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Новини
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Афганістан відкликав свого посла з Пакистану після викрадення і катування його дочки

Посла Афганістану в Ісламабаді і високопоставлених афганських дипломатів викликали в Кабул після викрадення дочки посла.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило ввечері в неділю міністерство закордонних справ Афганістану.

"Після викрадення дочки посла Афганістану в Пакистані керівництво Ісламської Республіки викликало в Кабул посла і високопоставлених дипломатів", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Афганістану.

Зазначається, що в найближчому майбутньому планується візит афганської делегації до Пакистану "для розслідування і вжиття подальших заходів щодо останньої справи і пов'язаних з нею питань, рішення стосовно яких буде ухвалено в світлі висновків делегації".

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Напередодні МЗС Афганістану заявило, що дочка посла ІРА в Пакистані Наджибулли Аліхіла - Сільсіла Аліхіл, була викрадена і піддана тортурам перед звільненням.

"Після звільнення з полону викрадачів Аліхіл перебуває на лікуванні в лікарні. МЗС Афганістану рішуче засуджує цей мерзенний акт і висловлює глибоке занепокоєння з приводу безпеки дипломатів, їхніх сімей та працівників афганських політичних і консульських представництв у Пакистані", - зазначалося в документі.

Міністерство закордонних справ Афганістану закликало уряд Пакистану вжити негайних заходів для гарантування повної безпеки посольства і консульства Афганістану і недоторканності дипломатів країни та їхніх сімей відповідно до міжнародних договорів і зобов'язань.

"Міністерство закордонних справ Афганістану обговорює це питання з міністерством закордонних справ Пакистану, ми наполегливо закликаємо уряд Пакистану якомога швидше виявити і притягнути до відповідальності винних", - заявило зовнішньополітичне відомства ІРА.

Автор: 

Афганістан (493) Пакистан (77) посол (1108) викрадення (821)


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Топ коментарі
+8
Всё время, пока США были в Афгане, Рашка поставляла оружие талибам. Теперь талибы пойдут через Азию на Рашку. Но сначала пойдёт наркота, и очень широким потоком.
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19.07.2021 02:12
+6
Афганистан отозвал своего посла из Пакистана после того как дочь посла похители и пытали.Так как то лучше.А то звучит как дочь афганистана.
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19.07.2021 01:29
+5
России нужно переключить внимание Афганистана на Пакистан. Возможно это сделали Петров и Баширов
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19.07.2021 03:20
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Был там -- гиблое место...
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19.07.2021 01:18 Відповісти
зато еда вкусная
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19.07.2021 07:24 Відповісти
Еда там вкусная только в китайских ресторанах
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19.07.2021 10:31 Відповісти
Афганистан отозвал своего посла из Пакистана после того как дочь посла похители и пытали.Так как то лучше.А то звучит как дочь афганистана.
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19.07.2021 01:29 Відповісти
Или дочь Пакистана.
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19.07.2021 06:27 Відповісти
магия заголовка. иначе ни одного поста здесь бы не было.
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19.07.2021 07:22 Відповісти
Та нету уже никакого Афганистана, есть талибан! и жен, сестер, дочерей ваших будут гнобить как скот....а потом еще и в Пакистане!
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19.07.2021 01:45 Відповісти
весело там ... женщинам.
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19.07.2021 01:51 Відповісти
Я бы не злил афганцев. Исламабад не Карачи, он уязвим. А там и Индия подключится.
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19.07.2021 01:57 Відповісти
Всё время, пока США были в Афгане, Рашка поставляла оружие талибам. Теперь талибы пойдут через Азию на Рашку. Но сначала пойдёт наркота, и очень широким потоком.
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19.07.2021 02:12 Відповісти
как будто по .лаврову и немытой машке с письковым не видно, что они совсем не против принять наркоту со всех сторон!
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19.07.2021 06:07 Відповісти
По данным Росстата на РАБссии увеличилась смертность от передозировки наркотиков на 60 %....
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19.07.2021 06:10 Відповісти
И пойдет она к нам тоже к сожалению..и очень широким потоком...и это будет герыч, а не гашиш
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19.07.2021 06:58 Відповісти
Наркота і так іде "широким потоком - її потік Кремль контролює А таліби на Росію не підуть - їх казахи не пустять! Та й не треба їм іти - вони ж давні "торгівельні партнери" з російськими наркоторговцями!
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19.07.2021 08:04 Відповісти
России нужно переключить внимание Афганистана на Пакистан. Возможно это сделали Петров и Баширов
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19.07.2021 03:20 Відповісти
Не россии а Козлостану, i це проблеми кацапнi а не Украiни
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19.07.2021 07:55 Відповісти
Позорники.. захватывать женщину и тем более пытать... И это последователи ислама, да какие они на хр... мусульмане после этого. Отребье. ( хотя по тому что творилось в Сирии по отношению к женщинам, уже пора перестать удивляться)
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19.07.2021 09:39 Відповісти
какой неуч заголовки пишет?
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19.07.2021 12:20 Відповісти
 
 