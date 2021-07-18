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Новини Агресія Росії проти України
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"Це поки наміри" - командувач Повітряних сил Дроздов про можливий наступ російської армії

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Сергій Дроздов вважає, що Російська Федерація не піде в широкомасштабний наступ, бо Україна співпрацює з іншими країнами.

Про це Дроздов сказав під час форуму "Ефективна промисловість для обороноздатності", передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Він розповів, що повітряні сили готуються до всіх можливих дій агресора на сході України.

"У нас є не тільки авіація, але потужні ракетні війська, які так само стоять на сторожі повітряного простору. Є радіолокаційна техніка, яка завчасно виявляє і дає спостереження", — заявив Дроздов.

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Командувач додав, що також сподівається на співпрацю з колегами, які допомагають розширяти кругозір і бачити, звідки ще можна очікувати загрозу.

"Ну а яким чином буде застосовуватись [авіація]… Беззаперечно, якщо локальний конфлікт — то розглядаємо суто Донецький регіон, можливо, підключення Кримського регіону. А якщо широкомасштабно — я думаю, що на це зараз розраховувати неможливо, тому що наші партнери разом із нами не дадуть агресору проявити свої амбітні претензії до України й розпочати широкомасштабну агресію. Я гадаю, що всі ті наміри путінської держави захопити Україну і поставити нас на коліна — це все поки що наміри. Реалізація неможлива, поки ми є у співпраці з іншими країнами", — сказав Дроздов.

агресія (1195) Дроздов Сергій (10)


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Топ коментарі
+30
Зачем }{уйлу открыто бомбить Украину, если это уже тайно сделано руками Зели и Елдака?
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18.07.2021 23:53
+24
Нужно не только на сотрудничество уповать, а и укреплять и вооружать современным оружием собственную армию. Никто не будет за нас делать нашу работу. Только вот армия у зеленой пошести на последнем месте.
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18.07.2021 23:57
+17
"Це поки наміри" - командувач Повітряних сил Дроздов про можливий наступ російської армії - Цензор.НЕТ 4419
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19.07.2021 00:05
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Украина и РАБссия никогда не будут братьями...РАБссия не вышла до сих пор из Золотой Орды Хана Батыя,а Украина демократична Европейська Країна була є та Буде...
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19.07.2021 05:09 Відповісти
Заколисали кацапоїди Україну.
Граблять природні багатства, тотально нищать промисловість, гвалтують свідомість зомбобидла (яке себе називає громадянами України), розвалюють те, що було напрацьовано у минулі роки, засирають навколишнє середовище...
Дивно, що для "більшості" акакаяразніца...
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19.07.2021 05:31 Відповісти
"Це поки наміри" - командувач Повітряних сил Дроздов про можливий наступ російської армії - Цензор.НЕТ 19
Навіть не думай )(уйло і не надійся на нашу але продажну прокремлівську
владу ЗЕбілів капітулянтів (слуг кремля). Зупине і знищить вас окупантів
не ця антиукраїнська влада а весь український народ ...Який захистить
нашу суверену українську державу . А потім і визволить свою рідну але
тимчасово окуповану фашистським кремлем українську землю Криму і Донбасу.
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19.07.2021 05:41 Відповісти
Путлер приказал сжечь все учебники истории...,а это значит что на РАБссии пожар....
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19.07.2021 06:33 Відповісти
Большая группировка войск у границы, пацифистские настроения украинской власти, заигрывание с Россией ЕС и США, и наконец, включение потока-2, подсказывают, что угроза может быть реализована осенью. Цель - причерноморье и левобережная Украина.
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19.07.2021 07:00 Відповісти
С учетом всех факторов, осуществление намерения может быть этой осенью.
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19.07.2021 07:09 Відповісти
Может не зря гений Кива объявил, что ЗЕ! свалит 15 ноября. Все по сценарию рашенфашистов.
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19.07.2021 09:01 Відповісти
Не знаю чи звільняються пілоти чи ні, але літати почали більш інтенсивно.
І раніше по одному, потім парно, а зараз вже четвірками тренуються
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19.07.2021 07:40 Відповісти
"Це поки наміри" - командувач Повітряних сил Дроздов про можливий наступ російської армії - Цензор.НЕТ 8449
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19.07.2021 07:57 Відповісти
"поки ми є у співпраці з іншими країнами" ? - Це коли нам відмовили вже навіть у наданні даних спостереження за кораблями РФ у Чорному морі? - Чи заважає ця "співпраця" постійно обстрілювати наші війська з артилерії? - Ні... І т.д.

А що буде, якщо командувач Повітряних сил Дроздов помиляється і масштабний напад путінських військ таки відбудеться у найближчі 2 місяці? Наприклад, з Білорусі на Київ або з Росії на Харків, або з моря на Одесу, або з Криму на Херсон і Миколаїв. Що тоді буде?
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19.07.2021 08:52 Відповісти
Запад выскажет Глубокую озабоченность.
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19.07.2021 09:04 Відповісти
Слово "або" лишнє, напад відбудеться з усіх сторін одночасно.
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19.07.2021 09:35 Відповісти
"Це поки наміри" - командувач Повітряних сил Дроздов про можливий наступ російської армії - Цензор.НЕТ 4075
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19.07.2021 09:27 Відповісти
Россия и Китай - два района, один нарот.
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19.07.2021 09:43 Відповісти
Это ирациональный вопрос, логика и доводы здесь ни причем! Какая ымперская каша в больной голове московского царя ясно из его шизофренический статьи "об едином народе", поэтому готовиться нужно к худшему - к полномасштабной войне с применением ядерного и химического оружия! Дедушка старый, терять ему особо нечего /скоро и так помрет/, а войти в "историю" очень хочется /любыми способами - пусть и такими мрачными/!
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19.07.2021 09:53 Відповісти
Я так думаю що на рассее є тисячі людей ( читай олігархів) які теж хочуть жити в спокої і не переживати що їх вилупків попруть із заходу при найменшій спробі шизонутого знову щось натворити. Вони просто знищать його і при чому самі ті хто його охороняють його ж і закопають щоб не перешкоджав їм жити. Згадайте що у пескова жінка -громадянка США , діти - Англії та Франції , у Лаврова взагалі дочка уже на рассейській мові не говорить і у решти так само. Це свідчить про те ,що вони поки що дають недокурку молоти всяку ересь з метою грабувати під шумок нещасну країну і надалі але коли справа доторкнеться до їх богатств то рішення буде миттєве і не на користь недофюрера. Вони хочуть жити а він їм не указ і тим більш не перешкода
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19.07.2021 10:19 Відповісти
надіятись потрібно на своЇ сили,а так звані партнери вже показали з якою легкістю вони нас здають!!!
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19.07.2021 11:28 Відповісти
Ну ты же летчиком не хочешь быть! Летчики по тебе видят, что можно безбедно жить , активно "работая" в инете. Зачем летать, рисковать, и иметь на порядок меньшую зарплату?
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19.07.2021 12:16 Відповісти
https://espreso.tv/stattyu-putina-pro-odin-narod-adresovano-zelenskomu-movlyav-pokaysya-mi-zh-na-tebe-rozrakhovuvali-feygin Статтю Путіна про "один народ" адресовано Зеленському. Мовляв, покайся, ми ж на тебе розраховували, - відео
Розміщена на сайті Кремля програмна стаття президента Росії Володимира Путіна про нібито історичну єдність росіян та українців має кількох адресатів
Одним з них є чинний глава української держави Володимир Зеленський, заявив московський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Марк Фейгін в програмі "Студія Захід" з Антоном Борковським на https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"У самій статті, коли він (Путін - ред.) вживає слово "збрехав", "бреше" - коли обіцяв мир і раптом змінив повністю позицію - то він має на увазі Зеленського, намагаючись таким чином пред'явити йому за те, що на виборах ми ніби як чекали від тебе, що ти підеш з нами на змову, на продаж інтересів України, в перекладі людською мовою, а цього не зробив, ти нам "збрехав" ... Ти "збрехав" нам, тим хто є як би є замовниками того , що влада в Україні змінилася", - пояснив Фейгін.
Таким чином, зазначив політик, Путін подає себе "паном", а адресата свого послання виставляє у вигляді "холопа".
"Це означає, що пан дозволяє своїм холопам виправиться, врахувати, що вони вели себе недобре, прийти покаятися, в пояс вклонитися і просити про вибачення. Приблизно ось так це виглядає", - сказав Марк Фейгін.
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19.07.2021 12:30 Відповісти
Ключевые слова "пока мы в сотрудничестве с другими странами"

Зеленая шобла делает все возможное, чтобы разорвать это сотрудничество, потому что США хочет закрыть их хозяина за воровство в особо крупном размере.
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19.07.2021 12:42 Відповісти
Главный зебил уже практически со всеми испортил отношения
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19.07.2021 15:38 Відповісти
из ВВС летчики увольняются из-за низких зарплат и бумажной писанины, а одними системами ПВО небо не защитишь
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19.07.2021 15:38 Відповісти
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