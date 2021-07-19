За десять днів у редакціях ЗМІ Білорусі та будинках журналістів відбулося понад 60 обшуків
За даними Білоруської асоціації журналістів (БАЖ), за 10 днів у ЗМІ і в їхніх співробітників було проведено понад 60 обшуків.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється в телеграм-каналі БАЖ.
"За останні 10 днів у редакціях і квартирах журналістів відбулося 63 обшуки. Загалом від початку року - 107", - йдеться в повідомленні.
За інформацією БАЖ, зараз в ув'язненні перебувають 34 представники ЗМІ.
Так, у неділю стало відомо про повторне затримання головного редактора опозиційної газети "Наша Нива" Єгора Мартиновича. Про це БАЖ повідомила з посиланням на його дружину, журналістку Адар’ю Гуштин. "18 липня, закінчився 10-добовий термін утримання під вартою Мартиновича. Його затримували в межах ст. 342 (організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь у них. - Ред.). Протягом 10 діб йому не висунули обвинувачення. Сьогодні не відпустили, а затримали вдруге за новою статтею КК. За якою саме, слідчий повідомити відмовився", - заявила Гуштин.
Як повідомлялося раніше, СК пояснив обшуки в ЗМІ і в неурядових організаціях їхньою причетністю до тіньових фінансових схем.
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