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На позачерговому засіданні Ради розглянуть законопроєкти про Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів, - Верещук

На позачерговому засіданні Ради розглянуть законопроєкти про Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів, - Верещук

У вівторок, 20 липня, має відбутися позачергове засідання парламенту, на якому нардепи розглянуть два важливі законопроєкти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це в ефірі одного з телеканалів заявила членкиня комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

"Найімовірніше ми будемо збиратися, тому що ми маємо розблокувати дорогу до підписання двох законопроєктів. Документи чекають на підпис спікера, а потім президента. Ці законопроєкти стосуються реформи судочинства — ВРП і ВККС", — поінформувала вона.

Також нардепка підбила підсумки роботи парламенту за останні пів року.

"Ми багато чого зробили. Зокрема, в частині роботи комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони. Так, уже став законом законопроєкт про реформу воєнкоматів. Сподіваємося, що з наступного року там буде порядок і люди не стоятимуть у чергах, аби отримати, наприклад, приписне. Ми навели лад у наших резервістських справах. З резервом були проблеми, ми прийняли закон і, як кажуть самі військові, справи пішли краще. Реформа Укроборонпрому, а саме корпоратизація, яка має певні етапи: три роки і ми сподіваємося, що така реформа стане реальністю", — уточнила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Корнієнко про можливу зміну міністра оборони: Це питання не стоїть на порядку денному

Вища рада правосуддя (583) Верещук Ірина (684)


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Топ коментарі
+5
как запарила верещучка своим верещанием....
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18.07.2021 22:31
+5
https://twitter.com/Garry51302808

https://twitter.com/Garry51302808 Garry @Garry51302808

https://twitter.com/Garry51302808 https://twitter.com/Garry51302808



Права рука Андрія Єрмака в https://twitter.com/APUkraine @APUkraine На внеочередном заседании Рады рассмотрят законопроекты про Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей, - Верещук - Цензор.НЕТ 8534 щас.На внеочередном заседании Рады рассмотрят законопроекты про Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей, - Верещук - Цензор.НЕТ 7828.. А ліва татаров.
А там ще і подоляк з арестовичем.
******** офіс презідєнта, я вам скажу.
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18.07.2021 22:41
+3
Ти вже не хочеш бути міністром оборони?
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18.07.2021 22:33
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как запарила верещучка своим верещанием....
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18.07.2021 22:31 Відповісти
Ти вже не хочеш бути міністром оборони?
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18.07.2021 22:33 Відповісти
https://twitter.com/Garry51302808

https://twitter.com/Garry51302808 Garry @Garry51302808

https://twitter.com/Garry51302808 https://twitter.com/Garry51302808



Права рука Андрія Єрмака в https://twitter.com/APUkraine @APUkraine На внеочередном заседании Рады рассмотрят законопроекты про Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей, - Верещук - Цензор.НЕТ 8534 щас.На внеочередном заседании Рады рассмотрят законопроекты про Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей, - Верещук - Цензор.НЕТ 7828.. А ліва татаров.
А там ще і подоляк з арестовичем.
******** офіс презідєнта, я вам скажу.
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18.07.2021 22:41 Відповісти
До речі. Вулиця, на якій я живу, під час окупації називалась Гітлер Алєє.
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18.07.2021 22:49 Відповісти
то все члени. А ким він персонально на роялі грає -почергово, чи що ?
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19.07.2021 00:24 Відповісти
а ми ж всіх попереджали два роки тому, що буде розворот... Попереджали ми і ту сволоту...
Але ж сволота разом з ******** мітинги зривала, свинки розкидала...
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19.07.2021 01:18 Відповісти
Она станет Министром Абсорбации... -- в рамках обороны.
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18.07.2021 22:41 Відповісти
визгу много а шерсти мало - в сердцах сказал черт, обстригая кошку.

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18.07.2021 22:37 Відповісти
"Скорее всего мы будем собираться, потому что мы должны разблокировать дорогу к подписанию двух законопроектов....
...но это не точно, скорей всего...
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18.07.2021 22:40 Відповісти
Если вор создает - Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей, то эти органы вора будут карать???
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18.07.2021 22:50 Відповісти
Вор у вора украл договор...
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18.07.2021 22:52 Відповісти
а нельзя порешать чтобы украинских судей отбирали ну скажем в Дании.
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18.07.2021 22:59 Відповісти
Реформировать Высший совет правосудия (какое многообещающее название органа) и Высшую квалификационную комиссию судей (а судьи то кто ?!) я смотрю не удается Зеленым дегенератам и они решили эти структуры возглавить...хм..ясно-понятно из-за чего весь этот кипишь
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18.07.2021 23:39 Відповісти
п.с. они хотят подмять под себя ПОЛНОСТЬЮ - Независимую Судебную ветвь власти...Нам - ПЗДЦ
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18.07.2021 23:41 Відповісти
РеХформа *** .. "Судебная власть и ОПУ в лице Ермака и Вениславского ведут активные переговоры по поподу решения Верховного Суда по Тупицкому. ОПУ требует затянуть решение на год, чтобы уволить Тупицкого по закону, но судебные требуют гарантий и отсрочки судебной реформы на это же время. Взаимные шаги уже сделаны - решения Верховной Рады по судебной реформе процессуально заблокированы, а оглашение решения Верховного Суда по Тупицкому перенесено на август 2021 г. " (с).. я говорил - все договорняки и решалово !!!
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18.07.2021 23:45 Відповісти
Ст.1 Закона Украины о военкоматах - "Запретить присылать повестки четырежды уклонистам".
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19.07.2021 00:02 Відповісти
Цю зелену мерзоту очікує лоботоміяя. Крапка.
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19.07.2021 06:30 Відповісти
надо понимать эта набитая дура купила себе место в зегнидной стае и теперь
пытается пристроиться хоть гдето, киевляне смыли её в угнитаз, но говно не тонет,
клован бабадакал скакая по сосне, и теперь она пытается прибиться к берегу,
чтобы заговнить территорию ...
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19.07.2021 06:50 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXZ9cT9Fmwv6oTxFO6TqD9C0alR5ryagtn7-0rDeEAkJkpdWB9LP4c69fEFFWw2U6VOfB9E6x3vErYQc9kTcZXoXJJ1l63GjaCRxqX_06bcea0DCPAa6NQzt7vAGwIXY1Y&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXZ9cT9Fmwv6oTxFO6TqD9C0alR5ryagtn7-0rDeEAkJkpdWB9LP4c69fEFFWw2U6VOfB9E6x3vErYQc9kTcZXoXJJ1l63GjaCRxqX_06bcea0DCPAa6NQzt7vAGwIXY1Y&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

Про украинцев
На позачерговому засіданні Ради розглянуть законопроєкти про Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів, - Верещук - Цензор.НЕТ 9742
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19.07.2021 07:22 Відповісти
Симуляція бурхливої діяльності в чистому вигляді. Займайтеся, пані та панове бла-Зе!-ні, займайтеся, не відволікайтеся...
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19.07.2021 10:28 Відповісти
 
 