"Це поки наміри" - командувач Повітряних сил Дроздов про можливий наступ російської армії
Командувач Повітряних сил Збройних сил України Сергій Дроздов вважає, що Російська Федерація не піде в широкомасштабний наступ, бо Україна співпрацює з іншими країнами.
Про це Дроздов сказав під час форуму "Ефективна промисловість для обороноздатності", передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Він розповів, що повітряні сили готуються до всіх можливих дій агресора на сході України.
"У нас є не тільки авіація, але потужні ракетні війська, які так само стоять на сторожі повітряного простору. Є радіолокаційна техніка, яка завчасно виявляє і дає спостереження", — заявив Дроздов.
Командувач додав, що також сподівається на співпрацю з колегами, які допомагають розширяти кругозір і бачити, звідки ще можна очікувати загрозу.
"Ну а яким чином буде застосовуватись [авіація]… Беззаперечно, якщо локальний конфлікт — то розглядаємо суто Донецький регіон, можливо, підключення Кримського регіону. А якщо широкомасштабно — я думаю, що на це зараз розраховувати неможливо, тому що наші партнери разом із нами не дадуть агресору проявити свої амбітні претензії до України й розпочати широкомасштабну агресію. Я гадаю, що всі ті наміри путінської держави захопити Україну і поставити нас на коліна — це все поки що наміри. Реалізація неможлива, поки ми є у співпраці з іншими країнами", — сказав Дроздов.
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Граблять природні багатства, тотально нищать промисловість, гвалтують свідомість зомбобидла (яке себе називає громадянами України), розвалюють те, що було напрацьовано у минулі роки, засирають навколишнє середовище...
Дивно, що для "більшості" акакаяразніца...
Навіть не думай )(уйло і не надійся на нашу але продажну прокремлівську
владу ЗЕбілів капітулянтів (слуг кремля). Зупине і знищить вас окупантів
не ця антиукраїнська влада а весь український народ ...Який захистить
нашу суверену українську державу . А потім і визволить свою рідну але
тимчасово окуповану фашистським кремлем українську землю Криму і Донбасу.
І раніше по одному, потім парно, а зараз вже четвірками тренуються
А що буде, якщо командувач Повітряних сил Дроздов помиляється і масштабний напад путінських військ таки відбудеться у найближчі 2 місяці? Наприклад, з Білорусі на Київ або з Росії на Харків, або з моря на Одесу, або з Криму на Херсон і Миколаїв. Що тоді буде?
Розміщена на сайті Кремля програмна стаття президента Росії Володимира Путіна про нібито історичну єдність росіян та українців має кількох адресатів
Одним з них є чинний глава української держави Володимир Зеленський, заявив московський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Марк Фейгін в програмі "Студія Захід" з Антоном Борковським на https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"У самій статті, коли він (Путін - ред.) вживає слово "збрехав", "бреше" - коли обіцяв мир і раптом змінив повністю позицію - то він має на увазі Зеленського, намагаючись таким чином пред'явити йому за те, що на виборах ми ніби як чекали від тебе, що ти підеш з нами на змову, на продаж інтересів України, в перекладі людською мовою, а цього не зробив, ти нам "збрехав" ... Ти "збрехав" нам, тим хто є як би є замовниками того , що влада в Україні змінилася", - пояснив Фейгін.
Таким чином, зазначив політик, Путін подає себе "паном", а адресата свого послання виставляє у вигляді "холопа".
"Це означає, що пан дозволяє своїм холопам виправиться, врахувати, що вони вели себе недобре, прийти покаятися, в пояс вклонитися і просити про вибачення. Приблизно ось так це виглядає", - сказав Марк Фейгін.
Зеленая шобла делает все возможное, чтобы разорвать это сотрудничество, потому что США хочет закрыть их хозяина за воровство в особо крупном размере.