "Я твой до труба шаталь!", и Евросоюз отъедет на обочину..
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18.07.2021 21:03
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Не подпускайте туда французов, они нарежут в сторону армян.
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18.07.2021 21:00 Відповісти
если нарежут кацапских свиноцабак - то велком...!
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18.07.2021 21:33 Відповісти
Французы? Вряд ли. Последний раз они их резали (правда вместе с украинцами) в Севастополе в 1855.
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18.07.2021 21:37 Відповісти
ты кацап не умеешь читать правильно - косишь под дурака...!
ну вот почему вы палитесь здесь...?
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18.07.2021 21:40 Відповісти
Это было в 1856 году в Париже. Тогда( уже Россию) заставили вытереть сопли перед железными чудовищами. Наполеон со шпагой перед дубиной( по Толстому).а тут парусники перед железными чудовищями.
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18.07.2021 22:15 Відповісти
Ну да, 3 великих империи + Сардиния + Австрия с огромными потерями сумели отбить маленький кусочек суши и радовались этому как дети. Через год вернули
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18.07.2021 22:33 Відповісти
Ага, с помощью ватной Меркель и геронтофилу макрона
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18.07.2021 21:01 Відповісти
завтра Ердоган обронит фразу "Я твой до труба шаталь!", и Евросоюз отъедет на обочину..
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18.07.2021 21:03 Відповісти
Я думаю там справятся и без соплежуев с ЕС.
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18.07.2021 21:04 Відповісти
Пусть Азербайджан не соглашается, Европа это потеря территорий при ихном мире.
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18.07.2021 21:05 Відповісти
Баку допустило катастрофическую ошибку запустив в Карабах российских "миротворцев" ( оккупантов), хотя видимо Алиеву сделали "предложение от которого он не смог отказаться", хотя правильнее было рискнуть и не поддаваться шантажу. А уж окончательно решив Карабахский вопрос, обратиться к Западу ( можно и к Франции она проармянская и устроила бы Армению) для демаркации границы с Арменией и обсуждать договор о мире и его условия)
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18.07.2021 21:05 Відповісти
Так там же кацапи миротворять, що не так Європі? Це ж ваш сраний партнер, фюрер кацапський, хороводить там свій смертельний танок вже стільки часу, скільки сам при владі.
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18.07.2021 21:05 Відповісти
угу.. это когда уже Азербайджан взял силой свои территории и взял под контроль границу эти еврогеи раздуплились и лезут со своей помощью которую нашептал им кремль... пздц
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18.07.2021 21:09 Відповісти
Шо там он взял, перекрестись!
Там стоят кацапские войска и строятся кацапские базы.
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18.07.2021 21:27 Відповісти
сомневаешься, что турки их уничтожат?
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18.07.2021 21:34 Відповісти
Когда приступаем?
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18.07.2021 21:37 Відповісти
ясно.. ты не в теме...обьяснять не буду...
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18.07.2021 22:25 Відповісти
чиновники с ЕС почуяли запах бабла
- бабла хватает и у армянской диаспоры и у нефтяного Баку..

кто даст больше того и метры границы
Паразитировали на Карабахе 30 лет и хотят еще..
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18.07.2021 21:09 Відповісти
На хріна ця мишача"возня". Вже сьомий рік спостерігаємо "допомогу" і що змінилося?
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18.07.2021 21:46 Відповісти
А глубокую озабочєнность виражалі? Ілі тільки просто озабоєнность?...
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18.07.2021 21:58 Відповісти
Турция с Азербайджаном,разберутся без вашей помощи,3,14здаболы.
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18.07.2021 22:24 Відповісти
Воевали -- веселились, подсчитали -- помирились...
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18.07.2021 22:45 Відповісти
Вірменія не тільки улус Росії а й неоколонія Франції - на території Нагірного Карабаха французські підприємці розробляють десятки родовищ корисних копалин грабуючи при цьому і Вірменію і Азербайджан. Вся ця фігня почалась при корумпованому жиді Саркозі і продовжується при Макроні... Французам насрати на вірмен - їм потрібні корисні копалини на шару...
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18.07.2021 23:41 Відповісти
а раньше вы где были??? Теперь уже вас там не надо!
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19.07.2021 01:12 Відповісти
как смачно опустили Украину! "вива"-вова и его последователи! в таком простом и в тоже время сложном вопросе - уделяют внимание Азербайджану! молодцы в Азербайджане, достигли своего....но по хорошему, шлите найух всю европейскую делегацию! Сейчас время сильных (как и всегда), но европейцы это забыли!
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19.07.2021 02:03 Відповісти
 
 