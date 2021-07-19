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Подвір'я журналіста закидали "коктейлями Молотова" під Харковом, - Нацполіція. ФОТО

У Харківській області у двір журналіста невідомі кинули три "коктейлі Молотова". Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом погроз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції.

Інцидент стався в ніч на 18 липня. Невідомі кинули три пляшки з легкозаймистою речовиною у двір домоволодіння в селі Циркуни.

З відповідною заявою до поліції звернувся 35-річний представник інформаційного агентства. Працівники поліції провели огляд місця події і вилучили речові докази.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Нині поліцейськими вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Подвіря журналіста закидали коктейлями Молотова під Харковом, - Нацполіція 01

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Автор: 

журналістика (1779) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+10
Фины, поджигая фитиль, говорили: Коктейль для Молотова!
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19.07.2021 00:50
+7
по бутылке видно ... аматоры ))) на майдане точно не были)
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19.07.2021 01:49
+4
Нужно уточнять фамилию журналюги. Многие заслужили большего, чем зажигательная бутылка.
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19.07.2021 04:52
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Фины, поджигая фитиль, говорили: Коктейль для Молотова!
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19.07.2021 00:50 Відповісти
Эта байка уже надоела!
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19.07.2021 05:33 Відповісти
главное чтобы тебе на бутылке сидеть не надоело
Молотов завил что уже через неделю красная армия возьмет Хельсинки а он будет пить там коктейль. ты бы подучил историю своей лишнехромосомной помойки
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19.07.2021 10:48 Відповісти
Ты болен. О свей нынешней помойке подумай. Впрочем, там уже кажется всё... Да?
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19.07.2021 13:36 Відповісти
Само накрутило)))
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19.07.2021 00:52 Відповісти
по бутылке видно ... аматоры ))) на майдане точно не были)
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19.07.2021 01:49 Відповісти
😂 вата рукожопна)
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19.07.2021 04:52 Відповісти
Нужно уточнять фамилию журналюги. Многие заслужили большего, чем зажигательная бутылка.
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19.07.2021 04:52 Відповісти
что тебе потлер сделал такого что визжишь как будто уколы пропустил? или специально типо так "ненавидишь" потлера чтобы все подумали что такие вопли - это норма? патлер(Распутин) кстати погиб давно, так что расслабься
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19.07.2021 07:48 Відповісти
сам себе закинул...журналюге нужен шум
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19.07.2021 06:55 Відповісти
Почему во двор,а не на дом?Ну сгорела бы трава.И фитиль не горел.Сам себе смастерил сенсацию?
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19.07.2021 07:29 Відповісти
Фитиль забыли поджечь?Спичек наверное не было,никакого профессионализма
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19.07.2021 07:46 Відповісти
Они просто попугали..Гуманные гуманоиды.А может самопиар.
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19.07.2021 08:19 Відповісти
Пляшка всередині порожня.Схоже на постанову,або на попередження
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19.07.2021 10:09 Відповісти
 
 