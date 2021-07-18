Якщо Захід захоче подружитися із Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід, - радник глави ОП

Україна може "розвернутися" з Заходу на Схід в боротьбі за свої національні інтереси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив в інтерв'ю телеканалу "Дом" в інтерв'ю.

"Існує боротьба РФ-США та Китай-США. Страх деяких осіб на Заході перед Китаєм настільки великий, що вони хочуть перетягнути Російську Федерацію на бік Заходу, навіть ціною нав'язування Україні російського варіанту розв'язання російсько-українського конфлікту. Не всі на Заході такі, є частина еліти США, яка займає наш бік в цьому конфлікті, вони проти "Північного потоку", проти нав'язування Україні російського варіанту виконання Мінських угод", – сказав він.

Також читайте: Велика Британія готує таємну спецоперацію проти Китаю та Росії, - The Times

Радник глави Офісу президента України згадав про телефонну розмову глави держави Володимира Зеленського і глави КНР Сі Цзіньпіна 13 липня.



"Дзвінок президента був лідеру Китаю — це ще одна вісь, з якої ми можемо збалансувати наші відносини. Передбачається велике азійське турне президента. І загальний меседж такий, як мені здається, — якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здавання українських інтересів або значної їх частки, то ми розвернемося на Схід і так перебалансуємо нашу позицію", – пояснив Арестович.

Він вважає, що "в міжнародній політиці України перебуває на межі фолу".

"І дуже багато сил на Заході (на які ми завжди сподівалися і за цінності яких ми боролися) вважають, що це невелика ціна: пожертвувати українськими інтересами. Не до кінця, звичайно, давши якісь компенсації, давши якісь гарантії, але поділити сфери впливу на Україну між Євросоюзом і Росією, наприклад, і позбавити нас права на власну історичну долю. Президент, м'яко кажучи, незадоволений такою ситуацією, він активно працює з тією тверезою частиною західних еліт, що дають змогу утримати цю ситуацію, не дати нам провалитися", – стверджує радник глави ОП.

На уточнююче питання журналіста, що він має на увазі під "переорієнтуватися на Схід", Арестович відповів: "Побудувати систему відносин з Китаєм, з В'єтнамом, з тією самої Туреччиною, Об'єднаними Арабськими Еміратами, з Катаром".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай для України - партнер номер один, - "слуга народу" Арахамія

"Які мають і фінансовий, і політичний ресурс для того, щоб не дати Україні десуб'єктивуватися, тобто позбавити її історичної долі, суб'єктності, як хочеться багатьом на Заході, заплативши ціну за нормалізацію відносин з Росією і перетягування її в боротьбі з Китаєм на свій бік. Це величезна пастка, небезпечна. Зараз проти неї триває боротьба. Президент бореться за суб'єктність України", – заявив Арестович.