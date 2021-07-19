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Новини Репресії в Білорусі
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За десять днів у редакціях ЗМІ Білорусі та будинках журналістів відбулося понад 60 обшуків

За десять днів у редакціях ЗМІ Білорусі та будинках журналістів відбулося понад 60 обшуків

За даними Білоруської асоціації журналістів (БАЖ), за 10 днів у ЗМІ і в їхніх співробітників було проведено понад 60 обшуків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється в телеграм-каналі БАЖ.

"За останні 10 днів у редакціях і квартирах журналістів відбулося 63 обшуки. Загалом від початку року - 107", - йдеться в  повідомленні.

За інформацією БАЖ, зараз в ув'язненні перебувають 34 представники ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вирвали камери відеоспостереження і почали виносити техніку": Силовики диктатора Лукашенка прийшли з обшуками в офіс "Радіо Свобода"

Так, у неділю стало відомо про повторне затримання головного редактора опозиційної газети "Наша Нива" Єгора Мартиновича. Про це БАЖ повідомила з посиланням на його дружину, журналістку Адар’ю Гуштин. "18 липня, закінчився 10-добовий термін утримання під вартою Мартиновича. Його затримували в межах ст. 342 (організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь у них. - Ред.). Протягом 10 діб йому не висунули обвинувачення. Сьогодні не відпустили, а затримали вдруге за новою статтею КК. За якою саме, слідчий повідомити відмовився", - заявила Гуштин.

Як повідомлялося раніше, СК пояснив обшуки в ЗМІ і в неурядових організаціях їхньою причетністю до тіньових фінансових схем.

Також читайте: Масові обшуки у правозахисників і активістів у Білорусі: понад 10 осіб затримано

Автор: 

Білорусь (7966) журналістика (1779) Лукашенко Олександр (2660) репресії (1623) ЗМІ (1364)


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Топ коментарі
+2
Дарите цветы🌸
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19.07.2021 00:53
+1
кацапы оттуда и не уходили ... тлько укрепились ... но поц - "Гнилой картофан" - это не может осознать что теперь его народ в полной песзд_е...
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19.07.2021 01:53
+1
Где заявление Захеровой относительно свободы слова? Или только Украина "шило в жопе"?
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19.07.2021 06:30
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19.07.2021 00:53 Відповісти
Опа, при такій диктатурі ще й існують опозиційні газети? Мабуть, Лука м'який диктатор.
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19.07.2021 08:32 Відповісти
Нормально Лука катится к закату -- как по нотам... ...но Беларусь жалко -- кацап прийде -- руйіну наведе.
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19.07.2021 00:58 Відповісти
кацапы оттуда и не уходили ... тлько укрепились ... но поц - "Гнилой картофан" - это не может осознать что теперь его народ в полной песзд_е...
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19.07.2021 01:53 Відповісти
А с чего их жалеть? Что САМИ вырастили за четверть века то теперь и кушают.
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19.07.2021 08:51 Відповісти
Шукають по приказу Путлера Ваххабистскую литературу из Чечни Джохара Дудаева и майора Масхадова... а вдруг там призывы обосрать РАБссию...
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19.07.2021 04:30 Відповісти
Где заявление Захеровой относительно свободы слова? Или только Украина "шило в жопе"?
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19.07.2021 06:30 Відповісти
Бульбафюрер взяв країну в заручники.
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19.07.2021 06:58 Відповісти
Схоже на те, що тіхановська взяла білорусів в заручники, бо вибрали не її.
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19.07.2021 08:35 Відповісти
Ну, выбирали, в общем, не Тихановскую. На ее счёт иллюзий ни у кого не было. Да и она сама о себе никаких иллюзий не имеет.
Голосовали против Лукашенко - примерно трети общества он надоел. По разным причинам. Некоторые (процентов 5-10), например, не могут простить ему того, что он никак не хочет объединяться с Россией.
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19.07.2021 08:57 Відповісти
Мойша, вы ўжо пачалі вывучаць асновы

За десять днів у редакціях ЗМІ Білорусі та будинках журналістів відбулося понад 60 обшуків - Цензор.НЕТ 635
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19.07.2021 08:50 Відповісти
 
 