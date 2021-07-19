Афганістан відкликав свого посла з Пакистану після викрадення і катування його дочки

Посла Афганістану в Ісламабаді і високопоставлених афганських дипломатів викликали в Кабул після викрадення дочки посла.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило ввечері в неділю міністерство закордонних справ Афганістану.

"Після викрадення дочки посла Афганістану в Пакистані керівництво Ісламської Республіки викликало в Кабул посла і високопоставлених дипломатів", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Афганістану.

Зазначається, що в найближчому майбутньому планується візит афганської делегації до Пакистану "для розслідування і вжиття подальших заходів щодо останньої справи і пов'язаних з нею питань, рішення стосовно яких буде ухвалено в світлі висновків делегації".

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Напередодні МЗС Афганістану заявило, що дочка посла ІРА в Пакистані Наджибулли Аліхіла - Сільсіла Аліхіл, була викрадена і піддана тортурам перед звільненням.

"Після звільнення з полону викрадачів Аліхіл перебуває на лікуванні в лікарні. МЗС Афганістану рішуче засуджує цей мерзенний акт і висловлює глибоке занепокоєння з приводу безпеки дипломатів, їхніх сімей та працівників афганських політичних і консульських представництв у Пакистані", - зазначалося в документі.

Міністерство закордонних справ Афганістану закликало уряд Пакистану вжити негайних заходів для гарантування повної безпеки посольства і консульства Афганістану і недоторканності дипломатів країни та їхніх сімей відповідно до міжнародних договорів і зобов'язань.

"Міністерство закордонних справ Афганістану обговорює це питання з міністерством закордонних справ Пакистану, ми наполегливо закликаємо уряд Пакистану якомога швидше виявити і притягнути до відповідальності винних", - заявило зовнішньополітичне відомства ІРА.