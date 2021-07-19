Подвір'я журналіста закидали "коктейлями Молотова" під Харковом, - Нацполіція. ФОТО
У Харківській області у двір журналіста невідомі кинули три "коктейлі Молотова". Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом погроз.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції.
Інцидент стався в ніч на 18 липня. Невідомі кинули три пляшки з легкозаймистою речовиною у двір домоволодіння в селі Циркуни.
З відповідною заявою до поліції звернувся 35-річний представник інформаційного агентства. Працівники поліції провели огляд місця події і вилучили речові докази.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
Нині поліцейськими вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.
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Молотов завил что уже через неделю красная армия возьмет Хельсинки а он будет пить там коктейль. ты бы подучил историю своей лишнехромосомной помойки