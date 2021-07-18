На позачерговому засіданні Ради розглянуть законопроєкти про Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів, - Верещук
У вівторок, 20 липня, має відбутися позачергове засідання парламенту, на якому нардепи розглянуть два важливі законопроєкти.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це в ефірі одного з телеканалів заявила членкиня комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.
"Найімовірніше ми будемо збиратися, тому що ми маємо розблокувати дорогу до підписання двох законопроєктів. Документи чекають на підпис спікера, а потім президента. Ці законопроєкти стосуються реформи судочинства — ВРП і ВККС", — поінформувала вона.
Також нардепка підбила підсумки роботи парламенту за останні пів року.
"Ми багато чого зробили. Зокрема, в частині роботи комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони. Так, уже став законом законопроєкт про реформу воєнкоматів. Сподіваємося, що з наступного року там буде порядок і люди не стоятимуть у чергах, аби отримати, наприклад, приписне. Ми навели лад у наших резервістських справах. З резервом були проблеми, ми прийняли закон і, як кажуть самі військові, справи пішли краще. Реформа Укроборонпрому, а саме корпоратизація, яка має певні етапи: три роки і ми сподіваємося, що така реформа стане реальністю", — уточнила Верещук.
Будь ласка, зачекайте...
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Права рука Андрія Єрмака в https://twitter.com/APUkraine @APUkraine щас... А ліва татаров.
А там ще і подоляк з арестовичем.
******** офіс презідєнта, я вам скажу.
Але ж сволота разом з ******** мітинги зривала, свинки розкидала...
...но это не точно, скорей всего...
пытается пристроиться хоть гдето, киевляне смыли её в угнитаз, но говно не тонет,
клован бабадакал скакая по сосне, и теперь она пытается прибиться к берегу,
чтобы заговнить территорию ...
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