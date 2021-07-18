"Це поки наміри" - командувач Повітряних сил Дроздов про можливий наступ російської армії

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Сергій Дроздов вважає, що Російська Федерація не піде в широкомасштабний наступ, бо Україна співпрацює з іншими країнами.

Про це Дроздов сказав під час форуму "Ефективна промисловість для обороноздатності", передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Він розповів, що повітряні сили готуються до всіх можливих дій агресора на сході України.

"У нас є не тільки авіація, але потужні ракетні війська, які так само стоять на сторожі повітряного простору. Є радіолокаційна техніка, яка завчасно виявляє і дає спостереження", — заявив Дроздов.

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Командувач додав, що також сподівається на співпрацю з колегами, які допомагають розширяти кругозір і бачити, звідки ще можна очікувати загрозу.

"Ну а яким чином буде застосовуватись [авіація]… Беззаперечно, якщо локальний конфлікт — то розглядаємо суто Донецький регіон, можливо, підключення Кримського регіону. А якщо широкомасштабно — я думаю, що на це зараз розраховувати неможливо, тому що наші партнери разом із нами не дадуть агресору проявити свої амбітні претензії до України й розпочати широкомасштабну агресію. Я гадаю, що всі ті наміри путінської держави захопити Україну і поставити нас на коліна — це все поки що наміри. Реалізація неможлива, поки ми є у співпраці з іншими країнами", — сказав Дроздов.