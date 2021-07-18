На позачерговому засіданні Ради розглянуть законопроєкти про Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів, - Верещук

У вівторок, 20 липня, має відбутися позачергове засідання парламенту, на якому нардепи розглянуть два важливі законопроєкти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це в ефірі одного з телеканалів заявила членкиня комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

"Найімовірніше ми будемо збиратися, тому що ми маємо розблокувати дорогу до підписання двох законопроєктів. Документи чекають на підпис спікера, а потім президента. Ці законопроєкти стосуються реформи судочинства — ВРП і ВККС", — поінформувала вона.

Також нардепка підбила підсумки роботи парламенту за останні пів року.

"Ми багато чого зробили. Зокрема, в частині роботи комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони. Так, уже став законом законопроєкт про реформу воєнкоматів. Сподіваємося, що з наступного року там буде порядок і люди не стоятимуть у чергах, аби отримати, наприклад, приписне. Ми навели лад у наших резервістських справах. З резервом були проблеми, ми прийняли закон і, як кажуть самі військові, справи пішли краще. Реформа Укроборонпрому, а саме корпоратизація, яка має певні етапи: три роки і ми сподіваємося, що така реформа стане реальністю", — уточнила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Корнієнко про можливу зміну міністра оборони: Це питання не стоїть на порядку денному