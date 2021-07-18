Євросоюз готовий надати Баку і Єревану сприяння у делімітації азербайджано-вірменського кордону, - Мішель
ЄС готовий за необхідності надати сприяння Азербайджану і Вірменії в проведенні делімітації державного кордону, заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"ЄС готовий докласти зусиль для досягнення прогресу з різних напрямів. Наприклад, у питанні делімітації кордону (між Азербайджаном і Вірменією.- Ред). Ми готові направити європейських експертів з цього питання і якщо в цьому буде необхідність і побажання, то Європа готова здійснювати і моніторинг", - сказав Мішель у неділю в Баку на спільній з президентом Азербайджану пресконференції.
За його словами, також є необхідність в обговоренні питання прикордонного спору між Азербайджаном і Вірменією.
Мішель додав, що ЄС сподівається на швидке вирішення проблеми мінних карт у Карабаху і утримуваних осіб.
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ну вот почему вы палитесь здесь...?
Там стоят кацапские войска и строятся кацапские базы.
- бабла хватает и у армянской диаспоры и у нефтяного Баку..
кто даст больше того и метры границы
Паразитировали на Карабахе 30 лет и хотят еще..