УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6939 відвідувачів онлайн
Новини
47 577 459

Якщо Захід захоче подружитися із Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід, - радник глави ОП

Якщо Захід захоче подружитися із Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід, - радник глави ОП

Україна може "розвернутися" з Заходу на Схід в боротьбі за свої національні інтереси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив в інтерв'ю телеканалу "Дом" в інтерв'ю.

"Існує боротьба РФ-США та Китай-США. Страх деяких осіб на Заході перед Китаєм настільки великий, що вони хочуть перетягнути Російську Федерацію на бік Заходу, навіть ціною нав'язування Україні російського варіанту розв'язання російсько-українського конфлікту. Не всі на Заході такі, є частина еліти США, яка займає наш бік в цьому конфлікті, вони проти "Північного потоку", проти нав'язування Україні російського варіанту виконання Мінських угод", – сказав він.

Також читайте: Велика Британія готує таємну спецоперацію проти Китаю та Росії, - The Times

Радник глави Офісу президента України згадав про телефонну розмову глави держави Володимира Зеленського і глави КНР Сі Цзіньпіна 13 липня.

"Дзвінок президента був лідеру Китаю — це ще одна вісь, з якої ми можемо збалансувати наші відносини. Передбачається велике азійське турне президента. І загальний меседж такий, як мені здається, — якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здавання українських інтересів або значної їх частки, то ми розвернемося на Схід і так перебалансуємо нашу позицію", – пояснив Арестович.

Він вважає, що "в міжнародній політиці України перебуває на межі фолу".

"І дуже багато сил на Заході (на які ми завжди сподівалися і за цінності яких ми боролися) вважають, що це невелика ціна: пожертвувати українськими інтересами. Не до кінця, звичайно, давши якісь компенсації, давши якісь гарантії, але поділити сфери впливу на Україну між Євросоюзом і Росією, наприклад, і позбавити нас права на власну історичну долю. Президент, м'яко кажучи, незадоволений такою ситуацією, він активно працює з тією тверезою частиною західних еліт, що дають змогу утримати цю ситуацію, не дати нам провалитися", – стверджує радник глави ОП.

На уточнююче питання журналіста, що він має на увазі під "переорієнтуватися на Схід", Арестович відповів: "Побудувати систему відносин з Китаєм, з В'єтнамом, з тією самої Туреччиною, Об'єднаними Арабськими Еміратами, з Катаром".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай для України - партнер номер один, - "слуга народу" Арахамія

"Які мають і фінансовий, і політичний ресурс для того, щоб не дати Україні десуб'єктивуватися, тобто позбавити її історичної долі, суб'єктності, як хочеться багатьом на Заході, заплативши ціну за нормалізацію відносин з Росією і перетягування її в боротьбі з Китаєм на свій бік. Це величезна пастка, небезпечна. Зараз проти неї триває боротьба. Президент бореться за суб'єктність України", – заявив Арестович.

геополітика (41) Китай (4687) Арестович Олексій (382)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+81
Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 3015
показати весь коментар
18.07.2021 21:45
+79
Дякую зедебіли. І ніколи не забувайте що ви, довбні, зробили це разом! Потвори.
показати весь коментар
18.07.2021 21:48
+79
Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 9592
показати весь коментар
18.07.2021 21:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
може Арестович і розвернеться, а Україна та її народ НІ.
показати весь коментар
19.07.2021 09:59 Відповісти
Аферисты у власти надеются что 3-й Майдан из-за агресии Московии уже не произойдёт. Но они ошибаются.
показати весь коментар
19.07.2021 10:07 Відповісти
"Мы, Николай-II", а ти хто такий в нашій Державі, що про неї 3,14???
показати весь коментар
19.07.2021 10:23 Відповісти
ПОСМОТРИМ В ЛИЦО РЕАЛЬНОСТИ!
Украина на границе Запада(ЕС), Востока(РФ) и Юга(Турция) - мы одновременно буферная зона и транспортный коридор.
Так было в при Киевской Руси и при Богдане Хмельницком. Тогда старшина обсуждала выбрать союз с Турками но мешал конфликт религий. От отсутствия альтернатив - выбрали Московию (наивно полагая что смогут отстоять независимость). Не смогли по геополитическим причинам. Против течения истории не попрешь. Даже могучая Польша вскоре развалилась и ее долго разрывали на части. Польша только после краха СССР по настоящему восстановила независимость.
ГЕОГРАФИЯ страны и климат определяют во многом ее политическое устройство и судьбу.
***
У Украины НЕТ союзников и никогда не будет! Турки временный союзник, как и ЕС и США.
Китаю вообще плевать на всех. Британия игрок который легко нами тоже пожертвует если им будет выгодно.
Наше население на 60% ватное и совковое. Демократических традиций у нас очень мало (майдан и самоуправление на местах - и все!).
Олигархи и ТНК полностью контролируют и финансы страны и экономику. Народ мигрирует в РФ и в ЕС в поисках стабильности и работы. Наша экономика окончательно превращена в сырьевой придаток ЕС и РФ.
Национальная идея могла сплотить нацию лишь в 19 веке. Сегодня никакие нацидеи не работают (или работают на 20% населения и не более) - см. проценты сторонников "АРМИИ МОВЫ ВИРЫ".
***
Наша элита не способна сама управлять огромной территорией Украины (они ее еще при Кучме вынуждены были разделить между баронами-олигархами(семьями) чтобы сохранить управляемость.
А сегодня эти баронства разваливаются на еще более мелкие феодальные графства (клан Харьковских, клан Одесских, клан Днепропетровских и пр.).
Чисто теоретически сплотить центральную власть может только жестокий и решительный Вождь (типа Богдана Хмельницкого), но сегодня вождизм в Украине не пройдет! Это не 18-19 век.
Вождизм Яныка мы видели. Вождизм Зе скоро тоже закончится крахом.
Если НЕ воджизм, то какой тип централизации страны нам ждать от элит?
Элиты в Украине кончились! Все.
Политическая Система Украины изнутри НЕРЕФОРМИРУЕМА!!!
А что происходит с страной у которой кончились элиты способные к реформам?...
Народовластие у нас невозможно в виде общегосударственной Системы ибо народ в принципе не способен на самоорганизацию (кроме границ одного поселка).
Лично я вижу ДВА Варианта для Украины: (история нам это показывает)
1) ОПТИМИСТИЧНЫЙ - полный контроль Западных ТНК (ЕС + США) - у власти марионетка и полная распродажа активов ТНК;
2) ПЕССИМИСТИЧНЫЙ - Запад и РФ в сговоре делят Украину на 2-3 части под видом федерации. Все довольны и войны нет (война в Крыму и Донбассе это же драка ТНК РФ с ТНК Запада за контроль ресурсов Украины).
***
Выбирайте украинцы! Но осторожно...
показати весь коментар
19.07.2021 10:23 Відповісти
Элиты в Украине кончились! Все.
как может кончится то, чего не было?

1) ОПТИМИСТИЧНЫЙ - полный контроль Западных ТНК (ЕС + США) - у власти марионетка и полная распродажа активов ТНК;
глобализация

2) ПЕССИМИСТИЧНЫЙ - Запад и РФ в сговоре делят Украину на 2-3 части под видом федерации. Все довольны и войны нет (война в Крыму и Донбассе это же драка ТНК РФ с ТНК Запада за контроль ресурсов Украины).
Украина геморрой для параши
параша геморрой для Китая?
у параши большая гордыня, шоб быть геморроем, она сама спец в проктологии
показати весь коментар
19.07.2021 10:51 Відповісти
Осторожное, но не гнилое предложение 3). не иди по течению, не иди против - иди туда, куда тебе нужно... Думай-те (осторожно).
показати весь коментар
19.07.2021 17:11 Відповісти
ты про рф серьезно?)))))
показати весь коментар
19.07.2021 19:12 Відповісти
Украина была 2000 лет назад, будет и дальше.
Много было мудаков у руля, и что? Стоим и стоять будем, т.к. сила не в проходимцах порошенках и зеленских всяких залетных, а в народе, который не придуман, а реально существует!
показати весь коментар
19.07.2021 19:13 Відповісти
Такие заявления напоминают вой шакала "а мы пойдем на север..."!

Уже давно пора понять, что свои интересы нужно отстаивать сами /ибо никто больше вас в них не заинтересован/, и делать это нужно не пустой болтовней и бесполезным трепом, а силой или угрозой ее применения!
показати весь коментар
19.07.2021 10:40 Відповісти
Якщо Захід захоче подружитися із Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід, - радник глави ОП - Цензор.НЕТ 3413
показати весь коментар
19.07.2021 10:47 Відповісти
Шантаж - скользкая тропинка
показати весь коментар
19.07.2021 10:55 Відповісти
Но тоже инструмент. Хотя, этим европейского ежа не испугать.
А вот напомнить, что Украина ядерная держава не помешает демонстративным минированием наших АЭС!
показати весь коментар
19.07.2021 19:15 Відповісти
Это уже глупость - кто с нами после этого будет общаться, как с адекватными людьми?
показати весь коментар
19.07.2021 19:29 Відповісти
всі писаки,які тут присутні з критикою влади,ви або тупі,або прикидаєтесь такими,або на службі в мордора!!! невже не зрозуміло,що байда через фрау мадам хотів схилити Зеленського до капітуляціЇ,самому сцикотно це виразити,бо в штатах є притомні люди,які піднімуть його на штики. Тому він і задумав всю оцю муйню, явно рильце в пушку з сцарем щось порєшалі! Гроші все гроші винні,а з китаєм все правильно,інколи нерви потрібно полоскотати,особливо тим,хто хоче на чиЇсь крові сидіти на білому коні. І не бачить цього тільки дурненький!
показати весь коментар
19.07.2021 11:15 Відповісти
шо там видеть надо? вы пересмотрели конспирологии? если бы американцы хотели бы слить Украину ***** то они слили бы, как немцы например пробовали обьявляя негласное эмбарго на поставки летального оружия в Украину в 2014 году. А так пока ваша демогогия очень сильно отличается от реальности
показати весь коментар
19.07.2021 15:52 Відповісти
"Кружжжите меня, кружжж-жжите".... Може внесемо зміни до великого герба - наприклад, дзигу, можна зеленого кольору...
Не може країна з такими зарплатами і пенсіями (я не про суддів, наглядові ради тощо) бути суб'єктом геополітики, і це не залежить від того скільки ще людей поляже на Сході.
показати весь коментар
19.07.2021 11:30 Відповісти
Щодо Меркель - її обирали німці для захисту інтересів насамперед власного народу, ЄС та ін.
Ми в цьому переліку після крапки. Всі ???? до Зеленського і К0.
показати весь коментар
19.07.2021 11:32 Відповісти
Якщо Захід захоче подружитися із Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід, - радник глави ОП - Цензор.НЕТ 9206
показати весь коментар
19.07.2021 11:36 Відповісти
19.04.2021 США прекратили передачу разведывательных данных космических систем наблюдения с высоким разрешением для ГШ ВС Украины.

Это поддержка НАТО?Это "выполнение" будапештского договора,который похерила рассея?Или это опять глубокая обеспокоенность?
показати весь коментар
19.07.2021 11:38 Відповісти
Це результат діяльності зеленого шобла! Після здачі операції з вагнерівцями вам, тварюкам, ніхто таблички множення не передасть, а не то, що розвіддані.
показати весь коментар
19.07.2021 13:34 Відповісти
комент выше твоего про тебя
показати весь коментар
19.07.2021 16:32 Відповісти
А тепер - постав дату, коли гівнокомандуючий злив кацапам сумісну з США та Британією
спецоперацію по затриманню вагнерівської шобли.
Та спробуй відповісти собі, нахіба штатам поставляти надсекретну інформацію до Лаптєстану.
показати весь коментар
19.07.2021 17:59 Відповісти
Украина скорее развалится, чем сможет развернуться. Слишком много внутренних противоречий. Да и как можно развернуться на восток, игнорируя Россию?
показати весь коментар
19.07.2021 12:06 Відповісти
Схоже, Люсік розправився з оселедцем. Дайте ж йому пургену!
показати весь коментар
19.07.2021 12:20 Відповісти
МЕСТО УКРАИНЫ В ГЕОПОЛИТИКЕ на 2021 г.
Байден в Швейцарии устно договорился с Путиным о его нейтралитете в будущей войне США с Китаем (война не обязательно горячая; скорее всего будет секторальная экономическая блокада Китая).
В обмен Путину пообещали что США займет нейтральную позицию в Украине (т.е. не будут напрямую мешать Путину в Украине) и Путину не будут мешать полностью разгромить прозападную оппозицию в РФ! - что и отразилось в наглой и циничной Статье Путина недавно.
***
Но эта договоренность Байдена и Путина насчет Китая пока условная и Путин за полгода должен сделать ряд стратегических действий, которые покажут Байдену что слова Путина в нейтралитете это не пустые обещания.

(хотя не факт что Путин вообще это будет делать)
Если Путин через полгода не сделает то что обещал, то через полгода США начнут обрушение экономики и власти в РФ.***
ЧТО это за меры которые займут у Путина примерно полгода???!!
Скорее всего это меры направленные на блокирование проектов Китая в РФ и блокирование Шелкового Пути через Ср. Азию, чтобы когда начнется экономическая блокада Китая он не смог использовать торговый путь по Евразии (через РФ и Ср. Азию).
По сути США уходя из Афгана передают этот регион под контроль Турции и РФ (как это было сделано американцами в Сирии).
США вовсе не требуют от Турции и РФ воевать с Китаем в этом регионе. Достаточно просто заблокировать Шелковый путь Китая в Европу.
Это видно уже сегодня - часть талибов финансируется Китаем, часть Турцией. а часть талибов Москва пригласила в Кремль.
Талибы будут разорваны на три группировки и путь Китая через афган будет заблокирован. Аналогично будет с и Казахстаном (не случайно Путин не раз говоря про фэйковое гос-во Украины говорит так же и про Казахстан.
***
ЧТО может пойти не так??
Китай это понимает и может нанести упреждающий удар. Но не по США, а по РФ.
Не исключено что США косвенно и хотят подставить под удар Китая РФ (т.е. как они подсунули путину Крымский капкан).
Китай в приближающейся войне с США не может себе позволить иметь под боком "нейтральную" ядерную РФ. Как и Гитлер в свое время перед вторжением в Британию не мог позволить оставить у себя в тылу Красную Армию готовую нанести удар в спину!
Если в Кремле это понимают, то должны только делать вид, что мешают Китаю на шелковом пути. Но это сразу заметят в США и тогда нанесут упреждающий удар по РФ.
Как Путин собирается уклониться от этих двух ударов от Китая и США???... Трудно сказать. Зная его психотип Путин скорее всего "прикинется ветошью" - чисто формально будет делать вид что они и с США и с Китаем в надежде что все как-то рассосется само...
показати весь коментар
19.07.2021 12:28 Відповісти
про такий "нейтралітет" за півтори години переговорів домовитись неможливо.
Це знову Іларіонов свої нічні глюки на клаві клацає?
показати весь коментар
19.07.2021 14:24 Відповісти
Это вам дебилам кремлядским выдали новые методички?
Это вы недоимперцы фейковое государство и США с китаенами умеет ждать, да и мы умеем ждать, когда труп недоимперии поплывет, а мы на берегу посидим.
Путин *****!
показати весь коментар
19.07.2021 16:41 Відповісти
на восток как то мелковато , держите курс сразу на Альфа Центавру
показати весь коментар
19.07.2021 12:48 Відповісти
Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток
Да вы, уроды зельоные, изначально были развернуты на Восток и гадили Украине постоянно. И сейчас этим занимаетесь
показати весь коментар
19.07.2021 14:19 Відповісти
Ну да, все началось с афер с антиковидными повязками.
показати весь коментар
19.07.2021 17:14 Відповісти
Во как флюгеров понесло,каждый день их разворачивает на 180 градусов.Я тут писал про возобновление ядерного статуса Украины,что то молчат ,видимо инструкций на эту тему нет..А во всем Кремль устраивает этот недопрезидент,поэтому и нет встреч-а зачем?Все и так идет у Москвы чики пики ,уже сам дядя Джо в друзьях у Путлера..чего еще надо?
показати весь коментар
19.07.2021 15:02 Відповісти
А трампон пропутинский рыжий, тогда кто был? Великий стратеГ?))х
показати весь коментар
19.07.2021 16:46 Відповісти
Если США и Европа перестанут помогать, то нам жопа...А Китай может кинуть в любой момент. Такую тупость могли придумать только зебильные
показати весь коментар
19.07.2021 15:30 Відповісти
Некому там думать. За них - ***** придумало.
Дерьмаку лишь директиву прислали.
показати весь коментар
19.07.2021 18:16 Відповісти
Україна- притулок для дебілів?
показати весь коментар
19.07.2021 15:54 Відповісти
73% это показали.
показати весь коментар
19.07.2021 16:42 Відповісти
правильно, хватит ж опу лизать
показати весь коментар
19.07.2021 16:32 Відповісти
Так начните с себя подстилки кремлядские.
показати весь коментар
19.07.2021 16:43 Відповісти
Сколько тут кремлядей набежало с методичками) ппц
показати весь коментар
19.07.2021 16:44 Відповісти
Он забыл ,что есть ещё противостояние рф-китай.Международная политика,это и есть балансировка между друзьями и врагами в собственных интересах.
показати весь коментар
19.07.2021 17:17 Відповісти
ты люська уже развернулась, с каких пор вы ваЗЕлиновские нарко-"реформаторы" увидели в Китае панацею против ПИД,,,раши, понятно что ваЗЕлиновский Сброд за 2.6 года просрали, разворовали все что можно и теперь с пустой казной нужно чесать репу, а нормальные, цивилизованные страны уже поняли с кем имеют дело и просто так бабок не дадут или вы забыли чем закончилась "дружба" ПИД,,раши с Китаем- Сибири уже нет, не будет и Карелии и т.д только такой Дэбил как ты может чесать ЗЕбилам про такой вариант, нарко-Дурак сбежит в израиль а Украинцы поколениями буду в кабале у косоглазых....
показати весь коментар
19.07.2021 17:44 Відповісти
люся ни врьот
он 33 раза хадил за линию фронта
и 20 раз пересекал красную
кремлёфскую линию
показати весь коментар
19.07.2021 17:45 Відповісти
От мені цікаво: дебілізм у Люськи Аферистович - це вроджене?
Або "благопріобрєтьйонное" під час роботи?
показати весь коментар
19.07.2021 17:50 Відповісти
Вы держащие власть и не думайте разворачиваться на какой то восток,я думаю не только мне но и многим украинцам понятна ваша суете/,суетитесь между теми и теми но явно что вас клонит именно на восток.Кстати янукович тоже думал таким образом и что получилось?
показати весь коментар
19.07.2021 18:07 Відповісти
Та якби не народ, власне небайдужа його частина, то Зеля і ця Люся давно би свої дупеля на схід фуйлу розвернули. Прям мріють...
показати весь коментар
19.07.2021 18:09 Відповісти
Яке воно дурне та тупе. "Вазтог" нам допоміг хоч 1 раз? Ні.
Поки що, без кредитів та допомоги заходу ми нічого не зможем.
показати весь коментар
19.07.2021 18:25 Відповісти
А вы думаете Восток поможет ? Наивные .
показати весь коментар
19.07.2021 18:41 Відповісти
на Сході є гарна традиція садити на бамбукомий кіл
показати весь коментар
19.07.2021 19:37 Відповісти
Запам'ятай гнида, па імєні люсьєн сарель, і передай своїм таварісчам, включно з ярмарком і татаркою, в 13 році один прізідєнт спробував змінити "вєктар", отримав па 3,14здє мішалкою, правда встиг втекти. Тобі і твоїм босам це не світить. Тільки осика або ліхтар. Швидкий і неминучий.
показати весь коментар
19.07.2021 18:53 Відповісти
Бывали случаи, когда Зеленский не хотел готовиться ко встречам. Приходилось просить его супругу, чтобы повлияла на президента, - Данилюк. ДВІЧІГівноканал розповів як вова тікав від зустрічі з Макроном (мабуть не тільки) ... Бєня здає вову в обмін на ЩО?
показати весь коментар
19.07.2021 19:01 Відповісти
то які претензії до Люсі Аферистович , профури в команді маніпуляторів ...
показати весь коментар
19.07.2021 19:02 Відповісти
и правильно, надо яйца во все корзины распихивать...
показати весь коментар
19.07.2021 19:10 Відповісти
с тем органом, о котором ви упомянулі оні только язикрм работают
показати весь коментар
19.07.2021 19:13 Відповісти
Цей долбодятель розписується за всю державу і всіх українців?
Мабуть спідницю свою Люска обісрала і обісцяла
показати весь коментар
19.07.2021 19:36 Відповісти
Здається в них в голові "вентилятор думок"
Головне щоб на нього гівно не попало.
показати весь коментар
19.07.2021 19:39 Відповісти
Не понимаю,-почему наши дегенераты возбудись так рьяно.Китай как был Китаем так и остался Китаем,- с темиже формами правления что при Императоре что сейчас.Только называется это сегодня Компартия.Наверно пообещали деньжат немножко,а затем траванут отравленной крысой.Как это произошло с одним милиардером в Китае в дорогом ресторане.
показати весь коментар
19.07.2021 20:16 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 